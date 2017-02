El momento econmico de Trump

El momento econmico de Trump se caracterizar, especialmente, por la liberalizacin nuevamente, despus de los controles financieros que puso Obama al Capital Financiero Internacional (CFI en adelante) despus de la crisis de 2008. Esta poltica econmica de Trump es posible porque como consecuencia de la crisis los salarios en todo el planeta disminuyeron, en la medida en que a la vez aumentaba la productividad, lo que supona la produccin de una mayor cantidad de plusvala. Esta plusvala en un primer momento se acumula en manos del capitalista industrial, en cuyo seno se ha producido, y por ltimo termina acumulada como riqueza en forma de CFI o en forma de dinero (D). Y hay que tener en cuenta que los capitalistas industriales, que por medio del capital-dinero prestado (el capital ficticio prestado es la forma que el CFI adopta en este proceso de reproduccin del capital) o bien propio, consiguen entrar en un nuevo ciclo expansivo del valor. ste nuevo ciclo es el que estamos viendo, tanto en crecimiento del volumen de la economa mundial, como en la vuelta a ndices positivos en la variacin de salarios.

Al mismo tiempo, y reflejado en las crisis bancarias y de la bolsas que hemos vivido, gran parte del valor del capital-ficticio (acciones, valores, obligaciones, deuda del estado, derivados, etc.) se ha repartido [i] de forma diferente en el sentido que expresa el aumento de la desigualdad. Pero no slo de la desigualdad entre capitalistas y trabajadores, sino tambin entre las tres diferentes formas de capital, comercial, industrial y financiero. Y esto es debido a las diferentes tasas de ganancia que existen entre estas tres formas de capital, y como la del CFI es la dominante hoy en da, es ah donde llega la mayor cuota de ganancia, que para eso estn los parasos fiscales y otras formas de atesoramiento de carcter opaco.

Pues bien, ahora estamos en una nueva fase de reproduccin del ciclo de produccin y acumulacin de la plusvala, con su respectiva nueva fase de productividad del trabajo, por parte del CFI. Pero dadas las bases materiales para iniciar ese nuevo proceso de produccin de plusvala, es necesario un nuevo momento poltico para producir las condiciones de dicho proceso

Este proceso se caracteriza por el adelgazamiento de la calidad democrtica con un nuevo emperador que tiene por funcin la reestructuracin del nuevo ciclo econmico global y con la peculiaridad de que ha puesto la condicin de que se haga con la coordinacin y adaptacin del nuevo ciclo a su cartera privada de valores. Y por tanto proceder a una nueva fase de liberalizacin de las condiciones en las que se mueve el CFI. Entre esas condiciones se necesita una poltica proteccionista del mercado del capital industrial norteamericano (de ah la poltica de proteccionista que Trump propone) porque esa es la condicin sine qua non para estimular, para que no se pare, el ciclo de movimiento de la deuda pblica norteamericana, como muy bien explica Yanis Varoufakis en El Minotauro Global, y para que la clase media norteamericana deje de perder poder adquisitivo y aumente su diferencial respecto al resto de mercados laborales globales como premio a haberlo llevado al dorado silln imperial oval. Esto ltimo siempre entendido con base en las necesidades electorales de este nuevo emperador que esperemos no nombre senador a su caballo, aunque ya ha empezado a introducir a su familia en los resortes de poder del Estado norteamericano. Todo el planeta al servicio de la familia Trump? Of course. Trump first.

Donde engaa Trump es cuando afirma que quiere iniciar un plan de obras pblicas y doblando el presupuesto militar para acabar con el desempleo en Norteamrica, cuando con una tasa del 5 % est muy cerca del pleno empleo tcnico. Realmente lo que pretende es aumentar la deuda pblica y con ello crear ms capital ficticio que permita alimentar al gran minotuaro global; es decir, a los mercados financieros globales; es decir, para aumentar la cantidad de dinero-prstamo que permite crear un nuevo equilibrio de CFI a nivel internacional para continuar/aumentar el Capitalismo Financiero Global con esas nuevas inyecciones de dinero. Es la gran medicina de siempre de los liberales: crecer y crecer para poder seguir creciendo en desigualdad como consecuencia del crecimiento para la acumulacin de capital. Con la caracterstica de que como dira Marx: la acumulacin de estos derechos o ttulos difiere como tal de la acumulacin real, de la que nace, como de la futura acumulacin (del nuevo proceso de produccin), a la que sirven de vehculo los prstamos de dinero (Marx, El Capital, Tomo III, pg. 477. FCE, Mjico 1985).

Es esta diferencia entre la acumulacin real y la ficticia donde se sienta la base para que el ciclo comercial que es el CFI alcance niveles tales que pongan en cuestin la propia existencia del sistema real porque no haya relacin entre el valor realmente producido y el valor irreal que circula en la esfera comercial. Es la sobreproduccin de capital-ficticio el que produce actualmente las crisis en esta fase del capitalismo que unos definen como globalizacin y nosotros como capitalismo financiero internacional ya que ha superado en sus centros de accin el nivel de nacional. Capitalistas de todos los pases, unos!

Dado que el capital industrial depende masivamente del CFI, (hay que tener en cuenta que ste es el que domina va especulacin burstil internacionalmente los movimientos del capital-prstamo), ello implica necesariamente que aquel tiene determinadas y condicionadas sus actuaciones de todo tipo por el antedicho CFI. Ese es el proteccionismo real que sobre dicho capital va a efectuar Donald Trump en este momento. Es decir, obligar, jugando con la cuota de ganancia empresarial, al capital industrial a localizarse en EE.UU. No todo l, sino al que realiza las necesidades del CFI que es lo que domina, o mejor dicho, pretenden dominar Donald Trump y su equipo. En definitiva reubicar el capital industrial internacional segn las necesidades del CFI y partiendo de la premisa de que, en la medida en que el centro imperial de la riqueza se va reduciendo (recuerden el empobrecimiento masivo de la clase media que es el soporte poltico de ese centro imperial de la riqueza), es necesario proteger ese territorio que se pretende sea el centro imperial de la riqueza.

Esta poltica de Trump/CFI viene condicionada por la nueva distribucin internacional de la riqueza con la aparicin de los BRICS, etc. Y es la que obliga a que el CFI opte democrticamente, mediante el voto de una minora global seleccionada territorialmente, por un perfil poltico autoritario que es reflejo del autoritarismo internacional derivado de las mencionadas necesidades del CFI. Todo ello en un contexto de redefinicin del imperio (entendido Imperio en el sentido que da Antonio Negri) y a su vez de debilidad, ya que en ciertos puntos muy localizados del planeta ha abierto ventanas de oportunidad bien a polticas sociales bien a los llamados relatos que permiten actualizar el pensamiento emancipatorio a las condiciones socioculturales del presente.

Todo el momento poltico que vivimos tiene su explicacin en este nuevo ciclo econmico que se abre con la crisis de 2008, la cual tiene su antecedente poltico en la reestructuracin global que se produce como consecuencia de la desaparicin del mundo bipolar, que tiene como expresin del fin de ese periodo de transicin el atentado de las torres gemelas en 2001.

El reflejo de las nuevas necesidades del CFI cuando estalla la crisis de 2008, polticamente hablando, viene representado por las medidas de regulacin de los mercados financieros en la etapa de Obama como forma coyuntural para impedir una implosin total del sistema. Ahora les toca combinar 1) la desregulacin del CFI con 2) el control de los movimientos alternativos que han surgido. Para ello es necesario un poder fuerte y extremo, Trump acompaado por sus iguales en Euroasia y, sobre todo, crear un centro, protegido por muros (como el de Adriano) si es necesario, que sea refugio de los vencedores. En definitiva la gran utopa del Fin de la Historia y del ltimo hombre de Fukuyama. En fin, como dira Woody Allen: Sueos de un seductor. Qu miedo dan los seductores!

Ah! Por cierto, no se equivoquen. Todo responde a polticas que son correctas. Evidentemente en la medida en que les est dando unos buenos resultados en sus respectivas carteras de valores que, por cierto, cada vez tienen menos valor real. Y ese es su drama.

[i] Hay que tener en cuenta que, aunque el valor se mida por medio de las unidades de moneda stas no son el valor sino su magnitud, y como el reparto del valor se refiere a las proporciones y no a las cantidades de su reparto entre sus poseedores, puede darse que la masa de dinero aumente o disminuya y que esto afecte o no al reparto real del total del valor entre sus poseedores.