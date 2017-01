Per

Qu significa el escndalo Odebrecht?

Otramirada

Mal haramos en considerar el escndalo que conmociona al pas en las ltimas semanas por el reparto masivo de coimas realizado por la empresa brasilea Odebrecht, a un vasto nmero de polticos y funcionarios pblicos de los ltimos cuatro (Fujimori, Toledo, Garca y Humala) gobiernos, como un asunto puntual, coyuntural, especfico, ligado a la maldad de algn representante local y a la ligereza de algunos individuos. La dimensin del problema nos hace ver, por s sola, que se trata de un tema estructural, de funcionamiento del sistema econmico y poltico que no se va a solucionar con medidas de carcter inmediato.

La corrupcin en el Per, es cierto, naci con la repblica y ha cubierto con su oprobio la mayor parte de nuestra historia. Sin embargo, ha tomado, a partir del golpe de Estado del cinco de abril de 1992, que institucionalizara el proyecto neoliberal, una dimensin desconocida en el pas. El cambio ms importante que produjo el fujimontesinismo y que dise con delectacin Vladimiro Montesinos, fue el cambio en la relacin entre la economa y la poltica. Para hacer negocios en el Per se volvi indispensable haber capturado al poder de turno. Es decir, ya no solo una relacin episdica, alguna influencia o algunos amigos, sino tener el control de quienes gobiernan. Esto significa que la ganancia en buena parte de los grandes negocios ya no solo depende de la productividad lograda sino tambin y en medida creciente de las relaciones polticas que desarrollen las empresas.

Ello ha significado el regreso violento, por la va del golpe de Estado, al asalto masivo de las arcas pblicas por parte de quienes controlan y finalmente gobiernan en el Per. Los arrestos reformistas que se dieron en el pas entre 1960 y 1990 para separar economa y poltica y finalmente encaminarnos a un Estado moderno, que distinguiera los intereses de corto plazo que se juegan en la economa de los intereses de mediano y largo plazo de la poltica, han sido as drsticamente revertidos para volver de los intentos por hacer un Estado de todos a la insolencia del Estado de clase. Pero lo grave del asunto es que esta relacin perversa entre economa y poltica que se potencia en dictadura, entre 1992 y el 2000, contina en democracia, llevando a un secuestro creciente de esta ltima por los grandes negocios.

En el anlisis del capitalismo contemporneo la ciencia poltica estadounidense nos trae un trmino con singular fuerza explicativa para este asunto crony capitalism, cuya traduccin castellana puede ser capitalismo de amigotes. En el Per, el capitalismo en su versin neoliberal se ha desarrollado en los ltimos 25 aos como un capitalismo de amigotes. Aqu los negocios funcionan si tienen no un amigo o un grupo de amigos en el gobierno sino un ejrcito de reclutas privatizadores cuya consigna es favorecer a cualquier precio el inters privado de corto plazo. Cul es la distancia que existe entre este capitalismo de amigotes y la corrupcin? Ninguna, porque la relacin misma entre economa y poltica se ha corrompido al dictar brutalmente la primera sobre la segunda, sobre sus leyes y sus instituciones. Las coimas a los funcionarios pblicos y los polticos pasan a ser as un mecanismo central en el mundo de los negocios para ver quien usufructa mejor de la captura producida.

El escndalo Odebrecht no es entonces la excepcin sino la regla. Es la punta del iceberg que conocemos y no por eficiencia nuestra sino por denuncias extranjeras. El gravsimo problema es que en este contexto una democracia, limitada y excluyente como la que tenemos, se convierte en un pretexto para robar con legitimidad y an seoro. Los corruptos y sus corruptores, sean individuos o empresas, por ms obvia que sea su participacin siguen pasendose orondos por calles y plazas porque su actividad, paradjicamente, se ha naturalizado.

Es muy difcil la coyuntura para el Per porque este cncer ataca el corazn de la poca democracia que tenemos y amenaza nuestra existencia misma como pas. La nica salida a la vista es, ms all del combate implacable a los que hayan delinquido, es terminar con esta relacin nefasta entre economa y poltica que potenci el fujimontesinismo. Para ello hay que emprender, de una vez por todas, una profunda reforma poltica que de voz a aquellos excluidos, la abrumadora mayora nacional, del banquete del ltimo cuarto de siglo, que, ahora lo sabemos, no solo ha sido para unos pocos sino que estos han llegado con trampa.





