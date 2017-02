El doble estndar de las manifestaciones en Estados Unidos

Hemos visto cmo multitudes en Estados Unidos han tomado las calles desde que Trump tom posesin como presidente del pas, y eso es excelente. Sin embargo, no podemos ser ingenuos y creer que todo aquello es dignidad e inconformidad con las polticas de Trump y que la sociedad de un da para otro despert y se concientiz de los valores humanos. Porque en Estados Unidos siguen existiendo ciudadanos de tercera categora an para los manifestantes que claman por justicia social, equidad y humanidad.Este caos se hubiera evitado si por lo menos en los ltimos 20 aos la sociedad estadounidense hubiera resistido a Bill Clinton, Bush y Obama. Porque son tan Trump como Hillary Clinton, la diferencia es que Trump es eglatra y le fascina hacer gala de su poder caucsico desde el machismo patriarcal. No hay nada nuevo en su poltica, es solo que lo dice en voz alta.Surge una pregunta, por qu esas multitudes que han tomado los aeropuertos del pas, defendiendo los derechos de los inmigrantes y refugiados musulmanes de los 7 pases vetados por Trump, no salieron a manifestar de la misma forma cuando Obama los bombarde? Acaso las vidas de quienes hoy son refugiados e inmigrantes no valan lo mismo cuando estaban en sus pases de origen?Cul es la diferencia ahora? Por qu guardaron silencio cuando Bush invadi Irak? Por qu guardan silencio ahora con la invasin en Siria? Todas aquellas personas feministas que asistieron a la Marcha de Mujeres por qu no salieron a manifestar por las invasiones que haca Obama, cuando soldados estadounidense violaban nias, adolescentes y mujeres? De qu trata ese feminismo? Acaso es territorial y de doble moral?Por qu las masas mundiales que salieron a manifestar en la Marcha de Mujeres no lo hicieron cuando Obama firm el decreto contra Venezuela? Porque ese decreto deja muy claro que Estados Unidos puede bombardear Venezuela en cualquier momento si considera al pas un peligro para Estados Unidos. Cuando asesin a Gaddafi e invadi Libia buscando terminar con la Primavera rabe? Soldados estadounidense violaron a ms de 100 nias colombianas, salieron las feministas a manifestar? Obama busc exterminar a Somalia, en dnde estaban las masas mundiales manifestando? Esos 7 pases musulmanes invadidos, saqueados y fulminados por Obama, en dnde estaban las masas mundiales manifestando?Y hablando propiamente de inmigrantes y refugiados, Obama deport a ms de dos millones y medio de indocumentados latinoamericanos, en dnde estaban las masas que tomaron los aeropuertos en estos das, manifestando para exigir un alto a las deportaciones, as como lo estn haciendo ahora con los inmigrantes y refugiados musulmanes?Obama cre el Plan Alianza para la Prosperidad y el Maya-Chort, que autoriza a la polica y ejrcito de los pases involucrados a abusar, desaparecer y asesinar a migrantes latinoamericanos en trnsito, qu dicen las masas estadounidenses de esto, las mismas masas que claman por el alto al veto de Trump con los inmigrantes de los pases musulmanes?Obama encarcel diariamente a 1,600 inmigrantes indocumentados para ser deportados inmediatamente a Latinoamrica, en dnde estaban las masas manifestando? Trump acaba de firmar una Orden Ejecutiva que da continuidad a las polticas de anti inmigrantes latinoamericanos que tena Obama y le suma la criminalizacin de quienes entraron de forma indocumentada al pas, en dnde estn las masas protestando por el alto a esta Accin Ejecutiva, as como claman por la de los musulmanes? No somos acaso todos iguales como seres humanos, no tenemos todos acaso los mismos derechos? O qu, vendr la doble moral con aquello de: es que ellos entraron de forma indocumentada? En dnde estn las masas pidiendo que Trump derogue esa Accin Ejecutiva?Eso demuestra con claridad que los inmigrantes latinoamericanos indocumentados, que son refugiados tambin; porque salen huyendo de sus pases de origen por la violencia institucionalizada, por la hambruna y la miseria y por la falta de oportunidades; son ciudadanos de tercera categora inclusive para el ms humano de los que se viste de dignidad en las manifestaciones de los ltimos das de los aeropuertos.No ganan ni el salario mnimo y no tienen derechos laborales ni de salud y educacin, en dnde estn las masas manifestando? Seguirn las deportaciones masivas de indocumentados, en dnde estn los mentados Soadores manifestando? O acaso porque ya tienen permiso de trabajo se olvidaron de dnde vienen y quines son los suyos?Estados Unidos tiene ms de 36 bases militares instaladas en Latinoamrica, en dnde estn las masas exigiendo un alto a la injerencia de su pas en otros pueblos?En dnde estn las masas que ahora se visten de dignidad pidiendo un alto al bloqueo que Estados Unidos le tiene a Cuba? En dnde estn exigiendo que devuelva Guantnamo?En el 2016 murieron 170 negros en manos de la polica estadounidense, salieron masas a manifestar? En los centros de detencin de la frontera, agentes de la Patrulla Fronteriza han abusado sexualmente a nios, nias, adolescentes y mujeres, qu masas han salido a manifestar? En la frontera, grupos de civiles anti inmigrantes salen de cacera a disparar a indocumentados que estn buscando cruzar la frontera, en dnde estn las masas manifestando exigiendo justicia ante semejante atrocidad?Trump autoriz la continuidad de la construccin del oleoducto en Dakota, (como lo hizo Obama) tambin el gobierno autoriz a que la polica dispare a Nativos de los Pueblos Originarios que estn manifestando, defendiendo sus tierras y el agua de sus ros, en dnde estn las masas de la Marcha de Mujeres y de quienes tomaron los aeropuertos, manifestando para que la polica respete a los Pueblos Originarios y sus tierras y sus ros? Qu vale la vida de un Nativo para un ciudadano comn, de herencia inmigrante en este pas, que ahora se viste de dignidad y se toma fotos en las manifestaciones y las pregona en las redes sociales?Es para analizar y detalladamente esta situacin de las manifestaciones, quin o quines las organizan y las estn financiando? De qu valores y derechos hablan? Qu es la equidad, la justicia social e igual para ellos? Cul es la diferencia entre un ciudadano de primera y tercera categora para ellos? Qu convierte a unos inmigrantes en refugiados y a otros en criminales?Y como no se trata de tirar la piedra y esconder la mano, sabemos cmo est el sistema de inmigracin en nuestros pases de origen? Qu trato damos a los inmigrantes indocumentados? Estamos haciendo algo como ciudadanos para que su situacin cambie, o solo somos buenos para criticar a Estados Unidos y a su sociedad?Audio: https:// cronicasdeunainquilina.files. wordpress.com/2017/01/el- doble-estc3a1ndar-de-las- manifestaciones-en-estados- unidos.m4a Blog de la autora: https:// cronicasdeunainquilina.com/ 2017/01/31/el-doble-estandar- de-las-manifestaciones-en- estados-unidos/