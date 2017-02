Frente Amplio: Desafos tcticos y proyeccin estratgica

El incestuoso maridaje entre dinero y poltica ha posibilitado la emergencia de la actual crisis de legitimidad, siendo un signo de esta crisis la profundizacin de la desafeccin poltica que se ha expresado de diversas maneras; sea como abstencionismo electoral o como diacrona entre los partidos polticos del duopolio y la ciudadana, siendo una expresin de dicha diacrona el difcil retorno de Lagos como candidato presidencial a pesar de la adhesin transversal que ha generado en diversos personeros del duopolio, en el nombre de la aorada y extraviada gobernabilidad en los vertiginosos tiempos de la politizacin social. Es en este contexto, de politizacin social y desafeccin poltica institucional con respecto al sistema de partidos en general (con su lgica binominal y sus mediocres consensos, que han permitido la permanencia de la herencia dictatorial en el ordenamiento institucional), en el que se presenta un escenario de oportunidades para las fuerzas emergentes y el conjunto de la izquierda balcanizada.Dicho escenario se encuentra condicionado por ineludibles desafos tcticos que viabilicen una alternativa con proyeccin de poder institucional, a saber: El Frente amplio no por casualidad se encuentra en conformacin en el marco de un contexto electoral, los resultados de las prximas elecciones darn luces en torno a la posibilidad de contencin de la estrategia de restauracin conservadora encabezada por el duopolio, profundizando la apertura de un nuevo ciclo poltico mediante la irrupcin de una representacin institucional del hasto social que permita instalar la emergencia de una nueva fuerza electoral. En este ao, por lo tanto, sera un error creer que las discusiones del FA no deban tener un acento en lo electoral. Un error ms grave an sera creer que el FA es slo una estrategia electoralista, o creer que por medio de las opiniones, columnas o reportajes que emergen en los medios de comunicacin, en el FA no existen visiones con proyeccin estratgica. Vale en este caso la distincin entre forma y apariencia, es vlida la metfora de un rbol que, por su cercana, nos impide la visin de un bosque. Es necesario tambin aclarar que sealar la importancia de los desafos electorales no debe suponer que el frente amplio deba convertirse en una mquina electoral.Muy por el contrario, los objetivos actualmente en discusin en el FA son gigantes y no son viables si se es solamente electoralmente eficiente. Llevar a cabo cambios estructurales que dejen atrs al modelo neoliberal supone el concurso de amplias masas en dicha tarea, por lo tanto, el desafo a largo plazo del FA es darle proyeccin poltica a la conflictividad social, que es donde se incuba la repolitizacin. Esa proyeccin no supone una lgica paternalista, si no ms bien, de bacificacin o enraizamiento social profundo y no performtico, al estilo de "ofertn" electoral. Es un enraizamiento para fortalecer las luchas econmicas, polticas, sociales y culturales de nuestra clase en su amplia expresin, buscando recuperar lo comn en los espacios cotidianos de sociabilidad barrial. Esa proyeccin poltica de la conflictividad social supone a su vez un proceso de fortalecimiento del territorio como espacio soberano-popular de tejido social. Es en este desafo en donde es necesaria la confluencia estratgica, al interior del Frente Amplio, de aquellas fuerzas que fijan su horizonte a largo plazo para el cambio estructural de Chile. El camino por delante es largo, la construccin de un proyecto poltico para nuestro pas, que deje atrs la sociedad de mercado, supone complejos procesos de politizacin (ya en curso) que cuestionen la centralidad del mercado en la cotidianeidad de nuestras vidas, lo que es inviable sin cuestionar la existencia del individuo-nmada.Ya que, de lo que estamos hablando, es de la emergencia de una fuerza social y poltica en las condiciones que impone el Chile neoliberal, en este camino la creatividad y capacidad de dotar al frente amplio de una perspectiva estratgica es una tarea ineludible. En este largo proceso no hay atajos posibles, pero tampoco hay lugar para pasos de tortuga: el futuro es hoy.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.