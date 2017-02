Debate presidencial: un poco de terruo

El Telgrafo

El debate presidencial organizado por la Cmara de Comercio de Guayaquil el pasado mircoles 25 de enero, y en el que estuvieron presentes 7 de los candidatos (no estuvo Lenn Moreno), ha provocado distintas apreciaciones.Sin embargo, dej en evidencia que los 7 presidenciables asumieron al Ecuador como si fuera un pas aislado, que existe solo en sus propias fronteras. Ninguno tuvo la capacidad para referirse, con fundamentos, al contexto mundial y peor al latinoamericano. Ninguno fue capaz de levantar alguna idea basada en criterios objetivos sobre las experiencias de otros pases. Ninguno ha sido capaz de entender la geopoltica internacional en la que se inserta Amrica Latina. Ninguno plante algo que implique una comprensin sociolgica, politolgica o histrica de largo plazo para el pas; ni un milmetro para ofrecer alguna visin integradora, como proyecto de sociedad y de futuro. Ninguno parece que ha ledo algo de la Cepal o del PNUD, y ni siquiera del FMI o del BM, al respecto de la economa ecuatoriana, el Estado o los impuestos en Amrica Latina. Pero todos hicieron gala de ofrecer alguna cosa, de inventar cualquier idea concreta para solucionar el empleo, la economa, la seguridad, el desarrollo o el bienestar.Los presidenciables, metidos de lleno en la estrategia de los empresarios invitantes, los adularon, repasando las frmulas por las cuales la gente de empresa viene luchando no desde hace poco, sino desde 1925, cuando la Revolucin Juliana inaugur los primeros pasos para el intervencionismo estatal, los impuestos directos y las regulaciones a favor de los trabajadores.Todos los candidatos, de una u otra manera, clamaron contra el Estado obeso (y el hiperpresidencialismo), contra los impuestos y a favor de la flexibilidad laboral, que son los tres ejes permanentes de las preocupaciones empresariales. Y lo ms grave es que alrededor del mercado de trabajo se resumen las ms caras aspiraciones de los candidatos de la ultraderecha, que hablaron de defender el empleo y ofrecieron generarlo, para decir, a continuacin, que en el futuro hay que reintroducir el trabajo por horas y revisar las normas que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores, pero no con el objetivo de reforzar los derechos histricos del trabajo en Amrica Latina, y peor an para redistribuir la riqueza en la regin ms inequitativa del mundo, sino con el oculto propsito de debilitar los avances laborales y los servicios sociales del Estado, como ya ocurri en las dcadas de los ochenta y noventa del pasado siglo.Aislados de las realidades contemporneas, los presidenciables creen todava en las obsoletas frmulas de la competitividad sin lmites, en el aperturismo indiscriminado, en los tratados de libre comercio, en cuestionar los impuestos directos como el de rentas, en suavizar los costos de produccin precisamente a costa de los trabajadores. El mundo no existe. Solo los intereses privados del capital. Buenos negocios, buenas ganancias, porque a los trabajadores les bastara con tener un simple salario.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/debate-presidencial-un-poco-de-terruno