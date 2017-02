Trump, el TTP y la morralla

Para nadie es un secreto que la eleccin de Donald Trump como presidente de Estados Unidos cay como un misil atmico en las cpulas econmicas y polticas latinoamericanas. Gente como el argentino Macri, el brasileo Temer y el colombiano Santos, es decir, la pura ultraderecha, no ocultaban su desazn, su enojo, su frustracin. Y no era para menos. Haba perdido su gallo, la genocida Hillary Clinton.Pero la pena no era moral. Con la derrota de la carnicera de Libia se caa el programa globalizador creado por el llamado consenso de Washington al que los gobernantes y las burguesas de esos pases y de otros de la regin haban ligado su futuro econmico y poltico.El triunfo de Trump, desde luego, les result amargo y decepcionante, pero no enteramente sorpresivo. Desde meses atrs empezaron agresivas campaas antitrump con el fin de torpedear su camino hacia la Casa Blanca. Algo les deca que su proyecto de mayor colonizacin de Latinoamrica estaba en riesgo.Y no tard Trump sino horas en echar por la borda el Tratado de Asociacin Transpacfico (TTP), el pacto de libre comercio que sujetara ms plena y ms slidamente a los once firmantes restantes a la gida estadounidense. De modo que la retirada estadounidense representa un serio quebranto para el proyecto neocolonial comenzado por Reagan y Thatcher hace ya 40 aos. Y si para los neoconservadores y proimperialistas latinoamericanos la ruina del TTP es motivo de duelo, para los sectores patriticos, anticolonialistas y antiimperialistas del rea es razn de jbilo, aunque esa victoria nos haya sido obsequiada por el atpico oligarca yanqui.Luego de ese do de pecho de Trump, parece que al bravucn se le moj la plvora antiglobalizadora. Haba dicho que repudiara el TLCAN, y ahora afirma que lo quiere renegociar. Ojal lo repudiara y nos obsequiara a los mexicanos de a pie esa victoria que no hemos conseguido luego de ms de 20 aos de lucha constante.Haba dicho que construira un muro en la frontera mexicana, valla que sera pagada por el gobierno de Mxico, y ahora sostiene que la pagarn los narcotraficantes mexicanos. Cmo? Metindolos a la crcel o dejndolos trabajar? Tambin haba dicho que para sufragar los costos del muro impondra un impuesto a la remesas que envan los trabajadores migrantes a su pas de origen, y ahora, ante las insalvables dificultades de ese propsito, ya no insiste.Arrancada de caballo y parada de burro parece ser la divisa de Trump. A Mxico ya lo amenaz con una nueva Expedicin Punitiva, pero tambin ya se retract. Hablar es cuesta abajo y actuar es cuesta arriba.Salvo lo de la salida de EU del TTP, el resto de las medidas de Trump son hasta ahora pura morralla. Puso a un ultraderechista al frente de la Suprema Corte, cosa esperable y nada novedosa. Cundo no ha sido as? Y no ha nombrado a ningn negro en el gabinete presidencial. Y para qu. Ya nadie se acuerda de ese negro malvado, Collin Powell, que funga como secretario de Estado y que con mentiras monstruosas y evidentes desencaden la guerra contra Irak, la que ya ha costado ms de un milln de vidas. Y la tal Condoleezza Rice? Tambin negra, era un modelo de gobernante imperialista y genocida. Qu gana el mundo con uno o muchos negros colonialistas y ultrarreaccionarios en el gabinete presidencial yanqui? No es lo mismo Collin Powell que Luther King. Ni es lo mismo Condollezza Rice que ngela Davis.Blog del autor: www.miguelangelferrer-mentor. com.mx