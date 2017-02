Reflexiones urbanas con visin de desarrollo

Bosques: ms cerca de lo que imaginamos

Ecoportal

Nuestra educacin, institucionalidad, administracin pblica, nuestro modelo civilizatorio se caracteriza por la fragmentacin y separacin de tal manera que nos hemos acostumbrado a pensar, sentir y actuar desde casillas disciplinarias.

Como consecuencia de nuestra mirada aislacionista en las ciudades las preocupantes noticias sobre deforestacin, desglaciacin, prdida de biodiversidad, contaminacin de ros y otros cuerpos de agua aparecen como distantes no solo fsicamente sino afectivamente (ojos que no ven corazn que no siente). No logramos caer en cuenta que la ciudad y las reas rurales (cada vez con fronteras ms difuminadas) formamos parte de un nico sistema unidos no solo por los ciclos biogeoqumicos, el ciclo hidrolgico, sino tambin por la historia, la economa y la poltica. Lo que pasa en las ciudades (como por ejemplo emisiones de gases de efecto invernadero, exclusin social, poltica y econmica de poblaciones) afectan las reas rurales y lo que pasa en las reas rurales afectan las ciudades. Tal vez de ello solo podremos tomar conciencia cuando se exprese con toda su crudeza la disponibilidad del agua en las ciudades. Cuando sintamos que cuando se extinga una especie se pierde algo de nosotros mismos.

En el legtimo afn de crear riqueza a partir de la provisin de servicios ecosistmicos de las reas naturales (incluyendo bosques y otras formaciones vegetales) a veces olvidamos que muchos de los problemas de frontera que enfrentamos en el sector forestal estn ligados a la pobreza estructural, a la crisis de democracia y los partidos polticos, a la convivencia con la corrupcin, a la desconexin con la historia. Obstinadamente queremos atrincherarnos en nuestra visin tcnica y asptica con la ilusin que al interior del gremio y la feligresa tenemos todas las respuestas para los grandes problemas del sector forestal. La realidad nos est diciendo que los problemas forestales estn ah y aunque se hacen esfuerzos denodados por resolverlos los problemas siguen.

Quiere decir entonces que para asumir los retos del sector forestal tenemos que recoger su complejidad lo que implica enfoques ms interdisciplinarios, transdisciplinarios e incluso indisciplinarios. Pero sobre todo necesitamos recuperar la conexin con nosotros mismos, con los otros y con la naturaleza y el cosmos. No es que estemos tratando de parecer filosfico o monje religioso sino que simplemente estamos reconociendo que el concepto bosque, o servicios ecosistmicos, o paisajes forestales sostenibles, no se reducen a las dimensiones biofsicas sino que incluye a la totalidad de la masa, energa, informacin y sentidos. Esto es dar pie a aspectos culturales, psicolgicos, literarios, matemticos, entre otras dimensiones. Es mirar las totalidades en una perspectiva de sistemas dinmicos no lineales.

No habr desarrollo forestal posible si es que no logramos que ciudadanos y ciudadanas (incluyendo los propios forestales) tengan la capacidad de reconectarse con la esencia de ser parte de la naturaleza, ser naturaleza. No habr desarrollo forestal posible si es que insistimos en mantenernos en paradigmas o creencias que legitiman el dominio o la cosificacin de la naturaleza. La creencia que civilizar los bosques es urbanizarlos o convertirlos a paisajes agropecuarios industriales nos est llevando a la destruccin de nuestro patrimonio forestal. Y no es que se niegue el aporte de otras actividades productivas sino se busca la definicin de polticas, tecnologas y acciones a gestionar los socioecosistemas o agroecosistemas.

No habr desarrollo forestal posible si es que no somos capaces de admirar el maravilloso diseo de las hojas, la fractalidad de las nervaduras, de sorprendernos infinitamente de las estrategias reproductivas de las plantas, de sus increbles procesos de comunicacin bioqumica, de disfrutar de la narrativa campesina o del imaginario indgena sobre los espritus de los bosques.

Tampoco habr desarrollo forestal posible si es que nos seguimos negando a la poltica (por ms desprestigiada que est), a la historia forestal, a la literatura forestal, a la psicologa forestal. Si no somos capaces de indignarnos lo suficiente frente a la corrupcin forestal.

No habr desarrollo forestal posible si es que subordinamos las consideraciones ambientales y sociales solo por el crecimiento econmico. Una visin de esa perspectiva indica que la tarea no est completa. Tampoco hay que caer en el sesgo (bien intencionado o no) que en nombre de lo social hay que debilitar lo ambiental, o que en nombre de lo ambiental hay que aplastar consideraciones sociales. La sostenibilidad fuerte es la bsqueda de un delicado equilibrio en el que priman las consideraciones sensatas.

El gran reto forestal es la religancia que implica volver a conectar lo que culturalmente ha sido separado en nombre del dominio humano. Volver a conectarse consigo mismo, con los otros y con la naturaleza bajo los principios de dilogo de Martn Buber. Requiere reconocer con mayor claridad las interrelaciones y las interdependencias, las redes. Ello precisa de equipos con gran apertura mental para que con pensamiento crtico sean capaces de explorar las mltiples posibilidades. Ello requiere apertura a otras formas de pensar, sentir y actuar con gran sentido de innovacin y creatividad.

No es que las soluciones solo vengan del campo o solo del gabinete. Polarizaciones que reducen las posibilidades de generar alternativas. Un enfoque dialgico implica ser capaces de hacer que los dilemas sean vistos como complementarios, sinrgicos para que puedan emerger nuevas posibilidades.

Concluyendo podemos decir que desde las ciudades tenemos mucha responsabilidad con el destino de los bosques, como desde el bosque, desde lo local y desde la gente tenemos una gran energa cultural para recrear una cultura forestal orientada hacia la sostenibilidad y la equidad. No hay escisiones que valgan en sistemas porosos que se interrelacionan fuertemente y que a su vez forman parte de sistemas mayores hasta llegar al sistema tierra.

