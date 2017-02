Guevarismo y Rodriguismo: alcances y acercamientos

Revista Nuestra Amrica

El presente texto, busca analizar similitudes, acercamientos y puntos de encuentro entre el anlisis y el desarrollo poltico del pensamiento Guevarista y el Rodriguismo.

No buscamos forzar similitudes, tampoco creemos que sean sinnimos ni expresiones totalmente coincidentes, ms bien el documento buscar a partir de antecedentes histricos y formas y mtodos propias de la corriente guevarista y el pensamiento rodriguista, mostrar que existen cuestiones interesantemente similares.

Nos abstendremos de postular nuestra tesis hasta el final del texto ya teniendo contemplados todos los elementos.

EL ORIGEN DEL FRENTE EN EL PARTIDO COMUNISTA

Conocemos por rodriguismo al pensamiento, la cultura y al conjunto de experiencias y por tanto la poltica desarrollada por el FPMR Frente Patritico Manuel Rodrguez. No lo catalogamos como una teora marxista independiente (el propio rigor y contexto de sus experiencia no le permiti avanzar en el desarrollo de categoras tericas propias, por ejemplo) sino ms bien como una corriente de pensamiento, una identidad catalizada a partir de su propia experiencia y que rene, en su proyecto y lneas, aportes del marxismo-leninismo, el maosmo y como veremos en este texto, tambin del guevarismo.

Frente Patritico Manuel Rodriguez (FPMR) es el nombre que tomar el en un principio- rgano del Partido Comunista Chileno por all por el ao 1983, buscar implementar y desarrollar el trabajo poltico-militar conocido como Poltica de Rebelin Popular de Masas, PRPM, del PC. Esta re-orientacin fueanunciada el ao 80 por el Secretario General del Partido de ese entonces, Luis Corvaln, quien se encontraba exiliado en la URSS(1).

Esta poltica consista nada ms ni nada menos que en la utilizacin de todas las formas de lucha en el combate contra la dictadura de Augusto Pinochet, y que tena como objetivo final al derrota del rgimen y la instauracin de un Gobierno Provisional de Unidad Nacional. Esta poltica dur aproximadamente hasta finales del ao 1986, cuando el PC determin (bajo la escuda del fracaso tiranicidio -Operacin Siglo XX- y la cada del arsenal internado por Carrizal Bajo, norte de Chile) que la poltica de todas las formas de lucha haba llegado a su fin. El nuevo escenario, caracterizado por la negociacin pactada entre la dictadura militar y la oposicin burguesa (Concertacin), obligaba al PC a retornar a su historia poltica caracterizado por la lucha legal e institucional.

El fin de esta poltica, sumado a las diferencias cada vez ms graves entre el FPMR y el PC, desembocaran en que el ao 87, el Frente quebrara con el Partido mientras este ltimo intentaba desmantelarle generando cambios orgnicos y polticos internos.

Nace entonces las primeras pregunta, Qu elementos polticos son los que generan diferencias tan grandes entre el Partido Comunista y el frente? Donde se originan?

EL ORIGEN DEL RODRIGUISMO Y EL MARXISMO LATINOAMERICANO

Por otra parte, cuando nos referimos al guevarismo, nos referimos concretamente al conjunto de experiencias desarrolladas por diferentes movimientos, pensadores y lderes antiimperialistas y revolucionarios, en especial las corrientes marxistas, que el Che simboliza de alguna manera, nos referimos al marxismo latinoamericano. Corriente que se nutre de las primeras luchas indgenas en contra del colonialismo por all por el siglo XVI, de las luchas independentistas contra el imperialismo, tambin del pensamiento poltico de Jos Carlos Maritegui y de las expresiones comunistas en Nuestra Amrica, entre ellas el propio Luis Emilio Recabarren, hasta ya culminar en la sntesis poltica que es la Revolucin Cubana y el Movimiento 26 de Julio, proceso triunfante y luego desemboca en la conformacin de una serie de organizaciones que recogen las banderas de la Revolucin Socialista mundial y del guevarismo en particular en distintas lugares del continente: entre estos movimientos y organizaciones revolucionarias figura el MIR de Chile, PRT-ERP de Argentina, el MRTA del Per, ELN de Colombia, entre muchas ms.

El FPMR, si bien tiene su origen formal en el Partido Comunista Chileno -sin duda fiel y disciplinado representante histrico del marxismo-leninismo sovitico y de toda la poltica heredada de la Internacional Comunista-, construy, a partir de su rompimiento con el partido madre, una orientacin poltica completamente diferente, incluso opuesta al PC. Aquellas definiciones y subjetividad era lo que sus militantes denominaron la mstica rodriguista. Esta identidad se fue constituyendo principalmente como producto de su composicin y experiencia orgnica, como tambin -sobre todo- de las experiencias revolucionarias centroamericanas (sobre todo de Nicaragua) de las cuales un gran nmero de oficiales y combatientes del FPMR haban sido parte. Muchos militantes de las Juventudes Comunistas (JJCC) se haban formado militarme en Cuba y como tal haban tenido la oportunidad de participar como internacionalistas de las experiencias revolucionarios antes nombradas. Este grupo de militantes haban sido formado posteriormente al golpe militar en Chile bajo el objetivo de formar oficiales que se insertarn posteriormente en las Fuerzas Armadas chilenas, como parte de un proceso de democratizacin futuro (que nunca lleg). Ral Pellegrin, futuro lder del FPMR, es uno de ellos. Ral lleg a Cuba el ao 1976 desde el exilio en Alemania y el ao 1979, al igual que muchos chilenos que egresan de las Fuerzas Revolucionarias Cubanas, se incorpora voluntariamente a la lucha en Nicaragua donde se destaca como lder y mando, hasta llegar el ao 83 a Chile. Entre este grupo estara tambin Galvarino Apablaza, Salvador y Juan Gutirrez Fischmann, el Chele quienes ocuparan tambin cargos de direccin en el Frente el ao 1988 posterior al asesinato de Ral.

LA ESCUELA NICARAGUENSE

Para entender que significa ser un oficial del ejercito Cubano y destacarse en la lucha en Nicaragua debemos remontarnos un poco ms atrs en la historia.

Tanto Cuba como Nicaragua tienen un similar desarrollo histrico y por tanto son muestras semejantes del marxismo a la latinoamericana, procesos que para los marxistas de Nuestra Amrica, entre ellos Fidel Castro, no empezaron con el asalto al Cuartel Moncada en 1956, sino en la guerra independentista.

En el caso de Cuba, ser en la lucha anticolonial de de Cspedes, Maceo y Mart, luego de toda una historia del pueblo cubano contra el colonialismo espaol y posteriormente contra el dominio estadounidense que se hizo del control efectivo de la isla tras desplazar a la Monarqua Espaola luego de ganar la guerra hispano-estadounidense(2).

Tambin en Nicaragua, donde el hroe antiimperialista Augusto Csar Sandino, ante la claudicacin y postracin de la burguesa nacional ante la agresin de los EEUU demostrando de paso y en los hechos la justeza de las tesis de la Internacional Comunista y la decadencia estratgica del reformismo y su apuesta por los Frentes Populares con las burguesas progresistas o nacional desarrollistas tambin lidera una lucha anticolonial contra los EEUU y sus aliados (o mejor dicho, luch contra la burguesa local y el imperialismo desde el primer momento), por lo que el proceso revolucionario -en su vertiente de liberacin nacional- nunca qued cerrado en la era de Sandino; tal como en Cuba, donde la verdadera independencia no fue sellada por Jos Mart y sus compaeros.

Como confirma Fonseca(3):

Fue una lucha que se inici contra el gobierno conservador impuesto por los norteamericanos, pas por la resistencia sandinista y concluy con el golpe militar de Anastasio Somoza a Juan B. Sacasa. La lucha se desarroll sin existir un proletariado industrial. La incipiente burguesa traicion al pueblo nicaragense y se entreg a la intervencin yanqui

Tenemos entonces que la bandera de la dignidad y la segunda independencia fue recogida por Fonseca y el FSLN en Nicaragua y por Fidel Castro, Ernesto Guevara y el M-26-Julio en Cuba. Que a las fuerzas del FSLN se sumaron partisanos de distintos pases y continentes, tal como aconteci con los expedicionarios del Granma. Que en ambos casos la lucha contra el imperialismo se dio desde el primer momento(4).

LA MSTICA RODRIGUISTA

Un primer fruto de las experiencias de los revolucionarios Chilenos que combatieron en Nicaragua, es lo que el propio Comandante Ramiro, cuadro histrico del frente y direccin del FPMR Autnomo, llama la mstica rodriguista.

Dice Mauricio Hernndez, el Comandante Ramiro, a travs de las entrevistas dadas en la Crcel Federal de Porto Velho, donde cumple una condena de 30 aos desde el ao 2002, sobre las influencias del Frente que:

Otras influencias importantes en esa poca fueron las lecturas del Che, Guerra de guerrillas, El diario del Che en Bolivia; el libro de Omar Cabezas, la montaa es algo ms que una inmensa estepa verde, que cuenta la experiencia nicaragense[].

A nivel internacional, adems de la revolucin Nicaragense, los referentes fueron Cuba y por supuesto, el Che. En el contexto en que vivamos, el guevarismo se hizo fuerte.

Seala tambin sobre el rodriguismo:

Durante el primer ao de existencia del Frente ya se haba desarrollado una mstica Rodriguista, que no era la misma mstica comunista(5); desde ese punto de vista, el Frente ya haba empezado a desarrollar un perfil propio, que esencialmente tena que ver con una tica. Lo que no es nada nuevo en el movimiento revolucionario: as paso con el ERP en Argentina, con los Sandinistas en Nicaragua, con el Movimiento 26 de Julio en Cuba, con el MIR en Chile, es la misma escuela, desde el punto de vista valrico, desde el punto de vista de la subjetividad.

Para esa tica hay principios bsicos que deben respetarse, por ejemplo, no se deja a un compaero herido en combate, se lleva; un jefe no puede entregar rdenes que no este dispuesto a cumplir por si mismo, los jefes deben dar el ejemplo; no hay trabajo oficinesco o burocrtico para un revolucionario; la mstica rodriguista era en definitiva, la moral guevarista, la moral del Che, que se expresaba a travs de una conducta tica, con el ejemplo personal.(7)

Es poco lo que podemos concluir aqu, ya que Ramiro lo plantea por si slo, la mstica rodriguista, es la moral guevarista.

EL PENSAMIENTO POLTICO: GUERRA PATRITICA NACIONAL Y LA GUERRA DE GUERRILLAS.

La guerra de Guerrillas, para el Guevarismo, es una forma de lucha, no la nica ni tampoco la universalmente correcta, sino ms bien una forma dentro de muchas otras, que para el contexto latinoamericano del siglo XX era correcto (habra que revisar si actualmente el mtodo es el mismo, ya que las condiciones de lucha han cambiado).

En palabras del mismo Che, refirindose a la guerra de guerrillas lo vemos cmo:

Un mtodo, un mtodo para lograr un fin. Ese fin, indispensable, ineludible para todo revolucionario, es la conquista del poder poltico

Esta forma de lucha, es una lucha poltico-militar, una guerra del pueblo en su conjunto contra el imperialismo a travs de sus distintas expresiones. Sealar esto es una clara postura con respecto a las vulgarizaciones de la guerra de guerrillas, que la sealan como un desapego de la lucha de masas. Esto no es as, por el contrario, lo militar debe ser entendido como la extensin de lo poltico y no al revs. Esto tambin est presente en Guevara:

La guerra de guerrillas es una guerra del pueblo, es una lucha de masas. Pretender realizar este tipo de guerra sin el apoyo de la poblacin, es el preludio de un desastre inevitable. La guerrilla es la vanguardia combativa del pueblo, situada en un lugar determinado de algn territorio dado, armada, dispuesta a desarrollar una serie de acciones blicas tendientes al nico fin estratgico posible: la toma del poder. Est apoyada por las masas campesinas y obreras de la zona y de todo el territorio de que se trate. Sin esas premisas no se puede admitir la guerra de guerrillas.

Ms claro queda esto en la Segunda Declaracin de la Habana(6), realizada durante el ao 1961, tras la expulsin de Cuba de la OEA. Donde se realiza un anlisis sobre el capitalismo, el imperialismo y el colonialismo en Latinoamrica en que se seala:

La lucha inicial de reducidos ncleos combatientes se nutre incesantemente de nuevas fuerzas, el movimiento de masas comienza a desatarse, el viejo orden se resquebraja poco a poco en mil pedazos, y es entonces el momento en que la clase obrera y las masas urbanas deciden la batalla.

Qu es lo que desde el comienzo mismo de la lucha de esos primeros ncleos los hace invencibles, independientemente del nmero, el poder y los recursos de sus enemigos? El apoyo del pueblo, y con ese apoyo de las masas contarn en grado cada vez mayor.

Ahora bien: Qu viene a ser la Guerra de Guerrillas para el pensamiento guevarista?

Es la guerra ejercida por ncleos guerrilleros en terrenos favorables para la lucha, donde la geografa es un aliado principal, pero nunca ms importante que la fuerza del pueblo y de las masas, que es donde reside el poder poltico.

Estos territorios de lucha, que son diferentes a los lugares donde se desarrollara la lucha en Europa o Norteamrica, entregan la capacidad de enfrentar a las fuerzas del enemigo, los ejrcitos regulares que tienen total control sobre las ciudades. Ahora, este escenario detallado por el Che en los 60s que se presentaba en Bolivia, Per, Cuba y Nicaragua entre otros, era bastante distinto del Chile que enfrenta el Frente en los aos 80.

Decimos esto ya que si bien el Frente plantea la necesidad de la lucha armada contra la dictadura por la obtencin del poder poltico, lo hace en un Chile donde la agrupacin geogrfica de las masas era indudablemente distinta y de hecho, haba cambiado en los ltimos 20 aos.

Sobre los ncleos guerrilleros y sus reales capacidades el Che seala:

Los Ncleos relativamente pequeos de personas eligen lugares favorables para la guerra de guerrillas, ya sea con la intencin de desatar un contraataque o para capear el vendaval, y all comienzan a actuar. Hay que establecer bien claro lo siguiente: en el primer momento la debilidad relativa de la guerrilla es tal que solamente debe trabajar para fijarse al terreno, para ir conociendo al medio, estableciendo conexiones con la poblacin y reforzando los lugares que eventualmente se convertirn en su base de apoyo.

Ahora bien, es preciso apuntar que no se puede aspirar a la victoria sin la formacin de un ejercito popular. Las fuerzas guerrilleras podrn extenderse hasta determinada magnitud; las fuerzas populares, en las ciudades y en otras zonas permeables del enemigo, podrn causarle estragos, pero el potencial militar de la reaccin todava estara intacto.

Por otra parte, el frente a finales de los aos 80 desarrolla la GPN, la Guerra Patritica Nacional, la que viene no solo a plantear la forma en que se derroca la dictadura, sino tambin apuntaba al socialismo; era sin duda una estrategia de poder. Estas definiciones se encuentran en varios documentos elaborados por la direccin del Frente alrededor del ao 1988, debemos considerar por tanto el efecto poltico que tiene el quiebre del Frente con el PC, que empieza el ao 86 pero culmina en el ao 87 con la salida oficial del Frente desde el Partido Comunista. Algunas definiciones de la Direccin Nacional del frente en una primera instancia sobre la GPN son las siguientes:

Hemos definido a la GPN como un proceso global, integral de lucha que combina lo militar, lo poltico, la movilizacin social, toda expresin de lucha y en el que tienen lugar todos los patriotas, y que se propone la derrota del enemigo mediante la combinacin de golpes en todos estos frentes siendo el accionar militar el factor principal para ganar la guerra, pues ser decisiva en el desgaste fsico y moral del enemigo

Hemos definido igualmente a la GPN como un proceso no breveen el que irn transitando por distintas etapas ascendentes, a lo largo de las cuales iremos construyendo el Ejercito del Pueblo y las fuerzas necesarias para la derrota del rgimen y sus FFAA. La GPN alcanzar la derrota del rgimen en una sucesin de batallas en que cada una ser superior a la anterior, culminando con la ofensiva generalizada de todos los frentes, en ciudades, pueblos y campos de todo el pas, y con un poderoso ejercito del pueblo

Esto es muy interesante, pues pone los puntos sobre las es, en cuanto a la definicin de un proceso largo y que adems genere el desgaste fsico y moral del enemigo, cuestiones tambin planteadas por el Che. Este proceso se fue llevando a cabo por el frente durante varios aos, esperando a que las condiciones estuviesen presentes para el estallido de la guerra. Era un plan estratgico. Seala Ramiro sobre la Guerra Patritica Nacional que:

Debido a los recursos que tenan las Fuerzas Armadas. Se consideraba que para que los sectores populares alzados en armas derrotaran militarmente a las FFAA, deba dispersarlas a partir de la accin de pequeos grupos, haciendo sabotajes y combatiendo en todas partes.

En relacin con las tareas polticas, era necesario generar las condiciones que favorecieran los factores subjetivos para la confrontacin; y desde el punto de vista militar, era necesario basificar, con grupos de compaeros en el campo, en algunas regiones

Sin duda la Guerra Patritica Nacional no es calco y copia de la guerra de guerrillas, de hecho hay otros elementos, como est el carcter patritico y el nacimiento de la GPN misma en el seno del PC a travs de su poltica de rebelin popular donde no se planteaba la revolucin socialista, sino simplemente el fin a la dictadura para la vuelta a la democracia burguesa, cuestin que Ral Pellegrin y la direccin del FPMR fue contradiciendo por una disputa ms socialista y evidentemente revolucionaria con el paso de los aos.

Claramente la GPN falla, debido a que entran muchos factores en juego que no detallaremos a travs de este texto pero que si estn perfectamente documentados y esbozados tambin a travs de El Manhattan(8).

EL INTERNACIONALISMO Y LA TRADUCCIN MARXISTA

Un factor sin duda importantsimo a la hora de analizar al Frente y al proyecto Guevarista, es lo que se refiere al internacionalismo.

El Comandante Ramiro cae preso el 2002 junto a otros seis compaeros en la localidad de Serra Negra, tras el secuestro y cautiverio del empresario brasileo Washington Olivetto.

Esta operacin se realiz en conjunto con militantes Miristas con el objetivo de apoyar al ELN Colombiano(9), organizaciones con las cuales se estaba trabajando desde el ao 99 en Colombia tras la salida de la direccin frentista del Pas debido a la persecucin de los Gobierno de Aylwin y Frei.

Por otra parte, el ao 2006 el FPMR organiz en Santiago de Chile el encuentro internacional Proyecciones de la Lucha Revolucionaria en Amrica Latina, al cual asistieron las organizaciones: Movimiento Revolucionario Tpac Amaru, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejrcito de Liberacin Nacional de ese pas, la Coordinadora Indgena Boliviana Pachakuti, el Movimiento Patritico Revolucionario Quebracho, Fogoneros y el Partido Libre de Uruguay, Utopa Revolucionaria de Venezuela, el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador y diversos grupos sudamericanos de reivindicacin indigenista.

Este ejemplo y otros tantos que probablemente an no son conocidos debido a su compartimentacin, dan cuenta de la expresin internacionalista del Frente, ya ms maduro, alejado de la poltica conciliadora del PC Chileno y expresin del pensamiento de Ral Pellegrin. Sin duda son cuestiones sustantivamente considerables al momento de analizar la poltica de una organizacin.

Para finalizar, nos gustara detallar lo que consideramos la traduccin, elemento que aplica Gramsci en textos como Maquiavelo y Lenin.

Tiene que ver en cmo la herencia terica se convierte en praxis, accin y desarrollo poltico y terico. Creemos que el Rodriguismo es una traduccin de una herencia terica y poltica del Che, pero fundamentalmente del marxismo latinoamericano, aplicada a una realidad distinta; Es en este caso la transformacin del lenguaje guevarista al lenguaje rodriguista.

Creemos por tanto que guevarismo y rodriguismo no son completamente sinnimos, pero que sin duda el Rodriguismo recoge y desarrolla elementos guevaristas, al igual como el MIR chileno, incorporando -en ambos casos- experiencias que nutre de una gran riqueza el proyecto revolucionario latinoamericano en general y chileno en particular.

Esperamos que este humilde texto contribuya a el pensamiento, descubrimiento y anlisis de la poltica rodriguista. No queremos tampoco aduearnos del pensamiento desarrollado por el FPMR y sus militantes, sino por el contrario, ver simplemente coincidencias y acercamientos entre las distintas expresiones que hoy se conjugan en Chile y Latinoamrica, con la franca intensin de recoger de esta extraordinaria experiencia todos aquellos elementos tiles para el desarrollo del proyecto revolucionario guevarista actual.

Terminamos a travs de este texto, recalcando la necesidad de luchar por la liberacin del Comandante Ramiro, Mauricio Hernndez Norambuena, quien ya cumple 15 aos en una prisin brasilea, sometido directamente a mtodos de tortura sicolgica y mental. Es necesario que el conjunto de la izquierda exija la libertad de este cuadro poltico y sin duda uno de los grandes hijos de nuestra patria y Nuestra Amrica.

