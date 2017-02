Las ms grandes manifestaciones de la historia marcan el comienzo de una nueva era

El despertar del gigante americano

La primera conclusin resulta obvia: el gigante estadounidense est despertando y saliendo de su interminable letargo pone todo patas arriba. Porque, adems de una enorme cantidad, hay tambin calidad, en estos eventos. En primer lugar, la desbordante presencia de mujeres recuerda inevitablemente a otras manifestaciones de las mujeres que han marcado la historia de la humanidad en los ltimos tres siglos. S, es grande la tentacin de dejarnos arrastrar por esta idea y recordar las manifestaciones de mujeres que comenzaron la gran revolucin francesa de 1789, y la an mayor revolucin rusa hace exactamente un siglo.

Pero esto no es todo, porque esa predominancia femenina adquiere todo su potencial explosivo al complementarse con la gran participacin de jvenes que domina este tan prometedor movimiento de masas de Amrica. Una juventud combativa y sensible, a un tiempo; solidaria y unitaria, articulada ms all de las diferencias raciales y tnicas, explotadas por aquellos que dividen para vencer. En esta Europa que casi ha olvidado el rostro joven de las protestas y revueltas, el espectculo de millones de jvenes americanos llenando las calles y declarndose incluso... socialistas, es un poderoso antidepresivo y un blsamo para el alma llegados a este punto que hemos llegado.

Pero hay ms. El ocano de improvisados ​​carteles que marcaron el tono y que hicieron tan coloridas las manifestaciones tambin testimoniaba el gran espritu de iniciativa de los y las manifestantes. Casi cada uno de ellos blandi su propio cartel, hechos con sus propias manos (entre los que nuestras banderas europeas listas para usar simplemente no existan), una prueba ms del fervor muy consciente de los manifestantes, que haca que la multitud interminable vibrase y gritase como un solo hombre. Exactamente igual que el lejano mayo del 68.

Y todo esto no slo en Washington, Chicago, Los ngeles, Boston, Denver, Nueva York y otras megalpolis de Amrica, sino tambin en cada pequea ciudad y, quizs, pueblo, porque la revuelta es, de verdad, general. Y, cuando se lee la lista de manifestaciones, admiran los 250.000 manifestantes de Chicago, los 500.000 de Washington o los 750.000 de Los ngeles, pero producen an ms admiracin y emocin esos heroicos manifestantes solitarios en ms de una docena de pequeos pueblos por todo el pas.

Obviamente todo queda por decidir. Y, por supuesto, nadie es capaz de asegurar que las grandes manifestaciones del 21 de enero de 2017 van a dar a luz inevitablemente el movimiento que derrocar a Trump y aportar las soluciones definitivas a los problemas de la humanidad; sin embargo, no es tampoco aceptable que al invocar todo lo que queda por hacer no se reconozca la importancia histrica de estas manifestaciones. O peor, anticipar que todo eso no va a llevarnos a ninguna parte Aunque esas apreciaciones errneas no son nada sorprendentes, ya que slo reflejan el estado comatoso de la izquierda europea, pero que debemos combatir, pues tales apreciaciones no hacen ms que reforzar el derrotismo y el fatalismo, justo cuando la extrema derecha europea ha lanzado su asalto al poder.

Sin embargo, lo que es mucho peor es que, detrs de esta indiferencia por la evolucin de la situacin en Amrica mostrada por algunas personas de la izquierda europea, se esconde la ilusin de que Trump no es tan malo, porque se toman en serio su demagogia antisistema que supuestamente har saltar el neoliberalismo por los aires, y as facilitar la accin de la izquierda Ms all del hecho de que estos enfoques tienen un pasado lleno de errores graves y contribuyeron en gran medida a que el fascismo italiano y el nazismo alemn llegasen al poder virtualmente sin oposicin, su problema es que incluso, si fueran fundamentados, no tendramos tiempo de demostrar su certeza. Por qu? Pues porque no tienen en cuenta ni la inminencia, ni el contenido mortal, de la amenaza representada por la Presidencia de Trump, que ha procedido ya de forma tan elocuente, llevando a cabo una tras otra sus promesas de la campaa electoral y acelera la materializacin de la totalidad de sus propuestas racistas, oscurantistas, misginas, chauvinistas, anti-obreras e inhumanas. Y est claro que los que albergan ilusiones sobre la naturaleza de la presidencia Trump, que esperan que se ablande y que se vuelva ms presentable, corrern exactamente la misma suerte que la historia reserv a las direcciones (socialdemcratas y comunistas) de la izquierda del perodo de entreguerras Cuando comprendan la amenaza inmediata y mortal que es, y se despierten, por desgracia, ser demasiado tarde.

Sin embargo, eso no es todo. Tan vital e importante como la actitud mostrada hacia la Presidencia de Trump, sera la actitud que la izquierda europea adopte hacia el enorme movimiento popular que est barriendo los EE.UU. Y esto porque su relacin orgnica con el movimiento de masas estadounidense puede lograr lo que la izquierda europea no puede lograr con sus propias -y ahora magras- fuerzas; salir del atolladero y del estado de derrota en el que se hunde, cada vez ms.

Desde este punto de vista, las manifestaciones de solidaridad europeas hacia los EE.UU., el 21 de enero, son ricas en lecciones muy ilustrativas para nosotros. En primer lugar, uno podra preguntarse por qu haba 100.000 manifestantes en Londres y slo 5.000 en Pars, entre ellos muchos ciudadanos de los Estados Unidos. La respuesta es fcil, debido a que durante el ao pasado, la izquierda britnica y la extrema izquierda han logrado construir puentes y crear enlaces con la izquierda estadounidense y, sobre todo, con el gran movimiento de apoyo a Bernie Sanders. Por el contrario, la izquierda francesa (y tambin la de Espaa) no se dign siquiera mirar lo que estaba ocurriendo en la sociedad estadounidense y se neg firmemente a expresar ningn tipo de apoyo al movimiento de masas americano. El resultado de estas dos actitudes diametralmente opuestas salta a la vista; si los 100.000 manifestantes de Londres representan un apoyo de primera clase a los movimientos de Estados Unidos, son una ayuda y una contribucin mil veces ms importante para sus propios movimientos sociales, los de la izquierda britnica De la otra parte, el provincianismo y la falta de inters, e incluso la negativa a mostrar su apoyo, de la izquierda francesa hacia el movimiento americano, sin duda, priva a este de un valioso apoyo internacional, pero produce un dao an mayor a la propia izquierda francesa, que no para de hundirse en su interminable crisis.

Las grandes manifestaciones del 21 de enero de 2017, sin duda, nos llevan a una nueva era en la que se nos permite no slo afrontar el futuro con optimismo, sino tambin planificar un contraataque de los de abajo a escala internacional y planetaria. Pero con una condicin, tener bien en cuenta que nada es inevitable y que todo depende de nosotros, de nuestras decisiones y nuestras iniciativas y, lo ms importante, de nuestras acciones, porque el futuro prximo se perfila ms conflictivo, incierto y violento que nunca. En otras palabras, tal vez, nunca en el pasado ha sido tan cierto, como hoy, el viejo dicho de que quien nos se ayude a s mismo, no espere ayuda del cielo.

NOTAS:

1. Ver el mapa de las manifestaciones del 21 de enero en los Estados Unidos, acompaados por una lista completa de las multitudes de manifestantes en todas las ciudades y otros lugares de Amrica del Norte: https://www.facebook.com/Europ eansForBerniesMassMovement/pos ts/350748178641797

Para obtener ms informacin, anlisis y pronunciamientos sobre las ltimas movilizaciones populares, y de la situacin creada tras la llegada al poder de Trump, consulte los Europeans for Bernies Mass Movement : https://www.facebook.com/Europ eans-for-Bernies-mass-movement -199793103737306/