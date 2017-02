Los informes han sido remitidos a las autoridades suizas, que tienen que decidir sobre su extradicin

Dos expertos en el Protocolo de Estambul constatan las torturas que sufri Nekane Txapartegi

Gara

Despus de haber examinado a Nekane Txapartegi en prisin y estudiar la documentacin mdica, los expertos han llegado a la conclusin de que las torturas denunciadas tuvieron lugar. As de contundente se muestra la nota con la que la defensa de la presa vasca ha dado a conocer el resultado del estudio de dos mdicos expertos en el Protocolo de Estambul que han analizado su caso. Se trata del doctor Thomas Wenzel, psiquiatra con ms de 30 aos de experiencia y encargado de impartir talleres de formacin sobre el protocolo, y nder zkalipci, mdico legalista y uno de los coautores de esta tcnica, ya empleada en otros casos en Euskal Herria.

Nuestras conclusiones confirman, por tanto, el informe del paciente sobre la tortura durante la detencin y encarcelamiento en 1999, asegura Wenzel. zkalipci, por su parte, ha afirmado que, tomando en consideracin los diagnsticos psicolgicos junto con los hallazgos fsicos, puede concluirse que Txapartegi sufri malos tratos durante su detencin incomunicada. Este ltimo doctor tiene una larga experiencia en analizar violaciones de derechos humanos, ya que ha participado en el Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU, la Corte Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.

Los informes refuerzan as las tesis de la defensa de Txapartegi, que insiste en que las acusaciones para condenarla en el sumario 18/98 tienen como nica base la tortura, por lo que instan a las autoridades suizas a no extraditarla.

La asteasuarra fue detenida el 6 de abril de 2016 en Zurich y permanece en prisin desde enconces. Ella misma denunci diversas irregularidades practicadas por policas espaoles a la hora de identificarla y de reclamar a Suiza su entrega. El pas helvtico, por el momento, no se ha posicionado, aunque s ha solicitado informacin a Madrid sobre la supuesta actuacin de agentes espaoles que operaban en territorio suizo sin permiso de sus autoridades.

La clave, no obstante, est en el relato de torturas de Txapartegi. No sera la primera vez que un pas europeo rechaza una extradicin al Estado espaol por dar veracidad a los relatos de torturas. Ocurri, por ejemplo, en el caso de Jaione Jauregi, que no ha sido entregada por Blgica. Las autoridades suizas, por el momento, no han dado una respuesta.

