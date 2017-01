Contrarreformas y tabes

Los neoliberales y sus cmplices social-liberales se guarecen tras la etiqueta reformista para dar prestigio a su desmantelamiento tenaz de lo pblico.

Ser reformista tiene buena prensa, aunque en verdad sus medidas son completamente reaccionarias y contrarreformistas. Las reformas progresistas de carcter estructural, como ahora se dice mediante otra palabra encubridora, se realizaron tras la segunda guerra mundial, al menos en Europa y parte de Occidente, dando lugar a lo que se denomin el estado del bienestar.

Ese evento o proceso histrico tuvo dos razones principales, oponer resistencia al comunismo al alza y cortar las alas de influencia internacional a la URSS. La riqueza se distribuy con mayor equidad y la negociacin colectiva entre sindicatos y patronales funcion moderadamente bien para equilibrar las fuerzas desiguales de empresarios y clase trabajadora a travs de un acceso al consumo a plazos, coberturas amplias contra el desempleo y la jubilacin y un sistema pblico en sanidad y educacin que cubra a la totalidad de la poblacin.

No obstante lo reflejado, el rgimen capitalista apuntal su ideologa y se hegemona poltica. Desde la crisis de 2008, aunque las trazas neoliberales pueden advertirse en pases de la periferia global mucho antes, las contrarreformas lideradas por los mercados burstiles y el capital financiero han pretendido poner precio a todo, arrebatando al sistema pblico sus capacidades para redistribuir la renta de modo ms justo.

Se dice que somos tributarios de la democracia griega, que en Atenas fundamentalmente residen las races de nuestro rgimen poltico contemporneo. Entre el mito y la realidad cabalga esa verdad popularizada a veces sin criterio crtico.

Todos sabemos, al menos intuimos, que la democracia de Grecia era sesgada, ni mujeres ni esclavos ni extranjeros formaban parte de ella. Solo los ciudadanos libres tenan derecho al debate y el voto. Y una nfima minora de la elite de familias de linaje antiguo, creado por la leyenda o autntico, manejaba los hilos del poder.

Y, adems, haba tabes o lneas rojas que nadie poda traspasar so pena de que sobre el autor de tamaa osada o propuesta recayera un maleficio dlfico de por vida. Al respecto comenta Moses I. Finley en su obra El nacimiento de la poltica que la liga de estados griegos fundada en Corinto en 388 a.C., bajo la jefatura de Filipo de Macedonia, decret que en ninguna ciudad-estado habr confiscacin de propiedades o redistribucin de tierra o cancelacin de deudas o liberacin de esclavos con fines revolucionarios . Aviso, pues, para navegantes y aventureros radicales o utpicos: los lmites de lo permitido estaban meridianamente claros.

Esa maldicin ha llegado al inconsciente colectivo de nuestra cotidianeidad. En esa idea se basan, sin mencionarla, las prebendas donde la elite se apalanca para, a travs de subterfugios ideolgicos y relatos de propaganda, recrear en las mentes de la masa que la propiedad privada y el pago religioso de las deudas acompaan al ser humano desde sus ms remotos orgenes. A esa ideologa reaccionaria le llaman libertad natural, como si la desigualdad econmica, social y poltica fueran estados perfectos no sujetos a cambio alguno.

Se elude, por supuesto, el cmo de esa capitalizacin de la riqueza concentrada en pocas manos, que ha sido producto antes de la revolucin industrial en Inglaterra de la expropiacin (por la fuerza de la ley o por la ley de la fuerza) de las tierras comunales de las campias inglesas. Privadas las gentes del comn de sus medios indispensables de sustento no tuvieron ms remedio que emigrar a las incipientes urbes protoindustriales para emplearse como mano de obra barata en las fbricas que surgan por doquier siguiendo la ola irresistible del primer capitalismo.

Por tanto, de alguna manera, el capitalismo ya se estaba incubando desde hace mucho tiempo. Resulta curioso observar como la ideologa de la desigualdad ya estaba legitimada en Grecia, la cuna de la democracia occidental. Democracia poltica s, con restricciones y sumo tiento con el fin de evitar conflictos demasiado agudos que pusieran en solfa el statu quo; democracia social y econmica, ya veremos si viene al caso y en funcin de la toma de conciencia de las masas. Ese era el juego poltico que nos han legado los griegos.

El rastro de su huella no solo reside en la democracia formal, si cabe es an de mayor calado en los prejuicios que han alcanzado nuestra era. Nadie recuerda que en el origen estuvo la idea (propiedad privada, deuda naturalizada, no reparto equitativo de las tierras) y despus vino el saqueo legitimado por la norma (primero la costumbre y la ley para confirmar la tradicin).

Las contrarreformas neoliberales de ahora mismo extraen sus respuestas ideolgicas de los prejuicios descritos, derrumbando lo pblico en el nombre espurio de la libertad de eleccin para hacernos ms cautivos del trabajo precario asalariado. Lo peor de todo es que el que ms y el que menos siempre quiere ser propietario de algo, a tocateja si puede permitrselo o mediante el recurso de endeudarse hasta las cejas.

As las contrarreformas neo y social-liberales quieren llevarnos al principio del capitalismo: con deudas insostenibles y empleos basura la sumisin poltica est asegurada. Romper este crculo vicioso requiere mucha energa social y una batalla ideolgica a conciencia.

Como dira George Lakoff o sustituimos los marcos de referencia de la reaccin y el conservadurismo o las elites seguirn siendo hegemnicas en el conflicto sociopoltico. Jugar con sus conceptos y sus tabes es tanto como perder la guerra antes de librarla. La accin puntual necesita de ideas alternativas de amplio espectro: un nuevo mundo no se construye con las herramientas conceptuales del adversario.

