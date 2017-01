Qu entenda Cedric Robinson por capitalismo racial?

Este artculo es una introduccin al nuevo ejemplar impreso detitulado Race Capitalism Justice Inspirado en la obra de Cedric Robinson sobre el capitalismo racial, esta cuestin temtica es un manual crtico para la justicia racial en la era de Trump.

La muerte de Cedric J. Robinson este verano a la edad de setenta y cinco aos pas prcticamente desapercibida. Profesor emrito de ciencias polticas y de estudios negros en la Universidad de California, Santa Barbara, y posiblemente uno de los tericos polticos ms originales de su generacin, ninguno de los principales peridicos de Estados Unidos consider que el fallecimiento de Robinson mereca un solo prrafo. Aunque evit deliberadamente los riesgos de la celebridad intelectual, su influencia fue mayor de lo que probablemente l imagin. Actualmente los movimientos insurgentes negros en contra de la violencia del Estado y de los encarcelamientos masivos piden el fin del capitalismo racial y consideran que su trabajo es parte de una tradicin negra radical, unos trminos asociados al trabajo de Robinson.

Nacido el 5 de noviembre de 1940, Robinson creci en un barrio obrero negro de West Oakland. Verdadero erudito educado en escuelas pblicas, pas muchas horas en la biblioteca asimilando todo, desde la filosofa negra y la historia mundial a la literatura moderna. De voz suave aunque nunca permaneci callado, asisti a la Universidad de California, Berkeley, donde se especializ en antropologa social y se convirti en un destacado activista del campus. Contribuy a traer a Malcolm X a la universidad y protest por la invasin de la Baha de Cochinos, por lo que estuvo suspendido durante un semestre. Despus de graduarse en 1963 y de un breve periodo en el ejrcito, Robinson trabaj brevemente para el Departamento de Libertad Condicional del condado de Alameda donde se encontr con un sistema de justicia penal parcial desde el punto de vista racial y con unos compaeros de trabajo decididos a cambiarlo, incluida su futura esposa, Elizabeth Peters. Ya en 1967 la pareja, inspirada por las rebeliones urbanas y el movimiento contra la guerra, decidi unirse a aquellas personas decididas a cambiar el mundo y llevar una vida de activismo social y de trabajo intelectual.

En 1974 Robinson hizo el doctorado en teora poltica en la Universidad Stanford. Su tesis doctoral, titulada Liderazgo: un paradigma mtico, desafa los conceptos de las teoras liberales y marxistas del cambio poltico argumentando que el liderazgo (la idea de que la accin social efectiva est determinada por un lder diferente o superior a las masas populares) y el orden poltico son esencialmente ficciones. Al afirmar que el pensamiento occidental ortodoxo no fue universal ni coherente, llega finalmente a la conclusin de que la poltica es una [] ilusin histrica. Cuando en 1971 present el proyecto de su tesis la facultad no estaba preparada para firmar un proyecto que cuestionaba los fundamentos epistemolgicos de toda la disciplina. Como nadie poda rechazar razonablemente una tesis tan bien documentada, elegante y erudita, algunos miembros del tribunal renunciaron afirmando ser incapaces de entender la obra. Le cost tres aos y una amenaza de una demanda judicial aprobar la tesis y otros seis publicarla con el ttulo de The Terms of Order: Political Science and the Myth of Leadership [Los trminos de orden: Ciencia poltica y el mito del liderazgo] (1980).

La crtica de Robinson al orden poltico y a la autoridad del liderazgo anticip las corrientes polticas de movimientos contemporneos como Occupy Wall Street y Black Lives Matter, unos movimientos que se organizan de forma horizontal en vez de vertical. Su obra monumental Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition [Marxismo negro: La creacin de una tradicin radical negra] (1983) lee la cartilla a Karl Marx por no comprender los movimientos radicales fuera de Europa. Enfoca desde otra perspectiva la historia de Occidente desde los tiempos antiguos hasta mediados del siglo XX e investiga la idea de que las categoras de clase de Marx se pueden aplicar universalmente fuera de Europa. En cambio, caracteriz las rebeliones negras como expresiones de lo que l llam la tradicin radical negra, unos movimientos cuyos objetivos y aspiraciones desconcertaron al anlisis social occidental. El marxismo tampoco explic el carcter racial del capitalismo. Como escribi gran parte del libro durante un ao sabtico en Inglaterra, Robinson se encontr con intelectuales que utilizaban los trminos capitalismo racial para referirse a la economa de Sudfrica bajo el apartheid. Lo desarroll desde una descripcin de un sistema especfico hasta una forma de entender la historia general del capitalismo moderno.

Por consiguiente, qu entenda Robinson por capitalismo racial? Basndose en la obra de otro intelectual radical negro olvidado, el socilogo Oliver Cox, Robinson cuestion la idea marxista de que el capitalismo era una negacin revolucionaria del feudalismo. El capitalismo, en cambio, apareci dentro del orden feudal y floreci en el suelo cultural de una civilizacin occidental que ya estaba completamente infundida de racismo. En otras palabras, el capitalismo y el racismo no rompieron con el viejo orden sino que evolucionaron a partir de l para producir un sistema mundial moderno de capitalismo racial que dependa de la esclavitud, la violencia, el imperialismo y el genocidio. El capitalismo era racial no debido a alguna conspiracin para dividir a los trabajadores o justificar la esclavitud y la desposesin, sino debido a que el racismo ya haba impregnado a la sociedad feudal occidental. Los primeros proletarios europeos eran sujetos raciales (irlandeses, judos, gitanos, eslavos, etc.) y fueron vctimas de desposesin, colonialismo y esclavitud dentro de Europa. De hecho, Robinson sugera que la racializacin dentro de Europa era en gran medida un proceso colonial que involucraba invasin, asentamiento, expropiacin y jerarqua racial. Al insistir en que el nacionalismo europeo moderno estaba estrechamente vinculado a los mitos racialistas, nos recuerda que la ideologa de Herrenvolk (gobierno de una mayora tnica), que provoc la colonizacin alemana de los territorios de Europa central y eslavos, explic la inevitabilidad y la naturalidad de la dominacin de algunos europeos por otros europeos. Reconocer esto no es despreciar el racismo antinegro o la esclavitud africana, sino reconocer que el capitalismo no fue el gran modernizador que hizo nacer al proletariado europeo como un sujeto universal y que, por lo tanto, la tendencia de la civilizacin europea por medio del capitalismo no fue homogeneizar sino diferenciar, exagerar las diferencias regionales, subculturales y dialcticas en las diferencias raciales .

Black Marxism [Marxismo negro] fue ampliamente ignorada durante dos dcadas hasta que su reedicin en 2000 suscit un renovado inters. Sin embargo, aunque Black Marxism y su discusin sobre el capitalismo racial y la tradicin negra radical han ocupado el centro de atencin, Robinson deja un vasto corpus de trabajo como terico poltico y cultural, en especial Black Movements in America (1997), An Anthropology of Marxism (2001) y Forgeries of Memory and Meaning: Blacks and the Regimes of Race in American Theater and Film Before World War II (2007).

Robinson fue un pensador que cuestion las ideas establecidas y que entendi que las verdades ms graves y profundas tienden a desconcertar, a romper con los paradigmas heredados y con el sentido comn. Cuando se le pidi que definiera sus compromisos polticos, respondi: Hay algunos mbitos en los que es prematuro poner nombres. Solo soy leal a un mundo moralmente justo y mi mejor oportunidad y la ms imponente de hacer frente a la corrupcin y el engao est con otras personas negras.

En ese espritu, los ensayos que vienen a continuacin centran las discusiones sobre el legado de la esclavitud racial en la obra de Robinson y ponen sus ideas al servicio de un mundo justo. Tal como hubiera esperado Robinson, el mbito de su investigacin es amplio, tanto geogrficamente (desde San Luis a Sudfrica y Amrica del Sur) como conceptualmente ya que cuestionan todo, desde las interpretaciones ortodoxas de Marx hasta la genealoga del poder negro. Aunque las personas que contribuyen con sus ensayos a menudo no estn de acuerdo (tal como habra esperado Robinson), obtienen de sus perspicaces ideas los recursos intelectuales y ticos que se requieren en la bsqueda de la justicia racial y en la lucha global contra la explotacin econmica hoy en da.

