Leandro Morgenfeld es un historiador, profesor e investigador argentino que se especializa en el vnculo entre Amrica Latina y Estados Unidos. Es autor de los librosy deEl blog Vecinos en Conflicto rene su produccin acadmica. Morgenfeld es una referencia a la hora de indagar en las implicancias que puede tener, para nuestra regin, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Cmo analiza las primeras seales que envo Trump: en especial la salida de Estados Unidos del TPP, las medidas proteccionistas y la ratificacin de la construccin del muro en la frontera con Mxico?

Quiere mostrarse fuerte e hiperactivo. Hasta ahora, dio mltiples seales de que pretende ampliar su base de apoyo y cumplir sus promesas de campaa. Uno de ellas era el inmediato retiro del TPP, decisin que tom rpidamente. Est claro que el apoyo de Hillary Clinton a esa proyecto (aunque en la campaa lo critic, fue ella quien lo impuls como Secretaria de Estado de Obama) le cost la eleccin en los estados clave del Rust Belt, los ms golpeados por el proceso de deslocalizacin de fbricas y prdida de empleos industriales. Los anuncios proteccionistas de Trump, si bien no creo que modifiquen radicalmente la lgica de trasnacionalizacin del capital a nivel global, s muestran la crisis de la globalizacin neoliberal y las contradicciones al interior de la propia burguesa estadounidense.

En qu medida esto puede afectar la relacin entre Estados Unidos y Latinoamrica?

Las relaciones con Amrica Latina van a empeorar. La hostilidad manifiesta de Trump hacia los hispanos (el muro fronterizo, el aumento de las deportaciones de indocumentados, el primer gabinete en 28 aos sin hispanos, el cierre de la versin en espaol de la web de la Casa Blanca), los ataques a la Revolucin Cubana y la aproximacin a asesores proclives a la agresin contra los gobiernos bolivarianos van a aumentar el rechazo al nuevo ocupante de la Casa Blanca, que ya es de por s alto entre los latinoamericanos

A partir de lo afirmado por Trump hasta el momento y de ciertas declaraciones en tono expectante y moderado que hicieron presidentes como Correa o Maduro, cmo imagina que ser la relacin de Washington con los pases de la regin que mantienen gobiernos nacional-populares como Venezuela, Ecuador, Nicaragua o Bolivia?

Muchos de estos gobiernos criticaron acertadamente la hipocresa de la poltica exterior de Obama y vislumbraron que sta sera an ms agresiva con Hillary Clinton, teniendo en cuenta su perodo a cargo de la Secretara de Estado. Desde 2009, hubo golpes de nuevo tipo en Honduras, Paraguay y Brasil, y desestabilizaciones contra Venezuela, Ecuador, Bolivia, entre otros pases. La llegada de Trump resalta la crisis poltica en Estados Unidos y va a dificultar la estrategia de ese pas de mostrarse como un faro de las democracias de Occidente. Si Estados Unidos abre otros frentes de conflicto da una oportunidad a Nuestra Amrica de retomar la coordinacin poltica a nivel regional y establecer estrategias de insercin internacional ms multilaterales y autnomas. De todas formas, no podemos albergar ninguna esperanza en el gobierno de Trump. Va a desplegar estrategias de injerencia en la regin, probablemente apelando ms al hard power y no tanto al soft power que prefera Obama.

Y con Cuba?

Lo de Cuba es un claro ejemplo. Trump, para captar el voto de los anti-castristas de la Florida, modific su posicin y critic duramente la distensin implementada por Obama desde diciembre de 2014. Prometi dar marcha atrs con la normalizacin de las relaciones bilaterales, va a mantener el bloqueo y la crcel de Guantnamo, nombr como asesores a lobistas anti-cubanos y dijo barbaridades cuando muri Fidel Castro en noviembre pasado. Nuestra Amrica debe seguir abrazando a Cuba y exigirle a Estados Unidos que termine con el criminal bloqueo econmico, comercial y financiero que hace dcadas es rechazado por todos los pases en la ONU, menos Israel.

La derecha regional apostaba a un triunfo de Hillary Clinton. Eso fue muy notorio en el posicionamiento internacional llevado adelante por el gobierno argentino de Mauricio Macri. Cmo afecta la llegada de Trump a estos gobiernos que pretenden abrir las economas de sus pases?

La asuncin de Trump pone en crisis la estrategia de apertura neoliberal a la que apostaron los gobiernos derechistas de la regin. No slo los de la Alianza del Pacfico, sino el de Temer y Macri. Este ltimo pretenda firmar el TLC con EEUU, adems de sumarse al TPP. Esto vena negocindose con Obama y pretendan seguir en esa lnea. Ahora va a encarecerse el crdito externo, llegaran menos inversiones y se cerrarn mercados, como acaba de pasar con los limones que Argentina supona que iba a venderle a Estados Unidos. O sea, es una poltica desastrosa apostar a la firma de TLC y abrir las economas, cuando EEUU y Europa van en sentido inverso. El problema es que estamos viendo que los gobiernos de Pea Nieto y Macri, en vez de modificar la estrategia, estn enviando seales de seduccin a Trump. Esa estrategia ya fracas y va a volver a fracasar. Hay que apostar a la integracin latinoamericana y a negociar en forma conjunta con las potencias, justo lo contrario a lo que plantean los gobiernos neoliberales.

En el discurso de asuncin, Trump apel a refundar a los Estados Unidos y l mismo se mueve como un outsider que busca erosionar los modos de la poltica tradicional. En qu sentido su arribo a la Casa Blanca puede implicar una ruptura con la poltica exterior que Estados Unidos ha tenido desde el fin de la guerra fra en adelante?

Trump se presenta como un outsider pero es parte de la clase dominante estadounidense. Tiene 3000 millones de dlares y est entre las 350 personas ms ricas del planeta, segn Forbes. O sea, es parte del 1% que gobierna contra el otro 99%. Ahora bien, su llegada expresa las fracturas polticas, econmicas e ideolgicas que hay en EEUU. Hasta ahora, desde la posguerra, los distintos gobiernos temporarios respondieron al gobierno permanente de EEUU y ningn presidente modific la estrategia de fortalecer a Estados Unidos como el gendarme global del capital. Veremos si Trump va a intentar romper ese consenso bipartidista en materia de poltica exterior y, en ese caso, si lo van a dejar. Tengo mis dudas sobre si Trump lograr completar su mandato. Hasta ahora, de 44 presidentes que tuvo EEUU, 9 no lo hicieron (4 por asesinato, 4 por muerte natural y 1 por renuncia, tras inicio de un proceso de impeachment).

Cree que la histrica movilizacin encabezada por las mujeres el sbado pasado y el creciente clima de protestas que se vive en Estados Unidos contra Trump, pueden llegar a condicionar el rumbo que tome su gobierno?

Desde los aos sesenta que no se registra el nivel de movilizaciones y tensiones sociales que se est viviendo en este momento. El sbado pasado marcharon ms de dos millones de personas, encabezados por las mujeres. Pero hubo marchas casi todos los das. Creo que vamos a ver crecientes tensiones, en particular con las mujeres, jvenes, afroamericanos, hispanos, musulmanes, estudiantes, colectivos de minoras sexuales. Tambin los trabajadores se movilizarn, cuando se vean frustrados por sus promesas incumplidas. Trump tiene un discurso antisindical y ataca derechos socialesy civiles (como el del aborto) para consolidar a su base conservadora y eso va a traer resistencias. Creo que las movilizaciones no cesarn y condicionarn a Trump a lo largo de toda su presidencia. Vamos a presenciar procesos muy interesantes en Estados Unidos, que adems tendrn impacto global.

