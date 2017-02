rdenes ejecutivas con dedicatoria a los pases del sur

Las lneas divisorias

La construccin de muros en la mente del presidente de Estados Unidos no se limita nicamente a las portentosas vallas de hormign que pretende plantar en la frontera con Mxico. La abundante imaginacin de este mandatario va mucho ms all, al reinventar las restricciones para el ingreso de ciudadanos de otros pases por razones de religin, cultura y origen tnico con la excusa de provenir de pases en conflicto y en donde existe presencia de organizaciones terroristas. Sumado a eso, el seor Trump elev, con su sola presencia, el ambiente de temor y angustia entre millones de inmigrantes en suelo estadounidense -originarios de otros pases- cuya permanencia pende de un hilo sean o no indocumentados.

En realidad, si el estatus legal no ha sido un valladar para impedir el ingreso de ciudadanos originarios de Irn, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Libia y Sudn por considerarlos un peligro para la seguridad interior, nada le impide generar una prohibicin para el ingreso de ciudadanos de otras regiones. Miles de pasajeros fueron detenidos y algunos deportados de inmediato a sus pases de origen el sbado pasado en los aeropuestos de la Unin, mientras otros fueron sometidos a intensos interrogatorios.

La mayora de estos pasajeros viajaban con visa e incluso se impidi el ingreso al pas de muchos que ya poseen el estatus de residente. Los argumentos a favor de la medida por parte de algunos polticos y analistas de medios de comunicacin, no lograron neutralizar el ambiente de rechazo generado por este drstico operativo, incluso entre algunos funcionarios del rgimen, quienes temen una reaccin masiva de protesta. Este incidente si se le puede llamar as- tambin debe ser tomado en cuenta por los pases ubicados al sur de la frontera con Mxico.

Trump est cumpliendo una a una sus promesas. La guerra contra el terrorismo islmico convertida en una guerra santa para erradicar todo vestigio de amenaza terrorista de su territorio, aun cuando muchos de los atentados en suelo estadounidense han sido cometidos por sus propios ciudadanos. Luego, el rescate de la economa declarando Amrica para los americanos y el desafo que ello implica con una especie de resaca de la produccin industrial y los puestos de trabajo con el objetivo de crear una nacin endgena, cuyos estndares en trminos de ciudadana estaran orientados a un estricto sistema de seleccin para favorecer a los inmigrantes originarios dominantes, vale decir la poblacin caucsica.

En Estados Unidos, lo latino siempre ha sido visto de lado. Para una gran mayora de estadounidenses lo latino se reduce a Mxico y todo lo ubicado al sur de ese pas, sin mayores distingos. Y dado el enorme flujo de inmigrantes indocumentados desde nuestros pases, el estereotipo se ha ido consolidando. Sin embargo, Estados Unidos se ha enriquecido con el aporte de cientficos y profesionales, artistas y artesanos, gente honesta que ha cultivado sus campos y construido sus edificios, todos originarios del sur.

Ante los movimientos cada vez ms agresivos de la Casa Blanca por cerrar compuertas, los gobiernos de Amrica Latina deben reaccionar con energa y certeza con el objetivo de garantizar un trato digno y justo a sus ciudadanos, quienes han emigrado para buscar un futuro mejor y alimentan con sus remesas las arcas de sus pases. Que el presidente de Estados Unidos tenga o no derecho a cerrar los accesos a los inmigrantes es una cosa. Que tenga derecho a vejarlos y tratarlos como criminales, es otra. Es momento de demostrar una postura solidaria con esos conciudadanos, algo ausente hasta la fecha.

Blog de la autora: http://www.carolinavasquezaraya.com