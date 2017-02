Siria

Es la lucha de clases, siempre

Cuarto Poder

El ao 2011 despert una esperanza en la transformacin social, en la participacin activa de los pueblos para determinar su propia historia. En 2008 se haba puesto de manifiesto la que posiblemente es la crisis ms profunda de la historia del sistema capitalista y, con un retraso lgico, se abri un ciclo poltico de revueltas sociales en una gran parte del mundo que responda al ciclo econmico abierto por la crisis de sobreproduccin capitalista.

Los pases rabes alumbraron la llamada primavera rabe, que formaba parte de una ola ms amplia que tuvo su expresin en Europa, con el 15 M, o las movilizaciones en Grecia o en 2013 en Turqua. Unos aos despus el balance es guerra y destruccin, con miles de cadveres sepultados en el mare nostrum. Qu ha pasado, cuales son las claves de este conflicto?

Hablando de guerra, cualquier analista que se referencie en el marxismo, tendr presentes unas coordenadas bsicas, entre ellas creo que se destacan dos. La primera, es evocar la certera sentencia de Carl von Clausewitz: La guerra es la continuacin de la poltica por otros medios, y eso nos lleva a la segunda idea, la necesidad de entender la poltica, es decir: Cherchez la lucha de clases. En un conflicto tan amplio, siempre, tendremos la confrontacin de intereses de clase, al menos a dos bandas, el choque de la clase trabajadora, del pueblo, contra la clase dominante, y el enfrentamiento entre distintas clases dominantes por el reparto del control del mundo, dominio econmico, militar o geoestratgico.

Si alguien albergaba alguna duda acerca del carcter profundo de la crisis de la izquierda, la ha podido disipar con el lamentable espectculo en torno a la cruenta guerra de Siria, donde demasiados sectores, en lugar de recurrir al anlisis materialista de la historia, buscan un bando en el que amortiguar su orfandad histrica.

Lo ms llamativo es que una izquierda supuestamente antibelicista, incluso declarada pacifista, toma partido por una de las potencias imperialistas que desgarran el cuerpo vivo del pueblo sirio. As, unos justificaran la intervencin de Estados Unidos y sus aliados, para frenar la locura yihadista. Por ejemplo, la aviacin francesa habra hecho bien bombardeando, eso s con cuidado. Otros, ven en Rusia un aliado del progreso a base de bombazos, no se han enterado todava de que en Mosc las ideas de Lenin estn an ms embalsamadas que su cuerpo, que es un emblema del esperpento de la Rusia imperial y reaccionaria sobre la que reina Vladimir Putin.

Ambos sectores, que se declaran pacifistas los domingos en misa de diez, aplauden a unos u otros; hemos tenido declaraciones justificando la intervencin del imperialismo occidental, por supuesto, pero tambin hemos tenido cantos laudatorios al paso hacia la paz que supona la destruccin total de Alepo por el ejrcito de la dictadura siria, acompaada del Partido de Dios libans (Hezbol), de los muyahidines iranes, y del nuevo imperio ruso.

Y el pueblo de Siria?

Es inevitable recordar a Bertolt Brecht:

Los de arriba dicen: ste es el camino de la gloria

Los de abajo dicen: ste es el camino de la tumba.

Por otra parte esa izquierda que, cuando en el mejor de los casos acude al marxismo, lo hace a una versin esclerotizada por el peso del eurocomunismo, no puede comprender algunas de las claves de interpretacin de este proceso. Especialmente porque es necesario entender la poca de la revolucin colonial, el surgimiento de estados de bonapartismo a imagen del Estado estalinista de la URSS, que despus han abrazado el capitalismo al perder su referente.

Tampoco parece que comprendan la compleja interrelacin dialctica entre estructura y superestructura, no entienden por qu millones de seres humanos buscan desesperadamente vas de expresin religiosa. Karl Marx lo explic hace mucho, la religin juega el papel del opio para el pueblo, donde una poblacin desesperada busca el consuelo que no encuentra, la esperanza perdida. Y lo ha sido as en muchas revoluciones, empezando por la propia revolucin rusa de 1905, el ensayo general, como diran Lenin, Len Trotsky o Rosa Luxemburgo, de la revolucin del 17. La fecha ms destacada, el domingo sangriento, agrupo a las masas tras un cura, el pope Gapn, y terminaran estableciendo la forma ms democrtica jams concebida, de representacin de los oprimidos, los soviets. Siendo un revolucionario como Trotsky el presidente del soviet de San Petersburgo.

Nos puede ayudar una idea que formul de manera magistral uno de los autores marxistas ms desconocido y que tanto ha aportado al marxismo, Gordon Childe, cuando explic que aun cuando han desaparecido las bases materiales que han creado las condiciones para el surgimiento de unas ideas en la sociedad, esas ideas pueden mantenerse durante mucho ms tiempo tras haber perdido esa base que les dio origen.

Es decir, que la relacin entre estructura y superestructura es ms compleja de lo que puede parecer a un mecanicista, pues la historia pasada sigue influyendo en el presente, y cuando una revolucin fracasa, el pensamiento humano retrocede buscando amparo en ideas caducas, y entre ellas, la religin siempre desempea un papel destacado, junto con la patria. No slo eso, sino que como explic Marx, las clases en contienda pueden llegar a destruirse mutuamente. Es, en definitiva, el camino de la barbarie, tal y como lo estamos viendo en Siria y es no slo indigno, sino absolutamente reido con la razn dialctica, decir desde nuestra cmoda Europa que el pueblo sirio debe elegir entre la dictadura y la barbarie, que no tiene derecho a su propia revolucin.

Y fue eso, una revolucin, lo que intentaron los jvenes trabajadores de Siria en 2011. El partido Baaz, en el poder desde 1963, mantena una dictadura agobiante pero, al menos, las mejoras econmicas haban supuesto una anestesia social lo suficientemente poderosa para mantener una estabilidad relativa en el pas.

Pero todo eso se perdi en un proceso lento pero imparable hacia la destruccin del entramado social que se haba construido en los aos de la revolucin colonial y el panarabismo. De una economa centralizada y estatalizada, se pas a la privatizacin, la desatencin de las necesidades bsicas de la poblacin, y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La receta la conocemos: los ricos se hicieron ms ricos y los pobres ms pobres.

Es comprensible que la primavera rabe se extendiese como un reguero de plvora desde Marruecos a Tnez, Egipto y lleg a Damasco. La respuesta de Bashar al Asad al levantamiento popular fue monstruosa: detenciones, torturas y asesinatos. La dictadura eligi la senda de la guerra contra su pueblo, el sistema entr en crisis, el propio ejrcito empez a descomponerse y el pueblo respondi con las armas.

Teora de la conspiracin

Quienes sustituyen el materialismo histrico por las teoras conspirativas, lo atribuyen todo a los servicios secretos de Israel y EEUU, que al parecer seran omnipotentes. En primer lugar, este anlisis demuestra un profundo desprecio a la clase trabajadora y la juventud siria que seran fcilmente manipulables y conducidos a la muerte por un grupo de agentes secretos. Claro, en la civilizada Europa, somos mayores de edad, pero no podemos admitir la capacidad de las masas rabes para intentar tomar su destino en sus propias manos. No es casual que estos elementos que respaldan al imperialismo ruso, son los mismos que dicen que el 15M y Podemos son inventos del capital financiero y los medios de comunicacin burgueses, lo que sirve de ndice para establecer un percentil poltico penoso. Pero la terca realidad constatable desdice esta paranoia onrica, sobre todo porque este movimiento forma parte de una autntica ola de movilizaciones que con carcter general responda a la crisis capitalista por sus repercusiones en las condiciones de existencia de grandes masas de poblacin, no era un proceso aislado.

La realidad es que el rgimen de la dinasta Al Asad era una dictadura, padre e hijo, ganaban las elecciones por porcentajes cercanos al 100% (por ejemplo 99,80% en 1985, o un 99,98% en 1991), algo que ante cualquier mente despejada prueba la existencia de una dictadura mal disfrazada. Denominar esa dictadura, que forma parte de los treinta estados ms corruptos del mundo, como gobierno legtimo del pueblo sirio, sera una variante de cretinismo diplomtico.

Las condiciones materiales y polticas de existencia eran cada vez ms miserables mientras un pequeo sector de la poblacin se enriqueca, especialmente los crculos familiares del poder. Una realidad de una poblacin que en 2011 estaba compuesta en ms del 50% por jvenes menores de 25 aos, y con un 40% de desempleo, no necesita de agitadores, slo necesita una chispa para prender la gasolina, y fue la represin brutal la que espole las luchas.

El movimiento popular de protesta creci como la espuma frente a la represin, lleg a organizar una huelga general de la dignidad que paraliz el pas, y surgi un modelo revolucionario de organizacin desde los barrios y las ciudades, los comits de coordinacin locales, como estructura de participacin y auto organizacin popular. Estas organizaciones locales, dieron origen a consejos revolucionarios de ciudad o distrito, que a su vez se agruparon en consejos de comando de la revolucin, estructurados en la ciudad o territorio, y por fin, una Comisin General de la Revolucin Siria.

La represin de la dictadura alcanz tal nivel que el conflicto adquiri rpidamente un carcter blico, formndose un verdadero cuerpo de ejrcito laico con los desertores y las organizaciones de base, el Ejrcito Libre de Siria.

Conflicto regional y global

No es necesario argumentar el alto valor geoestratgico de Siria, algo que no pasa desapercibido para las fuerzas imperialistas con intereses directos en la zona. El choque entre EEUU, y la Unin Europea (UE), siempre como subalterna, y la Rusia de Putin, ha sido constante.

El imperialismo ruso tiene en Siria bases militares (en Tartus y Jmeimim), y fuertes intereses econmicos y geoestratgicos, y no iba a dejar que se le escapase de las manos, sostuvieron la dictadura siria desde el primer momento del conflicto y se fueron implicando progresivamente. Hezbol (el Partido de Dios) del Lbano envi tropas para respaldar a la dictadura siria desde el primer momento, as como el rgimen teocrtico reaccionario de los ayatols en Irn, con sus muyahidines.

Por otro lado, los reaccionarios regmenes del Golfo, especialmente Arabia Saud y Catar, vieron la oportunidad de reforzar su influencia en la zona, enviando armas y respaldando a los sectores yihadistas que iban creciendo sobre el terreno. Turqua, por supuesto, no poda perderse la fiesta, sobre todo para asegurar que, pase lo que pase, los kurdos son aplastados y, de hecho, ese ha sido su mayor inters en la guerra, hasta el punto de que ha pasado de pactar con EEUU a pactar con Rusia. Mosc le proporcion a Erdogan toda la informacin de sus servicios secretos con la que procedi a una oleada de arrestos de todos los elementos de oposicin y ahora le asegura que no dejar que los kurdos alcancen sus objetivos como pueblo. Y no podemos olvidarnos de Israel que, por supuesto, defender sus intereses y los del imperialismo occidental por todos los medios.

De esta manera, un conflicto de clase, una rebelin contra la dictadura de Assad por derechos democrticos y sociales, se fue corrompiendo en un escenario de lucha de las potencias locales y de las potencias imperialistas en un pulso de poderes capitalistas sobre el sufrimiento y los cadveres del pueblo sirio. El dictador Assad, al reprimir a sangre y fuego a su propio pueblo, abri una caja de Pandora que ha trado el desastre; sera un disparate tomar al verdugo por vctima.

La formacin de un grupo que representaba a Al Qaeda, en enero de 2012, primero llamado Al Nusra, y despus Fatah al-Sham, y el ascenso del Estado Islmico de Irak y Siria (ISIS o Daesh), con su Estado islmico terrorista en 2014, represent la barbarie sanguinaria y retrograda, la sectarizacin yihadista del conflicto que fue haciendo retroceder a un segundo lugar a las fuerzas laicas y democrticas en el campo de los rebeldes, hasta casi monopolizar el terreno. La versin que intenta presentar el movimiento popular como algo controlado por el islamismo yihadista desde sus inicios es, sencillamente, mentira.

Un ejemplo bien ilustrativo es el de la ciudad de Raqqa: en los primeros das de marzo de 2013, una coalicin militar del Ejrcito Libre de Siria (ELS) con los islamistas (moderados en ese momento) de Ahrar al Sham, y el Frente Al Nusra, tomaron la ciudad de Raqqa, expulsando a las tropas del gobierno sirio.

En abril, Al Nusra desat una ofensiva para controlar la ciudad, frente a sus antiguos aliados del ELS, y el 14 de enero de 2014, el ISIS se haba hecho con el control total de la ciudad, a la que proclam capital del Estado islmico.

Es decir que, por la parte rebelde, el yihadismo necesit ms de dos aos de guerra para poder ir tomando el control, ya que les haca atractivos su mayor eficacia de fuego, al estar abastecidos de armas y pertrechos por los gobiernos reaccionarios del Golfo y el imperialismo de EEUU, a diferencia de los sectores comprometidos con el movimiento popular, que eran aislados por todos los medios, en el terreno militar y en el diplomtico con organizaciones fantasmas en el exilio.

No debiera ser tan difcil de entender, para quien se considere marxista, que con otros ritmos hemos visto procesos en que una revolucin fracasada genera las condiciones para una contrarrevolucin con apoyo de masas; es el caso del fascismo, del nazismo. Claro que para algunos la dialctica es un libro cerrado bajo siete llaves y no comprenden que un proceso puede transformarse en su contrario, no slo en un sentido progresivo, sino tambin en uno regresivo.

Cualquiera que conozca el proceso de la revolucin en Irn que provoc la cada del Sha de Persia, y la posterior llegada del imn Jomeini, puede entender que una revolucin sin cabeza desata un torrente que busca vas de expresin y, de forma ciega, puede acabar encontrando su direccin por los caminos ms extraos. En Irn el ejrcito se deshizo como un azucarillo en el agua, pero ningn partido poltico de carcter socialista fue capaz de ofrecer una direccin, y los ayatols dieron esqueleto a aquel cuerpo informe, con el apoyo del Partido Tudeh (partido comunista), gestando un rgimen teocrtico. Algo que estaba en las antpodas de lo que buscaba el movimiento de origen, pues una revolucin, en sus primeros pasos, sabe lo que quiere destruir, pero an no sabe qu quiere construir.

Los kurdos

Mencin aparte debe ser hecha de los kurdos que han sido un pueblo perseguido, al que el rgimen del partido Baaz ha negado sus derechos democrticos y han sido reprimidos, al igual que en Irak, Irn y Turqua, y sus reivindicaciones democrticas siempre han tenido un carcter progresista, tanto por su laicidad, (la llamativa participacin de las mujeres en contraste con el islamismo) y sus reivindicaciones en el campo social.

En el ao 2004, se produjo un levantamiento de los kurdos. La respuesta fue represin, en la que ms de 2.000 activistas kurdos fueron detenidos y muchos tuvieron que tomar el camino del exilio.

Por supuesto los kurdos del YPG estn enfrentados al rgimen de Asad, pero su enemigo secular es Turqua, y en concreto el rgimen de Recep Tayyip Erdogan, que ha sido aliado de los insurgentes, aunque luego ha maniobrado negociando directamente con Putin.

Durante la guerra, los kurdos, se han aliado en algunos casos con el ELS, como en Alepo en la primera parte de la guerra, y han sido atacados por los islamistas, manteniendo contra ellos algunas de las batallas ms feroces, en el enclave kurdo de Kovani, y en Raqqa.

Esperar que la dictadura de Asad, ofrezca una autonoma a los kurdos, supondra un abandono total del anlisis materialista de la historia Irn, Turqua y la propia Siria se opondrn con las armas a esta opcin. Por ello, cualquier socialista debe estar comprometido con el derecho de autodeterminacin del pueblo kurdo, que puede optar por su autonoma o que podra optar por su independencia a la que tienen derecho.

Alzar los cadveres

No hay ningn bando al que apoyar en un enfrentamiento que anuncia la barbarie en toda una zona del planeta. Las ambiciones imperialistas occidentales, unidos a los regmenes reaccionarios como Arabia Saud, han provocado la reaccin del imperialismo ruso que est obteniendo una victoria clara; primero fue Crimea, y ahora el avance en Siria.

Casi todo el movimiento revolucionario de 2011, como parte de la primavera rabe, fue enterrado bajo el islamismo conforme avanzaba la guerra civil, tanto como Alepo ha sido enterrada bajo los escombros.

Es cierto que el imperialismo occidental (USA, UE y sus aliados) han desatado una verdadera catstrofe que arroja a la barbarie a una zona del planeta, pero no es menos cierto que lo que permiti que una revolucin de masas por transformaciones democrticas en Siria, se convirtiese en un infierno, fue la represin salvaje de Bashar al Asad y, por supuesto, lo que hoy se ha convertido en un factor objetivo en la situacin: la ausencia de una organizacin que represente los intereses internacionales de la clase obrera y los pueblos oprimidos y est dispuesta a luchar por el socialismo hasta las ltimas consecuencias.

La geopoltica, las bases materiales, nos proporcionan los elementos para el anlisis, pero nuestra posicin slo la determina un factor: nuestra clase, el pueblo que sufre, ese es nuestro aliado, y enfrente tenemos a los responsables de ese sufrimiento atroz: el gobierno sirio, en primer lugar, las fuerzas imperialistas y todos los monstruos, desde los yihadistas del ISIS y Fatah al-Sham , a las milicias de Hezbol y de Irn, pasando por la brutal shabiha siria, y todos lo dems

Cualquier anlisis sobre esta guerra, debe poner en primer plano la crisis de los refugiados: ah lo vemos todo, el contenido de clase, el sufrimiento del pueblo, nuestro nico aliado, la responsabilidad del gobierno sirio, incapaz de defender a su pueblo, al revs, causante directo de su dolor, la vergonzosa poltica de la UE tratando como animales a quienes huyen de la guerra, mostrando su hipocresa, y la del imperialismo de Estados Unidos y Rusia, implicados directamente.

El fin de este horror no parece verse a corto plazo, y quienes esperen de quienes se sientan sobre los cadveres una poltica favorable a su pueblo, tras la guerra, no habrn entendido que la sentencia de Clausewitz es reversible: la poltica es la continuacin de la guerra por otros medios.

Y podemos decir con la gran revolucionaria alemana Rosa Luxemburgo:

Cada da mueren desamparados individualmente, se quebrantan de hambre y fro, ninguna persona se da por enterada, slo el informe policial. Normalmente un cadver es una cosa muda, de mal aspecto. Pero hay cadveres que hablan ms fuerte que trompetas y que alumbran con ms claridad que las antorchas. Lo que toca hacer ahora con los desamparados, quienes son carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre, es alzarlos con millones de manos proletarias y llevarlos al nuevo curso de la lucha con el grito de: Abajo el infame orden social, que da lugar a tales atrocidades!

