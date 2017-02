Externalidades: la crtica diferencia entre un estadista y un hombre de negocios

En 2012 se disputaron la presidencia de Estados Unidos Barack Obama y Mitt Romney. Por entonces, en varios medios de prensa, enfatic la simple idea de que ser un exitoso hombre de negocios es un mrito pero no hace a nadie un buen gobernante, ya que un pas no es una empresa. Hace un par de aos debimos soportar en nuestra universidad un pobrsimo discurso de Mitt Romney sobre el xito, lleno de lugares comunes e ideas vacas, lo que demuestra cun mediocre y arrogante puede ser un exitoso hombre de negocios, aunque no tan exitoso ni tan mediocre como el actual presidente Donald Trump.Ms o menos por aquella poca, Noam Chomsky me envi varios artculos y comentarios esclarecedores sobre la realidad clave de las externalidades. En pocas palabras: las externalidades son todos aquellos efectos que no entran en la ecuacin de un buen negocio. Dos partes pueden hacer un excelente negocio, pero eso no significa que los resultados a largo plazo y en un contexto mayor vayan a beneficiar al resto ni a ellos mismos, como indica la base del liberalismo econmico: perseguir el inters individual necesariamente conduce al beneficio del resto de la sociedad.Por ejemplo (recuerdo brevemente dos ejemplos del mismo Chomsky): un excelente negocio entre dos empresas puede conducir a una catstrofe internacional o ecolgica. Bajar los impuestos tiene un efecto inmediato en los negocios: los individuos pueden ver los efectos en sus ahorros y pueden iniciar negocios en principio ms convenientes. Sin embargo, segn estudios cuantitativos, cuando el Estado invierte menos en reparar las carreteras, los usuarios terminan llevando sus autos con ms frecuencia al mecnico. Todos se quejan de los impuestos que cobra el gobierno y todos quieren pagar menos, pero nadie se queja de lo que debe gastar en reparar sus autos. Generalmente ocurre lo contrario, porque todos agradecemos un buen trabajo de nuestro mecnico. En otras palabras, la destruccin del medio ambiente y la destruccin de los bienes como autos, vidrios, techos, etc., tiene un efecto positivo en la economa pero a largo plazo no genera ms riqueza ni es necesariamente responsable con la realidad que nos rodea, como el medio ambiente, el equilibrio social y la economa a largo plazo.Un exitoso hombre de negocios no debe preocuparse por la educacin previa ni por la suerte posterior de sus empleados cuando pierden su trabajo. En gran medida, de eso se encarga el maldito Estado, por no hablar de otros aspectos, como la represin policial de la violencia causada por los obscenos desequilibrios sociales causados por el xito de unos pocos. Estado al que se acusa de desangrar a los exitosos empresarios con injustos impuestos que impiden que los exitosos sean ms exitosos.Por ponerlo en un par de figuras: que un jugador de ftbol sea un excelente pateador de penales no lo hace un excelente director tcnico. Un hombre de negocios es un hbil jugador de ajedrez cuando su mano est dando jaque mate a la reina adversaria (acosando al adversario antes de cerrar un excelente trato), pero eso no lo hace un gran jugador de ajedrez que debe planificar la jugada desde el inicio.Ms grfico: esa naturaleza del exitoso hombre de negocios ya se est observando en la primera semana del gobierno de Donald Trump. Sus tempestuosas y errticas medidas y decretos revelan la mano del hombre de negocios: presin, intimidacin a corto plazo para cortar el rbol sin considerar el bosque. La idea de castigar a Mxico con un veinte por ciento de aranceles a sus exportaciones a Estados Unidos no considera que todas esas exportaciones, segn las reglas del mundo capitalista que el Sr. Trump presume representar, no se producen por una arbitrariedad fantstica sino por las viejas reglas de la oferta y la demanda. Un colapso de las relaciones comerciales entre Mxico y Estados Unidos, dos grandes socios comerciales, significara un castigo a la misma economa estadounidense. Aparte de las consecuencias geopolticas, como sera un Mxico buscando alianzas con China, por ejemplo.Si observamos cada decisin tomada por el presidente Trump, cada una est basada en la misma supersticin de cmo funciona el mundo, como si las externalidades no existieran, como si todo se redujese a una puja entre dos poderosos hombres de negocios: la aprobacin del oleoducto de Dakota sin considerar sus posible efectos ecolgicos; el bloqueo de refugiados de pases vctimas de la globalizacin, como si no existiesen los derechos humanos de los nios de la guerra y no existiesen resentimientos de posibles aliados; el inicio del acoso a Mxico, su tercer socio econmico ms importante, como si la economa estadounidense fuese una isla o respondiese al contexto mercantil del planeta Jpiter; y un largo etctera.La sola idea que Trump supo vender muy bien a sus votantes, de devolver los puestos de trabajo de la industria a los estadounidenses presionando e intimidando a las empresas estadunidenses puede ser un gol de penal, pero a largo plazo significa varios goles en contra. Otra vez, segn la lgica del capitalismo, no es posible producir los mismos autos y las mismas sillas con obreros que en China ganan unos pocos miles de dlares al ao con unos obreros que en Estados Unidos ganan cuarenta o sesenta mil dlares.La causa y consecuencia la hemos venido repitiendo desde hace aos: la solucin que encontraran las empresas ante ese desbalance entre costos y precios finales es una an ms rpida automatizacin: en la industria automovilstica es una tendencia que tiene dcadas, pero hay otros sectores donde los robots seguirn expandindose y las malditas universidades seguirn aportando cada vez ms valor agregado en detrimento de los tradicionales puestos de trabajo: en la agricultura, en los servicios e, incluso, en el trasporte. Hoy en da, en muchos de los viejos estados industriales del norte centro de Estados Unidos (inesperados votantes de Trump) la profesin de conductores de camiones es una de la principales debido a la expansin de la economa. Sin embargo, la realidad de los autos, autobuses y camiones que no requerirn conductores ir en aumento.Es una realidad inevitable, al menos que se invente una guerra civil o internacional y volvamos a etapas anteriores del capitalismo industrial.Por supuesto que un exitoso hombre de negocios puede ser un gran estadista, como puede serlo un sindicalista, un militar o un profesor. Pero ninguno de ellos sera un buen estadista, ni siquiera un buen presidente, si creyera que aplicando sus exitosos mtodos sindicalistas, militares o pedaggicos sera la clave para gobernar un pas. Eso es miopa y tarde o temprano la realidad nos pasa por encima cuando la ignoramos a fuerza de narraciones autocomplacientes.Mucho ms si estamos hablando de un ego enceguecido por su propia luz. Entonces lo nico que podemos esperar son crisis de todo tipo: econmicas en el mejor caso; sociales y hasta blicas en el peor.Jorge Majfud, escritor y profesor uruguayo estadounidense, autor deentre otros libros.Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/183199