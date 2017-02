Lo que la Marcha de las Mujeres en Washington puede aprender del movimiento Black Lives Matter

The Conversation

La portada de la revistade febrero de 2017 ser la Marcha de las Mujeres en Washington (MMW) con el pie de foto Aumenta la resistencia: cmo una marcha se convierte en movimiento.

La MMW se ha convertido rpidamente en una protesta paraguas para diferentes causas y ahora muestra indicios de convertirse en un movimiento no solo para protestar sino para hacer avanzar los derechos de las mujeres y realizar cambios polticos. Pero los movimientos sociales que tienen xito no realizan cambios simplemente a travs de correctas manifestaciones en Washington, sino que trastocan el status quo y presionan a los legisladores hasta que hacen cambios con consecuencias reales. Y a diferencia de otros movimientos actualmente activos en Estados Unidos, las personas que se manifestaron en la MMW estn en una situacin privilegiada para hacer que ocurra.

Despus de la MMW el 21 de enero [de 2016] el presidente Trump recurri a Twitter para mostrar su aprobacin: Las protestas pacficas son el distintivo de nuestra democracia. Aunque no siempre est de acuerdo, reconozco el derecho de la gente a expresar sus opiniones. Esta afirmacin contrasta fuertemente con las declaraciones acerca de Black Lives Matter (BLM)*.

Justo antes de las elecciones seal a una persona de BLM que protestaba en uno de sus mtines y dijo que habra que darle una paliza . Ha calificado al movimiento de divisivo . Su nuevo gobierno ha aadido una nueva pgina a la pgina web de la Casa Blanca llamada Standing Up For Our Law Enforcement Community [Defender nuestra comunidad dedicada a hacer cumplir la ley] en la que afirma:

El peligroso ambiente en contra de la polica en Estados Unidos es errneo. El gobierno Trump acabar con l [] Nuestra tarea no es hacer la vida ms cmoda al alborotador, el saqueador o las personas violentas que crean problemas.

Muchas personas pertenecientes a BLM lo han considerado una amenaza a quienes protestan . As pues, por qu este aparente doble rasero?

Una explicacin obvia es que los manifestantes de la MMW eran, en la terminologa de Trump, pacficos no hubo enfrentamientos entre la polica y los manifestantes ni violencia ni disturbios ni saqueos. De hecho, muchas de las personas que apoyaron la MMW acudieron a las redes sociales al da siguiente para darse palmaditas en la espalda por haber llevado a cabo una protesta pacfica en la que no hubo ningn detenido .

Pero, como era de esperar, muchos activistas de BLM afirmaron que las personas blancas privilegiadas desempearon un papel fundamental en la forma en que la opinin pblica percibi la manifestacin y la trat la polica. A la manifestacin en s en Washington asisti una abrumadora mayora de mujeres blancas y su tono fue mucho menos radical que una manifestacin de BLM a pesar de sus objetivos comunes.

Es evidente que no hay conexin entre ambos movimientos. Dos fotos virales de la MMW demuestran la distancia que hay entre ellos.

PRIMERA FOTO (Texto de la pancarta: No lo olvidis, las mujeres blancas votaron a Trump)

Esta imagen de Angela Peoples ha llamado fuertemente la atencin. Es un dato cierto: el 53% de las mujeres blancas estadounidenses votaron a Trump y aunque las 500.000 que se calcula que se manifestaron en Washington muy probablemente no le votaron, la mayora de las mujeres blancas s lo hizo.

SEGUNDA FOTO (En la pancarta pone Os ver, amables seoras blancas, en la prxima manifestacin de BLM, verdad?)

En esta segunda foto el manifestante Amir Talai llama la atencin acerca de las divisiones acerca del papel de la raza en la protesta entre los organizadores de la MMW y quienes asistieron a ella. Cuando algunas mujeres de color comenzaron a criticar a sus aliadas blancas, empezaron a hacer que se sintieran ajenas a la causa y el a veces acalorado dilogo entre mujeres blancas y mujeres de color en el Facebook de MMW da testimonio de estas tensiones.

Aunque muchas manifestantes blancas de la MMW desean aceptar a mujeres de color que apoyen su causa, muchas de ellas no desean devolver el favor apoyando a BLM: solo el 51 % de las personas estadounidenses blancas de edades comprendidas entre los 18 y los 30 aos apoyan BLM y muchas menos an aparecen en sus protestas.

Sera una enorme oportunidad perdida si estos movimientos no logran eliminar la distancia que hay entre ellos. Se esperan cada vez ms protestas durante el gobierno de Trump y es el momento adecuado para actuar.

Est claro que la MMW tiene algo que aprender de BLM. He aqu cinco lecciones fundamentales.

1. Ser inclusivo

La MMW debe incluir a todas las mujeres, independientemente de su raza, clase, religin, edad, ideas polticas, sexualidad o posesin de una vagina (s, las mujeres trans tambin forman parte de este movimiento ). BLM lo ha hecho muy bien: encabezado por mujeres LGBT , muchos de los lderes del movimiento son actualmente mujeres de color jvenes, queer y trans. Si la MMW quiere tener xito como un movimiento, tendr que estar a la altura de esta questin.

2. Actuar local

La clave para movilizar un movimiento ms all de una marcha es organizar subgrupos autosuficientes por todo el pas. Esto debe incluir organizaciones locales que se unan bajo un solo nombre, ya sea MMW, Resistencia u otra cosa. Tambin significa presionar a los polticos locales y estatales. Los activistas lo pueden hacer pidiendo a sus alcaldes que califique sus ciudades de ciudades santuario para inmigrantes o pidiendo a los representantes estatales que se opongan a la legislacin que limite las opciones de salud reproductiva de las mujeres

3. S poltico, pero no partidista

BLM se ha presentado deliberadamente como revolucionario en su orientacin poltica y a menudo ha apoyado a candidatos de izquierda sin alinearse con un partido particular. Esto contribuye a presionar a los candidatos. Desde antes de que empezaran las primarias a principios de 2016 sus manifestantes estuvieron muy presentes a lo largo de toda la campaa y sus reivindicaciones aparecieron constantemente. Si la MMW quiere tener el mismo poder tendr que mantenerse al margen de la alineacin partidista y hacer reivindicaciones polticas a todo el espectro [poltico], especialmente una vez que empiecen las elecciones de medio mandato en 2018.

4. La desobediencia civil funciona

Se deben utiliza toda una serie de protestas de desobediencia civil no violenta y pacficas para lograr un efecto mayor. Las personas que defendan los derechos civiles en la dcada de 1960 utilizaron la desobediencia civil para resistir al sistema de segregacin racial impuesto por la legislacin Jim Crow haciendo sentadas en los bares y restaurantes solo para blancos y resistiendo a los intentos de desalojarlos. Actualmente los manifestantes de BLM han empezado a cortar el trfico en autopistas muy concurridas. En pocas palabras, las protestas pacficas son magnficas para concienciar acerca de un problema, pero no alteran el status quo o presionan a los legisladores para que hagan cambios.

5. Seguir adelante

La foto de Angela Peoples expresa una verdad muy particular: muchas de estas mujeres blancas estadounidenses de clase media y cisgnero** son nuevas en la protesta poltica, lo cual no es malo. Pero si la MMW va a desafiar efectivamente al gobierno Trump y al Congreso acerca de los derechos de las mujeres, tendr que seguir apareciendo. Incluso cuando no les apetece. Incluso cuando es inconveniente. Incluso cuando podran ser detenidos por desobediencia civil. Los movimientos sociales con xito no son todo coser y cantar, y pussyhats , sino que la mayor parte del trabajo es tedioso, cansado e ingrato.

Los manifestantes de BLM lo entienden. Se hacen ver da s y da no para que se oigan sus voces. La Resistencia, o como se llame, tendr que hacer lo mismo.

Notas de la traductora:

* Black Lives Matter [Las vidas de las personas negras importan] es un movimiento nacido en 2012 en Estados Unidos a raz de la absolucin del polica que asesin a sangre fra al joven negro de 17 aos Trayvon Martin, el primero de una serie de asesinatos a sangre fra de personas negras por parte de la polica estadounidense en los ltimos aos. Este movimiento lucha contra la violencia y el racismo sistemticos hacia las personas negras, en especial la brutalidad policial y el racismo del sistema judicial estadounidense.

** Cisgnero es el trmino que se emplea para aquellas personas cuya identidad de gnero y el gnero asignado al nacer coinciden, frente a las personas transgnero en las que no coincide.

Laura Graham es profesora de sociologa en el Trinity College de Dubln.

Fuente: http://theconversation.com/what-the-womens-march-on-washington-can-learn-from-black-lives-matter-71849

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.