Entrevista a James Petras

Tras la demagogia de Obama lleg Trump y provoc un proceso de movilizaciones populares"

CX36 Radio Centenario

El anlisis de James Petras en CX36, 30 de enero de 2017



Efran Chury Iribarne: James Petras, bienvenido a Radio Centenario. El gusto de escucharte como todos los lunes.

Cmo ests?



James Petras: Estamos muy bien. Aqu estamos con mucho sol y muchas frutas colgando de los rboles. Mientras que en Nueva York hace tras das que est nevando.



EChI: Muy bien. Comenzaramos por hablar de las nuevas medidas que ha tomado Donald Trump.



JP: En primera instancia se han firmado muchos "decretos inmediatos", supuestamente para realizar su programa, empezando por el decreto que permite la construccin de oleoductos que atraviesen territorios indgenas en Dakota del Norte.

Otros decretos que ha firmado son los que permiten impulsar el muro contra Mxico, tratando de controlar a los inmigrantes y el comercio desde Mxico a Estados Unidos. Y finalmente lo ms importante, y que ha provocado una respuesta mundial y miles de manifestaciones en los Estados Unidos, son los que tienen que ver con la inmigracin de musulmanes de siete pases, menos de Arabia Saudita y Pakistn, curiosamente, que son los dos pases que han enviado el mayor nmero de terroristas. Es muy contradictorio, porque los pases restringidos no tienen ms de uno o dos supuestos terroristas actuando en EEUU.

En otras palabras, hemos visto movilizaciones en ms de 50 ciudades, en los aeropuertos estadounidenses, como el Kennedy de Nueva York y en los de Los ngeles, Chicago, etc. es algo que ha provocado una divisin en la OTAN y en la Unin Europea, que han denunciado a Trump.

Mientras tanto en los EEUU los republicanos han dado su apoyo casi unnime a Trump y su gabinete. Los demcratas est en contra y los partidarios del Partido Demcrata se estn manifestando en las calles, con mucha otra gente.

Cmo terminar esto? Es difcil saberlo, porque va a la Corte Suprema la decisin de no permitir el ingreso de musulmanes de estos siete pases, para que la ratifique o no, vamos a esperar esa decisin en pocos das. Mientras tanto Trump no ha retrocedido, sigue apoyando las medidas, dice que son medidas de seguridad, pero muchos cuestionan que si son medidas de seguridad por qu excluye a Arabia Saudita, que es de donde salieron la mayora de los terroristas que destruyeron las torres de Nueva York y los atentados de Washington. Cmo puede explicar que no se incluya a Pakistn y Arabia Saudita, que son los que han financiado ms terroristas de ISIS que cualquier otro pas en el mundo. Obviamente la poltica est involucrada. Y qu poltica? Supuestamente yo creo que tiene que ver con las campaas que han lanzado contra los musulmanes, que podran servir de apoyo entre los islamofobos en EEUU.

Pero debemos reconocer que sectores del Partido Republicano se sienten incmodos con tanta protesta y dicen que van a esperar la resolucin de la Corte Suprema y ellos supuestamente acataran esa resolucin. En otras palabras estamos en una situacin bastante dramtica, muy conflictiva, con ningn consenso entre los pases de OTAN y divisiones de los capitalistas en el mundo.

Esto tiene repercusiones inmediatas porque Irak ahora quiere prohibir la entrada de ciudadanos estadounidenses, junto con Irn. Dice que van a tomar medidas recprocas, como ellos estn eliminando los emigrantes de Irak e Irn, ellos van a hacer lo mismo con ciudadanos estdounidenses. Podra salir otra cosa ms all, pero todava no hemos recibido noticias de otros pases que estn tomando esta decisin.

Por ltimo anotar que en Inglaterra un milln de ciudadanos quiere que el Gobierno no invite a Trump para cualquier visita, conferencia o asistencia en Inglaterra.

Entonces hay una ola de protestas y movilizaciones contra Trump, mientras l sigue realizando su programa, particularmente con los sectores ms reaccionarios.



EChI: Recuerdas a algn otro presidente que haya recibido tanta protesta recin asumido?



JP: No cuando recin haba asumido. Hemos visto protestas masivas cuando la guerra de VietNam, muchas protestas contra los presidentes Johnson y Nixon y otros polticos ms. Pero eso no fue en los primeros das, fue ms all y recibieron protestas particularmente a nivel internacional, contra la guerra en Indochina. Hemos visto grandes protestas por los derechos civiles de los afroamericanos, que han sido las protestas ms grandes de esta poca encabezadas por Martin Luther King. Hemos tenido marchas contra el desempleo en los aos 30, con la depresin, tambin a gran escala. Pero ninguna de ellas al principio de un Gobierno.

En este caso, es excepcional que empiezan las protestas a gran escala de mujeres y ahora en los aeropuertos en las primeras dos semanas de gobierno del presidente Trump.

EChI: Israel sigue adelante con los asentamientos ilegales ms all de la ONU.



JP: S, absolutamente. Por los discursos pro-Israel de Trump sienten que tienen manos libres para avanzar con los asentamientos, las colonias y la represin a los palestinos. Pero tambin estn provocando una fuerte oposicin en el mundo rabe y en el mundo musulmn. Y el grado en el que Trump apoya a Israel aumenta los conflictos. Incluso ayer Arabia Saudita que es el mejor aliado de EEUU- conden los nuevos asentamientos de Israel. Y hoy da recibimos la noticia de que el Parlamento israel est postergando la Ley que oficializa los nuevos asentamientos. Entonces los asentamientos siguen, pero la legalidad queda pendiente no eliminados o cancelados- pero sigue pendiente, esperando a coordinarlo con algunas declaraciones de Trump. Entonces, los asentamientos siguen creciendo y el gabinete del primer ministro Benjamn Netanyahu dice que tienen que eliminar todo el territorio palestino, anexar toda Palestina. Algunos sectores judos no estn de acuerdo, no por los derechos palestinos, pero creen que la inclusin de dos millones de palestinos bajo el mando israel podra generar la imagen de un Estado de apartheid.Ya es un Estado apartheid, pero quieren mantener la ficcin con un pequeo Estado como en Sudfrica durante el perodo de las dictaduras blancas.



EChI: Bien Petras, queda algn otro tema?



JP: S, hay dos cosas que debemos tocar:

Lo primero, es que el principal enfoque de los EEUU bajo el Gobierno de Trump tiene que ver con el tratamiento de Mxico. Busca Washington atraer a las multinacionales estadounidenses que han pasado de EEUU a Mxico. Y ya empezaron a atraer aFord, General Motors y Chrysler, para volver a EEUU a instalar sus empresas. Pero si empiezan a aplicar medidas contra Toyota y Volkswagen podran tener un gran lo con las multinacionales europeas, lo que podra provocar serios conflictos entre Trump y las multinacionales europeas en Mxico.

Ms all de eso, hay una gran rebelda en Mxico que podra tener consecuencias en el Gobierno actual de Pea Nieto, muy reaccionario, ha dicho que va a postergar la reunin con Trump.

Entonces, los efectos de estas polticas antiinmigrantes y de restricciones sobre las empresas porque Trump anunci que va a imponer un impuesto a cualquier producto que venga de Mxico- y esto podra tener repercusiones en el comercio con Mxico que es uno de los grandes mercados estadounidenses por ms de 500.000 millones, uno de los ms grandes del mundo. Entonces, las relaciones con Amrica Latina, principalmente con Mxico, han tenido efectos adversos y ms all de eso, hay pocos pronunciamientos por una razn bastante curiosa no hubo ninguna declaracin de Trump sobre Brasil, Argentina, Uruguay, etc. Y con consternacin estamos mirando qu va a pasar por all. Otros pases de frica y Asia, estn tambin en situacin de espera, empezaron a pensar que tal vez las cosas podran mejorar porque Obama era un guerrerista, pero hay dudas.

Finalmente quiero anotar que en la oposicin a Trump no se mencionan las medidas de Obama. Es decir, muchos de la oposicin ven al Partido Demcrata con una crtica hacia Trump muy selectiva. Por ejemplo bajo Obama su poltica antiinmigrante, bajo su Gobierno se expulsaron ms de dos millones de latinos. Lo que pas en el ltimo tiempo es que para mejorar la imagen Obama limit las expulsiones, pero de todos modos dos millones es un rcord. Hablan de los musulmanes, pero durante la presidencia de Obama mataron a millones de musulmanes en la guerra en Irak, Siria, Yemen, etc.

Entonces, creo que debemos criticar, atacar fuerte, sin excluir el legado de Obama para evitar que las crticas a Trump sean oportunistas de parte de los demcratas, olvidando el horrible rcord que dejaron antes de que Trump llegara a la presidencia.

Y algo positivo, una vez que sali Obama con la demagogia retrica pseudoprogresista, ahora hay ms protestas, ms movilizacin, ms radicalizacin. Entonces lo peor provoca el proceso de movilizaciones populares y eso es un positivo resultado de Trump.



EChI: Gracias Petras por este anlisis, nos reencontramos el lunes nuevamente desde California.



JP: Un abrazo. Chau.



