Entrevista a la economista Pavlina Tcherneva

La Renta Bsica Universal acabara sustituyendo muchos de los otros programas de bienestar

Pavlina Tcherneva

La fundacin en Madrid de la RED Modern Monetary Theory (MMT), que persigue la consecucin de un 0% de desempleo, nos ha otorgado la oportunidad de conversar con uno de los mayores exponentes de este enfoque econmico, traducido al espaol como la Teora Monetaria Moderna. Se trata de Pavlina Tcherneva: esta economista norteamericana de origen blgaro es profesora asociada en el Ward College de Nueva York, del Levy Economics Institute del mismo Ward College, as como del Bizangr Institute of Sustainable Prosperity. Tcherneva ha sido capaz de aplicar sus investigaciones y sus descubrimientos a la realidad social de numerosos pases, obteniendo resultados sorprendentes. El desempleo, el trabajo garantizado y, sobre todo, la soberana monetaria son los temas principales de una conversacin realmente inspiradora.

Sabe que para los espaoles el desempleo es el mayor problema? Qu est pasando en Estados Unidos? Estn caminando de verdad hacia el pleno empleo?

En general, se ha creado mucho empleo precario. Perdimos muchos puestos de trabajo despus de la crisis. Nuestro mercado laboral se recuper segn las cifras oficiales, pero no con los puestos de trabajo a tiempo completo que perdimos. Estamos creando sobre todo empleos a tiempo parcial, y no son precisamente voluntarios. Adems, mucha gente se ha rendido y ha salido de la poblacin activa, que ha experimentado un bajn muy importante. En la medida en que la gente abandona la bsqueda de empleo, ya no aparece en las estadsticas de parados. Esto no es precisamente la solucin al problema, no? Tenemos otros estimadores adicionales elaborados por nuestros servicios estadsticos, pero no se les presta ninguna atencin.

Y qu dicen esos otros estimadores?

El porcentaje oficial de desempleo es ahora mismo del 4,7%, unos siete millones y medio de personas; sin embargo, si a esta cifra se aadiera la gente que ya no busca trabajo, los trabajadores a tiempo parcial que en realidad quieren tener un trabajo a tiempo completo, la tasa de desempleo se multiplicara, por lo menos, por dos. Nos podemos encontrar con cifras de paro de 17 millones, un 11%, que en los EEUU es muy poco comn, especialmente en un perodo de recuperacin.

Qu pasa con toda esta gente?

Para entender esto hay que dejar de prestar atencin a las cifras oficiales. Hay un gran segmento de la poblacin que est ya fuera de la poblacin activa. Muchos economistas te van a decir que se trata de desempleo estructural, que son personas que no tienen la cualificacin para conseguir un puesto de trabajo, que sus trabajos se los ha llevado la tecnologa, que el coste de recuperarlos para el mercado de trabajo es muy alto esta es, de todas, la peor excusa, porque esos costes han bajado en todas partes con la crisis--. El mercado de trabajo se ha hecho ms y ms precario. Los beneficios sociales han desaparecido, los salarios han bajado, apenas tenemos contratos laborales a largo plazo, apenas tenemos sindicatos En este punto de fracaso social es cuando determinados economistas, que no han podido o no han querido solucionar el problema del desempleo, deciden ponerle una etiqueta nueva, que es la de desempleo natural. Afirman que no se puede hacer nada, que es desempleo estructural del mercado, que se produce por la automatizacin, que vienen los robots

Y no es cientficamente correcto. Es ideologa, entonces?

Totalmente. Si tu compromiso ideolgico es el de no actuar para conseguir empleo seguro y dejarle esta tarea al mercado, no deberas sorprenderte de encontrarte con altas cifras de desempleo, porque el sector privado, el mercado, va a hacer siempre todo lo posible para hacer bajar el coste de la mano de obra o bien, si puede, sustituirla por la tecnologa. Al perseguir solo el beneficio, el sector privado se ve frecuentemente atrapado en un crculo vicioso en el que se despide a mucha gente, por lo que se necesita una fuerza correctora. Ahora bien, si tu ideologa es anti Estado, ni siquiera puedes sentarte a pensar qu polticas llevar a cabo para corregir esta situacin.

Propone una aproximacin desde abajo al problema del desempleo, que consiste en la creacin directa de puestos de trabajo. Se podra aplicar esto a Espaa con tantsimos parados?

El problema no es la cantidad de desempleados. La aproximacin desde abajo consiste en ofrecer una solucin directa al problema: si tu problema es la falta de trabajo, tienes que proporcionarle a la gente trabajo. Es muy sencillo! Si la gente necesita un trabajo, se le proporciona un trabajo, no educacin, ni recortes fiscales a las empresas a ver si con ello se deciden a contratar

Sobre el papel est muy bien, pero y la realidad?

Ah tienes el New Deal de los aos 30. Otro ejemplo, menos conocido: durante muchas dcadas, Suecia tuvo un modelo en el que el Estado era el empleador de ltimo recurso. El gobierno, los sindicatos y las empresas acordaban asegurar el pleno empleo como objetivo prioritario: si las empresas necesitaban despedir gente, negociaban la cantidad con los sindicatos y despus los despedidos eran contratados por el sector pblico. Hay, de hecho, muchos programas de creacin de empleo directo, pero ahora son pequeos, ya no pensamos en las grandes cifras como ocurri con el New Deal norteamericano.

Cules son las posibilidades de que esto se lleve a cabo? Si hay voluntad poltica, estoy completamente segura de que los gobiernos pueden poner en marcha estos programas --porque lo he vivido adems de estudiarlo-- y, adems, de manera muy rpida, en cuatro o seis meses. No son procesos administrativamente complejos. Por ejemplo, el New Deal se activ en seis meses y tenamos un desempleo del 30%; el Plan Jefes de Hogar en Argentina comenz a andar con un 25% de paro, y arranc en solo cuatro meses.

Fue asesora del Gobierno argentino precisamente con la aplicacin de una poltica de empleo directo: el Programa Jefes de Hogar

Sabes lo que hicieron? Se les pregunt a los parados qu trabajos queran o deseaban desempear: eso les empoder mucho! Las comunidades locales, los partidos y los sindicatos, muy desarrollados, eran los organizadores del programa sobre el terreno. El Gobierno entreg el dinero a las localidades, la gente haca propuestas que tenan que superar un proceso de aprobacin, y, en muchas ocasiones, tenan una relacin directa con lo que la comunidad necesitaba: se mont una tienda para tejer uniformes escolares, ropa para el gimnasio, jardines comunitarios, cocinas... La gente sabe lo que quiere, y si le permites decidir qu necesita la comunidad, el resultado es el de un enorme empoderamiento.

Aqu hay un elemento nuevo: no se produce esa intervencin brutal del Estado que siempre se teme. Se le pregunta a la gente

Claro! Por ejemplo, en las reas rurales, los agricultores son los que ms saben. Y nos hacan saber que tenan problemas de irrigacin, entonces ellos elaboraban el proyecto. Incluso personas que vivan en las comunidades ms pobres de los suburbios de Buenos Aires, que llevaban dcadas olvidados, como si no existieran, la gente ms pobre que nos podamos encontrar ellos mismos elaboraban algunos de los proyectos: biblioteca, centros de salud... Una ciudad a la que fui se llamaba Ciudad Oculta, y se haba denominado as durante dcadas y un ao despus de que el proyecto Jefes de Hogar terminara, le cambiaron el nombre

En lugar de una invasin del Estado, se trata de un empoderamiento de la comunidad. No todo fue perfecto: en algunas zonas el programa no funcion tan bien Pero hubo algo ms, y es que supuso un gran estmulo para el resto de la economa argentina: en primer lugar, mucha ms gente de la prevista se propuso como candidata para trabajar, eso es lo que llamamos desempleo escondido; el Gobierno esperaba que participara medio milln de personas y se presentaron dos millones, el 13% de la poblacin activa. En dos aos, estas cifras comenzaron a bajar, porque la gente empez a irse al sector privado. Era un programa en el que el Gobierno, en vez de los microcrditos de los que tan bien se ha hablado, proporcionaba, por ejemplo, mquinas de coser a las mujeres y les pagaba hasta que ellas conseguan montar sus propias tiendas. Estas mujeres trabajaban muchsimas horas, aunque el Gobierno solo les pagaba cuatro y ellas trabajaban al menos ocho. Adems, podan acabar ahorrando algo, invirtiendo y creando pequeas empresas. Las cosas no fueron igual para las personas que venan de la clase media y queran volver al sector privado pero acudan tambin porque queran ver a sus vecinos y seguir formando parte de la comunidad. Algunas personas, al saber que se trataba del programa Jefes de Hogar, prestaban incluso sus habitaciones, garajes como locales para los proyectos, ofreciendo sus propios recursos.

Es decir, que se trata de algo ms que de nmeros. Hablamos de personas Pero cmo evolucion el desempleo?

Baj muy rpidamente desde el 25% al 7% en unos dos aos. El efecto multiplicador, de 2,5, era muy alto: por cada dlar invertido en el programa se generaban dos dlares y medio en la economa argentina. El PIB creci, por muchas razones adems de por este programa Jefes, a un ritmo de entre el 8 y el 12% y durante esta crisis no les ha ido tan mal

Cmo se financi este programa?

El Gobierno pagaba en pesos porque haban roto ya la convertibilidad con el dlar. Cuando tienes una caja de convertibilidad como la que tuvieron con el dlar, tu capacidad para gastar est muy restringida: no puedes incrementar los pesos para gastar si antes no has obtenido la misma cantidad de dlares. Si Argentina importa, entonces pierde pesos y no puede incrementar el gasto pblico, esto lleva a la austeridad de manera automtica. Al abandonar la convertibilidad y adoptar su propia moneda con su propio Banco Central, el peso se devalu, pero despus se estabiliz, no fue ninguna locura.

Una vez alcanzada la soberana monetaria, se financi el programa con el presupuesto general y el coste financiero no lleg al 1% del PIB. No es un programa caro en absoluto! Los salarios eran bajos, se pagaba a la gente por solo cuatro horas. Se podra haber gastado el 2% al menos.

Entonces no se trata de un coste inasumible, como se podra pensar.

Inasumible? Mira, en Espaa el coste del seguro de desempleo es del 2,5% del PIB. Insisto: los salarios eran bajos. Los efectos sobre la extrema pobreza fueron muy fuertes, porque descendi mucho, pero no sobre la pobreza. Este fue un punto negativo del programa.

Hablando de trabajo garantizado, existe una fuerte controversia entre este concepto que ha ejemplificado y el de Renta Bsica Universal (RBU). Hay alguna sntesis posible?

He escrito mucho sobre el tema y llevo hablando con defensores acadmicos de la Renta Bsica Universal durante ms de 16 aos. Todos tenemos los mismos objetivos y estamos preocupados por los mismos problemas, pero la RBU, en mi opinin, no soluciona ni el problema de la pobreza ni el del desempleo. No creo que empodere tampoco a la gente. Hay muchas razones. En primer lugar, se ha calculado que el coste financiero para Espaa sera del 20%. Sin embargo, el coste de un plan de trabajo garantizado en Espaa ascendera a solo un 3% del PIB. O, como mucho, a un 4%. Por qu? Pues porque no se aplica a todo el mundo, sino a quien ms lo necesita.

Y solo durante un perodo, hasta que la economa se recupera

Exacto. En segundo lugar, es verdad que hay gente a la que no habra que hacer trabajar; esto es un indicativo de que podramos combinar ambos mtodos. Pero la persona desempleada que quiere trabajar y recibe una RBU, aunque no se va a morir de hambre seguro, no conseguir un trabajo. Porque los trabajos no estn ah, el mercado est destrozado! El problema est ah, en que el mercado no crea empleo porque prefiere automatizar o hacer otras cosas.

Pero hay ms razones. La RBU acabara sustituyendo muchos de los otros programas de bienestar, lo que sera un gran problema. Cmo podemos defender el salario mnimo? Nos diran: oye, ya tienes tu RBU y tus ingresos bsicos, por qu no te vas al mercado?

De lo que dice se deduce que la RBU puede llegar a actuar como la idea neoliberal de toma un cheque y lo gastas como quieras.

Esa es la razn por la que en EE.UU. la RBU obtiene un fuerte apoyo en la derecha. El propio Milton Friedman la apoyaba. La izquierda tiene que saber cul es su aliado: lo que quiere la derecha es eliminar todas esas prestaciones sociales que se adquirieron en el pasado a travs de luchas de los trabajadores. Adems, si recibes la RBU, no te vas a ver discriminado en el mercado?

Pero el caso es que dentro de la izquierda hay expertos que llevan estudiando el tema de la RBU desde hace muchos aos

Pero descartan la necesidad de que la gente participe en el proceso de produccin, quieren desmercantilizar el trabajo. Pero es que por esa va no se empodera a la gente! Si se pregunta a los pobres qu quieren, lo que buscan es reconocimiento. Adems, eso nos permite reconducirlos a hacer cosas que adems necesitan para ellos. Aqu est la solucin: en la bibliografa sobre la RBU existe un concepto que se denomina ingreso participativo: se entrega un ingreso a alguien pero se le exige, bajo el principio de reciprocidad y de obligacin social, que esa persona contribuya participando en actividades socialmente tiles; para m, esta es la mejor manera de combinar trabajo garantizado y RBU. As, yo puedo apoyar un ingreso por hijos, ingresos a minusvlidos pero tambin permitir a los minusvlidos que quieran trabajar que trabajen. Esta es la va para unificar a la izquierda en este asunto, pero mientras determinada izquierda contine empendose en desconectar el ingreso del trabajo, me temo que ser un caballo de Troya.

Muchos dicen, sin embargo, que estamos ante el fin del trabajo, que los robots ya estn aqu

No. La izquierda no puede comprar este argumento. Este argumento viene de Silicon Valley, de los tecncratas que quieren automatizar los empleos y echar a la gente, quedndose con los beneficios. Por eso quieren la RBU.

Para que la RBU acte como una especie de rescate a las empresas privadas

Exacto! Un rescate para las empresas que quieren automatizar los puestos de trabajo, y as lo dicen ellos! La RBU pone una venda a la injusticia estructural. Lo que necesitamos es ms bien arreglar el mercado y que la gente tenga oportunidades laborales. Eso de que la gente va a recibir la RBU y se va a juntar y van a salir cosas de ah eso no va a ocurrir.

Perdone mi ingenuidad: su aproximacin de abajo arriba es sencilla, posible y eficiente. Por qu no se pone en prctica? Dicho de otro modo: quin pierde con el pleno empleo?

Bueno, es que la amenaza del desempleo constituye un poder muy grande que se ejerce sobre los salarios. Michal Kalecki ya dej esto escrito en 1944: las empresas perderan con el pleno empleo. En realidad, en una economa capitalista mixta todos ganaramos: ms demanda, ms consumo, ms ventas, trabajadores ms cualificados, dejaramos de pagar por enfermedades causadas por el desempleo El trabajo garantizado es una red de seguridad que realza el capital humano de la fuerza de trabajo. Lo que pasa es que si desaparece la amenaza del desempleo, esa lucha entre trabajadores y empresarios se ver drsticamente alterada

Alterada en favor de los trabajadores Pero vmonos a la eurozona. Sabe que es ahora mismo un hervidero, se puede aplicar aqu su aproximacin de abajo arriba?

Yo creo que a pesar de todo se puede poner en marcha un programa de empleo directo en Espaa bajo las actuales circunstancias. E incluso se puede disear de modo que cueste incluso menos de lo que se est pagando actualmente por el desempleo. En cualquier caso, cmo financias la RBU en la eurozona? Es mucho ms difcil! Mira, con el trabajo garantizado, habra mucha gente que, al entrar en el programa, ya no recibira el subsidio de desempleo. Si se saca a la gente de la pobreza, aquellos ingresos destinados a la pobreza tambin descienden!

Piensa, adems, en todos estos jvenes sin empleo: se trata de una catstrofe social. Y tiene un alto coste que ya se est pagando: crmenes, costes de polica, de seguridad Ya estamos pagando por ello! Es mucho ms barato darle a la gente algo con sentido como un empleo que seguir apoyndolos financieramente, lo cual es moralmente correcto pero no los empodera en absoluto. Se podra empezar con pequeos trabajos, pensados para los jvenes, ir expandindolos, asociarlos a la adquisicin de destrezas y cualificaciones, para que despus las empresas valoraran esa cualificacin y pensaran en contratarlos..

Pero quienes mandan en la eurozona no lo van a permitir. Mire lo que pas con Grecia

Era Grecia. Pero ahora va a ser Espaa y, despus, Italia No pueden seguir hacindolo. La eurozona ha sido diseada de una manera muy defectuosa y la austeridad va a destruir la eurozona. Esto va a suceder. Hay que estar preparados: lo primero es explicarle a la gente que no hay nada natural en la austeridad y, sobre todo, que la eurozona no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Normalmente los pases tienen su propia moneda; solo cuando eres una colonia adoptas la moneda de la metrpoli, del poder colonial, y solo tendrs independencia si recuperas tu moneda propia.

Entonces puede que seamos una colonia

Bueno, sera un modelo muy raro porque hay un consenso voluntario ah. Un acuerdo voluntario que consiste en separar al gobierno de su dinero. Los EE.UU. lucharon una guerra por esta razn. Queramos tener nuestro dinero y los ingleses nos lo prohiban! No se puede tener independencia hasta que no tienes tu propia moneda soberana bajo un sistema de flotacin libre. Por estas razones, la eurozona constituye algo absolutamente nico, porque hasta ahora no haba habido una unin en la que el gobierno estuviera separado del banco central de una forma tan radical: es como un divorcio. En EE.UU. hay separacin, vale, pero el banco central nunca va a devolver un cheque del gobierno. La Fed nunca dir no a un programa propuesto por el gobierno y votado en el Congreso. En Espaa no hay banco para pagar lo que decide el gobierno.

Hay un problema aadido. Los pases mediterrneos nos avergonzamos de nuestra clase poltica y hemos visto siempre en la idea europea nuestra salvacin.

Ocurre lo mismo en Bulgaria, que es donde nac Eso de que Europa soluciona nuestros problemas El proyecto europeo comenz como un progreso pacifista y progresista, s, pero el sistema monetario diseado est acabando con el ideal: los nacionalismos que estn surgiendo, los sentimientos antiinmigrantes... No se pueden perseguir esos ideales de integridad y paz cuando se impone una austeridad no necesaria y tan severa. Si hubiera una federalizacin, con un gobierno fiscal en Bruselas, podrais tener vuestro propio programa Jefes de Hogar, por el que pagara Bruselas. Tenis que decidir si la reforma es posible. Si las cosas siguen as, el euro sufrir muchas ms crisis y causar mucho ms dao, mucho ms que con cualquier alternativa.

A largo plazo salir de la eurozona sera mejor? Hay mucha gente que dice que dentro del euro se resisten mucho mejor las crisis como la que hemos vivido desde 2008

Piensa en la alternativa: va a mejorar vuestra vida con la austeridad? Va a empeorar si tienes soberana monetaria incluso bajo un gobierno corrupto? Continuar con la austeridad va a provocar que los salarios sigan bajando, que haya ms privatizaciones Cuando en EE.UU. el gobierno gasta, lo hace con el nuevo dinero que le adelanta el banco central. El banco central respalda los cheques que el gobierno da a las empresas contratistas, que despus pagan impuestos al gobierno. Ese dinero en concepto de impuestos cancela el dinero creado inicialmente. Al contrario de lo que se piensa, para ingresar impuestos, primero hay que gastar.

Ahora, si yo soy una empresa y el gobierno paga cien dlares y me cobra impuestos por veinte, esos ochenta dlares continan en mi cuenta bancaria, son dlares creados por el banco que yo tengo. Pero en la eurozona no hay un gobierno propio que incurra en gastos y en dficits, y esto es muy importante. Si el Gobierno espaol necesita dinero tiene que pedir prestado al banco; este banco nunca adelanta el dinero al gobierno. Por eso, en Espaa, para gastar o bien cobras impuestos o bien pides dinero prestado. Es una disociacin entre el emisor de la moneda y el usuario.

Hagamos un ejercicio: si el gobierno gasta 100 y grava 20 en impuestos, el sector privado se queda con 80: esos son sus ahorros y tambin el dficit del Estado. A la gente le da tanto miedo el dficit Pero es que el dficit gubernamental es el supervit del sector privado, es el ahorro! Esto es verdaderamente fundamental: la gente, las empresas, siempre tienen una tendencia a ahorrar por lo tanto, tiene que haber algn otro agente que, por decirlo de alguna forma, desahorre.

Entonces la trampa consiste en pensar que los dficits son malos por s mismos. Es un fetichismo.

Exactamente! La fobia al dficit es, posiblemente, el obstculo mayor para que podamos hacer lo que queremos. La gente cree que hay que cumplir con la austeridad y lo que ocurre en realidad es que si un agente ahorra el otro tiene que endeudarse. La idea de la austeridad es totalmente antinatural. Porque, si el gobierno tiene supervit, qu pasa? Qu pasa si el gobierno gasta 100, da 100 al sector privado y lo grava con 150? Qu le pasa al sector privado?

Que se queda endeudado.

Que se endeuda. Entonces qu queremos, que el sector privado se endeude para que el gobierno equilibre los balances? Es una locura!

Esto es lo que ustedes denominan finanzas funcionales: nada ocurre sin producir efectos. El dficit pblico es ahorro privado. Es un sistema. Visto as, todo se vuelve ms fcil. Pero a los espaoles, a los griegos, se nos acusa de trabajar poco, de trabajar en negro, de cobrar subsidios. Hay un cierto racismo cultural que lo empeora todo y que nos quita credibilidad aunque presentemos buenas alternativas como la que explica

En Estados Unidos se dice lo mismo de los afroamericanos. Piensa en una cosa: no se puede saber quin es un vago y quin no, a no ser que llegues a una situacin de pleno empleo. Solo si la economa provee de un nmero suficiente de empleos a quien los busca, entonces, solo entonces, se podr saber quin trabaja ms y quin trabaja menos. Pero si tu economa tiene a dos personas y solo genera un puesto de trabajo, a la segunda persona le puedes hacer lo que quieras: formarla, mentalizarla, darle un doctorado, conocimientos informticos pero nunca tendr un empleo. Es como el juego de la silla: si solo hay nueve sillas, el dcimo individuo, por muchos conocimientos que tenga de informtica, se queda sin la suya. Y es que el mercado no crea suficientes empleos, y siempre podremos decir que la gente es perezosa, que est a gusto con sus subsidios pero en realidad es al revs. Siempre que se piensa en estos vagos, se hace partiendo de un supuesto que no se produce nunca, y es que la economa produce los suficientes puestos de trabajo.

Si nos salimos del euro, perderemos la confianza de los inversores, de los prestamistas, vendr la inflacin y todos nuestros fantasmas

Son mitos. Si vuelve la peseta, no dependes de prestamistas para tener pesetas, porque la peseta viene de tu banco central. No tienes que pedirla prestada ya porque eres el monopolista de la peseta.

Pero no puede haber una espiral inflacionista? Ya sabe, imprimir, imprimir, imprimir

S, puede pasar. Cmo puede pasar? Si el gobierno gasta, gasta porque necesita algo. Si la economa produce ese algo, no se genera inflacin. Si sigues gastando pero no obtienes lo que necesitas, entonces s se genera. En Japn se produjo la deuda pblica mayor de la historia, pero los acreedores no les castigaron, porque tenan un banco central. Sin embargo, con la deuda mayor de la historia mundial, han tenido veinte aos de deflacin. Y no crean empleo porque no lo hacen de manera directa.

Hay un retorno del Estado clsico, regulador, intervencionista, con la MMT?

La Teora Monetaria Moderna, la MMT, no tiene ninguna orientacin poltica en particular, solo explica cmo funciona un sistema monetario y que si tienes soberana monetaria, no recaudas impuestos para gastar, es al revs: primero gastas, luego gravas con impuestos. Eso es lo primero. Una vez que la gente entiende esto, si se ve que hay paro, se pueden bajar los impuestos, porque no hay nada malo con el dficit, lo que importa es en qu gastamos. Adems, la propuesta del trabajo garantizado empodera a la gente, la libera, de hecho. Se incrementa la participacin social, el Estado solo lo financia. Esto tiene implicaciones progresistas, porque acabamos con el mito de la restriccin presupuestaria y vemos que muchas cosas imposibles se vuelven posibles. Y entonces se puede ver qu quiere la gente. Y luego puedes llegar a la conclusin de que el sector financiero es demasiado grande y procedes a regularlo, pero eso es ya otra historia diferente

Para terminar, me gustara preguntarle por los planes econmicos de Donald Trump. A veces parece Roosevelt, pero a veces de lo ms ultraliberal. Qu hubiese pasado con Bernie Sanders como presidente?

Sanders es un fenmeno, habra ganado las elecciones si el Partido Demcrata lo hubiera elegido, creo que se equivocaron totalmente. Y habra habido cambio verdadero. Sobre Trump, creo que no hay contradiccin alguna: en sus primeros das, se est comportando como lo que es, un neoliberal. Est interrumpiendo programas de financiacin pblica, congelando el gasto est privatizando el sector pblico. Aunque hable con un lenguaje populista, est incentivando al sector privado de muchas formas para construir infraestructuras. Sus polticas son reaccionarias. Podra tener un buen efecto a largo plazo si aumenta el dficit para gastar. Pero podra ser nuestro peor caballo de Troya

