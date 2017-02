Entrevista a Noam Chomsky

"El capitalismo se basa en supuestos despiadados, antihumanos"

CTXT

Noam Chomsky (ANDREW RUSK)

Conforme se acerca a los noventa aos, la bibliografa de Noam Chomsky contina creciendo. Afortunadamente para la izquierda internacional, tambin sigue ofreciendo entrevistas.

A principios de este mes, menos de una semana antes de su octogsimo octavo cumpleaos, Chomsky se sentaba a conversar en su despacho de Cambridge, Massachusetts. Entrevistado por Vaios Triantafyllou, un estudiante de posgrado de la Universidad de Pensilvania, Chomsky habl de todo desde el socialismo, la naturaleza humana y Adam Smith hasta el presidente electo de EE. UU. (La transcripcin se ha resumido y editado para facilitar su comprensin).

Conforme Donald Trump completa la designacin de su gabinete, Chomsky reconoce que el futuro podra depararnos intolerancia y culpabilizacin. Sin embargo, la decisin sigue dependiendo de nosotros: Que logren su propsito, opina Chomsky sobre la tctica de divide y vencers, depende de la resistencia que oponga gente como usted.

Cmo deberan plantear los socialistas la relacin entre las reformas que humanicen el actual sistema de produccin (como propuso Sanders) y el objetivo a largo plazo de erradicar totalmente el capitalismo?

Para empezar, deberamos reconocer que, al igual que la mayora de los trminos del discurso poltico, el socialismo prcticamente ha perdido su significado. El socialismo antes significaba algo. Si retrocedemos en el tiempo, fundamentalmente significaba el control de la produccin por parte de los productores, la eliminacin del trabajo asalariado, la democratizacin de todas las esferas de la vida: la produccin, el comercio, la educacin, los medios de comunicacin, la autogestin obrera en las fbricas, el control comunitario de las comunidades, etctera. Eso fue en su momento el socialismo.

Sin embargo, hace un siglo que dej de significar todo eso. A decir verdad, los que se denominaban pases socialistas eran los sistemas ms antisocialistas del mundo. Los trabajadores tenan ms derechos en Estados Unidos e Inglaterra que en Rusia, y no s por qu se sigui llamando socialismo.

Por lo que respecta a Bernie Sanders, es una persona honesta y decente, y yo le di mi apoyo. Lo que l entiende como socialismo es el progresismo del New Deal. En realidad, sus polticas no habran sorprendido mucho al general Eisenhower. El hecho de que a esto se le llame revolucin poltica es un indicio de hasta qu punto el espectro poltico ha virado hacia la derecha, principalmente en los ltimos treinta aos, desde que comenzaron a instituirse los programas neoliberales. Lo que l peda era el restablecimiento de algo similar al progresismo del New Deal, lo cual es muy positivo.

Respondiendo a su pregunta, creo que lo que deberamos cuestionarnos es si la gente preocupada por los seres humanos, por sus vidas y preocupaciones, debera tratar de humanizar el sistema de produccin actual utilizando los medios que usted describe. La respuesta es por supuesto que s, mejorara la vida de la gente.

Deberan fijarse el objetivo a largo plazo de erradicar totalmente la estructura econmica capitalista? As lo creo. El capitalismo ha obtenido sus logros, pero se basa en supuestos bastante despiadados, supuestos antihumanos. La idea misma de que debe haber una clase de personas que dan rdenes en virtud de la riqueza que poseen y otra ingente clase de personas que reciben rdenes y las acatan debido a que carecen de acceso a la riqueza y el poder es sencillamente inaceptable.

De modo que por supuesto que debera erradicarse. Sin embargo, no se trata de alternativas, son cosas que hay que hacer conjuntamente.

Uno de los principales argumentos empleados en contra del socialismo es que la naturaleza humana es egosta y competitiva por definicin y, por consiguiente, nicamente propicia el capitalismo. Cmo respondera a esto?

Tenga en cuenta que el capitalismo es una etapa minscula de la sociedad humana. En realidad nunca tuvimos capitalismo, siempre hemos tenido alguna que otra variante de capitalismo de Estado. La razn es que el capitalismo se autodestruira en un periquete. De este modo, la clase empresarial siempre ha reclamado una fuerte intervencin estatal para proteger a la sociedad del efecto destructivo de las tendencias del mercado. A menudo es el mundo empresarial el que lleva la delantera porque no quiere que se acabe todo.

De manera que hemos tenido alguna que otra variante de capitalismo de Estado durante un periodo de tiempo brevsimo en la historia de la humanidad, lo cual, en esencia, no nos dice nada sobre la naturaleza humana. Si se observan las sociedades e interacciones humanas, hay de todo. Hay egosmo, hay altruismo, hay compasin.

Tomemos a Adam Smith, el santo patrn del capitalismo. Qu opinaba? Opinaba que el principal instinto humano era la compasin. De hecho, echmosle un vistazo al trmino mano invisible. Fijmonos en el uso real que haca de la expresin. En realidad no es difcil deducirlo porque solo la emple dos veces con un sentido relevante, una vez en cada uno de sus dos libros principales.

En uno de sus libros ms importantes, La riqueza de las naciones, la expresin aparece una vez, y lo hace en lo que constituye una crtica a la globalizacin neoliberal. Lo que afirma es que si en Inglaterra los fabricantes y comerciantes invirtieran en el extranjero e importaran productos del extranjero, se beneficiaran, pero sera perjudicial para Inglaterra. Sin embargo, su compromiso hacia su pas les basta, de modo que es improbable que lo hagan y, por lo tanto, gracias a una mano invisible, Inglaterra se salvar del impacto de lo que llamamos globalizacin neoliberal. Este es uno de los usos.

El otro empleo est en el otro de sus libros ms importantes, La teora de los sentimientos morales (que la gente no lee mucho, pero que para l era su libro ms importante). En este libro es igualitario: crea en la igualdad de resultados, no de oportunidades. Es una figura de la Ilustracin, precapitalista.

Plantea lo siguiente: supongamos que estamos en Inglaterra, y un terrateniente posee la mayora de las tierras mientras hay personas que no tienen nada para subsistir. Dice que no importara mucho porque el rico terrateniente, en virtud de su solidaridad con otras personas, distribuira los recursos entre ellos, de modo que, gracias a una mano invisible, acabaramos viviendo en una sociedad bastante igualitaria. Este es su concepto de la naturaleza humana.

La gente a cuyas clases asistes y cuyos libros lees no emplea as la expresin mano invisible. Esto demuestra una diferencia de doctrina, no sobre la naturaleza humana. En realidad, lo que sabemos es que en la naturaleza humana existen todas estas posibilidades.

Cree que es necesario esbozar propuestas concretas para lograr un futuro sistema socialista mediante la creacin de una alternativa slida que atraiga a la mayora de la gente?

Creo que la gente est interesada en autnticos objetivos socialistas (que no son los que se suele llamar socialismo) a largo plazo. Deberan sopesar detenidamente el modo en que debera funcionar esa sociedad ideada, y no muy pormenorizadamente, porque las cosas se deben aprender a travs de la experimentacin y, ni por asomo, tenemos suficientes conocimientos para disear sociedades concienzudamente. Sin embargo, se podran elaborar unas pautas generales, y se pueden tratar muchos de los problemas especficos.

Esa debera ser parte de la concienciacin popular de la gente. As podra llevarse a cabo una transicin al socialismo, en el momento en que entra a formar parte de la sensibilizacin, concienciacin y aspiraciones de la inmensa mayora de la poblacin.

Veamos, por ejemplo, uno de los logros ms importantes en este sentido, quiz el ms importante de todos: la revolucin anarquista que tuvo lugar en Espaa en 1936. Se haban necesitado dcadas de preparacin para ello: en educacin, en activismo y esfuerzos en ocasiones repelidos; sin embargo, llegado el momento del ataque fascista, la gente tena en la mente cmo quera que se organizara la sociedad.

Tambin lo hemos visto de otras formas. Pensemos, por ejemplo, en la reconstruccin de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. En verdad, sta tuvo consecuencias devastadoras en la mayor parte de Europa, pero realmente no tardaron mucho en reconstruir democracias capitalistas porque estaba en las mentes de la gente.

Otros lugares del mundo quedaron prcticamente devastados y no lo lograron. No tenan los conceptos en su mente. Buena parte depende de la concienciacin humana.

Syriza lleg al poder alegando un compromiso con el socialismo. Sin embargo, acabaron colaborando con la Unin Europea y no dimitieron ni siquiera despus de que les obligaran a aplicar medidas de austeridad. Cmo cree que podemos evitar un resultado similar en el futuro?

Creo que la verdadera tragedia de Grecia aparte de la severidad de la burocracia europea, la burocracia de Bruselas y de las entidades bancarias del Norte, que fue verdaderamente salvaje es que la crisis griega no debi estallar. Se pudo haber solucionado bastante fcilmente en un primer momento.

Pero ocurri y Syriza lleg al poder con un compromiso declarado de combatirla. De hecho, en realidad convocaron un referndum que horroriz a Europa: la idea de que a la gente se le permitiera tomar una decisin sobre algo que afecta a su destino tan solo es un anatema para las lites europeas: cmo es posible que se permita la democracia (incluso en el pas en el que se cre).

Como consecuencia de este acto delictivo de preguntarle a la gente lo que quiere, Grecia recibi un castigo mayor. Las exigencias de la Troika se endurecieron muchsimo a causa del referndum. Teman que se produjera un efecto domin: si prestamos atencin a los deseos de la gente, otros podran tener la misma idea y la plaga de la democracia podra extenderse de verdad, de modo que debemos matarla de raz de inmediato.

Entonces Syriza sucumbi y desde ese momento han hecho las cosas de un modo que, en mi opinin, son inaceptables.

Me pregunta cmo debera responder la gente: creando algo mejor. No es fcil, especialmente cuando se est aislado. Grecia a solas est en una posicin muy vulnerable. Si los griegos hubieran logrado el apoyo de la izquierda progresista y las fuerzas populares del resto de Europa, podran haber sido capaces de resistirse a las exigencias de la Troika.

Qu opina del sistema que cre Castro en Cuba tras la revolucin?

En realidad no sabemos los verdaderos objetivos que tena Castro. Se vio limitado drsticamente desde el primer momento por el duro y cruel ataque de la gran potencia reinante.

Debemos recordar que, literalmente, en los meses posteriores a su toma de posesin, los aviones procedentes de Florida empezaban a bombardear Cuba. En un ao, la Administracin de Eisenhower, secreta pero formalmente, determin derrocar al gobierno. Despus lleg la invasin de Baha de Cochinos. La Administracin de Kennedy estaba enfurecida por el fracaso de la invasin, e inmediatamente lanz una guerra terrorista de gran magnitud, una guerra econmica que se endureci con los aos.

Es bastante sorprendente que Cuba sobreviviera bajo esas condiciones. Es una pequea isla mar adentro frente a una enorme superpotencia que trata de destruirla, y obviamente haba dependido de Estados Unidos para sobrevivir durante toda su historia reciente. Sin embargo, de alguna manera, sobrevivieron. Es cierto que era una dictadura: mucha brutalidad, muchos prisioneros polticos, mucha gente asesinada.

Hay que recordar que el ataque de EE.UU. a Cuba se present ideolgicamente como algo necesario para defendernos de Rusia. En cuanto Rusia desapareci, el ataque se endureci. Apenas se hizo ningn comentario sobre ello, pero indica que las alegaciones previas eran una absoluta mentira, como sin duda eran.

Si examinamos los documentos internos de EE.UU., explican muy claramente cul era la amenaza de Cuba. A principios de la dcada de 1960, el Ministerio de Asuntos Exteriores describa la amenaza de Cuba como el victorioso desafo de Castro a la poltica de EE. UU., volviendo a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe presentaba la solicitud no pudieron ejecutarlo en su momento, se qued en una solicitud de dominar el hemisferio oeste, y Castro estaba logrando desafiarles.

Eso es intolerable. Es como si alguien dijera: vamos a ejercer la democracia en Grecia, y como simplemente no podemos tolerarlo, tenemos que destruir la amenaza de raz. Nadie desafa con xito al amo del hemisferio, en realidad del mundo, de ah la brutalidad.

Sin embargo, las reacciones fueron ambivalentes. Hubo logros como la sanidad, la alfabetizacin, etctera. La internacionalidad fue increble. Por alguna razn Nelson Mandela fue a Cuba a elogiar a Castro y a dar las gracias al pueblo cubano en cuanto sali de la crcel. Es una reaccin del tercer mundo, y lo comprenden.

Cuba desempe un papel importantsimo en la liberacin de frica y la abolicin del apartheid enviaron mdicos y profesores a los lugares ms pobres del mundo: a Hait, a Pakistn tras el terremoto, a casi a todas partes. La internacionalidad es, sencillamente, impresionante. No creo que haya habido nada similar en la historia.

Los avances en materia de salud fueron extraordinarios. Las estadsticas de salud en Cuba eran casi como las de Estados Unidos, y solo hay que mirar las diferencias de riqueza y poder.

Por otra parte, haba una cruel dictadura. De modo que haba las dos cosas.

Una transicin al socialismo? Es imposible hablar de este tema. Las condiciones lo impidieron y no sabemos si haba voluntad de hacerlo.

En los ltimos aos, en EE.UU., han surgido varios movimientos sociales que critican la forma actual de organizacin social y econmica. No obstante, la mayora de ellos se han unido en contra de un enemigo comn, en lugar de unirse en torno a una idea comn. Qu deberamos pensar acerca de la situacin de los movimientos sociales y de su capacidad de unirse?

Analicemos, por ejemplo, el movimiento Occupy; no era un movimiento, era una tctica. No puedes estar sentado en un parque cerca de Wall Street eternamente. No puedes hacerlo ms all de unos meses.

Fue una tctica que no predije. Si alguien me hubiera preguntado entonces, habra dicho: no lo hagas.

Sin embargo, fue un gran xito, un xito enorme, tuvo una gran repercusin en el pensamiento de la gente, en la accin popular. El concepto general de concentracin de la riqueza (un 1 % y un 99 %) estaba all, por supuesto, en el pensamiento de la gente, pero adquiri protagonismo incluso en los medios de comunicacin (en el Wall Street Journal, por ejemplo) y dio lugar a muchas formas de activismo, estimul a la gente, etctera. Pero no era un movimiento.

La izquierda, en general, est muy atomizada. Vivimos en sociedades extremadamente atomizadas. La gente est prcticamente sola: existes t con tu iPad.

Los focos principales de organizacin, como el movimiento obrero, han quedado gravemente debilitados, en Estados Unidos muy gravemente, por la poltica. No ha sucedido como un huracn. Las polticas se han diseado para minar la organizacin de la clase trabajadora, y la razn no es solo que los sindicatos luchen por los derechos de los trabajadores, sino que tambin tienen un efecto democratizador. Se trata de instituciones en las que personas sin poder pueden reunirse, apoyarse unas a otras, aprender acerca del mundo, poner a prueba sus ideas, iniciar programas y eso es peligroso. Es como un referndum en Grecia. Permitirlo es peligroso.

Deberamos recordar que durante la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresin, hubo un aumento significativo de la democracia popular, radical por todo el mundo. Adopt diferentes formas, pero estaba ah, en todas partes.

En Grecia fue la revolucin griega, y haba que aplastarla. En pases como Grecia, fue aplastada con violencia. En pases como Italia, donde las fuerzas estadounidenses y britnicas entraron en 1943, fue aplastada atacando y aniquilando a los partisanos antialemanes y restableciendo el orden tradicional. En pases como Estados Unidos no se aplast con violencia el poder capitalista no tiene esa capacidad pero, desde principios de la dcada de 1940, se realizaron enormes esfuerzos para tratar de socavar y aniquilar el movimiento obrero. Y continu.

Repunt repentinamente bajo el mandato de Reagan, y volvi a repuntar de nuevo con Clinton y, a estas alturas, el movimiento obrero es sumamente dbil (en otros pases ha adoptado diferentes formas). Sin embargo, era una de las instituciones que permita a la gente reunirse a fin de colaborar entre s y recibir apoyo mutuo, y otras tambin han quedado prcticamente diezmadas.

Qu podemos esperar de Donald Trump? Su ascenso constituye un motivo para redefinir y unificar un movimiento socialista en torno a una idea comn en Estados Unidos?

La respuesta a esa pregunta depende bsicamente de usted y de su amigos. Definitivamente depende del modo en que reaccione la gente, especialmente los jvenes. Hay muchas oportunidades, y hay que aprovecharlas. No es, en modo alguno, inevitable.

Pensemos en lo que probablemente ocurra. Trump es tremendamente imprevisible. Desconoce sus planes. Sin embargo, lo que podra ocurrir, por ejemplo, un posible escenario es el siguiente: mucha gente que vot a Trump, gente de clase trabajadora, haba votado a Obama en 2008. Se dejaron seducir por eslganes como esperanza y cambio. No obtuvieron esperanza, no obtuvieron cambios, se desilusionaron.

En esta ocasin han votado a otro candidato que aboga por la esperanza y el cambio, que ha prometido hacer toda clase de cosas increbles. Y no las va a hacer. De modo que cabe preguntarse qu ocurrir en un par de aos, cuando no haya cumplido sus promesas y esos mismos electores potenciales estn desilusionados.

Muy probablemente, el poder har lo que suele hacer en dichas circunstancias: tratar de culpabilizar a los ms vulnerables diciendo: S, no tenis lo que prometimos, y el motivo son esas personas despreciables: los mexicanos, los negros, los inmigrantes sirios, los que engaan al sistema de bienestar social. Ellos son los que lo estn destrozando todo. Vayamos tras ellos. Los gais son los culpables.

Podra ocurrir. Ha sucedido una y otra vez en la historia con unas consecuencias bastante desagradables. Y que logren su propsito depende de la resistencia que oponga gente como usted. La respuesta a esta pregunta debera estar dirigida a usted, no a m.

Traduccin de Paloma Farr.

Fuente: http://ctxt.es/es/20170125/Politica/10781/chomsky-izquierda-sanders-capitalismo-trump.htm