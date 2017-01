Las pesadillas del excanciller Patricio Zuquilanda

CENAE

El concepto de soberana tiene cierto grado de subjetividad cuando en medio de las disputas polticas cada quien lo acomoda de acuerdo a sus intereses. Cmo ser que lo entiende el candidato presidencial Patricio Zuquilanda? quien ha dicho que, de llegar a ser Presidente, en su primer acto presidencial expulsara de la embajada del Ecuador, en Londres, al asilado Julian Assange.Si bien la diplomacia ecuatoriana siempre ha estado formada, la mayora, por patriotas y muy competentes funcionarios de carrera, no es menos cierto que tambin ha estado infectada por individuos de cuestionable solvencia profesional, entre los cuales, el ex canciller del tristemente clebre gobierno de Lucio Gutirrez, destaca con sobra de merecimientos.Los cables de Wikileaks desnudan sin pudor la obsecuencia imperial de quien mal dirigiera la poltica exterior del pas. Descrito como(cable 05QUITO1522 ), las rodillas de Zuquilanda muestran flexibilidad plena cuando desde su autoexilio en Bogota la embajadora norteamericana para, cual pao de lgrimas, pedirle ayuda porque el Congreso de ese entonces quera enjuiciarlo por su total inaccin frente a los criminales hundimientos de barcos de migrantes ecuatorianos, por parte de la marina estadounidense (cable 05QUITO1344 ).Como confirmacin de que el diablo paga mal a sus devotos, y a pesar de que el excanciller aseguraba queen el mismo cable se dice quede manera queLa devocin de Zuquilanda por la embajada estadounidense era, en efecto, impresionante. Con frecuencia llamaba o visitaba a la embajadora, ya sea para pedirle su visto bueno por el recambio del embajador que Gutirrez pensaba hacer en Washington (cable 04QUITO3151 ); ya sea para asegurarle que el Ecuador trataba, tras bastidores, de evitar a toda costa una visita del presidente Chvez, contra quien se refera en los peores trminos (cable 04QUITO2208 ).Al ser cuestionado por la embajadora sobre por qu nunca haca pblicos sus criterios, el ex canciller, con sonrojada sinceridad, se justificaba:El hoy candidato presidencial por el PSP no perda ocasin para hacer mritos con la potencia del norte; un da se atribua la autora de haber, supuestamente, persuadido a Brasil de no invitar a Cuba al Grupo de Ro (cable 04QUITO2399 ); otro da dejaba claro que, el hecho de que la declaracin de la cumbre rabe-latinoamericana no fuera tan incendiaria en contra de Washington e Israel (cable 05QUITO834 ).Frente a semejanteentreguista, no sorprende entonces que el ex canciller Zuquilanda tenga pesadillas con Julian Assange. Su nocin genuflexa de poltica exterior no le alcanza para entender que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es decir, la ms alta instancia del mundo en la materia, en su contundente dictamen valida todas y cada una de las tesis levantadas soberanamente por el Ecuador para garantizar el asilo al editor de Wikileaks.Assange es, junto a Edward Snowden, el asilado poltico ms importante del mundo; sin embargo, el concepto de soberana del excanciller Zuquilanda tampoco le alcanza para entender la relevancia de un asilo que ha levantado el apoyo y la solidaridad internacional de intelectuales, activistas y ciudadanos, que opinan que el Ecuador le est dando al mundo una leccin de ejercicio de soberana.Afortunadamente, el nefasto gobierno de Lucio Gutirrez es ya triste pasado. Es de esperar que las urnas entierren, de una vez por todas, tanto a su excanciller Zuquilanda, como a su exembajador itinerante Guillermo Lasso y a su exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, que en ofensa a la memoria de los ecuatorianos compiten tambin por las mximas dignidades del pas.Fuente: http://www.cenae.org/las-pesadillas-del-ex-canciller-zuquilanda.html