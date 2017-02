Respuesta a Eduardo Garzn

La tentacin de combatir la Renta Bsica; conservar o liberar

Me resista a hacerlo, no deseaba comentar el articulo de Eduardo Garzn de La Marea Crticas a la Renta Bsica Universal desde la izquierda, publicado en Rebelin el 31/01/2017) porque hay voces mucho ms cualificadas que la ma para hacerlo[1], pero me decido debido a que hace una crtica desde la izquierda, afirmacin/identificacin con la que pienso que se agrega ms confusin a quienes lo leen desde una posicin bienintencionada.



Yendo al meollo de la crtica del artculo que ahora contesto, este se desarrolla enumerando 6 puntos. Comentaremos brevemente cada uno de ellos:

1) Efectivamente, la RB se canaliza desde y en capitalismo, y es dentro del capitalismo que se reciben prestaciones -recordemos que somos todos los que las pagamos, no nos lo regalan- como la sanidad y, una para nada neutra, educacin o enseanza, por las que no nos pagan (si no se consigue beca), pero aducir esto para reclamar ingresos en especie implica que la gente reciba caridad (Caritas da especies para la subsistencia). Seguimos con la cantinela de gran parte de los polticos segn la cual, la gente es tan irresponsable y menor de edad que tendera a gastarse (650 euros dice) en lujos? Es que esos ingresos en especie no se canalizaran a travs del mercado capitalista? De dnde saca que la renta en especie es colectiva y democrtica, feminista y ecolgica, cuando seguimos en el sistema capitalista?

2) En este punto la crtica es porque la RB no puede obligar a tener compromiso social a los que la reciben. Efectivamente, la RB solo es un ingreso de supervivencia que no puede plantearse discriminar por catadura tica, como tampoco se le pide al trabajador actual que la tenga con respecto a los dems y lo social (con respecto al trabajo s), pero se lleva el discurso al lmite cuando habla de trabajo garantizado. Esta figura no solo no es factible -las TIC lo hacen imposible- en este capitalismo, pero es que el capitalismo nunca ha garantizado el trabajo, siendo ms correcto decir que reclamarse del derecho al trabajo[2] es apoyar objetivamente al capitalismo que se nutre del mismo.

3) Este tercer punto es una mezcla de clase de economa poltica y lamento porque trabajadores y pequeos empresarios puedan escoger librarse de un trabajo con el que malviven y les esclaviza. Liberarse de la esclavitud del trabajo es correcto, y que la RB pueda (este condicional lo repite en varios puntos) provocar inflacin no es inquietante para nada. La inflacin la crean los grandes cuando quieren y a su antojo. Ahora mismo, el incremento de precios de la luz y el gas hace que en Espaa la inflacin este en una tasa interanual del 3%. Recordemos que el capitalismo siempre incrementa el precio de los productos y servicios en cuanto puede.

4) Este punto, tambin con el puede como bandera, es la vuelta de la tortilla. Los trabajadores pueden no verse obligados a cambiar de trabajo por comodidad o inters y los empresarios bajar los precios del trabajo. Los empresarios YA! han bajado los salarios.

5) Decir que la RB no es incondicional en no saber qu significa la palabra, por lo menos si nos referimos a la percepcin de la renta. Que los ms ricos paguen impuestos (recordar que los grandes capitales solo pagan un 1% de los ingresos declarados, mientras trabajadores y pensionistas para salarios/pensiones que rondan los mil euros netos pagan en torno al 10,50 %) no quiere decir que no reciban su RB exactamente como todos. Luego se cuadrar todo con la declaracin de la renta, que por cierto, tampoco es neutra.

6) Este punto lo deriva a costes administrativos. De verdad? No voy a comentarlo, solo decir que me parece que la preocupacin por este tema es residual y simple ejercicio de economa poltica.

Hecho el repaso de los puntos, si deseo expresar mi asombro por este tipo de artculos ideolgicos. A todo lo largo del mismo florece el deseo de continuar con la tica de trabajo existente y continuar con la economa existente, la que es posible y est bien vista. Que todo contine igual exceptuando que el 20% de la poblacin (dice l), lo ms pobres de los pobres, puedan cobrar una renta de insercin.

Recordar que la RB no solo elimina la pobreza y elimina la necesidad imperiosa de encontrar trabajo que no te libera de ser pobre y esclavo, sino que destruye la dependencia econmica que el patriarcado ha impuesto a las mujeres (y menores) durante milenios.

Siempre ha existido un racionalismo econmico entendido como necesidad de supervivencia, pero el capitalismo consigue llevar este racionalismo a la situacin en la que el inters de apropiacin de riqueza por unos pocos se normaliza en el pensamiento de los que son utilizados/consumidos. Si decimos que la filosofa es el Por qu?, y la tica (no la que debera ser, sino la que hay) una racionalizacin de los actos humanos, est claro que dicho racionalismo econmico encauza la prctica de los comportamientos hacia el inters egosta de los poderosos.

Esta es una mirada de izquierda? Cada cual es libre de autodenominarse como quiera, pero si el escrito comentado es de izquierda, me pregunto de qu izquierda? Es verdad que la socialdemocracia capitalista tambin se define como de izquierda aunque por poltica y tica no lo sea, pero como yo no doy carnets no dir ms, excepto que no me identifico con ese discurso que pienso que confunde y tiene aires conservadores.

Notas :

