Las trabajadoras sealan la existencia de listas negras en las cadenas hoteleras

Las Kellys de Benidorm denuncian la explotacin y las subcontrataciones en los hoteles

Externalizaciones, hasta 109 sanciones por cesin ilegal de trabajadores en un ao y medio, impago de horas extraordinarias, diferencias entre trabajadoras temporales y con contrato indefinido en las libranzas; contrataciones en fraude de ley y a la seguridad social, incumplimiento de las categoras profesionales en las tareas, negativas a la renovacin de las empleadas eventuales durante la baja por enfermedad; mutuas que actan como aliadas de las empresas y gestionan precipitadamente las altas laborales; contratos de formacin indiscriminados y abusivos... La Asamblea de Camareras y Limpiadoras de Hotel -Las Kellys- de Benidorm informaron el 25 de enero de esta retahla de irregularidades a la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social de Alicante. Cul fue la respuesta? Se est ejerciendo un control sobre la duracin de la jornada laboral en los hoteles y las cesiones ilegales de trabajadoras por parte de las (empresas) subcontratistas. La Inspeccin de Trabajo seal la importancia de que los sindicatos de los hoteles realicen las correspondientes denuncias. Sin embargo, la cobertura sindical alcanza con muchas dificultades a las camareras de las plantas hoteleras, sobre todo las que trabajan a travs de subcontratas.

Las Kellys de Benidorm aportaron en la reunin todo tipo de documentos que acreditan las denuncias. Por ejemplo, un contrato temporal de limpiadora formalizado en 2015 por la empresa de externalizacin de servicios Exeo Gestion Integral, que se dedica a las tareas de limpieza en hoteles y con particulares. La persona que firm este contrato trabaj en un hotel como camarera de piso, pero se le remuner de acuerdo con la categora de limpiadora, lo que implicaba un salario inferior. La clave radica en que a las trabajadoras de las subcontratas no se les aplica el convenio del sector de la hostelera de la Costa Blanca, como s ocurre con las empleadas en plantilla de los hoteles. Sin embargo, realizan las mismas tareas. En los casos de los contratos de formacin se observan las mismas diferencias salariales. Adems Las Kellys mostraron a la Inspeccin de Trabajo los partes de las habitaciones, que dan cuenta de la sobrecarga laboral que afrontan las trabajadoras: una media de 25/30 habitaciones en seis horas, incluida las tareas de pasillo y la preparacin de los carros.

Un ejemplo prototpico del sector es el de una trabajadora que ha demandado a la empresa Serveis Integrals Lafuente de Torrellano (Alicante), cuyo objeto es la limpieza de edificios y locales; y al hotel de cuatro estrellas Bonalba Golf en el municipio alicantino de Mutxamel. La demandante fue contratada como auxiliar de servicios entre abril y octubre de 2016 por la primera de las mercantiles, aunque trabaj en el hotel como camarera de piso. La diferencia en la nmina que implica la cesin no es balad: como auxiliar de servicios perciba 25,54 euros al da, cuando le corresponderan 47,32 euros por el trabajo de camarera desarrollado. Las diferencias entre la remuneracin obtenida en mayo de 2016 y lo que le correspondera en funcin del convenio colectivo y la tarea realizada, segn argumenta la trabajadora en la demanda, asciende a 653,50 euros. Las Kellys acompaaron a la trabajadora en el acto de conciliacin con las empresas; practicamos el apoyo mutuo, afirman. Al no alcanzarse un acuerdo, el conflicto se dirimir en un juicio del que no hay fecha anunciada. Fuentes de la asamblea informan que son siete las trabajadoras del hotel Bonalba Golf en la misma situacin.

Las Kellys cuentan con ncleos organizados en Madrid, Barcelona, Mallorca, Cdiz, Fuerteventura y Lanzarote. El grupo de Benidorm surgi en junio de 2016, y en las asambleas ya participan en torno a un centenar de personas. Calculan que en los hoteles de Benidorm trabajan cerca de 3.000 camareras de piso. La primera concentracin en la calle tuvo lugar el pasado 16 de agosto, en la plaza Triangular de la ciudad alicantina, en la que participaron 300 trabajadoras. A los siete meses de constituirse, la asamblea general se rene una vez al mes, aunque Las Kellys mantienen operativo un grupo de trabajo para el da a da. Cuentan asimismo con el apoyo de un abogado laboralista.





El pasado nueve de diciembre se concentraron frente al Hotel Madeira de Benidorm, para protestar contra la externalizacin del trabajo de las camareras de piso. No a la precariedad ni a la esclavitud laboral, fue una de las consignas. Repartieron octavillas en ingls y en castellano, en las que explicaban la tabla de reivindicaciones. La empresa pretenda 'externalizar' el departamento de pisos a primeros de 2017, apunta Yolanda Garca, activista y miembro de la asamblea. Finalmente la iniciativa se pudo paralizar. Tal vez influy la campaa de ms de diez das en las redes sociales y los escritos de denuncia en los foros de las web hoteleras. Tambin se han dirigido a las puertas de los hoteles de Benidorm, en grupos de cinco personas, para informarles a las compaeras sobre las asambleas de Las Kellys. Lo hicieron en las inmediaciones de los hoteles Bali, Madeira, Rosamar, Dynastic y Sol Pelcanos Ocas, entre otros.

Asimismo han denunciado la existencia de listas negras. Una trabajadora escribi en diciembre de 2016 un correo electrnico a la asamblea de Las Kellys, en la que contaba lo que le ocurri al reclamar sus derechos en uno de los hoteles ubicado en Benidorm, de la cadena Industrias Hoteleras del Mediterrneo SL. La empleada camarera de piso- pretenda librar los dos das que le correspondan y que no le cambiaran los turnos de trabajo, para poder estar con sus hijos. No consigui que le respetaran este derecho, seala Yolanda Garca en conversacin telefnica. Debido a la negativa de la empresa hotelera, termin abandonando el puesto de trabajo. La segunda parte de la historia ocurri en otro hotel de la misma cadena, en el que la citada trabajadora ya haba estado empleada. Empez a desempear su trabajo, pero el gobernante del hotel le llam para decirle que el ordenador mandaba una seal de aviso: no era aconsejable su presencia en el hotel, al figurar antecedentes reivindicativos en otra empresa de la cadena. As las cosas, no se formaliz el contrato. Esta trabajadora, madre soltera, no oculta su miedo, pero se ha sobrepuesto y planteado una denuncia por la existencia de listas negras ante la Inspeccin de Trabajo. A todas las que damos la cara sabemos que nos costar mucho encontrar trabajo en un hotel de Benidorm, subraya Yolanda Garca.

Actualmente Las Kellys planean concentrarse ante los hoteles que promueven externalizaciones de camareras, principalmente en el Rincn de Loix, la zona de mayor concentracin hotelera de Benidorm. Entre los sealados figura el Dynastic, uno de los que empez con las subcontrataciones, destacan las activistas. Tambin los hoteles Flash, Rosamar, Albir Playa y Sun Palace. En cuanto a la sobrecarga de tareas, es una realidad generalizada en los complejos hoteleros de Benidorm, aseguran. Le sucedi a MC. L.M., de 56 aos y empleada en 2011 durante tres meses en el Hotel Venus de la Cadena Servigroup. En aproximadamente seis horas tena que acondicionar 24 habitaciones. En las fiestas navideas cada pieza poda disponer de tres o cuatro camas, y las tenas que 'montar'; esto supona tener que arrastrar todo el material, incluidos los colchones, somieres y las camas supletorias que a veces se hallaban en otro edificio. Adems, slo poda librar un da a la semana, aunque a veces pasara 10 o 12 das sin jornadas de descanso. Tan fuerte era el ritmo en el tajo (he visto a compaeras desencajadas y llorando), y adems sin pausa, que MC. L. M. no quiso continuar. Cmo es posible en esta coyuntura la resistencia? Asegura que con la ayuda de antiinflamatorios, Nolotil, Paracetamol, ansiolticos o pagando a un fisioterapeuta para que les aplique masajes.

Es una pesadilla ir a trabajar todas las maanas, concluye MC. L. M., veterana en el sector, empleada durante 28 aos en 15 hoteles diferentes de Benidorm. Las secuelas de tantos aos en la batalla es un sndrome de tnel carpiano en la mueca (lo tenemos muchas camareras de piso, subraya), la rotura de tendones en el brazo derecho y tener que dormir con dos cojines debajo de las extremidades. Adems, apunta esta Kelly de Benidorm, muchos hoteles niegan el parte de lesiones y dolencias a las camareras para que stas puedan ir a las mutuas. En caso de baja por enfermedad, aade la activista, olvdate de renovar si eres una empleada eventual del hotel, y todava peor si trabajas a travs de una empresa 'externalizada'. Yolanda Garca ha laborado 13 aos como camarera de hotel, siempre con contratos temporales. Necesitaba psicolgicamente un descanso, afirma, despus de tantos aos en la hostelera. Una de las experiencias que le marc ocurri en el hotel Sha Wellness, en la playa de El Albir (Alfaz del Pi). Corra el ao 2014 y tena un contrato a media jornada como auxiliar de piso, con la salvedad de que algunos das no limpiaba habitaciones las cuatro horas diarias estipuladas en el contrato, sino durante cinco o ms. No le abonaban las horas extraordinarias.

Lleg el da que sufri un accidente laboral: un automvil le atropell cuando circulaba en motocicleta diez minutos despus de que acabara la jornada en el hotel. En el hospital le trataron de una torcedura de tobillo, moratones en la espalda y otras lesiones. El accidente deriv en baja laboral, y la mutua le prescribi 35 das de sesiones de rehabilitacin. Al cumplirse nueve, recibi la carta de despido remitida por la empresa en la que se alegaba baja productividad. En el contrato figuraban seis meses, pero Yolanda Garca slo labor tres en el hotel. El despido era improcedente, explica, pero les sala a cuenta despedirme y contratar a otra persona. Ante el paisaje descrito, una de las respuestas de la patronal hotelera de Benidorm y la Costa Blanca HOSBEC- trascendi el pasado 15 de diciembre por boca de su presidente, Antonio Mayor. No es de recibo que se nos tache de maltratar los derechos de nuestros trabajadores, porque no es cierto. En un acto navideo ante empresarios del sector hotelero, el alcalde de Benidorm y el secretario autonmico de Turismo, Mayor neg que la crisis hubiera implicado una devaluacin salarial en la hostelera. Tres das despus Las Kellys le respondieron con una carta pblica que recordaba la cotidianeidad en las plantas hoteleras: contrataciones con empresas externas en peores condiciones, contratos de media jornada que se convierte en completa, cargas laborales que deterioran la salud, automedicacin para lograr los objetivos

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.