La muerte del titn

El Salmn

Tuvo que ser en 1988, ao en que Kraken emprendi su primera gran gira nacional, cuando disfrut el derroche de su energa en el Coliseo Cubierto de las hoy difuntas Piscinas Olmpicas. No s quin hizo el contacto para traerlo, pero recuerdo bien la ansiedad de das completando el dinero para la boleta. Ingresamos al Coliseo repleto de energa, oliendo a cigarrillos President y Tapa Roja. Luego la voz de Elkin complet la magia. Entonces entend que Colombia tena una frecuencia privilegiada para el rock. Eran los das del casete, del parche en la esquina para intercambiar melodas que llegaban de todos los rincones de Latinoamrica y su apogeo rocanrolero en espaol. Eran los das de la consolidacin de Kraken I y el tema Muere libre ya empezaba a dejar huella en las generaciones de jvenes colombianos nacidos en medio de la sujecin del pensamiento oficial.Desde entonces el Titn se encari con Ibagu, por ac transit con cada uno de sus majestuosos trabajos. La ltima vez que lo vi en vivo fue precisamente en el Teatro Tolima en el 2014, cuando celebraba 30 aos de vida artstica. Elkin fue una estrella de rock sin las nfulas de las estrellas de rock. En algunas de sus asiduas visitas a Ibagu uno poda encontrarlo en un bar de rock local, tranquilo, dialogante, como si el peso de ser leyenda no lo doblegara.Sus canciones rpidamente se pegaron en los cuerpos sudorosos, cubiertos de esas camisetas negras que marcan en la juventud el gusto musical. Particularmente el lbum Kraken III me parece uno de los ms completos del rock colombiano. Sus letras denuncian, gritan, claman, dejan evidencias intactas de los sueos, miedos y frustraciones de los jvenes de aquellos tiempos, que por calamitoso que parezca, siguen siendo los mismos miedos y sueos de los jvenes de estos tiempos. Temas como Hijos del sur, un canto universal a Latinoamrica, a su deseo de liberacin; Seres de barro y miedo, un grito de los sin voz, de los desposedos que inundan nuestras ciudades, que vagan en las noches solitarias de la miseria, tema que ampla en Residuo social. Imperios de soledad, Lgrimas de fuego y Eres profeca, entre otros temas, completan este lbum en donde Kraken adquiere la madurez como banda y Elkin Ramrez despliega toda la potencia de voz.Los Kraken siguieron recorriendo ciudades, tornndose en leyendas que desempacaban sus guitarras y teclados para cantar en medio de un pas que con el ruido de sus bombas hizo perder lo mejor de nuestros sueos juveniles. Pero el Titn resisti, no se acomod al influjo de las ventas, como si lo hizo Juanes, quien tambin estuvo por estas tierras con su Nio gigante, cuando Ekhymosis ola a futuro. Pero Kraken sigui, entonces vino Piel de cobre y El smbolo de la huella; muchos conciertos y su voz se col en Suramrica, en los festivales de rock que sobreviven gracias a cientos de otros titanes, en las tabernas, en las nuevas caras del rock quienes nacidos en el nuevo siglo ya tararean el legado de sus sonidos. En el 2006 el trabajo Kraken filarmnico demostr una vez ms la calidad musical de la banda, la sonoridad limpia de sus riffs, la bsqueda de letras elaboradas ms all de lo que pide la precariedad comercial y la lrica de la garganta de Elkin que se acompasaba a los violines. Todo un monumento para la posteridad.Hoy 29 de enero de 2017, la noticia de la muerte de Elkin Ramrez conmueve, al menos a quienes entendemos que desde muchos lugares se hace cultura y que desde las cuerdas vibrantes de una guitarra y desde el grito desaforado de una lrica garganta, se dejan profundas huellas sociales para la cultura.Nos queda volver a sus sonidos, a su legado. Ya es otro tiempo, los casetes son historia, el humo de cigarro apenas un recuerdo, pero la energa para gritar con el Titn sigue intacta, por eso hoy para recordarlo y despedirlo solo hace falta agradecerle por permitimos crecer con su voz, con su sonido y por poder gritar igual que en 1988:Rompe el silencio de un grito,que el mundo te escuche, no temas actuar.No seas el sueo vencidoque teme y vence a quien teme soar.No seas la copia de un falso bufn,s uno, s t y nada ms.Se es libre al momento de actuar con razn.No vivas para ser, por temor,la presa de otros sueos.Se vive una vez para sereternamente libre!, libre!