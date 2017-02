La educacin cubana en la poca de Fidel Castro (I)

Filosofa de la educacin

Del 30 de enero al 3 de febrero de 2017 en La Habana se efectuar un nuevo congreso de pedagoga internacional, que en esta edicin rene a ms de 2 000 delegados de Amrica Latina y otras regiones del mundo. La presente edicin estar dedicada al aporte del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016) en la obra educacional de la Revolucin, al aniversario 50 de la cada en combate del Guerrillero Heroico Comandante Ernesto Guevara (1928-1967), y a los 55 aos del triunfo de la Campaa Nacional de Alfabetizacin. Se trata del estudio de praxis de construccin revolucionaria, slidamente asumidas, desarrolladas y dialcticamente superadas, que precisan de sistematizacin continua, para volver a ellas una y otra vez.

A la reflexin sobre la perspectiva pedaggica del lder de la Revolucin Cubana se le ha dedicado atencin en nuestras Ciencias de la Educacin, pero en criterio de este autor an falta mucho por hacer. Ms inexplorado colectivamente, el estudio de la pedagoga del Che Guevara cuenta sin embargo con el slido aporte que ha realizado en tres textos la maestra de maestros Lidia Turner Mart. Me referir al estudio que he adelantado sobre el aporte educacional del Comandante en Jefe, en tanto recomiendo la enjundiosa lectura de los libros de la doctora Turner Mart .

En la creacin del proyecto educacional del programa de liberacin nacional y trnsito al socialismo en Cuba, en la conduccin de la batalla contra el analfabetismo, en la elaboracin, planificacin y ejecucin de la estrategia educacional revolucionaria, y en la consolidacin y sucesivo despliegue de la Revolucin Educacional, el Comandante en Jefe de la Revolucin Cubana, Fidel Castro Ruz ha realizado un trascendente aporte a la educacin de su pas, Latinoamrica y el mundo. A la reflexin sobre la perspectiva pedaggica del lder revolucionario cubano, se le ha dedicado atencin en nuestras Ciencias de la Educacin, pero en criterio de este autor, an falta mucho por hacer.

Filosofa martiana

La filosofa de la educacin de Fidel Castro puede ser entendida a partir de comprender la misma como una teora universal y una praxis consecuente sobre los problemas de la educabilidad de la sociedad y sus diversos sujetos, de la transformacin revolucionaria de estos, de todos y todas, y de cada hombre y mujer, de cada nio y joven. Tal postura tiene sus races ms genuinas en el universo ideoterico del Hroe Nacional Jos Mart Prez (1853-1895) .

Fidel parte del inters de los revolucionarios cubanos de una y otra generacin, de uno u otra filiacin ideolgica, de convertir la educacin popular en vehculo de desenajenacin, y en arma de lucha por la liberacin nacional. Y en esta bsqueda logra una enriquecedora sntesis dialctica de la tradicin democrtica y popular de la escuela cubana, en particular del legado martiano, en frtil articulacin dialctica con la revolucin del pensamiento que iniciaron Carlos Marx ( 1818-1883 ) y Federico Engels (1820-1895) fundadores del marxismo, y el aporte trascendente de Vladimir Ilich Lenin (1870-1924).

La perspectiva martiana con la que Fidel se acerc al marxismo, el nfasis en el mundo moral que est presente en la tradicin del pensamiento revolucionario cubano, que l reivindica desde sus primeras acciones como lder del estudiantado universitario y de la juventud cubana, le posibilitan arribar al socialismo cientfico desde un fuerte sustrato axiolgico y le permiten sustraerse de las vulgarizaciones economicistas y dogmatizantes del marxismo y el leninismo, que predominaban en la teora y la prctica de la URSS y de los partidos comunistas a mediados del siglo XX. .

Los conceptos martianos y marxistas de cultura y educacin, unidos a la accin prctica revolucionaria, por transformar la realidad, se vinculan estrechamente al progreso social, y al desarrollo y la formacin progresiva de la libertad que caracterizan de modo sustancial ese progreso. Y esta coincidencia conceptual no pas inadvertida para Fidel. Por ello la filosofa de la educacin en Fidel como sistema terico y escuela de pensamiento, se expresa en sus reflexiones acerca de las bases y significados formativos de la educacin, como modo de vida, filosofa moral en el contexto educativo, y vehculo de desenajenacin y formacin integral de los seres humanos. Para Fidel en tanto martiano y marxista, no hay formacin sin praxis revolucionaria, y para tal resulta decisiva la lucha por ampliar los horizontes de la justicia social como base de la dignidad humana e incluso de la dignidad nacional.

Continuidad y ruptura dialctica

El mtodo fidelista es la dialctica materialista entendida como instrumento de y para la perfectibilidad humana, y posee como dimensiones fundamentales lo ontolgico, lo gnoseolgico, lo lgico, lo axiolgico, lo antropolgico y lo praxiolgico. Su finalidad es la de propiciar la superacin de la enajenacin mediante la fundamentacin y promocin de la transformacin revolucionaria de la realidad, a travs de un tipo de sociedad donde cada vez ms se correspondan la esencia y la existencia del hombre. Tal cosmovisin se caracteriza por su naturaleza social; su adecuacin a los fines de la lucha revolucionaria y su contenido formativo de una nueva socialidad.

En Fidel, la continuidad con la Filosofa de la Educacin martiana, est en la centralidad del humanismo, en la consideracin de la unidad de educacin y la instruccin, de la enseanza y el aprendizaje, como articulaciones de y para la perfectibilidad humana. La ruptura para la incorporacin progresiva, est en la asuncin por Fidel de la dialctica materialista, en el enfoque de clase. La finalidad martiana es la educacin para la cultura de la liberacin, Fidel incorpora a nivel conceptual, la superacin de la enajenacin. Mart precisa y fundamenta la transformacin revolucionaria de la realidad, Fidel medio siglo despus de la cada en combate del Hroe Nacional, sabe que la repblica con todos y para el bien de todos, solo se alcanzar a travs de un tipo de sociedad que se platee el fin de la explotacin del hombre por el hombre, donde cada vez ms se correspondan la esencia y la existencia del hombre.

La cosmovisin de Mart y Fidel se caracterizan en su naturaleza social, poltica e ideolgica; la adecuacin a los fines de la lucha revolucionaria, los contenidos constructivos de una nueva eticidad para una nueva socialidad, la defensa de la verdad desde los intereses nacionales populares y solidarios, y el optimismo histrico. En esa cosmovisin, la vocacin pedaggica de Fidel coincide, comparte y desarrolla los principios martianos, fertilizados por las nuevas esencias marxistas que ha incorporado:

El principio de la funcin social de la educacin.

El principio de la funcin poltico-ideolgica de la educacin.

El principio de la unidad dialctica entre justicia social y dignificacin humana.

El principio de la democratizacin de la educacin desde las propias relaciones pedaggicas, en el conjunto de las relaciones sociales, polticas y econmicas.

El principio de la funcin axiolgica de la educacin. De la eticidad del acto pedaggico, del valor educativo del ejemplo, de la educacin en valores.

El principio de la sensibilidad, de la ternura en el hecho educativo: De la pedagoga del amor.

El principio da la verdad en la educacin.

El principio de la funcin esttica de la educacin

El principio del desarrollo en la formacin humana fsica, intelectiva y ciudadana-, en la transformacin del hombre, la mujer y sus circunstancias.

El principio de la contradiccin, y de la lucha de contarios dialcticos.

El valor y la valoracin en el proceso docente.

El principio de la interrelacin ciencia-tecnologa-docencia-conciencia.

El principio de la interrelacin entre educacin, desenajenacin (liberacin) y cultura.

Y para que tal conjunto de principios pueda funcionar como sistema, Fidel en Mart, Marx, Engels y Lenin, encuentra la precisin del eje fundamental o principio articulador: El principio de la prctica, entendida como transformacin revolucionaria del hombre, la mujer y sus circunstancias.

Filosofa del humanismo socialista

En Fidel la idea de la lucha por la desenajenacin en tanto motivacin y misin principal de la labor educativa, tiene como elemento central el mundo moral de los individuos: El sentimiento sostiene Fidel en junio de 1960 es una riqueza mayor que las otras riquezas de orden material..., sobre todo si son sentimientos...de puro amor a nobles propsitos, de puro amor a su patria . Desde esta conviccin fij tempranamente en perfecta coincidencia con su hermano de la Revolucin Ernesto Che Guevara- la posicin cubana sobre el hecho de que el socialismo no solo era un problema del desarrollo de las riquezas materiales, sino tambin y muy esencialmente un problema de desarrollo de la conciencia humana . As frente a las posiciones entonces predominantes en la direccin de la URSS y de otros pases socialistas, el socialismo cubano se propuso crear riqueza con conciencia.

Para Fidel el cambio cualitativo en la conciencia de las masas transitaba por una intensa relacin pedaggica en el que el educador por excelencia era el propio proceso revolucionario, toda revolucin es un extraordinario proceso de educacin. Por eso, Revolucin y educacin son una misma cosa, afirmaba al intervenir el 9 de abril de 1961 en el ciclo de conferencias de la Universidad Popular Educacin y Revolucin .

Desde estos antecedentes se puede comprender la preocupacin que manifiesta Fidel en los ltimos aos sobre el avance de la cosificacin de la vida social y el consumismo, y su denuncia de que este es uno de los ms tenebrosos inventos del capitalismo desarrollado, ms an hoy en la fase de globalizacin neoliberal. El lder cubano insiste en la necesidad de conocer que los valores s constituyen la verdadera calidad de la vida, la suprema calidad de vida, aun por encima de alimento, techo y ropa. No disminuyo, ni mucho menos afirma-, la importancia de las necesidades materiales, siempre hay que colocarlas en primer lugar, porque para poder estudiar, para adquirir esa otra calidad de vida hay que satisfacer determinadas necesidades que son fsicas, que son materiales; pero la calidad de vida est en los conocimientos, en la cultura.

De su estudio del mundo contemporneo el lder de la Revolucin Cubana coincide con Antonio Gramsci en ver en la cultura y la ideologa dominante, como elementos determinantes de la hegemona del capitalismo sobre millones de seres humanos: El imperialismo y el capitalismo han subsistido en gran parte por factores subjetivos, afirma en discurso realizado a los periodistas latinoamericanos el 12 de noviembre de 1999.

Los capitalistas contina en el mismo discurso de noviembre descubrieron el valor de los factores subjetivos y descubrieron en los medios masivos el instrumento perfecto de influir de una manera avasalladora sobre esos factores subjetivos que constituyen ingredientes imprescindibles de la historia, de los avances histricos, o de la prolongacin de sistemas inicuos, explotadores, monstruosos, inhumanos.... Y en esta direccin Fidel afirma que en realidad al campo socialista y a la URSS no los destruyeron fundamentalmente sus propios errores, los destruy esa infernal maquinaria de la mentira, del engao y de la desinformacin... . Y desde esta perspectiva, a diferencia de los revolucionarios de la Europa socialista los cubanos alertados por Fidel, no subvaloramos los mensajes de la propaganda capitalista y retomamos una seria y sistemtica labor de educacin poltica, tica y esttica.

Frente a esos retos de la lucha ideolgica Fidel recomienda que todos los revolucionarios y personas honestas del mundo comprendan la importancia de las herramientas de hegemona ideolgica que maneja el capitalismo transnacional, e insiste en cmo estas armas de enajenacin de las conciencias, pueden llegar a convertir los factores subjetivos en instrumentos decisivos de la marcha de los acontecimientos histricos. Precisamente por ello para el lder cubano hoy en da las ideas son el arma esencial en la lucha de la humanidad por su propia salvacin .

Notas:

Ver: Lidia Turner Mart: Ernesto Che Guevara y la Pedagoga Social, Editorial Pueblo y Revolucin (PE), La Habana, 1995; Del pensamiento pedaggico de Ernesto Che Guevara , Editorial Capitn San Lus, La Habana, 1997; Ernesto Che Guevara y las Universidades, Editorial Flix Varela, La Habana 2001.

Ver del autor: Races histricas del proyecto educativo martiano. Revista Historia de la Educacin Latinoamericana, Boyac, Colombia, Vol. 13, No. 17, julio-diciembre, 2011, p 199-236.

Fidel Castro Ruz, Fidel Castro, Obra Revolucionaria, La Habana, 1960, No. 10, p 10

Fidel Castro: Discurso en el acto de fin de curso de la Escuela campesina Ana Betancourt, Ediciones OR, La Habana, No. 29, 1967, p 13.

Fidel Castro: Obra revolucionaria, No 30, La Habana, 1961, p 22

Ver: Discurso pronunciado por el Presidente de la Repblica de Cuba, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 26 de mayo del 2003 en la Facultad de Derecho. Buenos Aires, Argentina. Documento.

Fidel Castro: Discurso pronunciado en la clausura del VIII Congreso de la Federacin Latinoamericana de Periodistas (FELAP), en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, el 12 de noviembre de 1999, http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/index.htm.

Fidel Castro: Las ideas son el arma esencial en la lucha de la humanidad por su propia salvacin, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 2003, p 39.

