Como aporte para el anlisis reeditamos un artculo de julio de 2015: La muerte cruzada relegitimara al presidente Correa



1.Prdida de iniciativa poltica



El gobierno ecuatoriano ha perdido la iniciativa poltica y solo se dedica a responder los hechos polticos que genera la oposicin. Hay un desgaste evidente en todos los mbitos que, de a poco, tambin fue afectando al presidente Rafael Correa. Cierta arrogancia provocada por la seguridad de que el gobierno es invencible, en algunos casos; desinters en el proyecto poltico en otros y la burocratizacin y cuidado del puesto en muchos, hizo perder la perspectiva poltica. Aunque todo eso no es de ahora, se fue agudizando a partir de las elecciones de alcaldes y prefectos de marzo de 2014. El gobierno no supo ver los errores que llevaron a derrotas electorales locales en esa fecha, a veces pequeos y a veces importantes, y se fueron acumulando, generando malestar en la Sierra, en particular en Quito y en la clase media. Eso, de alguna forma, se evidenci en marzo, pero sobre todo se fue consolidando luego, hasta que hace tres meses se empez a visibilizar en las encuestas. Ese malestar fue aprovechado polticamente por sectores de oposicin, algunos claramente desestabilizadores. La falta de credibilidad fue en aumento y se fue evidenciando tambin, cada vez ms, una falta de representatividad en la Asamblea y en los ministros, llegando a veces a la incapacidad de movilizar su propia burocracia. As, el presidente se ha ido desgastando defendiendo cada accin poltica, respondiendo a las acciones de la oposicin y repitindose en el discurso. Alianza Pas, por su parte, desde el comienzo no logr crear una organizacin slida. A veces por incapacidad de conduccin otras por desinters, y el gobierno no supo, o no quiso, sumar aliados que aportaran con iniciativa poltica. Hasta marzo de 2014 la propia accin del gobierno, ocultaba la inexistencia de Alianza Pas. El arrastre de errores del pasado hace muy dificultoso lograr ahora un movimiento fuerte. En ese sentido, si bien la idea del Frente Unidos es destacable, a pesar de su poca representatividad, no tiene posibilidad de crecer porque no tiene iniciativa poltica propia, y termina siendo una suma de grupos polticos que van atrs de Alianza Pas. La creacin de la CUT y la Alianza Indgena, no fue una iniciativa poltica trascendente, ms all de la buena intencin. La representatividad social no se puede inventar.



2. Incomunicacin poltica



A los errores de accin poltica y de prdida de perspectiva, hay que sumarle los de comunicacin. En lugar de comunicacin poltica, el gobierno practica la incomunicacin poltica. En todo esto, ayud la falta de anlisis para ver el momento poltico, los posibles escenarios que se presentan y se podran presentar y se sigui pensando que con publicidad se convenca fcilmente al electorado. Pero, como deca en un artculo al comienzo del gobierno, tarde o temprano la publicidad se agota en s misma, porque lo que se publicita es un producto marcado por sentimientos y reacciones subjetivas que van cambiando de acuerdo a mltiples hechos. Para percibir esos cambios es necesario el anlisis con una mirada que pueda tomar distancia de los hechos coyunturales. Ante la incapacidad de generar hechos polticos que lo fortalezcan y la prdida de iniciativa poltica, el presente y el futuro siguen en manos del marketing, que si bien en el pasado reciente fue efectivo, ya no lo es y se est volviendo en contra.



3. El Papa y la oportunidad perdida



La visita del Papa es una muestra de la incapacidad poltica manifiesta. En principio se pens que con su llegada a Ecuador se obtendra un rdito poltico, sin analizar el momento que vive el pas y los escenarios posibles. Hubo un inters por llevar a Francisco a Guayaquil, tal vez creyendo que eso servira para congraciarse con cierta jerarqua de la Iglesia ecuatoriana y adems ganar adhesiones, sin entender que en la coyuntura actual del pas, la visita no significar nuevos apoyos masivos al gobierno, ni una distencin en quienes protestan. Es ms, tal vez en el imaginario de la gente quede solamente la homila en el Parque Bicentenario, que para algunos opositores fue casi un tirn de orejas al presidente, pero que tambin tarde o temprano se olvidar. Falt anlisis para asumir la necesidad de dotar de elementos de reivindicacin ecuatoriana al discurso del Papa. No se supo politizar en el buen sentido, esa visita. Era un gran momento para politizar el discurso desde lo indgena, desde la reivindicacin de Monseor Leonidas Proao, como se hizo en El Salvador con la figura de Monseor Arnulfo Romero. Adems utilizarla de puente para un dilogo real con el movimiento indgena, para tejer nuevas alianzas.



4. El camino de la derecha



Tambin la falta de visin poltica llev a no entender el camino electoral que se est construyendo desde la derecha. Mientras el gobierno centr su confrontacin con sectores y organizaciones de centro e izquierda, tard meses en darse cuenta del escenario que se va creando con la alianza Nebot-Rodas-Carrasco. Tampoco se plante la necesidad de evidenciar polticamente a Rodas desde la mala gestin en la alcalda, con movilizacin visibilizando sus errores. En esta coyuntura de debilidad, disminucin de la credibilidad y sin posibilidad de respuesta se presentan las leyes de herencia y plusvala, dos de las ms progresistas, que deberan haberse elaborado y aprobado hace dos aos. Esa accin ha hecho pensar a algunos que hay gente dentro del gobierno que quiere que el presidente pierda la eleccin de 2017 o que finalmente no vaya a la reeleccin. Se nota una soledad poltica del mandatario como nunca antes. Sus asesores polticos, si los tiene, demuestran no entender nada de poltica ni de comunicacin. Pero un error se busca solucionar con otro, retirando las leyes temporalmente, y demostrando ms debilidad. Para el gobierno este es un momento poltico complicado que no lo podr superar con marketing, con la incomunicacin poltica que practica, con muletillas sobre la paz o el dilogo, con conversaciones con empresarios, con firmar el TLC con la Unin Europea para contentar a algunos sectores de poder econmico. Bucaram, Mahuad y Gutirrez en medio de la desesperacin poltica rogaron apoyo a las cmaras empresariales. Los representantes de stas, que se favorecieron con sus polticas, luego hicieron todo para que finalmente esos gobiernos se caigan. Los presidentes que finalmente tuvieron que dejar sus cargos se corrieron ms a la derecha y la derecha los hundi. Lo mismo estn intentando y lo seguirn haciendo con el presidente Correa, as firme diez TLC y retire definitivamente las leyes de Herencia y Plusvala. Para muestra, valdra leer el anlisis semanal de Walter Spurrier del 18 de junio.



5. Acciones polticas a destiempo



Adems del acumulado negativo, en las ltimas semanas el gobierno ha demostrado debilidad desde el ejecutivo, desde el legislativo y desde la organizacin poltica. Llegando a acciones risueas: luego de construir una imagen de gobierno fuerte, se termina pidiendo disculpas a Nebot por una foto trucada. Eso ms all del error en s, demuestra debilidad y aporta a la falta de credibilidad que evidencian las encuestas. Otra accin risuea fue el anunciado desalojo de la casa de la Conaie, al que se sumaron voceras mediticas intentando desprestigiar a la organizacin. Eso fue rechazado por buena parte de la poblacin de Quito en su momento, e incluso por funcionarios gubernamentales, y el desalojo finalmente no se produjo. Sin embargo, en medio de las protestas, el 30 de junio, el Ministerio de Inclusin Econmica y Social (MIES) comunic a la Conaie que mediante resolucin se suspenda ese desalojo. Una accin poltica a destiempo que en lugar de mostrar la apertura que buscaba, dio una imagen de desesperacin. Las acciones polticas del gobierno en las ltimas semanas dan una imagen de desesperacin poltica y falta de anlisis previo. Es una situacin similar a la que ocurri en los ltimos das de campaa para la alcalda de Quito. Creer que llenar la Plaza Grande ante una marcha opositora es un triunfo, significa no conocer la historia reciente. No hay que olvidar que Lucio Gutirrez llenaba la Plaza Grande con sus contramarchas. Hay una incoherencia e inconsistencia poltica cuando se confronta y despus se pide paz y amor, algo que ya no pega en la gente de la Sierra y sobre todo en Quito, solo hace aumentar la falta de credibilidad.



6. Crisis discursiva y necesidad de dilogo



El discurso del gobierno ha entrado en crisis. Adems de la hegemona simblica, el gobierno est perdiendo la hegemona discursiva. Uno de los tantos ejemplos, es que la respuesta ante el fuera Correa fuera de algunos sectores de oposicin, es fuera Golpistas fuera asumiendo el propio discurso opositor. A eso podramos sumarle la falta de consignas y la repeticin de consignas de otros pases como el Uh Ah Correa no se va sin entender las diferencias del momento histrico y el pas en que se gest esa frase. Pero adems muestra incapacidad de proponer algo nuevo y creativo. El gobierno perdi la creatividad. Ahora es un momento para replantear el dilogo desde abajo y con las organizaciones. Pero si no se muestra voluntad clara de acuerdos, las organizaciones con las que se puede construir alianzas y hoy estn crticas no van a creer en el dilogo. Mucho han dialogado con distintos gobiernos. Por otra parte, algo a tener en cuenta es que, debido a la situacin poltica, el nico interlocutor considerado vlido dentro del gobierno es el propio Presidente. La Ley de Tierras sera un buen tema para incluir a todos los sectores indgenas y campesinos que no participan y hacer una normativa que impulse una verdadera revolucin agraria que favorezca a los campesinos, pequeos y medianos productores, y no sea una mera ley para los grandes agroexportadores.



7. Por qu la muerte cruzada?



Si el presidente quiere modificar el curso de los hechos, este es el momento de dar un giro real y simblico para retomar la iniciativa. Primero debera hacer un gran cambio en el gabinete sacando a quienes le dicen que cediendo ante las cmaras conseguir una distencin, a los que tengan peor imagen y a quienes lo dejan solo. Es necesario un vuelco simblico hacia la izquierda. Pero no solo por una razn ideolgica sino de fortalecimiento poltico. La derecha y los empresarios socaban la estabilidad y seguirn tendindole trampas al presidente para debilitarlo al mximo hacia el 2017, lo que parece contar con aliados dentro del gobierno. Una recomposicin desde la izquierda y desde una alianza social representativa le repotenciara polticamente. As volvera a mostrar un horizonte poltico. Pero, sobre todo, es necesario un golpe de efecto, y eso solo se puede lograr con un hecho poltico fuerte que haga retomar la iniciativa, como ocurri con el referendo en Grecia. Ms all de lo negativo enunciado, hay un hecho positivo fundamental que el presidente debera potenciar y aprovechar polticamente: su credibilidad y reconocimiento en los sectores populares y su capacidad electoral actual. Si se analiza la coyuntura actual y las perspectivas de futuro, el nico hecho contundente, que le hara retomar la iniciativa al presidente, es la muerte cruzada. La derecha no quiere esa opcin porque sabe que no podr ir unida ante una eleccin inmediata, porque todava no tiene un candidato de unidad y alguno de los que se preparan para 2017, como Rodas, no les servira renunciar a su puesto actual. Tampoco podran construir una fuerza unitaria a la Asamblea. En la actualidad, nadie le ganara la eleccin al presidente Correa, quien adems arrastrara votos a los asamblestas. Adems, la eleccin para la Asamblea le permitira reorganizar una amplia alianza legislativa sobre algunos puntos comunes a cumplir hasta el final del mandato. Podra ser una alianza desde la diversidad, desde el dilogo. Claro que muchos asamblestas de Alianza Pas deberan dejar la Asamblea. Actualmente, una alianza con esas caractersticas y el arrastre del presidente tendra mayora legislativa, as no sea mayora absoluta. La muerte cruzada sera una accin poltica osada que repotenciara y relegitimara al gobierno, al propio presidente y al proyecto poltico. Si el gobierno no da ese golpe de efecto, continuar la estrategia del desgaste permanente, del debilitamiento paulatino. As, en el 2017, la derecha tendr el camino allanado.



