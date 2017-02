Estados Unidos, cien aos de exclusiones

Lo asombroso es que poco se menciona el largo historial de estas polticas xenfobas que ha implementado Estados Unidos a lo largo de ms de 100 aos. En este artculo recordamos fechas claves, cuando se prohiba la entrada a inmigrantes que huan de guerras, hambrunas y persecuciones ideolgicas.El testigo que registr parte de esta historia fue la isla Ellis Island, ubicada entre Nueva York y Nueva Jersey. Ah se estableci un Centro para la llegada de inmigrantes que abri sus puertas el 1 de Enero de 1892 y hasta 1954 vio pasar a ms de 12 millones de personas de diferentes pases del mundo; que guardaban en sus valijas la secreta ilusin de llegar a la tierra prometida; el lugar donde todos los sueos se cumplan. Aunque penosamente para muchos, transformado en pesadilla.Tres leyes marcaron el destino de miles que debieron atravesar exmenes, humillaciones y maltratos en sus intentos de ingresar a Estados Unidos.En 1917 se firm el Acta de Inmigracin, (Inmigration Act, en sus siglas en ingls),que impona a los inmigrantes un examen de escritura y lectura; el que no lo pasaba no poda ingresar al pas; tampoco aceptaban personas con problemas fsicas y psicolgicas o las que eran consideradas una carga econmica para el estado .El tema poltico, tambin era una razn importante para la exclusin ; as anarquistas y comunistas eran rechazados acusados de ser ``amenazas, para el pas que ``generosamente les abra sus puertas.Estas prohibiciones fallaron con el tiempo y en 1921, se implement una nueva Regulacin de Cupos de Emergencia, (Emergency Quota Act en sus siglas en ingls), que restringa la inmigracin al 3% del total de inmigrantes que vivan en el pas en 1910. Cuando esta regulacin result insuficiente, se aplic el Acta de Johnson Reed, (Johnson Reed Act, en sus siglas en ingls) en 1924, la ms restringida de todas estas leyes, que impona una cuota del 2 % de todos los inmigrantes que habitaban esta tierra, desde 1890.En 1920, el Congreso escribi un reporte recomendando ``una suspensin temporaria a los inmigrantes, basado particularmente en ciudadanos polacos de origen judo.``Es imposible estimar que clase de inmigrantes viene de esa zona del mundo, hay que usar todo tipo de cuidado para mantener fuera a este tipo de indeseables, mencionaba dicho reporte.Entre las escusas para rechazarlos mencionaban que podran ser quintas columnas del nazismo.Como consecuencia, muchos de ellos tuvieron que ingresar ilegalmente al pas, con documentacin falsa, as lo menciona el historiador Libby Garland en su libro`` After They the Closed the Gates.En las prximas dcadas cercanas a la Segunda Guerra Mundial, miles siguieron siendo excluidos, deportados y tuvieron que volver a Europa, donde fueron asesinados por el nazismo.Recin en 1948 el Congreso, pas una Regulacin para Personas Desplazadas, (the Displaced Persons Act en sus siglas en ingls), que permiti al pas abrir las puertas a mayor cantidad de inmigrantesEn estos tiempos, que retornan las polticas xenfobas con ms fuerza, los ``indeseables son otros, musulmanes, latinos; desplazados de sus pases por la poltica de Estados Unidos con sus intervenciones militares, econmicas y polticas.No empezaron estas persecuciones con Donald Trump; son 100 aos de expulsin y discriminacin. Demcratas y Republicanos comparten en este sentido una misma lnea ideolgica.``Amrica y sus intereses, siempre primero.Fuente: http://www.telesurtv.net/bloggers/Estados-Unidos-cien-anos-de-exclusiones-20170202-0001.html