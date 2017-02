Entrevista a Francisco Bez Baquet sobre la industria criminal del amianto

Francisco Bez, ex trabajador de Uralita en Sevilla, autor de Amianto: un genocidio impune, inici en los aos 70 del pasado siglo la lucha contra esta industria de la muerte desde las filas del sindicato de CCOO. Ha dedicado ms de 40 aos a la investigacin sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, ha reseado y destacado su obra.

Empecemos esta vez, si le parece, por asuntos agradables. Como en otras ocasiones, me baso en muchos casos en informaciones que me han llegado de usted. El primero. Creo que ha finalizado no hace mucho un pequeo libro sobre la afectacin por el amianto de los estibadores portuarios. Nos cuenta algo? Estibadores portuarios en contacto directo con el amianto?

El pequeo libro, versa sobre los estibadores y sobre su trabajo, que les lleva a una exposicin laboral al amianto, con las consiguientes afectaciones mortales, pero, al hilo de esas reflexiones, se platean tambin cuestiones que, a mi modo de ver asumen relevante importancia.

Hay dos que es oportuno destacar. En primer lugar, poner de relieve, que si la minera del amianto se viera salpicada, de alguna forma, por las responsabilidades pecuniarias derivables del inmenso dao causado a nivel mundial, ello bastara, por s solo, para que esa industria extractiva, verdadera industrial criminal, colapsara rapidsimamente, agobiada por unos pagos imposibles de atender, desembocando inexorablemente en la bancarrota. Cesando, por tanto, de facto, todo el uso industrial del amianto, prcticamente a nivel mundial.

Bien visto, muy bien visto.

La segunda, es el papel crucial que el comercio martimo desempea en la difusin mundial del asbesto en bruto y de su principal producto elaborado, los fabricados de amianto-cemento, con el auxilio insoslayable del trabajo de estiba y desestiba en los puertos de trnsito, que se configuran as como un punto neurlgico de ese transporte martimo, que de forma tan importante forma parte ineludible de ese mortal comercio. Eso nos lleva a especular con el efecto que podra tener el hecho de que esos estibadores, a travs de sus sindicatos, llegasen a negarse a seguir actuando como cooperadores necesarios en una actividad de la que se sabe a ciencia cierta que en un plazo de varias dcadas se derivarn miles de muertes.

Un interesante plan de accin. Tambin s que le han publicado un artculo en ingls. Qu artculo? En qu revista?

El artculo es la traduccin del ya publicado en Rebelin, y titulado: Mesotelioma familiar: el asesino en serie del crimen corporativo (http://rebelion.org/docs/219093.pdf)

Ha sido publicado, en idioma ingls, en la web de GBAN:

http://www.gban.net/2017/01/12/familial-mesothelioma-the-serial-killer-of-the-corporative-crime-by-francisco-baez-baquet/

Le felicito. Una noticia sobre Uralita: El TSJA eleva la condena a Uralita por el amianto a 1,15 millones de euros.. No est mal, nada mal! Qu la parece esta condena?

Esta noticia debemos enmarcarla dentro del aluvin de las que los medios de comunicacin, en das recientes, se han hecho eco repetidamente, y no todas del mismo signo; es decir, no todas favorables para los demandantes, que en algn caso, despus de pleitear durante una decena de aos, se ven abocados a tener que empezar de nuevo desde el principio, como si nada de lo sucedido en sede judicial hubiera realmente acaecido. Previsiblemente, al final todos los litigios por afectacin por el amianto terminarn por dirimirse en el Tribunal Supremo, impulsados por los recursos de alguna de las partes, singularmente por lo que respecta a los promovidos por la empresa demandada. Solamente cuando todo ese peregrinar por los juzgados haya concluido, se podr valorar de forma ya consolidada, cmo ha tratado la justicia espaola a estos trabajadores, haciendo abstraccin de todo el calvario que ese peregrinaje judicial les haya podido ya suponer, en cualquier caso.

Esta es de un amigo informado, en tono de crtica: Mercedes Mil, en el programa El hormiguero, de Antena 3, acaba de hacer un panegrico de ASHOKA. Sugiero intentar hacer algo al respecto. Se ha hecho algo? De qu va ASHOKA? A qu viene ese panegrico milanesco?

Lo de hacer algo, era una sugerencia, casi subliminar, in pectore dirigida a nuestro comn amigo Paco Puche.

ASHOKA es una de las entidades del llamado filantrocapitalismo, creada por el magnate del amianto, Stephan Schmidheiny, involucrado, a hoz y coz, en la criminal industria del amianto, y en la deliberada y activa ocultacin de sus letales efectos.

El panegrico de la seora Mil, haca referencia a los diversos patrocinios de ASHOKA en Espaa, sin mencin alguna a los orgenes, manchados de sangre, de esos recursos financieros.

El nombre de ASHOKA ya ha asomado reiteradamente en Rebelin y en otras publicaciones (todos los trabajos citados en este apartado, son de Paco Puche):

La Triple A: Amianto, Avina, Ashoka / 15-12-2009 El Observador http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3100&Itemid=64 El caso Avina, Ashoka y otras entidades filantrpicas http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2395&Itemid=5

Sin mencionarla en el ttulo, la veremos aparecer, no obstante, en otros diversos trabajos; por ejemplo, en:

Stephan Schmidheiny: el fin de la impunidad y de la mentira / Reb. 15-02-2012 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144733 El amianto: de la acumulacin primitiva al capitalismo verde Boletn ECOS n 17 dic. 2011-feb. 2012 ISSN - 1989-8495 CIP-Ecosocial http://www.rebelion.org/docs/142085.pdf Filantrocapitalismo, amianto/asbesto y sus repercusiones para la salud Mlaga, junio de 2013 - 2do Congreso Latinoamericano / 1er Congreso Internacional de Salud Socioambiental. Rosario (Argentina), 25 a 28 de junio de 2013. http://www.rebelion.org/docs/167443.pdf Stephan Schmidheiny, el magnate del amianto y financiador de AVINA, ha tenido un verano aciago. Que los ricos tambin lloran Rebelin, Julio de 2014 / http://www.rebelion.org/docs/187618.pdf Una alquimia del siglo XX: el amianto transmutado en sangre. La maldicin de Macbeth Sinpermiso, 27/9/2015 http://www.sinpermiso.info/sites/default/files/textos/puche_macbeth.pdf y: Rebelin, 1/10/2015 / http://www.rebelion.org/docs/203907.pdf Stephan Schmidheiny, el magnate del amianto y fundador de AVINA, en el banquillo Rebelin, 03-03-2016 / http://www.rebelion.org/docs/209540.pdf Las Multinacionales necesitan de los Movimientos Sociales; por eso, disfrazadas de fundaciones filantrpicas, van a su captura. El Observador, mayo de 2016 http://www.revistaelobservador.com/images/stories/envios_16/abril/multinacionales_puche.pdf Quien tenga odos para or que oiga Rebelin, 30/05/2016 / http://www.rebelion.org/docs/212798.pdf La escandalosa falta de tica en Leonardo Boff El Observador, 09/09/2016 http://www.revistaelobservador.com/images/stories/envios_16/septiembre/boff.pdf

Lo tiene todo controlado, muchas gracias. De usted esta vez: Publicado resumen en PubMed: Wilk E, Krwczyńska M, Pabjanek P, Mędrzycki P.Estimation of the amount of asbestos-cement roofing in Poland.Waste Manag Res. 2017 Jan 1:734242X16683271. doi: 10.1177/0734242X16683271. [Epub ahead of print]Resumen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28110634 Su comentario del artculo: Aplicacin masiva y sistemtica de la teledeteccin a la creacin de un inventario nacional del amianto-cemento instalado en cubiertas. La cifra total obtenida para toda Polonia, es la que es, en un pas que se ha impuesto el compromiso firme de un desamiantado total, a plazo fijo predeterminado. Pues no est mal lo que cuenta de Polonia. Podamos seguir el ejemplo. No le parece?

Efectivamente, podramos seguir el ejemplo, tanto en lo relativo a efectuar el inventario nacional (algo tambin abordado por otras naciones, como, por ejemplo, Holanda), como en lo concerniente al desamiantado total, a plazo fijo, pero en esto ltimo habra que obrar con prudencia, dado que, por lo que atae a Polonia, parece ser que ello se ha traducido en un incremento de la tasa nacional de cncer pulmonar. As, al menos, se expresa en:

Szeszenia-Dąbrowska N, Świątkowska B / An unjustified prognosis of the number of asbestos-related lung cancer cases caused by an increase in airborne asbestos concentrations as a result of removing of asbestos-cement products / ScientificWorldJournal 2015;2015:264568. doi: 10.1155/2015/264568. Epub 2015 Mar 22. / http://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/264568/

Toda prudencia es poca; gracias de nuevo. Una noticia: Ya son 43 los trabajadores fallecidos por el uso de este material en CAF-ZGZ, pero el problema del AMIANTO es mucho mayor, nos enfrentamos a una de las dcadas ms nefastas en cuanto a mortalidad se refiere, ya que el periodo de latencia de las enfermedades que el uso de este mineral produce se sita entre los 20 y los 40 aos. Los trabajadores de esta empresa piden coeficientes reductores ... ( http://www.rojoynegro.info/articulo/acci%C3%B3n-sindical/paro-caf-el-trabajador-muerto-causa-del-amianto ) Qu tal el artculo? Por qu nos enfrentamos a una de las dcadas ms nefastas?

El artculo, como desgraciadamente es frecuente, no hace adecuada mencin del largo historial de las mortales afectaciones por amianto, registradas en C.A.F. desde hace ya bastantes aos, ni de la pugna que contra esa situacin afront el sindicato Comisiones Obreras, en condiciones de lucha harto ms difciles, por cuanto a una situacin poltica menos propicia, se sum el interesado desconocimiento de la relacin causal, cuestionada tanto en sede judicial como en otros foros, acadmicos, adems de por la propia empresa, claro est.

Lo de dcada ms nefasta, obedece meramente al cumplimiento del habitual tiempo de latencia del mesotelioma, desde cuando se produjo la exposicin.

Siguen llegando malas noticias de Toledo: 'La AAVV El Tajo insiste en que sigue habiendo amianto eldiadigital.es'". Qu sabe del tema? La gente, en todo caso, est ms organizada, es ms crtica, se mueve ms.

Yo lo que me temo, y creo no equivocarme, es que la solucin adoptada, en general, esto es, en todas la ubicaciones en las que el asbesto ha sido ya detectado, sea el mero soterramiento in situ, es decir, la opcin menos cara, pero trasladndole el problema a generaciones futuras, sujetas al albur de que en su momento, cuando a alguien, con cualquier propsito, le d por remover esos terrenos, siempre haya quien pueda hacer memoria, y, teniendo la voluntad de hacerlo, demostrar, a travs del oportuno registro correspondiente, que all no se debe tocar sin precauciones extremas, porque el terreno en cuestin est preado de amianto. El traslado a vertedero autorizado, hecho en adecuadas condiciones de manipulacin, siempre ser una alternativa preferible, menos provisional, y por lo tanto, ms definitiva, y con mayores garantas.

Tengo una noticia sobre una mujer de 67 aos que falleci a principios de ao. Le pregunto a continuacin.

Cuando quiera.

