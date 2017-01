El derechismo militante del global-imperial y la huida al izquierdismo

Casi mejor no comentar. Es suficiente con subrayar o poner en cursiva uno de los editoriales del global-imperial del lunes, 30 de enero de 2017. Da vergenza ajena pero ese es su pensamiento. El ttulo: Huida al izquierdismo. La entradilla: La izquierda de gobierno, encarnada por el derrotado Valls, no ve futuro en el giro de Hamon.

Dice as::

"La victoria del izquierdista Benot Hamon en las primarias socialistas de Francia no resuelve la divisin en este partido, que es el problema planteado ms all de las elecciones presidenciales y legislativas. Hamon obtiene la legitimidad de representar al Partido Socialista contra el aparato que sostena al ex primer ministro, Manuel Valls, pero sus posibilidades de triunfo son ms que limitadas. Una primera condicin sera el alineamiento de todas las facciones y corrientes socialistas detrs del candidato electo; lo que puede temerse, ms bien, es alguna escisin.

La izquierda de gobierno, encarnada por el derrotado Valls, no ve futuro en el giro marcado por Hamon, que propone aumentar un salario mnimo que ya es el doble del espaol -qu escndalo!- y apuesta por una renta universal para toda la poblacin o tasas a la riqueza creada por los robots. Sin perjuicio de su novedad en el terreno social, tampoco son la prioridad para otras corrientes de izquierda, ms partidarias de apoyarse en la cultura del trabajo y del crecimiento que en subsidiar a todos los ciudadanos. La coalicin de intereses y arreglos de cuentas formada para cerrar el paso a Valls explica en parte el alineamiento en torno al candidato electo. De cara a las elecciones es probable que se plantee la tentacin de fuga de votos hacia el centrista Emmanuel Macron [lo que ellos probablemente desean], que conduce una candidatura personal tras haber abandonado el Gobierno socialista.

Ms all de las citas con las urnas, lo que la izquierda tiene que decidir es si conserva l a cultura de gobierno [ del sistema por supuesto] que tanto le cost adquirir y se opone eficazmente no ya a la derecha de siempre, sino a la creciente agresividad de la extrema derecha; o le basta con refugiarse en d ebates partidistas secundarios para la ciudadana y, tal vez, deslizarse hacia una formacin poltica no muy diferente a lo que representa Corbyn en Reino Unido . Es un debate clave en Francia, pero tambin en toda Europa."

En sntesis: la nica izquierda admisible a los ojos de los editorialistas del global es la izquierda que no es izquierda ni nada que se le asemeja sino una variante del neoliberalismo hegemnico, al estilo de Hollande o Susana Daz por ejemplo. Ni siquiera la socialdemocracia ms o menos consecuente (Corbyn sera un ejemplo) entra en el mbito de lo polticamente correcto a los ojos del global-neoliberal

Eso s, si conviene uso argumentos de izquierda haciendo referencia a la cultura del trabajo. Qu sabrn los de El Pas, esos mismos que despiden a sus propios trabajadores mientras su patrn-en-jefe cobra ms de 13 millones de euros, de la cultura del trabajo!

Quin habr escrito el editorial? Alfredo Prez Rubalcaba? Algn secretario de don Cebrin? Don Felipe GasGal?





