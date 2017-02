Per

Nuevos decretazos amenazan los derechos de los pueblos indgenas

El artculo 104 de la Constitucin Poltica establece excepcionalmente que el Congreso pueda delegar en el Poder Ejecutivo l a facultad de legislar sobre materia especfica y por un plazo determinado. Es decir que la norma no se discuta en el parlamento, ni pase con rigurosidad los controles polticos que amerita. Una norma que se genera sin debate ni participacin solo puede ser muy excepcional. Pues bien, bajo el amparo de ese artculo, el gobierno entrante pidi facultades legislativas mediante la Ley 30506, con el mandato expreso de normar en materia de reactivacin econmica y formalizacin, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupcin, agua y saneamiento y reorganizacin de Petroper, todo esto en un plazo de 90 das.

El resultado final: 112 Decretos Legislativos (D.L.) en los primeros seis meses de gobierno. Recordemos que en cinco aos el gobierno de Humala emiti 144 D.L. [1], si miramos ms atrs el segundo gobierno de Alan Garca aprob 135 D.L. y se vio obligado a derogar otros tantos por el levantamiento indgena de Bagua con el terrible costo de vidas que todos conocemos. En el caso de los 10 aos de dictadura fujimorista se emitieron 303 D.L. Si seguimos revisando podemos inferir que ningn gobierno en los ltimos 30 aos, ha emitido tal cantidad de decretos en tan solo 6 meses de gestin; entonces nos preguntamos sobre la excepcionalidad del Derecho y los lmites de forma y fondo en la delegacin de facultades.

No hay lmite en el nmero de decretos que se aprueben, mientras estos decretos no vayan en contra de la propia Constitucin, sin embargo la constitucionalidad de los decretos lo sabemos una vez que ya entran en vigencia; siendo el grupo de trabajo de la Comisin de Constitucin del Congreso, presidido por la congresista rsula Letona de Fuerza Popular, quien, en este caso, est haciendo una revisin ex post sobre la constitucionalidad de las normas.

A unas pocas semanas de tal avalancha de decretos, podemos asegurar que hay, sin duda, ms de un Decreto Legislativo y muchos artculos, dispersos en los 112 decretos, que tienen vicios de inconstitucionalidad: por haber ido ms all de las facultades otorgadas, por contravenir la propia Constitucin o por ser lesivos de derechos fundamentales.

Pero vayamos ms all, hay una prctica identificada respecto a la justificacin permanente de legislar para reactivar la economa que excede los lmites constitucionales, sin adecuacin a normas internacionales y que han terminado en paquetes normativos que establecen cambios profundos en diversas materias y que debilitan la proteccin de derechos sociales, abusando de facultades legislativas y sometindonos a un Estado de excepcin [2] permanente.

Los paquetazos como continuidad a la poltica de reactivacin econmica

De los 112 D.L. emitidos, 65 estn relacionados con la reactivacin econmica y la formalizacin. A pesar de ser relativamente un nuevo gobierno, ya sabemos lo amenazador que puede significar legislar en nombre de la reactivacin econmica. Solo hace falta recordar que a mitad del gobierno de Humala, en el 2013, empezaron a urdirse hiptesis y argumentos respecto a las razones que provocaban la desaceleracin econmica que atravesaba el pas y la necesidad de reactivar la economa. La conclusin en un anlisis simplista de la CONFIEP [3] , fue introducir neologismos como permisiologa y tramitologa, refirindose a los mltiples obstculos que la inversin tena que librar para ser efectiva en el pas.

El gobierno no tard en darles la razn y se empezaron a emitir decretos, primero a nivel sectorial, aprobando los D.S.054-PCM-2013 y D.S.060-PCM-2013 que empezaron a flexibilizar estndares sociales y ambientales para facilitar el acceso de los flujos de inversin; despus se pas a emitir leyes como la 30025 que facilitaba la adquisicin y expropiacin de bienes inmuebles (posteriormente derogada en parte por el D.L. 1192), quedando solo vigente una listas de proyectos declarados de necesidad pblica, inters nacional y gran envergadura, que se ha ido ampliando.

Hasta llegar a la Ley 30230, donde entran a legislarse una diversidad de temas, que trajo cambios profundos en la fiscalizacin ambiental, ordenamiento territorial, saneamiento legal de tierras. Donde adems se condon 55 millones de soles en multas por infracciones ambientales a compaas petroleras y mineras [4] . Despus de una frrea campaa por parte de organizaciones indgenas y sociedad civil se logr visibilizar las amenazas que representaban para los derechos indgenas, ambientales y territoriales. Hoy est pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a esta ley y a la necesidad de poner lmites a la aprobacin de normas que buscan incentivar la inversin a costa de recortar derechos sociales.

A pesar de las crticas, la estrategia de debilitamiento normativo continuo con Ley 30327, ley de promocin de las inversiones sostenibles; y en el ltimo ao del gobierno de Humala se concedieron facultades legislativas bajo la misma justificacin de reactivacin econmica, emitindose el D.L. 1192 que realiza una reforma profunda a la ley marco de expropiaciones y adquisiciones, derogando artculos de otros paquetazos como la Ley 30025 y 30327. Complementario a esta norma fue el D.L. 1210 que, en un nico artculo, quita la proteccin a los derechos de propiedad y posesin de las comunidades campesinas y nativas.

D.L. 1333: El perfeccionamiento de los paquetazos

Hemos hecho este breve recuento de los paquetazos de Humala porque muchos de los nuevos decretos deben leerse en continuidad de estos, no solo porque responden a la misma justificacin de aprobar normas para reactivar la economa, y hacerlo a travs de facultades legislativas; sino tambin porque el D.L.1333, para la simplificacin del acceso a predios para proyectos de inversin priorizados, es el perfeccionamiento del objetivo final de los paquetazos: reformar de facto los derechos a la tierra para dejarlos en manos de inversiones priorizadas.

La inconstitucionalidad de este decreto se establece a partir de la creacin de un Proyecto Especial para el Acceso a Predios para Proyectos de Inversin Priorizados (APIP), con funciones omnmodas que colisionan con la Constitucin y el ordenamiento jurdico en materia de derechos a la propiedad privada y colectiva; adems de constituir una norma discriminatoria al crear un ente ad hoc para sanear predios privados o pblicos, con el objetivo de entregar derechos a los titulares de las inversin que el gobierno considere priorizadas, obviando no solo las institucionalidad gubernamental en materia de saneamiento fsico legal, sino tambin relegando una deuda histrica del Estado para formalizar las tierras de las comunidades indgenas.

Las funciones de APIP le permitiran a iniciativa propia empezar con el proceso de saneamiento fsico (demarcar y georreferenciar) y legal (entregar derechos) de tierras que se encuentren dentro del mbito geogrfico de proyectos de inversin priorizados, ya sean tierras formales o informales, pblicos o privados (art.3 inc. a); dentro de sus funciones este rgano puede identificar tierras privadas o estatales y formalizarlas a favor del Estado; pero adems puede rectificar planos, reas, medidas perimtricas y linderos de los predios de propiedad privada que presente supuestas superposiciones con predios que sern saneados para proyectos de inversin (art.3 inc. d). Dentro de sus funciones esta tambin rectificar ttulos de propiedad individual (art.3 inc. e). Este rgano puede, incluso, definir la necesidad de la reubicacin de pobladores y convocar a asambleas (art.3 inc. h), muchas de estas funciones son claramente ilegales, en relacin con leyes como la de comunidades campesinas y nativas, la ley de consulta previa, y contrarias al Convenio 169 de la OIT y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, este decreto ordena a una serie de instituciones a ponerse al servicio de APIP, bajo responsabilidad del funcionario pblico de instituciones como la Superintendencia de Bienes del Estado- SBN, SUNARP, COFOPRI e incluso la Polica Nacional para casos de desalojo en los procesos de saneamiento (art.5). Conscientes de sus funciones omnmodas el artculo 7 busca proteger a los funcionarios del APIP, al mencionar que las denuncias penales en contra de estos, antes de cualquier calificacin e investigacin preliminar, ya sea por los rganos competentes del Ministerio Publico, la Polica Nacional o el Poder Judicial, requiere de opinin fundamentada de la APIP sobre si se ha infringido la legislacin de la materia (art.7 inc. 7.1) y, en un acto que vulnera la divisin de poderes, el Ministerio Pblico deber merituar dicho informe para ver si denuncia o no. De igual manera, el juez o la sala deben tener en cuenta la opinin de APIP, sugiriendo innecesariamente que en un proceso penal el juez, adems de contar con la opinin, deber sobreseer la causa (art.7 inc. 7.1), quebrando de manera flagrante el orden constitucional.

En todo el decreto no existe una alusin a las presumibles afectaciones a los derechos territoriales de los pueblos indgenas que traer la aplicacin de esta norma, en la cuarta disposicin complementaria se hace una mencin respecto a que el APIP solicitar informacin al Ministerio de Cultura sobre la presencia de pueblos indgenas u originarios en el mbito de proyectos de inversin priorizados. Alusin que no garantiza la propiedad y posesin sobre las tierras de las comunidades campesinas y nativas; primero porque el MINCU no es el ente rector en materia de tierra de comunidades es el MINAGRI a travs de la DISPACR y en segundo orden porque sabemos la debilidad actual del Viceministerio de Interculturalidad.

Esta norma es el perfeccionamiento de reformas silenciosas que ya se han venido dando con los denominados paquetazos, prueba de estos es que las funciones de este rgano estn conectadas y son complementarias con la Ley 30230, Ttulo III referido tambin a saneamiento de proyectos de inversin (art.3 inc. p) al igual que con el D.L. 1192 (art.3 inc. q) norma que facilita las adquisiciones y expropiaciones y que ha vuelto a ser flexibilizada a travs del D.L.1330.

En suma nos estamos viendo rebasados por una cantidad de normas que van ms all de los lmites constitucionales y que incluso no parece importar mucho ese quiebre al ordenamiento jurdico, si se trata de promover las inversiones. Pero adems dichas normas, muchas veces no estn concebidas por un conducto regular; sino son producto de la excepcin de una regla, de la que cada vez se viene abusando ms, entrando a una suerte de Estado de excepcin permanente, donde se puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos constitucionales relativos en este caso a la propiedad privada para favorecer a las inversiones.

Notas:

[2] Segn Giorgio Agamben en su obra Estado de excepcin, es el momento en que se suspende el derecho para garantizar su continuidad, e inclusive su existencia. Sin embargo Agamben menciona que esa suspensin del orden jurdico se ha convertido durante el siglo XX en una forma permanente y paradigmtica de gobierno.

[3] CONFIEP Eliminacin de trmites engorrosos atraer la inversin entrevista a Alfonso Garca Miro, presidente de la CONFIEP 2013.2015. Pg. Web: http://panamericana.pe/buenosd iasperu/locales/124510-confiep -eliminacion-tramites-engorros os-atraera-inversionistas

[4] CONVOCA Excesos sin castigos investigaciones realizadas por Convoca que entre otras cosas logro determinar las condonaciones a partir de la aplicacin de la Ley 30230. Pg. web http://excesosincastigo.convoc a.pe/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.