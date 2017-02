Ms all del punto de no-retorno

El presidente Donald Trump clausur la pgina en Espaol de la Casa Blanca. Hizo lo mismo con la pgina sobre el calentamiento global.

Tambin orden que la Agencia de Proteccin Ambiental (EPA, equivalente a un ministerio del ambiente), el Departamento de Agricultura, la Agencia Nacional Aeronutica y Espacial (NASA) el Servicio Nacional de Parques , entre otras dependencias gubernamentales, no pueden comunicarse directamente con el pblico sin autorizacin previa sobre temas especficos , como el calentamiento global.



El martes 24 de enero el Badlands National Park divulg el siguiente mensaje va twitter: "La concentracin de CO2 en la atmsfera es hoy la mas alta de los ltimos 650.000 aos ". Continu destacando el aumento en la acidez de los ocanos y otros indicadores de la tormenta climtica global que se avecina, concluyendo con un recordatorio sobre la obligacin del Servicio Nacional de Parques de " proteger los parques para que permanezcan como un legado inalterado para las generaciones futuras ".



El mensaje fue considerado "un acto radical de subversin" por Ryan Zinke, nominado por Trump como director del US Department of the Interior, al que se encuentra adscrito el servicio de parques . El Servicio Nacional de Parques tuvo que disculparse y el tweet eliminado.



Zinke, republicano de Montana, apoya la explotacin de tierras pblicas, incluyendo los parques nacionales, para la extraccin de petrleo, gas, madera y minerales ( New York Times Jan 17 2017 ). " La minera y la recreacin, por ejemplo, no son mutuamente excluyentes" le declar al New York Times.



El Departamento del Interior maneja 200 millones de hectreas de tierras pblicas, un quinto de la superficie del pas, mas 800 millones de hectreas bajo el mar. Supervisa adems territorios de donde proviene el suministro de agua para mas de 30 millones de personas.



Zinke d efiende la construccin del oleoducto Keystone XL y la explotacin de carbn mineral. Durante su gestin en el congreso, Zinke apoy legislacin para permitir la construccin de gasoductos a travs de parques nacionales y refugios de fauna. Tambin apoy la legislacin HR 1937 para limitar la auditora pblica de la minera en tierras pblicas.



Aunque no niega el calentamiento global, sostiene errneamente que " los registros de temperatura en los aos mas recientes contradicen las proyecciones de los modelos climticos " (aretechnica 12 13 16).



" Si jugamos a la ruleta rusa, con una probabilidad de 1 en 6 de provocar una catstrofe, debemos ser prudentes... pero esa prudencia debe tomar un segundo lugar ante la necesidad de asegurar la independencia energtica de Estados Unidos "

Zinke le envi una carta pblica al entonces presidente Barack Obama en el 2010 exigiendo apoyo inmediato al desarrollo de energa renovable para evitar los " costos catastrficos " del calentamiento global ( 2010 letter ) . Pero cuatro aos despus, como candidato a un cargo pblico, neg que el calentamiento global fuese una amenaza, sealando: " no es un fraude, pero tampoco es ciencia cierta " ( saying ). En el interino Zinke recibi 345.000 dlares en contribuciones de compaas involucradas en la explotacin de petrleo y gas en tierras pblicas ( D esmog ).



Trump ha reiterado pblicamente que, a su ilustrado entender, el calentamiento global no es mas que " un fraude chino para minar la competividad de los productos norteamericanos ". Entre sus primeros actos ejecutivos se encuentran la aprobacin de los oleoductos Keystone XL y el Dakota Access. El primero transportar 850.000 barriles de petrleo extrapesado diarios por 3.456 kilmetros desde Hardisty, en el sur-oeste del Canad, hasta Port Arthur, en las costas de Texas en el golfo de Mxico. El Dakota Access se extiende por 1.900 kilmetros para transportar 470.000 barriles de petrleo diariamente desde el campo Bakken en Dakota del Norte hasta Patoka, Illinois.



Justo cuando Trump reiteraba sus observaciones sobre el "fraude chino", la prestigiosa revista Nature publicaba un nuevo informe, producto del esfuerzo mancomunado de l Instituto Potsdam para la Investigacin sobre el Cambio Climtico de Alemania,el Depa rtamento de Meteorologa y el Departamento de Estadstica de la Universidad de Pennsylvania yel Departamento de Ciencias de la Tierra y el Ambiente de la Universidad de Minnesota ( Scientific Reports 6 , Art 19831, 2016 ).

Sus conclusiones reafirman los resultados de mltiples investigaciones anteriores, fielmente reflejadas en los informes oficiales del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climtico de la Organizacin de Naciones Unidas.

La temperatura superficial promed io durante el 2016 super en 1,2C el promedio de la poca pre-industrial, un valor que no se ha presentado en la superficie del planeta en al menos 650.000 aos. La probabilidad de que la tendencia al progresivo aumento de la temperatura superficial promedio se deba a factores independientes de la actividad humana es inferior a la probabilidad de que a una persona promedio le caiga un rayo. Cuando Trump afirma que "en realidad nadie sabe si el calentamiento global es real", como le declar a Fox News, est insultando tanto a la comunidad cientfica internacional como a la inteligencia de su propia ciudadana.



Sin embargo, la opinin de Trump sobre el calentamiento global es similar a la de su nominado a dirigir la Agencia de Proteccin Ambiental (EPA), Scott Pruitt, quien hasta entonces ejerciera como fiscal general de Oklahoma . En su interpelacin en el congreso, Pruitt seal que, contrario a lo que afirma Trump, el si cree en el calentamiento global, pero que " la habilidad para medir la extensin de su impacto y determinar que hacer al respecto se encuentra en discusin ".



El senador Bernie Sanders le record el abrumador consenso cientfico internacional sobre la materia y que tanto la NASA como la NOAA ( National Oceanic and Atmospheric Administration ) han reiterado por aos que el calentamiento global es una amenaza global presente, cierta y creciente, provocada por la actividad humana, y que el 2016 fue el ao mas caliente en cientos de miles de aos.



La senadora Tammy Duckworth puso en duda la sinceridad de las declaraciones de Pruitt ante el comit de postulaciones del congreso, sealando que slo estaba aportando respuestas vagas para facilitar su confirmacin. Se refiri al contraste entre lo que deca en ese momento y su historial durante sus aos como fiscal general de Oklahoma.



Pruitt demand penalmente 14 veces a la organizacin que ahora dirige, la Agencia de Proteccin Ambiental (EPA) por sus reglamentaciones para evitar la contaminacin industrial del aire y el agua, por las exigencias para reducir las emisiones de gases d el parque automotor, por las limitaciones a las emisiones de las plantas elctricas que consumen carbn mineral, por la reglamentacin para reducir las emisiones de metano por parte de la industria petrolera y gasfera . Pruitt ha insistido en que la EPA le ha hecho dao a las empresas y a la economa norteamericana con " medidas difciles y costosas... El pueblo norteamericano est cansado de ver como se desperdician miles de millones de dlares debido a regulaciones innecesarias de la EPA ".



El senador Ken Cook seal tajantemente: " Ningn ciudadano norteamericano ha votado por aire y agua mas sucias. Pero si Pruitt asume el control de la EPA, eso es precisamente lo que nuestras comunidades tendrn que enfrentar. Todos debemos rechazar esta nominacin, por la salud de nuestros constituyentes".



Trump t ambin ha sealado que retirar a los Estados Unidos del Acuerdo Climtico de Paris , tal y como lo hizo su antecesor George Bush cuando se retir del Protocolo de Kioto en el 2001 apelando a un argumento igualmente falaz: el calentamiento global es una farsa .



Otro de los prominentes negacionistas del calentamiento global es Rex Tillerson, el nuevo Secretario de Estado del gobierno de Trump. Tillerson se desempe por aos como presidente de la Exxon Mobil, una de las empresas petroleras mas grandes del mundo y activo promotor de la destructiva adiccin norteamericana al petrleo.



Una propuesta de ley ha sido introducida al Congreso norteamericano para retirarse de la Organizacin de Naciones Unidas y expulsar su sede de Estados Unidos (proposicin HR 193 - American Sovereignty Restoration Act ). El presupuesto actual de la ONU es de 5.600 millones de dlares, de los que EUA aporta el 22% a cambio de que un porcen taje equivalente de puestos claves de decisin corresponda a funcionarios seleccionados por el gobierno norteamericano. La segunda contribucin mas elevada es la de Japn, equivalente al 9,7% del total, seguido por China con el 8%.



Trump ha ordenado tambin"fortalecer y ampliar la capacidad militar nuclear de Estados Unidos hasta que el mundo recobre su sentido sobre las armas nucleares " ("The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nuk es ", dic 22 2016).



La " revolucin de colores" que parece gestarse en Estados Unidos, en reaccin a la llegada al poder de Donald Trump y su equipo de multimillonarios, quizs sirva como detonante para que la ciudadana de todo el continente americano se subleve contra la evidente incompetencia de polticos y burcratas en los que hemos infructuosamente delegado por dcadas la solucin de emergencias planetarias, como el calentamiento global, la pobreza, la desigualdad o las armas nucleares.

De lo contrario, mas temprano que tarde nos veremos forzados a reconocer que hemos cruzado el punto de no-retorno; que tendremos que conseguir con urgencia algn otro planeta para asegurar la sobre-vivencia de la humanidad, pues habremos provocado una destruccin irreparable de esta pequea perla azul donde nos hemos desarrollado.

jc-centeno @outlook.com

