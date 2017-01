Trump y el papel de gendarme global

Diario Por esto! (Mrida)

Una promesa en la campaa electoral del ahora presidente de Estados Unidos Donald Trump que en Latinoamrica tuvo muchos aplausos fue la de que es tiempo ya de que Washington deje de seguir ejerciendo el papel de gendarme global y se ocupe ms de sus propios asuntos domsticos. Razn principal para esta ponderacin es que Estados Unidos ocupa el pinculo de un orden mundial en cuyo diseo fueron los propios Estados Unidos quienes jugaron el papel central, lo que trajo como consecuencia que ningn otro pas haya sido favorecido tanto en todos los rdenes como los propios Estados Unidos.Thanassis Cambanis, columnista del, constata en su blog thanassiscambanis.com ., que: Estados Unidos encabeza un orden mundial que podr tener alguna que otra garanta de beneficios para otros pases, pero ha sido creado en gran parte en torno a nosotros: para enriquecer a los estadounidenses en los negocios; para proteger a este pas en materia de creacin de empleos y beneficios para el complejo militar industrial estadounidense, y para asegurar que Estados Unidos conserve, tanto como sea posible, su posicin de superpotencia dominante.En lugar de gendarme global, es ms exacto calificar a Estados Unidos de accionista mayoritario de todo el mundo, ya que invierte sus recursos en la estabilidad global menos por caridad que por inters propio. Es cierto que el ejercicio por Washington del papel de "polica global" se traduce en el control de muchos factores de las relaciones econmicas en beneficio del gobierno estadounidense y sus corporaciones. Es evidente que Trump quiere ser visto como una fuerza que se proyecta a escala mundial, es pensable que su intencin ser la de ampliar las asignaciones presupuestarias para la defensa de los Estados Unidos. Y si quiere que le consideren un hombre fuerte, tendr que mantener el garrote siempre en alto. Es quizs es por ello que los analistas especializados en la prediccin de asuntos globales no aceptan el pronstico de que Trump habr de abandonar motu proprio la funcin de "gendarme mundial" de Estados Unidos sino que solo lo hara cuando se vea atrapado contra la lnea de fondo sin otra alternativa.A raz de la segunda guerra mundial, Estados Unidos construy una red de instituciones que tenan como objetivo reducir el riesgo de otra conflagracin mundial. Las Naciones Unidas serviran como entidad poltica y diplomtica encargada de reducir la posibilidad de una guerra accidental entre las superpotencias y crear vas para la solucin de eventuales conflictos.El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron diseados para minimizar el riesgo de otra gran depresin. Una serie de otras instituciones surgieron en la misma lnea. Con las huellas del fascismo an frescas, Washington tema a los atractivos del comunismo e hizo varios movimientos pragmticos con visin de futuro. Dise el Plan Marshall para Europa, pensado que ese continente pudiera recuperarse econmicamente y emerger para convertirse en un aliado fundamental de Estados Unidos y sobre todo en mercado rentable para sus empresas.La ocupacin militar de Estados Unidos en Japn y Corea del Sur decret reformas progresistas y redistribuciones de tierras para flanquear las propuestas de los comunistas. Ciertamente USAmrica ha financiado la mayor parte de las instituciones internacionales, pero no lo ha hecho por altruismo. La inversin se ha recuperado muchas veces. Han sido tiles para el mundo en general, pero sobre todo extremadamente tiles para Estados Unidos. Comoquiera que el papel de Estados Unidos en la construccin de este modelo es costoso, algunos funcionarios estadounidenses e idelogos neoconservadores han planteado la necesidad de que la "Vieja Europa" pague ms por su defensa.Coinciden en ello con Trump al sostener que Europa ha sido capaz de obtener un lucro econmico mayor gracias al parasitismo que representa hacer que EEUU cargue sobre sus hombros el mayor peso de su seguridad en la OTAN. En 2015, Washington gast ms en defensa que el conjunto de las siguientes siete naciones con mayores presupuestos para este rubro.Dentro del mundo de Trump (Trumpworld), no hay duda que existe una grieta real sobre esta problemtica. De una parte estn los aislacionistas-nacionalistas, que se orientan a que Washington minimice los recursos que destina al logro de sus fines ideolgicos. De la otra, estn los internacionalistas que aprecian conveniente mantener la supremaca de Estados Unidos en los asuntos mundiales por el lucro que deriva de ello la superpotencia. Cuando llegue el momento de elegir entre alguno de los dos caminos, Trump podra verse atrapado entre la nocin de ser un fortn aislado -a la que est emocionalmente conectado- y otra, internacionalista, basada en el clculo bruto de ganancias y poder, que podra generar ms de un ganador.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/