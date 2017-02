Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

Las revoluciones ms radicales se han hecho siempre a partir de problemas reales, concretos

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones, Joaqun Miras Albarrn es miembro-fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y estado republicano.

Nos habamos quedado en la conversacin entre Lenin y Pestaa. Tu comentario por favor.

No conoca esta conversacin. Creo que seala el problema. El triple problema, sobre el que hemos ido discurriendo durante toda esta entrevista la historia ha de servir para orientarnos ahora y explicarnos lo que vivimos-. El de las lites a la busca de un lugar al sol; el de la impaciencia poltica; el de la poltica no entendida como cambio del hacer en la cotidianidad y por tanto que la propia poltica debe ser elaborada de otra manera, a partir de pautas que permitan que sea la propia gente la que portagonice el hacer poltico, y que en caso de tener que delegar en personas para ejecutar tareas como es el caso: una reunin internacional-, estas personas no sean sino los sirvientes de sus comitentes. Por lo dems, no creo que en la CNT las cosas las cosas: las relaciones entre cuadros y base, entre CNT y Fai, por ejemplo- fuesen muy distintas.

Sobre las elites, porque seguro que siempre hay gentes dispuestas a apoderarse de toda buena causa para medrar. Me hace gracia, ahora, que en la jefatura de las nuevas fuerzas polticas, y tambin en los parlamentos e instituciones polticas espaolas, bueno, ahora son parlamentarios, concejales, etc, furibundos radicales autonomistas; autonomistas, no del estado de las autonomas, sino del autonomismo antiestatistay que incluso han adquirido su ascendiente haciendo valer, precisamente, ese tipo de crticas contra el comunismo esta nota que escribes nos puede servir para juzgar lo que en buena medida est ocurriendo en el momento presente, en las nuevas fuerzas polticas emergentes. Lo declarativo no sirve. Si no existe un sujeto social que controle a los delegados a los comisariados, stos pueden acabar haciendo lo que declaraban rechazar.

Has insistido mucho en esta idea.

Tambin sobre la impaciencia, porque esas cosas ocurren cuando la poltica por arriba no es expresin de un movimiento de masas real, organizado, con capacidad de control sobre sus delegados, que haga que sus mandatados respondan e imponga la rotatividad de cargos polticos. Cuando se hace de la necesidad virtud, y a falta de fuerzas que expresen movimientos sociales, y que sena capaces de corresponder a las necesidades y expectativas propias, se apoya la creacin ex nihilo de una nueva fuerza, a partir de individuos ailsados que se ofrecen. pretende lograr voluntaristamente, con medidas organizativas lo que no se alcanza como resultado de un ascenso de la lucha real organizada, con el ascenso de la democracia.

Y nos indica que ya la misma poltica debe ser elaborada de otra manera si queremos que tenga otros resultados, que la cotidianidad de la poltica debe fundamentarse en otra cultura, ya desde el presente.

En estos das he ledo una entrevista muy interesante, muy importante, hecha al camarada Manolo Monereo sobre las tensiones internas que se estn dando en Podemos, y el acoso contra Pablo Iglesias

Fue en diciembre creo.

S, en diciembre de 2016. En un foro de debate en el que se ha discutido esta entrevista se acusaba a Monereo y a Podemos- de que esa fuerza poltica no inclua en sus bases la nocin del socialismo.

Yo soy comunista. Pero para m, que he vivido ya varias experiencias polticas, el problema no es de primeros principios. Respecto de los principios, quiero traer aqu una idea de un amigo, que aparentemente no responde al asunto: las revoluciones ms radicales se han hecho siempre a partir de problemas reales, concretos. Y las gentes, de entrada, han pretendido siempre las opciones ms asequibles: pan, paz, tierra. Hasta la fecha -y somos un ser histrico e impronosticable, cierto-, las revoluciones ms radicales se han hecho a partir de fines reformistas. Por decirlo de una forma llamativa: no es as, no hay fines reformistas y fines revolucionarios, hay proyectos de masas, fines de masas.

No est mal lo que sealas. Habra que tomar nota. Mirando hacia el pasado y hacia el futuro.

Y luchas de clases. Frente a esos fines concretos, tambin la palabra el socialismo puede ser un significante vaco, de esos que le gusta a Errejn. O un proyecto que solo en un estadio de proceso de lucha de masas posterior pueda plantearse: pueda ser elaborado y asumido por la experiencia social de las subjetividades organizadas, a la luz de la capacidad de poder de control sobre la realidad, surgido de la lucha de masas, que se le revela a la propia consciencia experiencial de las subjetividades en lucha. los comunistas no proclaman principios especiales a los que quisieran amoldar el movimiento proletario... Las tesis tericas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas y principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo.

Digamos que, si hemos de definir el problema, el que trasparece tras la charla entre Pestaa y Lenin, y -esto es muy importante: lo ms,: lo ms importante- en el malestar y la protesta que Monereo expresa en su entrevista, es lo que en la vieja jerga nuestra se denomina el mtodo organizativo. Dice Monereo que es terrible que el debate que se produce con el fin de desgastar y cargarse a Pablo Iglesias y estoy de acuerdo con esta valoracin, de eso se trata- no es un debate de proyecto, de programa, sino de mtodo, mediante el que se pretende acusar al que va a ganar el congreso, de ser antidemocrtico. S, pero esto es as, porque Podemos se ha construido como un partido que en lo organizativo ha asumido la estructura piramidal. Por ello el debate es entre grupos que ocupan puestos de poder, que aspiran a seguir en ellos, a ser o seguir siendo cargos pblicos, cargos internos; y donde los que son in pctore los perdedores supongo que s se puede ser ganador, e incluso, papable, in pctore, pues tambin se puede ser in pctore derrotado, descalabrado-. Un debate como el que l seala es un debate entre lites que se disputan el mendrugo, un debate interior, propio de fuerzas dominadas por elites profesionales de la poltica.

Todo esto suena muy viejo, muy visto.

Es lo propio, lo tpico de ese tipo de fuerzas. Monereo dice que eso, ese tipo de debate no interesa a nadie. Hombre, a alguien s que le interesar, s que le est interesando; los debates no son giros lingsticos que se hablan solos a s mismos. Pues, creo que lo interesante del intercambio entre Lenin y Pestaa, va de esto.

Por lo dems, Lenin ya saba de esto. Taibo puede consultar el discurso de Lenin a la conferencia del partido de Mosc en la que Lenin preanuncia la NEP, o Nueva Poltica Econmica, para ver cmo caracteriza al partido: cinco mil cuadros comunistas que ocupan los aparatos de estado y no son capaces de garantizar el suministro de pan cito de memoria. Lenin habla con cuidado, pero la poltica que elige es la de desapoderar a los apoderados y poner el asunto de la produccin y distribucin de los garbanzos en manos de la sociedad. O sea, eso es lo que l piensa y valora, lo que concluye de la experiencia, de haber depositado el asunto poltico en manos de elites Por cierto, que tambin Lenin dice que el socialismo ser algo a alcanzar, un cambio vinculado a una transformacin de ethos, de cultura de masas, transformacin que solo puede venir de las experiencia y de la prctica de las mismas. Todo esto son textos, notas, intervenciones de Lenin que elabora en el mismo periodo de la conversacin con Pestaa.

Me quedan cosas pendientes de estos das. Permteme preguntarte algo ms. Una entrevista con Albert Garzn de noviembre de 2016 (en esta la referencia: http://politica.elpais.com/politica/2016/11/24/actualidad/1480011497_610254.html ; y ste su titular: No estoy de acuerdo con las tesis de igo Errejn. El lder de IU y coportavoz de Unidos Podemos se declara crtico con el populismo de izquierdas mereci un comentario tuyo en Espai Marx: Gracias. Muy interesante.

Te pregunt por este muy interesante, por dnde estaba su inters y tu respuesta fue esta:

Querido Salvador: me han reenviado tu pregunta, durante esta maana, sbado (26 de noviembre) y la he podido leer ahora. Espero saber hacer que mi respuesta te llegue. Me interesa el hecho de que, parece, se abre una reflexin terica de ms fondo que lo habitual, no centrada en las "ventanas de oportunidad electoral". Ni en los rapapolvos a las beatas que no siguen al lder -dicho sea con toda la respetuosa irreverencia debida a Anguita-. Construir sujeto social parece que va a ser una de las propuestas del debate. Esta idea adolece de abstraccin. Con todo, que el centro de la poltica, segn lo plantea Garzn, sea la cotidianidad, el hacer cotidiano de los militantes en sus mundos de vida, y que lo institucional sea considerado algo subsidiario; y que lo sociopoltico no sea confundido con institucionalismo municipalista, con poltica institucional de proximidad al "cliente", etc. es importante: me refiero a lo expresado por Garzn en su entrevista ltima. Respecto de lo de Errejn, de sus rplicas, pues es un discurso vaco y falaz: ojal hace 40 aos los comunistas hubisemos estado haciendo eso que l dice que es viejo. No me impresiona su anticomunismo, incluso resulta divertido. Como todo ese anticomunismo de autonomistas, libertarios de ltima generacin etc. que haban desarrollado su parroquia previa a base de reproducir un discurso anticomunista -"totalitarista"- pero que se han lanzado sobre los puestos institucionales, electorales, etc, -representacin- poder-, instituciones-burocracia- panptico- como las moscas se lanzan sobre el cubo de leche recin ordeada... tanto leer a ngel Pestaa para acabar de Prietistas...

Y vuelvo sobre Garzn. En sus frases de Garzn intuyo -no se puede escribir otro trmino- un saber diferenciar entre asambleas de electores y movimiento sociopoltico. Desde luego, una vez el asunto as formulado, es solo - es "an"- puro ectoplasma, y puede acabar, perdona el mal gusto del ejemplo, como el "espritu del 12 de febrero", como una pura aparicin para las fras noches de algn invierno...pero Garzn parece querer abrir un debate a otro nivel Un abrazo.

Me dejas que incluya tu reflexin en esta entrevista?

Por supuesto, de acuerdo. Ya lo has hecho.

Hay ms. Este comentario de Errejn sobre sus diferencias con Garzn: "l es del Partido Comunista, yo de Podemos", publicado 25/11/2016. Rechaza pedir "declaraciones de la renta" a los votantes de Podemos e insiste en que la mayora se logra sumando a gente muy diferente. El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, igo Errejn, ha admitido este viernes que tiene diferencias con su compaero de grupo, el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Gazn. Tambin ha sido comentado por ti:

Parece que por fin se abre un debate que no es sobre el papel celofn del envoltorio. Es interesante. Que Errejn tenga que recurrir a lo de viejuno, recetas de 40 aos aprendimos de 15M ahora no dice aprendimos de Laclau- y son comunistas. Esto es estar a la defensiva. Lo puedo incluir tambin?

De acuerdo tambin.

Te recuerdo tambin otra reflexin tuya de Espai Marx. Lo hemos comentado tambin a lo largo de estas entrevistas:

Lo que he anotado antes sobre Realitatt versus wirklichkeit es la llave para leer El Capital de Marx precisamente. Desde el captulo sobre la mercanca, el arranque, que de repente segn comentaristas, pero de repente nada- se mete a decirnos que la mercanca es un fetiche. O sea, Marx toma a Ricardo que es un economista objetivo que elabora sobre economa como resultado del trabajo. Y dice: donde t me hablas de todo eso observndolo como si fuese entidad natural, desde el Entendimiento, o sea, como Realitt, y como cosas hechas naturales, mercancas ding-, yo te digo que te equivocas, que eso es Wirklichkeit, autoactividad nuestra. Y a partir de ah, para seguir ese hilo, adelgaza an ms , entra an ms en la micro descomposicin del proceso y dice, NO es trabajo, es praxis humana objetivada, -sache-y lo que coagula es actividad, praxis, autoidentidad sujeto objeto. Ah ya estamos ebn la clave porque de lo contrario, estamos todava con Ricardo, y no sabemos a qu viene que el libro no se titule, como los de Ricardo, economa poltica, sino que se titule Crtica de la economa poltica. Radicaliza la indagacin en las categoras econmicas hats volver a convertirlas en auto identidad humana, en actividad humana. No es cierto que ponga sobre sus pies a Ricardo. Es tal como nos recuerda Nando que dice Labriola: la traduccin e s otra, es levantarle el dobladillo de los pantalones hacia arriba.

Es decir, mostrar lo que hay debajo. La frase esa que Labriola nos recuerda que est mal traducida, es de Marx, y l se la aplica a Hegel. Pero Marx la toma del mismo Hegel, es un homenaje a Hegel, es del prlogo de Fenomenologa del E, y Hegel la aplica al utilitarismo ilustrado. Esto es lo que hay en el inicio de EC. Eso, y ms: nos dice que capital y mercanca surgen a la par, no la mercanca histricamente antes del capital: el despliegue de la mercanca da a la vez los dos momentos, M-D-M y M.

Lo incluimos tambin? Son nociones importantes De hecho, puestos en ello djame aadir una cosa.

Aunque tal vez estemos abusando de los lectores, si a ti te parece bien, de acuerdo.

Mejor. Lo dejo para la prxima conversacin ya es suficiente por ahora. De nada en demasa.

Como quieras.