El precio de la luz: una estafa manifiesta

Qu indignidad! Qu desvergenza! Nos toman por ignorantes, por tontos. Escuchar las declaraciones del Presidente del Gobierno y del Ministro de Energa, lvaro Nadal, atribuyendo la enorme subida de la luz slo a factores meteorolgicos (fro, falta de lluvia y viento) es sorprendente y una forma de justificar la inoperancia del Gobierno, la falta de responsabilidad y su consentimiento para que los grandes oligopolios de la energa sigan robando y engordando los bolsillos de sus accionistas y de los polticos que acogen en sus consejos de administracin. Pero veamos cmo hemos llegado a esta ilegal situacin de pagar el precio de la luz ms alto de la UE.

Desde 1988 los sucesivos Gobiernos tanto del PSOE como del PP han ido vendiendo a precio de saldo grandes empresas pblicas muy rentables a unas pocas elites financieras espaolas y extranjeras. Entre ellas, la compaa pblica de electricidad Endesa que fue comprada por la pblica italiana Enel. Resulta vergonzoso que estos polticos, tan patriotas ellos, regalen las empresas pblicas espaolas, mientras que otros pases (Alemania, Francia, Italia y Portugal) no han privatizado su sector energtico, pues consideran imprescindible un control pblico de la energa para mantener el sistema econmico y social del pas.

Desde que en 1997 Aznar liberaliz el sector elctrico con el argumento de bajadas importantes, Sin embargo, el recibo de la luz no ha dejado de subir. Claro, las grandes empresas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural) controlan todo el proceso, desde la compra en subastas (a partir de 2007), controladas y manipuladas a alza para elevar los precios ficticiamente, hasta su comercializacin. Actan como oligopolios, haciendo y deshaciendo a su antojo, sin ninguna competencia, ni control por parte de los sucesivos gobiernos.

En 2013, en contra de la legislacin espaola y comunitaria, el Gobierno de Rajoy suspende las primas que reciban las energas renovables por lo que se paralizan y se hunden empresas por las deudas contradas. Esto supone un fuerte retroceso en la obtencin de energas limpias y el desaprovechamiento de nuestra posicin ambiental privilegiada de sol y viento.

Mientras todos los pases de la UE subvencionan la instalacin de placas solares y, por tanto, el autoconsumo, en 2015 el Gobierno del PP decret el impuesto al sol que grava esas instalaciones de energas renovables y que slo beneficia a las grandes compaas elctricas.

Como recoge Jos M. Novoa ( El dficit tarifario de las elctricas es una estafa de 24.000 millones de euros) el dficit tarifario no existe. Las grandes empresas elctricas controlan la subasta y, sobre todo, el orden de venta de la energa, de tal manera que primera sale la de coste bajo (elica, solar, hidroelctrica y nuclear) y por ltimo las de coste muy alto (fuel/gas y carbn). El precio final lo fijan en el ltimo precio (el ms caro) por lo que resalta que el 40 % de la produccin le asigna el precio al 100 %. Una estafa en toda regla con el consentimiento y beneplcito de los gobiernos (PSOE y PP). Como el precio de salida de la energa es ficticiamente tan alto, lo rebajan y a esto lo llaman dficit tarifario, que no existe. Adems incluso as, en los ltimos ocho aos el precio de venta de la energa ha estado por encima de ese valor falso elevado que la dan. Por este robo manifiesto todos los espaoles pagamos al ao ms de 4.000 millones de euros.

Se puede creer alguien, por muy ingenuo que sea, que el oligopolio elctrico tiene prdidas, la explotacin no es rentable cuando han ganado el doble porcentual que las dems empresas elctricas europeas? En el pasado ejercicio los beneficios han sido: Endesa, 2200 millones de , Iberdrola, 2800 millones y Gas Natural, 1325 millones. Resulta increble, pero cierto.

Con el respaldo de los sucesivos gobiernos, cuyos excedentes polticos recalan en los Consejos de Administracin de estas fraudulentas empresas con sueldos astronmicos (Felipe Gonzlez, Jos M Aznar, ngel Aceves, Luis Carlos Croisier, Ana Cuevas, David Marn, Cristina Garmendia, Antonio Hernndez,) y sabindose inmunes a sus desmanes, estas compaas, no slo nos estafan con el timo del dficit, sino que se aprovechan para cometer fraude: cobros arbitrarios, manipulacin de contadores, engaos en la facturacin,

Mientras la estafa contina, el encarecimiento de la luz en los ltimos 6 aos ha sido de un 70 % y slo en 2016, un 25 %. La fuerte subida en este mes de Enero ha supuesto una subida del IPC del 3 %. Estas subidas indiscriminadas, con un Gobierno cmplice, una fuerte bajada de salarios, un elevado nivel de paro y con ms de dos millones de familias sin ningn ingreso, ha llevado a que un 20 % de la poblacin padezca pobreza energtica y sufra cortes de luz que ya han ocasionado varias muertes.

Desde la oposicin (Unidos-Podemos, ERC) y colectivos sociales se pide al Gobierno una rpida solucin del problema del mercado energtico que pasa por derogar el Real Decreto que pone impuestos al autoconsumo, recuperar las primas para ampliar el campo de las energas renovables, cerrar de una vez las puertas giratorias, prohibir los cortes de luz por problemas econmicas y, sobre todo, hacer una auditora de todo el proceso de compra y comercializacin de la electricidad para acabar con tanto fraude y manipulacin del oligopolio energtico. Pero aunque se llegara, cosa difcil, a solucionar las propuestas anteriores, lo necesario e imprescindible es, como ocurre con los pases de nuestro entorno, nacionalizar un sector estratgico tan importantes como es la energa y as controlar el proceso y el precio final al consumidor.

Juan Garca Ballesteros. Presidente del Colectivo Prometeo y miembro del FCSM

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.