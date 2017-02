Entrevista Marcos Gonzlez sobre la marcha del prximo 7 de febrero

El genocidio contra los refugiados de Mlaga en 1937 fue premeditado, cometido contra personas desarmadas e indefensas, perseguidas hasta Almera

El 7 de febrero de 1937, ante la entrada inminente de las tropas golpistas del general Franco y sus aliados alemanes e italianos, la poblacin civil de Mlaga (ciudad conocida en aquel momento como Mlaga la Roja) y los refugiados llegados desde otras provincias y localidades andaluzas, deciden abandonar la ciudad para huir de la crueldad y la represin que los golpistas ya haban realizado en las ciudades que haban ocupado.

Por qu se habla de la mayor tragedia del golpe de estado del general fascista y criminal? Por qu la mayor?

El xodo de refugiados que se produce desde Mlaga en direccin a Almera por la N.340 buscando refugio en esta ltima ciudad, an en manos del legtimo gobierno de la II Repblica, se estima entre 150.00 personas y 300.000 segn las ltimas investigaciones. De ellos, la mayora mujeres nios y ancianos, llegaran a Adra (Almera) 200.000; el resto se volvi o se qued en el camino.

A lo largo de los das que dur la dispora, son sometidos a continuos bombardeos, incluso con bombas incendiarias y ametrallamientos incluidos, por tierra, mar y aire. De aquella columna interminable de seres humanos y de los actos inhumanos de los asesinos, se estima que pudieron morir entre 5000 o 15.000 personas; el nmero exacto solo lo saben los difuntos y sus familiares.

Hasta esos hechos histricos no se haba conocido ninguna accin militar de esa envergadura, tan cruel y despiadada contra la poblacin civil. Habra que esperar hasta la II Guerra Mundial y el nazismo, para comprobar que el genocidio de la Desband solo fueron los inicios del camino de los monstruos del terror.

No escribi Norman Bethune, el gran compaero y mdico internacionalista, sobre lo sucedido?

El amigo y compaero de la Repblica, el mdico canadiense Norman Bethune, componente de las Brigadas Internacionales, dara testimonio grfico y escrito de lo que se conoce popularmente como la Desband. Su presencia en la columna de refugiados con una ambulancia en la que se traslad desde Valencia a la N.340 a socorrer a las vctimas, le marcara para siempre. Gracias a este internacionalista, tenemos informacin y testimonios muy importantes. Despus de su expatriacin en junio de 1937, el doctor Bethune se dedic a dar conferencias, escribir artculos y recaudar fondos en solidaridad con la Repblica. Morira en 1939, en China, asistiendo a los heridos de otra guerra. Este pas le tiene entre sus personas ms estimadas.

Los demcratas de aqu, tenemos una deuda de gratitud con este mdico canadiense. Por ello, en la salida desde Mlaga de este 7 de febrero se le rendir un homenaje.

Quines organizis la marcha?

La Marcha la organiza la Federacin Andaluza de Montaismo (FAM). El recorrido es el mismo que realizaron los desplazados en 1937. Las jornadas de los participantes son cinco das menos que los que realizaron en la Desband; 250 kilmetros realizados desde el 7 de febrero al 12 del mismo mes. Nosotros llegaremos a Almera el da 17 de febrero; nuestra media ser alrededor de 25 kilmetros diarios, con equipamiento y alimentos suficientes. La media de aquellos hombres, mujeres y nios fue casi el doble y sin avituallamiento disponible.

En nuestra columna se encuentran personas acostumbradas al senderismo, tambin otras como yo mismo, que nuestros paseos son ms bien urbanos. Ya veremos cuantos llegan al final del camino despus de once das andando

Habis recibido apoyos de fuerzas polticas andaluzas y espaolas?

La organizacin de la marcha est vista ms bien como una accin de la sociedad civil con cooperacin institucional, independientemente de la afinidad a partidos polticos.

Colaboraciones?

La FAM cuenta con la colaboracin de la Junta de Andaluca y con la cooperacin de las diputaciones y ayuntamientos de final de etapa y paso.

Quines pueden participar?

En la marcha pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, bajo las normas de los organizadores. Los actos preparados y homenajes para final de etapa son abiertos.

Qu pretendis conseguir con esta movilizacin? Concienciar, concienciar y concienciar?

El objetivo de la marcha es hacer un homenaje a las vctimas de la Desband en el 80 aniversario del genocidio cometido contra personas que luchaban por la libertad, en la mayor tragedia de la resistencia contra la dictadura.

Me pongo en coordenadas que no son las mas: para qu?, no sera mejor olvidar lo sucedido? La historia es inmodificable y acaso, sn pretenderlo, causemos dolor en familiares de aquellos compaeros.

La marcha tiene dos partes: una es la de la institucin que la organiza y otra la aportacin humana que cada uno de los caminantes pone y las inquietudes que le mueven a hacerla.

A m me mueve recuperar la Memoria Histrica y Colectiva reprimida hasta nuestros das, con todo tipo de instrumentos de coaccin. Sin reparacin ni justicia nunca habr democracia real en nuestra sociedad. Exista el modelo de estado que exista esa ser una signatura pendiente que ms temprano que tarde habr que afrontar.

El genocidio cometido contra los participantes en el xodo de Mlaga a Almera, formaba parte de una estrategia diseada por los generales golpistas, una limpieza tnica por razones ideolgicas: sembrar el terror, el miedo en el ADN del pueblo, de la ciudadana, para disciplinar a las generaciones del momento y venideras y que no se volvieran a levantar, a tener aspiraciones que no fueran otras que las de la oligarqua espaola.

El genocidio contra los refugiados de Mlaga fue premeditado. Cometido contra personas desarmadas e indefensas, perseguidas hasta la propia ciudad de Almera, donde fueron bombardeadas por aviones fascistas alemanes e italianos cuando a su llegada el 12 de febrero se encontraban apiados a miles en la calle principal de la ciudad. Mlaga la Roja,tena que pagar su resistencia y servir de escarmiento por la lealtad a la legitimidad establecida. El pueblo que olvida su historia est condenado a repetirla. Los crmenes contra la humanidad no se pueden olvidar. Intentar tapar esa herida con el olvido es un error o un intento de ocultar a los criminales. Eso solo nos lleva a una sociedad fragmentada y dividida.

A ms de ochenta aos de aquel golpe de estado, plantear justicia y reparacin es lo mnimo que se puede pedir por higiene democrtica y Justicia Histrica.

Lo dems es ser el segundo pas, despus de Camboya, con ms muertos en las cunetas.

Quieres aadir algo ms?

Muchas gracias y si te apetece continuamos la charla despus de la marcha.

Hecho. Hablamos de nuevo despus de la marcha.

