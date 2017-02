Entrevista a Decio Machado

"El 10% ms rico concentra el 71% de la riqueza regional en Amrica Latina"

Instituto Humanitas de Unisinos (Brasil) / ADITAL

El pas vive un momento de transicin poltica. Tras diez aos de mandato, Rafael Correa abandonar su cargo el prximo 24 de mayo, fecha en la que ser investido el prximo presidente de la Repblica del Ecuador. Ms all de quien gane las elecciones del 19 de febrero, esto significar un cambio en la poltica institucional del pas, pues el correismo, para bien y para mal, en la prctica se transform en una propuesta de concentracin de poderes en torno a un lder carismtico que difcilmente tendr continuidad sin su presencia en el Palacio de Carondelet. En lo que concierne a lo econmico, tras un prolongado perodo de bonanza derivado del llamado boom de los commodities el pas se ha visto fuertemente golpeado por la cada del precio del petrleo, la apreciacin del dlar y el encarecimiento del financiamiento externo. El sumatorio de estas circunstancias ha hecho que la economa ecuatoriana cierre el ao 2016 con una contraccin del 1,7%, a la par de que el dficit fiscal se ha mantenido pese a que la deuda pblica (interna y externa) se haya incrementado notablemente. Indicadores sociales positivos logrados durante gran parte del perodo correista en el mbito de la lucha contra la pobreza, la disminucin del desempleo, las mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores y el crecimiento de la capacidad adquisitiva de la poblacin, se encuentran en la actualidad en franco deterioro.Considero que quien mejor defini este perodo fue el propio presidente Rafael Correa cuando dijo aquello de que bsicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulacin. En la prctica, se trata de un gobierno que impuls la modernizacin del sistema capitalista en Ecuador a travs del fortalecimiento del rol del Estado. Para ello, se impulsaron polticas sociales compensatorias que fueron el eje de esta nueva gobernabilidad, a la par que se exacerb el modelo de explotacin extractivista de recursos naturales y se foment ampliamente la construccin de obras de infraestructura en el pas. Su legado combina la estabilizacin poltica con el desarrollo de un modelo de Estado-control, lo que implica la desarticulacin y neutralizacin del tejido social organizado que antao haba sido protagonista de grandes luchas sociales. Para ello, el correismo se empe en controlar la vida colectiva desde el aparato del Estado mediante la judicializacin de la protesta social. Desde esa perspectiva el rgimen correista es altamente involucionista, pues entiende al Estado-nacin como lmite del pensamiento y las prcticas emancipatorias de los distintos pueblos y nacionalidades que conforman Ecuador. En la actualidad, con el advenimiento de la crisis econmica fruto del fin de la dcada dorada de los commodities, qued en evidencia que lo construido en materia de mejoramiento de los indicadores sociales a lo largo de este perodo tiene unos pilares demasiado frgiles. Esto nos hace reflexionar sobre el hecho de que no es posible mejorar estructuralmente la situacin de los pobres sin tocar los privilegios de las lites econmicas y los grandes grupos de poder.El hecho que Rafael Correa no est en la papeleta de votacin sumado a que el pas se encuentra en recesin econmica, gener amplias expectativas en los sectores de oposicin al rgimen. Sin embargo, han sido los propios errores de estos los que les llevaron a situarse en condiciones desfavorables durante esta contienda electoral. En el mbito conservador, la rivalidad entre distintas facciones de la derecha no les permiti presentar una candidatura de unidad frente al rgimen; y en el caso de las disidencias por la izquierda al corresmo, quienes si consiguieron unificarse en torno a una candidatura presidencial comn, les falt el valor para desarrollar un programa rupturista que fuera ms all de la prdica sobre la recuperacin de la democracia y las libertades. El discurso de las diversas candidaturas opositoras, con independencia de su sensibilidad poltica, terminaron convergiendo en una narrativa comn que se basa en el mal manejo econmico del rgimen durante los ltimos aos y la corrupcin institucional existente, haciendo difcilmente distinguibles sus diferentes propuestas programticas ante la ciudadana. Por su parte, la campaa electoral del oficialismo esta basada en evidenciar la obra pblica y la inversin social realizada durante esta dcada, posicionando a su candidato presidencial como cambio de estilo a la hora de gobernar dentro de la continuidad del rgimen. Los sondeos serios sobre intencin de voto en Ecuador indican que el oficialismo baja su intencin de voto en funcin de que van aflorando distintos escndalos de corrupcin durante el mandato del presidente Correa, mientras que los partidos de oposicin no crecen en esa misma proporcin. Mientras Alianza PAIS mantenga una ventaja superior a 10 puntos porcentuales sobre sus distintos rivales electorales, la disputa est en que la candidatura de Lenn Moreno obtenga el 40% de los votos vlidos para ganar en primera vuelta. De no ser as, es decir, en caso de que exista una segunda vuelta o balotaje, la cosa podra complicrsele al oficialismo, dado que estaramos ante un escenario de rearticulacin de alianzas entre las fuerzas opositoras.Considero que si algo debemos aprender las izquierdas de este periodo definido como ciclo progresista en Amrica Latina, es que ms all de que con determinadas polticas sociales se mejore coyunturalmente los guarismos de la desigualdad, es necesario polticas reales de redistribucin de la riqueza que transformen el modelo de acumulacin desigual heredado del neoliberalismo. El dficit de los gobiernos progresistas en lo que respecta a la falta de cambios estructurales en nuestras respectivas economas nacionales, deviene del hecho de que combinaron su radicalidad discursiva con la convivencia junto al poder de las lites econmicas que histricamente han dominado nuestros pases. Esto implic que la crisis hegemnica neoliberal derivase en un modelo posneoliberal carente de proyecto anticapitalista. Volviendo al caso ecuatoriano, no veo en la candidatura presidencial oficialista ni en la candidatura aglutinadora de las izquierdas disidentes al corresmo ninguna reflexin al respecto. No encuentro ni en uno ni en otro programa la capacidad de imaginar el fin de la depredacin capitalista.El problema de fondo entre los llamados gobiernos progresistas y los movimientos sociales es que en estos pases ha registrado un aumento de la represin contra la protesta social. Tanto en Ecuador como en Bolivia hemos visto como se han adoptado medidas administrativas en contra de las organizaciones sociales que han explicitado su rechazo al modelo extractivista, a la par que se han aplicado lgicas de criminalizacin a la protesta social sobre lderes comunitarios, organizaciones de mujeres y comunidades indgenas en resistencia. Estos hechos son un reflejo de la involucin de estos procesos polticos, donde a la disidencia social se le ha acusado de rebelin, sabotaje e incluso de terrorismo. Asistimos a nivel planetario a la implementacin de una nueva tecnologa de poder por parte de los Estados, y para ello se necesita poner en marcha medidas de disciplinamiento que normalicen a la sociedad, descomponga a sus individuos, fijando procedimientos de adiestramiento progresivo y control permanente sobre la sociedad civil. Lo sorprendente en el caso de los pases progresistas, es que dichas polticas se asuman con naturalidad por parte de gobiernos que dicen hablar en nombre de sus pueblos y movimientos sociales.Durante esta ltima dcada y media el modelo de desarrollo latinoamericano ha agudizado su dependiente insercin internacional como proveedores de materias primas. Esto ha implicado una mayor vulnerabilidad de estas economas, subordinndolas a las fluctuaciones errticas de los mercados globales. Ms all de esto, el impacto ambiental es incuestionable en el mbito de la deforestacin, la contaminacin y el deterioro de la salud pblica en los territorios afectados; y de igual manera tambin lo es el impacto en lo poltico, motivo por lo cual no es casualidad que en todos los pases suramericanos se hayan identificado casos de corrupcin vinculados a la gestin de sectores estratgicos y empresas extractivas. Junto a lo anterior viene de la mano un proceso de aceleracin de lgicas vinculadas a la acumulacin por desposesin, produciendo despojo, transformacin violenta de las formas tradicionales de vida en las comunidades directamente afectadas, desplazamiento de sectores campesinos e indgenas de sus territorios histricos, militarizacin, criminalizacin de la protesta social, violencia estatal y paraestatal. Los defensores del extractivismo entienden este modelo como un mecanismo por el cual capitalizar al Estado, para posteriormente implementar polticas destinadas a la transformacin de la matriz productiva e impulsar el desarrollo endgeno en sus respectivos pases. Sin embargo, estos procesos extractivistas se caracterizan por ser economas de enclave, no generan actividades econmicas nuevas a travs del encadenamiento productivo ni se integran en el mercado laboral, orientando la explotacin de recursos naturales hacia las necesidades del mercado global. En todo caso, no deja de causar sonrojo que el planteamiento estratgico de los gobiernos latinoamericanos para superar el extractivismo est basado en implementar cada vez ms extractivismo.Como ya indiqu anteriormente, la superacin del modelo primario exportador en el subcontinente basa su urgencia en cuestiones de ndole econmicas, polticas, ambientales e incluso de salud democrtica. Para ello hemos de superar el falso dilema extractivismo o pobreza, implementado por los gobiernos latinoamericanos y especialmente por los que se abanderan como progresistas. Para ello es necesario generar una serie de medidas que seran complejas de desarrollar en su integridad durante esta entrevista, pero sobre las cuales voy a apuntar algunas ideas generales ya esbozadas por otros autores: frente a la reprimarizacin de las economas latinoamericanas es urgente poner en marcha medidas eficaces enfocadas a la diversificacin de la produccin nacional e incorporar el valor interno del retorno; el proceso de integracin regional, hoy paralizado, debe ser la base para la bsqueda de complementariedades econmicas entre los pases de la regin, reduciendo dependencia respecto a los mercados del norte; los pases latinoamericanos deben buscar un nuevo perfil de especializacin que les permita otra forma de insercin en el mercado global; es necesario generar polticas econmicas eficientes en el mbito del encadenamiento productivo, fiscal y de la demanda; y por ltimo debemos, bajo un criterio de sostenibilidad planetaria, armonizar economa y sociedad con la naturaleza bajo los principios del Buen Vivir, pasando del antropocentrismo al biopluralismo. Estamos obligados, por el bien comn y la supervivencia planetaria, a cambiar el actual paradigma civilizatorio.Los principales beneficiarios del auge del comercio entre China y Amrica Latina han sido los exportadores de materias primas. Fjate que durante el perodo comprendido entre 2001 y 2010 las exportaciones de productos mineros y combustibles fsiles a China crecieron a un ritmo del 16% anual. Si quitas a Mxico, las cinco principales exportaciones de bienes primarios de todos los pases de la regin representan como mnimo el 80% del valor total de las exportaciones a China, siendo las materias primas su eje motriz. Esto hizo que la regin sufriese una fuerte reprimarizacin de sus economas. Sin embargo, en la actualidad China est atravesando por un programa de reajuste de su modelo de desarrollo hacia algo que pretende ser ms sostenible en el tiempo. Esto implicar un menor dinamismo en su crecimiento econmico y una mayor dependencia de su consumo interno, junto al impulso de industrias con mayor valor agregado y servicios. Volviendo a la lo expresado en la pregunta anterior, si Amrica Latina, pese a la asimetra existentes en su relacin comercial con China, quiere seguir siendo competitiva ante este pas, esta obligada a diversificar y modernizar su estructura productiva. Segn proyecciones de la CEPAL enmarcadas en el mbito de las reformas que en la actualidad estn teniendo lugar en China, para el 2030 el crecimiento promedio de las exportaciones latinoamericanas de metales y minerales hacia este pas podra caer del 16% en la dcada anterior al 4% y los mismos indicadores de reduccin se prevn en el caso de los combustibles. Sin embargo, China tendr el ao 2030 una cifra superior a 1.400 millones de habitantes. Mientras la poblacin china equivale al 19% de la poblacin global, el pas tan solo dispone de un 7% de tierra cultivable y el 6% de las reservas hdricas mundiales. En base a la recomposicin del consumo que se est dando en China (desciende la demanda de arroz y trigo mientras aumenta el consumo de azcar, carne de ave y ovino, pescado, aceites vegetales, frutas y verduras, leche y carne de ternera), Amrica Latina debera estar diseando polticas proactivas de desarrollo productivo en esos sectores, potenciando la asociatividad de los pequeos productores y cooperativas para que tengan un rol destacado en la exportacin de productos agropecuarios, con un modelo de produccin respetuoso con el entorno natural y con polticas de dignificacin del empleo y salarios. Por poner tan solo otro ejemplo, en el caso del turismo, donde China se ha convertido en un gran mercado exportador de visitantes al extranjero, la situacin de Amrica Latina tambin contina siendo marginal sin que estos gobiernos tengan hasta el momento capacidad de alterar sustancialmente esta realidad. Los gastos de los turistas chinos en el exterior fueron en el ao 2015 de 215.000 millones de dlares, un 53% ms que el ao anterior. Sin embargo, de estos ms de 120 millones de embarques internacionales protagonizados por la poblacin china, tan slo el 0,7% llega a Amrica Latina, hospedndose adems en instalaciones cuya propiedad es de grandes holdings hoteleros internacionales, en lugar de potenciarse el turismo comunitario, la economa social y solidaria, as como a las economas de los habitantes de las localidades afectadas.Como ya demostr Tomas Piketty, desde 1700 hasta 2012 la economa mundial creci en promedio 1,6% anual, mientras la tasa de retorno del capital estuvo entre el 4 y 5%, lo que implica que la riqueza global termin en muy pocas manos y en el caso de Amrica Latina estos indicadores han sido an de mayor concentracin. A pesar de la reduccin de los indicadores de pobreza a los que hemos asistido durante los ltimos aos en la regin, fruto de no haberse intervenido sobre los pilares estructurales de la desigualdad, en la Amrica Latina de hoy el 10% ms rico de la poblacin concentra en la actualidad el 71% de la riqueza regional. El propio Banco Mundial goza de informes en los cuales se indica que si esta tendencia contina, en menos de diez aos, el 1% mas rico de la regin tendr ms riqueza que el 99% restante. Desde esta perspectiva, el problema no es tanto el indicador de crecimiento pronosticado por las instituciones de Bretton Woods, sino como es repartida dicha riqueza en nuestra regin. Es un hecho que las ganancias derivadas del auge del precio de los commodities durante los aos anteriores ya se desvanecieron y que el crecimiento de la deuda externa vuelve a ser una realidad inquietante sin que por eso se estn aplicando polticas fiscales claramente progresivas que busquen modelos comprometidos con la equidad social. Lo anterior no quita para reconocer que estamos ante la primera recesin bianual en ms de tres dcadas en la regin, lo que implica tambin el riesgo de que parte de los sectores que se incorporaron a las clases medias en estos ltimos aos puedan revertir su condicin en un futuro inmediato. Segn la CEPAL, ya en 2015 se increment en siete millones de personas el nmero de pobres en Amrica Latina, lo que representa un retroceso sobre los indicadores de disminucin de la pobreza obtenidos durante el perodo inmediatamente anterior. Pero hablemos claro, a pesar de lo explicitado anteriormente los gobiernos de Amrica Latina y entre ellos tambin los de perfil progresista, siguen otorgando un trato favorable a las compaas multinacionales en materia fiscal. Un reciente estudio realizado por Oxfam revela que la carga impositiva para las empresas nacionales latinoamericanas equivale al doble de la carga efectiva soportada por las compaas transnacionales, lo cual no puede hacernos sentir ms que vergenza en una regin que es considerada como la ms desigual del planeta.Ni en su campaa electoral ni en su discurso de investidura Donald Trump le ha dado mayor importancia a Amrica Latina. Ms all de lo especulativo, en lo que concierne al subcontinente tan solo existen dos anuncios claros: la ratificada propuesta de ampliar el muro ya existente en la frontera sur estadounidense y la renegociacin del Tratado de Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) que tendra un impacto sobre Mxico, as como la voluntad de dar marcha atrs a las medidas de normalizacin de las relaciones diplomticas con Cuba impulsadas por la administracin Obama. Comenzando por Mxico, cabe indicar que los problemas de su economa nacional devienen de antes, y son el fruto de una divisa que se ha devaluado ms de un 50% en los ltimos dos aos, una inflacin al alza por los incrementos de la gasolina y la energa elctrica, una deuda pblica que alcanza ya el 48% del PIB y una serie de peridicos recortes del gasto pblico que han mermado la capacidad adquisitiva de su poblacin. Ms all de lo anterior, el efecto Trump est generando que los cinco sectores que concentran el 60% del PIB mexicano (manufactura, comercio, sectores inmobiliarios, construccin y minera) estn registrando una importante desaceleracin respecto al ao anterior. La inestabilidad econmica que atraviesa el pas est provocando fuga de capitales, sus exportaciones a los Estados Unidos tienen el riesgo de sufrir un gravamen del 35% y la industria maquiladora que se ubica en la frontera podra incluso llegar a desaparecer. Parte de lo que sucede hoy en Mxico es la consecuencia de que el pas ha sido incapaz de diversificar sus exportaciones, hecho que determina que el 80% de estas tengan como destino los Estados Unidos. Entiendo que en la actual coyuntura, el gobierno mexicano est obligado a modificar esta realidad y reposicionar con urgencia su mirada sobre el mercado asitico. A pesar de la importancia adquirida por China en la regin, las ventas de productos mexicanos a este pas no sumaron ms del 1,5% del total de sus exportaciones durante el pasado ao. Respecto a Cuba, los beneficios econmicos que ha trado para la isla su normalizacin de relaciones diplomticas con Estados Unidos son evidentes y ahora podran estar tambin en riesgo. En un momento en el que las economas de pases solidarios con el pueblo cubano, como es el caso de Venezuela, estn en deterioro, Cuba alcanz el pasado ao la cifra rcord de cuatro millones de turistas. Esto implica un crecimiento del 13% del sector turstico cubano respecto al ao anterior (segunda fuente de ingresos del pas) y en ello tiene mucho que ver que el nmero de visitantes estadounidenses se haya incrementado en un 80%.Las lgicas proteccionistas que fueron el eje fundamental del discurso de campaa del ya hoy presidente Donald Trump, presuponen un escenario en el cual el acceso de los productos de exportacin latinoamericanos hacia el mercado estadounidense posiblemente decrezca de forma notable. Lo anterior implicar una profundizacin an mayor de las relaciones comerciales, econmicas y militares que ya se vienen estableciendo entre Amrica Latina y la zona Asia Pacfico. No creo que la cosa vaya a ms, dando que considero que la centralidad geopoltica que en algn momento lleg a tener Amrica Latina se ha desplazado en los ltimos aos a otras zonas del planeta. Respecto a su segunda pregunta, considero que el sorprendente nuevo marco de relaciones entre Estados Unidos y Rusia no generar tampoco grandes cambios en nuestra regin. El inters principal de Rusia, verdadero triunfador en las elecciones estadounidenses, est en las zonas geogrficas que corresponde a las repblicas que antao formaron parte de la extinta Unin Sovitica, en las rutas gasferas del sur por donde se transporta el gas hacia Europa, en establecer una red de alianzas con las repblicas centroasiticas, en estrechar sus lazos militares y comerciales con China, y en erosionar la capacidad operativa de la OTAN. Como potencia mundial que es, Rusia no ignora a Amrica Latina, pero no veo que en estos momentos forme parte de sus prioridades geopolticas.