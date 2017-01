Una buena y una mala

Pgina/12

Fue Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos encierra, en principio, una mala y una buena noticia para el gobierno (lo que implica, automticamente, una buena y una mala para la Argentina). La mala para el gobierno es evidente: se le cae como un castillo de naipes la construccin cultural de su pretendida insercin en el mundo globalizado que superara doce aos de aislamiento. Si Trump concreta en los hechos su entusiasmo verbal por el aislamiento, quedar en offside la propaganda macrista que invitaba a caminar, naturalmente, hacia un capitalismo moderno, donde las mercancas fluiran con libertad y felicidad, sin obstculos populistas.

Una mirada supersticiosa alegara que este gobierno tiene mala suerte. Que le crecen los enanos. Todava no haba terminado de asimilar al Papa peronista cuando le apareci un Trump que amenaza con desalentar negocios ya consensuados con la favorita Hillary. Un desplante inesperado, casi en pleno altar, que desconoce aos de trabajo fino, de relaciones carnales por debajo de la mesa, de negocios compartidos con los buitres y visitas ms que amigables a la Embajada. Hasta ahora, la reaccin del mejor equipo de los ltimos 50 aos fue ratificar el rumbo econmico. Reflejo que lleva a pensar que a la cuota de mala suerte habra que aadirle una dosis de impericia dogmtica. El gobierno debera reparar en un ejemplo de la historia reciente: Carlos Menem tan inescrupuloso como los lderes de Cambiemos, pero ms astuto y pragmtico era un caudillo populista y tercermundista al que un da se le cay el Muro de Berln. Sin pruritos ideolgicos, el riojano se sum como furgn de cola al Consenso de Washington y entreg el pas a la nueva ola globalizadora. El previsible equipo econmico de Macri, al que le van a construir un Muro econmico, est a tiempo de dar la sorpresa y pegar el volantazo. Sera cuestin de taparse la nariz y subirse a la flamante marea proteccionista, alentando la sustitucin de importaciones, la obra pblica y el consumo interno. Podra, inclusive, priorizar su preocupacin esencial, manteniendo todos los negocios familiares. Desde empresas constructoras hasta supermercados, a priori no le faltaran voluntarios para orientar keynesianamente sus ganancias todoterreno. Pero el gobierno no lo har. Los liberales ortodoxos no son pragmticos. Prometen aire fresco para la economa. Dicen ser permeables y receptivos frente a los desafos del siglo XXI, pero ideolgicamente no se mueven un milmetro del siglo XIX, cuando se decidi la divisin internacional del trabajo: Argentina debe exportar materias primas e importar todo lo dems. De all no los saca nadie. Mueren y matan con esa idea.

A todo esto, cul sera la buena noticia para el gobierno? (es decir, la mala para la Argentina). Si concreta lo que prometi y ya est empezando a cumplir, la gestin de Trump servir como espejo para el ms genuino sinceramiento macrista. El presidente argentino, los funcionarios y sus comunicadores podrn as despojarse definitivamente del relato M que ms les costaba sostener: la fantasa inducida de que Cambiemos encarna un modelo civilizado y cosmopolita, atravesado por bicisendas y gestos de relajacin new age. Ahora ya no hace falta. Con la ayudita involuntaria del salvaje Trump, la revolucin de la alegra termin de ponerse seria y unas cuantas expresiones vacas dilogo, consenso, que viva el amor fueron reemplazadas por otras enemigos, terroristas, delincuentes extranjeros, cargadas con el peso de nuestra historia. Los liberales argentinos se sienten finalmente liberados del yugo democrtico un collar incmodo del que lograban escapar con frecuencia, hay que reconocer y de ahora en ms se mostrarn como lo que siempre fueron: unos burgueses con pocas luces que, cuando se asustan, meten miedo.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/17007-una-buena-y-una-mala