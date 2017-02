Una pesadilla de los pensadores de la inteligencia

El futuro en manos de una comisin

TomDispatch

El saber colectivo de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos

Se llaman a ellos mismos la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, o sencillamente the IC (en adelante, la IC). Si incluimos la oficina del director de la Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en ingls), que empez a funcionar en 2005 con una nmina de 12 empleados incluido el director y en 2005 ya empleaba a 1.750 funcionarios, la IC consta de 17 agencias (una sopa de siglas, entre ellas la CIA, la NSA y la DIA). La Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos gasta cada ao alrededor de 70.000 millones de dlares del contribuyente (la mayor parte de los cuales son fondos secretos), emplea a un sorprendente nmero de contratistas privados entre nuestras distintas corporaciones guerreras siempre dispuestas a echar una mano, espa comunicaciones de todo tipo en todo el planeta, mantiene operativa una fuerza area de drones, controla una infinidad de satlites, construye cuarteles generales e instalaciones de almacenamiento para sus agencias a un costo de miles de millones de dlares; todo esto lo hace con el pretexto de proporcionar al presidente y el resto del gobierno la mejor informacin imaginable sobre lo que est pasando en el mundo y los peligros a los que se enfrenta Estados Unidos.

Desde el 11-S, la consigna de la IC ha sido [continua] expansin; a medida que las principales agencias de inteligencia adquiran cada vez ms poder, prestigio y capacidad de derroche, y se cubra a s misma con un manto de secretismo sin precedentes. En los ltimos das de la administracin Obama, a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en ingls) se le concedi an ms libertad para compartir la informacin sin orden judicial que maneja en todo el mundo (incluyendo la obtenida a partir de ciudadanos estadounidenses) con un nmero cada vez mayor de integrantes de la IC.

Y, claro, en las semanas anteriores a la asuncin de Donald Trump, varios de esos organismos de inteligencia se encontraron con un torrente de declaraciones del twitero en jefe (que, empez amenazando con recortar partes de la IC) sobre el posible hackeo ruso de unas elecciones estadounidenses y sus relaciones con el presidente Vladimir Putin. Mientras tanto, la IC recibi el aplauso de los medios normales por su decisiva importancia para todos nosotros y nuestra seguridad, junto con las palabrotas twiteadas por el a la sazn presidente electo.

Permitidme que ahora ponga mis cartas sobre la mesa. Basndome en lo relativamente poco que conocemos sobre la informacin que la Comunidad de Inteligencia ha estado entregando al presidente y su gente en estos aos, nunca me he sentido particularmente impresionado por su trabajo. Una vez ms, dado lo que de ella est disponible para juzgarla, parece como si, a pesar de su tamao, alcance, dinero y poder , la IC hubiese sido cogida desprevenida con asombrosa regularidad por los desarrollos en nuestro mundo; podra pensarse como algo cercano a una mquina de desinteligencia. Siempre he sospechado que en realidad si un grupo de pensadores inteligentes e independientes trabajara con material extrado de fuentes absolutamente al alcance de todos, el gobierno de Estados Unidos podra acabar teniendo una visin mucho ms exacta del mundo y de la forma en que este funciona, por no hablar de los peligros que el futuro nos reserva.

Solo hay un problema en estas cuestiones. En una poca en la que el secretismo que rodea a la Comunidad de Inteligencia no ha hecho otra cosa que crecer y quienes han filtrado alguna informacin han sido llevados a los tribunales con una ferocidad nunca vista en nuestra historia, quienes estamos aqu fuera inmersos en lo que pasa en el mundo no tenemos muchos elementos para evaluar el producto que ella elabora.

Sin embargo, hay una pequea excepcin para esta regla. Cada cuatro aos, antes de que el presidente electo entre en el Despacho Oval, el Consejo Nacional de Inteligencia (NIC, por sus siglas en ingls), que se ve a s mismo como el centro de la IC para el anlisis estratgico en el largo plazo, presenta justamente ese documento. El equipo que dirige el NIC proviene principalmente de la Comunidad de Inteligencia (obviamente, con un peso significativo de agentes de la CIA); entre ellos importantes responsables de formular la poltica con puntos de vista coordinados con los de la totalidad de la IC, entre otras cosas las valoraciones del Consejo Nacional de Inteligencia, tambin realiza otros trabajos confidenciales de todo tipo.

Aun as, arrogantemente y con alguna fanfarria, cada cuatro aos hace pblico un extenso documento para que sea ledo por todos los estadounidenses. Hasta ahora, ese informe se llamaba Global Trends (Tendencias globales), con el agregado de un ao futuro. El anterior al actual, publicado en coincidencia con el inicio del segundo gobierno de Barack Obama, fue Glabal Trends 2030. El actual debera haber sido la edicin 2035, pero el NIC decidi no lanzar ese ao futuro por lo qu l llama un temor de falsa precisin (aunque buena parte del texto contina siendo los pronsticos de desarrollo para 2035). En lugar de eso, la sexta edicin llega con el nombre de Global Trends: The Paradox of Progress (Tendencias globales, la paradoja del progreso), una frase anodina cuyo significado se resume as: Los logros de la era industrial e informtica estn dando forma a un mundo por venir que es ms peligroso y al mismo tiempo ms rico en oportunidades que cualquiera anterior. La predominancia de la promesa o el peligro definirn las opciones de la humanidad. Segn el NIC, en la elaboracin de esos documentos, su funcin es la identificacin de los lderes y los desarrollos con probabilidades de dar forma a los acontecimientos mundiales dentro de un par de dcadas para uso del presidente que comienza su periodo y su pueblo.

Global Trends es un ejemplo ms de cmo se ha expandido el mundo estadounidense de la inteligencia en estos aos. Con un despegue relativamente modesto en 1997, la IC decidi avanzar en reas en que ningn organismo de inteligencia haba estado antes y plant su bandera en el mismsimo futuro. Esta decisin es de lo ms audaz, ya que el futuro podra ser pensado como el ms democrtico y a la vez el menos accesible de los espacios temporales. Despus de todo, cualquiera de nosotros es libre de aventurarse ah en el momento que se nos ocurra sin financiacin ni personal alguno. Se trata tambin de un espacio en el que no nos es posible incrustar espas, ni interceptar comunicaciones en todo el planeta, ni intervenir telfonos, ni piratear los correos electrnicos de los lderes del mundo, ni hacer volar drones, ni disponer de imgenes satelitales para estudiarlas e interpretarlas. Tradicionalmente, hasta que el NIC decidiera apropiarse del futuro, este era sobre todo el mbito en que se movan los visionarios, los soadores, los escritores de ciencia ficcin; una gente, en resumidas cuentas, con una inclinacin por el pensamiento no convencional.

En estos aos, sin embargo, en el centro del mundo de la nico superpotencia el ansia de controlarlo e investigarlo todo ha crecido hasta alcanzar proporciones colosales para introducir a la IC directamente en el futuro del nico modo que saba hacer algo: monstruosamente. Como resultado de ello, la nueva edicin de Global Trends presume con el tamao y el alcance de la operacin que la produce. Su equipo de redaccin visit ms de 35 pases y un territorio, solicitando ideas y respuestas a ms de 2.500 personas de todo el mundo y de todas las profesiones y condiciones sociales.

Tal como aclara su extenso captulo de Agradecimientos, junto con todos los funcionarios y miembros de la direccin que realizaron el trabajo bsico cuyos nombres no se dan y mucha gente que fue consultada pero no puede identificarse, el equipo de redaccin habl con todo el mundo, desde un ex primer ministro y dos ministros de relaciones exteriores hasta un embajador y un escritor, por no mencionar a funcionarios de primera lnea y estrategas de todo el mundo... cientos de profesionales de las ciencias naturales y sociales, pensadores, religiosos, representantes del comercio y la industria, diplomticos, expertos en desarrollo, y a mujeres, jvenes y organizaciones de la sociedad civil de todo el planeta.

En el viaje de dos aos de investigacin realizado por el NIC en un universo que, por definicin, debe seguir siendo desconocido para todos nosotros, hizo incluso una vasta utilizacin de simulaciones analticas mediante el empleo de equipos de expertos para representar a protagonistas claves de la realidad internacional para explorar futuras trayectorias de regiones del mundo, el orden internacional, el entorno de la seguridad y la economa global. En otras palabras, en la elaboracin de este informe no confidencial, segn Gregory Traverton, presidente del NIC, el Consejo Nacional de Inteligencia est pensando en el futuro y mont una importante operacin de espionaje que aunque no se dan cifras debe de haber costado millones de dlares. En las manos de la IC, parece que el futuro como el presente es una interminable y costosa operacin.

Un futuro sombro compensado con la esperanza

Si est pensando en arrojar al cubo de la basura de la historia las novelas de Ray Bradbury, Ursula Le Guin, Philip K. Dick y Octavia Butler que estn en su biblioteca y sumergirse en la ltima edicin de Global Trends, entonces yo le he hecho un enorme favor. Ya lo le para usted. Permtame que le asegure que, al contrario del descubrimiento del ciberespacio de William Gibson en su novela de anticipacin Neuromancer**, el documento del NIC no descubre nada en el futuro que no haya sido ya claramente percibido en el presente y no sea algo conocido para usted y prcticamente para todo el mundo en el planeta. Es posible que el mayor logro de Global Trends sea la transformacin de ese futuro en una experiencia de lectura tan soporfera que fue mi propio valle de lgrimas. Una frase absolutamente tpica: Los protagonistas ms poderosos del futuro sern los pases, los grupos y las personas que sean capaces de influir en las capacidades materiales, las relaciones y la informacin en una forma ms rpida, integrada y adaptable que en el pasado.

Hay que reconocer que, de tanto en tanto, se tropieza con un dato o un hecho verdaderamente interesante que atrapa la atencin (una persona de cada 112 del mundo es un refugiado, una persona desplazada dentro de sus propio pas o alguien que busca asilo); aun as, son raras las ocasiones en que un pensamiento fuera de lo comn deja a uno momentneamente sorprendido. Aunque, por lo general, el futuro imaginado por los artfices de la palabra de la IC es algo muy arduo, una especie de pesadilla viviente de puro conformismo.

Si bien es posible que en las profundidades de la IC se esconda algn cerebro singular y original, la conclusin que surge a partir de la lectura de Global Trends es que el pensamiento de la institucin, la que supuestamente brinda la necesaria informacin al presidente y los dems funcionarios, no podra ser ms banal. He aqu un ejemplo: publicado en vsperas del acceso al gobierno del nuevo presidente, no parece imaginar nada autnticamente nuevo bajo el sol, incluyendo al propio Donald Trump (a quien no se menciona en esta mirada de nuestro futuro). Incluso mientras vemos que nuestro mundo de hoy vive un desconcierto cotidiano, los redactores de Global Trends son incapaces de pensar en el verdadero desbarajuste reinante en la mayor parte de este planeta.

Es posible que esto ayude a explicar por qu el liderazgo de la IC estaba desprevenido y confundido respecto del nuevo presidente. Con l, tweet a tweet, el futuro de Estados Unidos ya est convirtindose en el inimaginable presente estadounidense (permtame que exprese aqu una pizca de simpata por el presidente Trump. Si Global Trends es un ejemplo tpico del pensamiento y presentacin que est dentro del Informe Diario del Presidente de la Comunidad de Inteligencia, no me sorprende que haya elegido empezar reemplazando esas sesiones por algo distinto, entre otras cosas, por Fox and Friends, el programa de entrevistas de la Fox, y agarradas con Meryl Streep o John Lewis).

Tal como la IC lo imagina, el futuro inmediato presenta un conjunto de perspectivas relativamente sombras, todas ellas extrapoladas de los desarrollos visibles en el momento que estamos viviendo, pero cada una de ellas casi mecnicamente est compensada por una conclusin esperanzadora: indudablemente, el terrorismo se extender y empeorar (antes de que la situacin mejore); la desigualdad ir en aumento en un mundo decididamente del 1 por ciento mientras la anti-globalizacin recorre todo el planeta y el populismo, junto con formas de pensar ms autoritarias, continuar diseminndose junto con ideas aislacionistas en Occidente (antes de que aparezcan otras tendencias); gracias a China y Rusia, crecer el riesgo de conflictos entre pases (aunque eso no implicar la devastacin del mundo); gobernar se har cada vez ms difcil en todo el planeta y la tecnologa ser cada vez ms potencialmente perturbadora (aunque la esperanza estar al alcance de la mano); y la cuestin del cambio climtico amenaza con la creacin de un planeta ms endeble, escaso de alimentos y sobre todo de agua y lleno de gente desesperada y con ansias de emigrar (aunque es probable tambin que el siglo XXI promueva un conjunto de principios compartidos). Fundamentalmente, segn el punto de vista del Consejo Nacional de Inteligencia, por cada posible mala noticia sobre las tendencias en este momento proyectada en el futuro, existe invariablemente una gracia salvadora, una sensacin de que tal como lo pone el informe las mismas tendencias que dan lugar a peligros en el corto plazo pueden tambin crear oportunidades para mejores resultados en el largo plazo. De hecho, segn uno de los escenarios descritos, hacia 2028 podramos estar entrando en una nueva era de crecimiento econmico y prosperidad.

La verdad es que, dada la avalancha de sucesos en este momento desde la presidencia Trump hasta lo sabido recientemente acerca de que ocho milmillonarios son poseedores de la misma riqueza que la mitad ms pobre de la poblacin mundial (apenas hace un ao, eran 62 los multimillonarios que llegaban a esa marca) el futuro de la versin ms nefasta de la IC tiene un aspecto inquietantemente suave. Segn el Consejo de Inteligencia Engelhardt, lo ms probable es que estemos entrando ya en un futuro mucho ms extremo del que el NIC y sus 2.500 expertos por no hablar de los que no estn en su plantilla pueden imaginar.

El equipo de Global Trends parece incapaz de imaginar un futuro en el que alguna versin del presente no lo maneje todo. A pesar de las guerras mundiales del siglo XX que arrasaron importantes porciones del planeta, la llegada del cambio climtico como un posible factor decisivo en la Historia y los ataques del 11-S, las rupturas sencillamente no estn en su guin. Como resultado de ello, su nocin de futuras situaciones extremas no podra ser ms liviana. En uno de los tres escenarios que presenta el informe, hasta el uso sorpresivo de un artefacto atmico por primera vez desde el 9 de agosto de 1945 en una confrontacin entre India y Pakistn, en 2028 es relevado de sus posibles consecuencias. La bomba no es lanzada sobre una ciudad importante, donde habra matado a centenares de miles de personas, sino en una zona desrtica. Y lo que perece tener un costo muy pequeo, la impresin producida por esta nica explosin hace que en un mundo de potencias hostiles, entre ellas Estados Unidos, China y Rusia, decidan unirse de una forma sorprendentemente optimista (parece que en 2028 segn Global Trends, el seor Smith efectivamente ha ido a Washington; entonces el presidente Smith, en una actitud conmovedora, comparte un Premio Nobel de la Paz con el presidente de China por los varios acuerdos para la creacin de confianza y el control de armamentos a los que llegaron despus del incidente nuclear).

Por supuesto, yo no dispongo de miles de expertos con quienes consultar sobre el futuro, pero sobre la base de trabajos cientficos ya publicados, podra dar forma a un escenario muy diferente del sur de Asia que no sera exactamente una frmula para unir a todo el mundo detrs de un futuro ms seguro. Imagine el lector que una de las armas nucleares tcticas trasladadas por las fuerzas armadas de Pakistn a una de sus bases militares de avanzada es disparada en respuesta a un desafo militar de India. Suponga, entonces, que eso no ocasiona la paz mundial sino un continuo intercambio nuclear entre las dos potencias, poseedoras ambas de un importante arsenal de ese tipo de armas. El resultado sobrevenido en el sur de Asia podra ser alucinante: hasta 21 millones de muertes inmediatas, segn estimaciones. Sin embargo, los cientficos piensan que las consecuencias de una guerra nuclear como esta podran no estar restringidas a la regin sino que provocaran un escenario global de invierno nuclear, que acabara con gran parte de los cultivos en todo el planeta, lo que dara lugar a 1.000 millones de muertes por hambre.

La vida en un mundo totalmente estadounidense

Estos sombros futuros, sin embargo, no son los del NIC. Pensemos en ellos como unos estadounidenses optimistas, imperiales y soadores que se hacen pasar por realistas. Si el lector necesita una prueba de esto, es bastante fcil encontrarla en Global Trends. Aqu est, de hecho, el aspecto ms curioso de ese documento: los integrantes de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos no pueden soportar la realidad de los ltimos 15 aos de su propia historia imperial. En lugar de eso, aduendose del futuro, sencillamente dejan en una cuneta el pasado estadounidense posterior al 11-S y siguen adelante. En el futuro que ellos imaginan, la mayor parte del pasado se ha perdido en accin, incluyendo, desde luego, a Donald Trump (grupalmente, deben de ser partidarios de Clinton. Al menos, puedo imaginar a Hillary avanzando con paso inseguro en la lectura del documento, pero... a Donald? No me hagan rer).

Acreditmosles al menos el haber aceptado lo obvio: ya no vivimos en un planeta unipolar dominado por una nica superpotencia sino en un mundo de esferas de influencia (Para bien o para mal, el emergente paisaje global est acercndose al final de una poca de preponderancia estadounidense despus de la Guerra Fra...). Pero el lector de Global Trends puede buscar en vano la cuestin del mundo en deterioro. Olvdese de que sus redactores estaban acabando el informe en el mismo momento que el primer candidato a presidente abiertamente decadentista estaba enloqueciendo a multitudes que tenan la sensacin de que su pas y la propia vida de las personas estaban en la cuesta abajo con el eslogan Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande.

Tampoco les interesaba tomar sorprendentes aspectos del Estados Unidos de hoy y extrapolarlos en un futuro decididamente sombro. Por ejemplo, algo que me divirti mucho: es posible recorrer una y otra vez las pginas de Global Trends sin encontrar una sola referencia que no sea como de pasada relacionada con las fuerzas armadas de Estados Unidos. Ya se sabe, esa organizacin que nuestros ltimos presidentes han elogiado por tratarse de la ms brillante fuerza de combate de la historia del mundo. Lea el documento del NIC desde la primera a la ltima pgina y no tendr la menor idea de que las fuerzas armadas de este pas han estado combatiendo sin interrupcin durante los ltimos 15 aos sin haber conseguido una sola victoria y de que sus acciones en la guerra contra el terror no han hecho otra cosa que propagar las organizaciones terroristas mientras iban dejando atrs una serie de pases malogrados en todo el Gran Oriente Medio y el norte de frica. Nada de esto es proyectado hacia el futuro, como tampoco lo es la militarizacin de Estados Unidos (o sus policas), incluso a pesar de que los generales retirados que hoy abundan en la nueva administracin Trump hablan abiertamente de esta cuestin.

O, para coger otro ejemplo, ah est el que tiene que ver con el hecho de que en un mundo en el que un solo pas el mismo al que pertenece la IC mantiene activas cientos de bases militares desde Europa a Japn, desde Bahrein hasta Afganistn, apenas hay una sola mencin a una futura base militar; es la que construira China en las islas Fiji en el medio del ocano Pacfico (una broma de Global Trends incluye un titular de un supuesto peridico de 2019: China compra una isla deshabitada de las Fiji para construir una base militar). Qu pasar con el actual despliegue militar estadounidense para dominar el planeta? Ciertamente, usted no lo sabr leyendo este documento.

Pero no piense usted que Estados Unidos no est en la mente de quienes redactaron este informe. Despus de todo, entre las tensiones presentes en las dcadas por venir, tal como los futurlogos de la IC los imaginan, hay una clave para la supervivencia nacional en 2035; es lo que ellos llaman resiliencia (... las mismas tendencias que aumentan los riesgos en el corto plazo pueden permitir mejores soluciones en un plazo ms largo si la proliferacin de poder y protagonistas construye resiliencia capaz de manejar trastornos e incertidumbres mayores).

Y, obviamente, cul es el pas ms resiliente del planeta Tierra? Esta es la pregunta del milln (pero no de rublos ni de yuan). Entonces, adelante, adivine... Si su respuesta no es la correcta, usted no es el lector que yo pensaba que era.

Aun as, si usted no estuviera seguro, Global Trends explica as la cuestin:

Por ejemplo, segn las estimaciones tradicionales del poder, el PBI, el gasto en el rea militar y el tamao de la poblacin de China hacen que la cuota parte china de poder mundial est aumentando; sin embargo, eso tambin muestra varios rasgos, como el gobierno centralizado, la corrupcin poltica y una economa demasiado dependiente de la inversin y las exportaciones netas para crecer, lo que sugiere vulnerabilidad frente a futuros impactos.

Alternativamente, Estados Unidos muestra que muchos de sus factores estn asociados con la resiliencia, entre ellos la descentralizacin del gobierno, una economa diversificada, una sociedad inclusiva, enormes extensiones cultivables, biodiversidad, seguridad en el suministro de energa y un poder militar con capacidad de proyectarse y crear alianzas.

Por lo tanto, si puede extraerse alguna conclusin de la vasta inmersin de dos aos del NIC en los futuros posibles en un planeta en el que todava hay innumerables bases militares estadounidenses y que vive sacudido por guerras que an estamos librando, podra sintetizarse que la tal vulnerabilidad no debera ser atribuida a China sino a Estados Unidos.

Por supuesto, nadie debera sorprenderse ante semejante conclusin: ninguna persona con pensamiento no convencional puede hacer carrera en el gobierno, ah lo importante es seguir al rebao. Global Trends no es el tipo de documento que uno lee con la expectativa de ser sorprendido, sobre todo cuando lo pesadillesco de toda burocracia es precisamente eso: lo inesperado y lo imprevisible. Evidentemente, la burbuja Washington es demasiado confortable, y el mundo un lugar mucho ms atemorizante, en el que es posible imaginar un abanico ms amplio de lo que puede acontecernos. Es posible que agentes del NIC estn viviendo del dinero que producen nuestros miedos, pero no se engae usted ni un segundo: ellos tambin tienen miedo; de no ser as, nunca podran publicar un documento como Global Trends. The Paradox of Progress.

Siendo como es una imagen no del futuro sino de las angustias del poder de Estados Unidos en un mundo imposible de controlar, este informe nos aporta al estadounidense medio una vvida representacin del grupo de personas menos adecuados para ofrecernos seguridad en el largo plazo.

En este momento, la ltima carcajada es la de Philip K. Dick, Ursula Le Guin y otros autores por el estilo. Si el lector desea verse liberado de pensar en los muchos futuros posibles con que nos enfrentamos, unos futuros en cuya creacin participaremos, olvdese de Global Trends y opte por el tipo de libros que podran liberar su mente para pensar en nuevos enfoques; no se ligue a un mundo que cada da est ms negro.

Notas del traductor

* Como tantas otras palabras del ingles (y otras lenguas), intelligence es polismica, es decir, tiene por lo menos dos significados: en un contexto amplio, intelligence es la capacidad de pensar, aprender, discernir, asociar, etc. del ser humano. Pero en el contexto estatal-militar alude al espionaje, al acto de recoger y analizar informacin secreta aunque tambin al conjunto de funcionarios y organismos dedicados a esas tareas. Son significados un tanto contradictorios, pero as son las cosas; se tratara de un caso de apropiacin indebida de una palabra. En castellano, no nos hemos tomado el trabajo de darle un nombre a cada cosa y nos hemos limitado a copiar acrticamente lo que nos llega del mbito anglohablante.

** Traducido al castellano: Neuromante. Ediciones Minotauro, Barcelona, 2007.

Tom Engelhardt es cofundador del American Empire Project, autor de The United States of Fear y de una historia de la Guerra Fra, The End of Victory Culture. Forma parte del cuerpo docente del Nation Institute y es administrador de TomDispatch.com. Su libro ms reciente es Shadow Government: Surveillance, Secret Wars, and a Global Security State in a Single-Superpower World

Fuente: http://www.tomdispatch.com/post/176233/tomgram%3A_engelhardt%2C_a_living_nightmare_of_intelligence_groupthink/#more

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y Rebelin como fuente de la misma.