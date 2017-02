Aviso a los medios

Los productos del mar capturados ilegalmente siguen entrando en la UE porque no se puede comprobar los documentos de importacin

Bruselas, 2 de febrero. A pesar de la puesta en marcha de la nueva Regulacin para acabar con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada el Reglamento INDNR la entrada en la UE de productos del mar capturados ilegalmente sigue siendo sorprendentemente fcil. Es una consecuencia directa de la falta de acceso de los Estados miembros a una base de datos global de importaciones de productos del mar.

La base de la Regulacin se encuentra en el rgimen de certificacin de las capturas de la UE (Catch Certificate scheme -CC-) cuyo objetivo es asegurar que los productos derivados de la pesca ilegal sean bloqueados en la entrada del mercado europeo.

Sin embargo los siguientes estudios de casos, realizados por una coalicin de ONGs* ilustran lo que se ha ido detectando durante estos aos y demuestran las debilidades inherentes al rgimen de certificacin de las capturas de la UE, siete aos despus de su introduccin.

El primer caso analiza como un envo sospecho de ser ilegal pudo entrar en un Estado miembro porque sus autoridades desconocan que haba sido rechazado por otro Estado miembro, por uso incorrecto de la certificacin.

Bajo el rgimen actual, un mismo certificado puede ser copiado varias veces para permitir mltiples importaciones en varios lugares de la UE, con un peso total excediendo el peso mximo certificado por el documento.

El segundo caso demuestra como las importaciones sospechosas pueden verse bloqueadas siempre y cuando los pases aplican controles rigurosos y armonizados.

El siguiente blog analiza detalladamente los principales puntos de los casos.

Estos ilustran dos necesidades urgentes:

a) Establecer una base de datos de certificados de capturas para toda la Unin Europea. La Comisin Europea se comprometi a inaugurar tal sistema pero fallo en cumplir con el plazo que se haba propuesto, es decir el ao 2016.

b) Conseguir una armonizacin comunitaria basada en el riesgo de los controles de importacin en todos los Estados miembros.

Estas ltimas recomendaciones estn incluidas en dos informes de situacin publicados por la coalicin formada por The Environmental Justice Foundation, Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF en Julio del 2016.



Nota:



* The Environmental Justice Foundation, Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF trabajan en coalicin para asegurar una implementacin armoniosa y efectiva del Reglamento para acabar con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.Para ms informacin: IUUWatch.org



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.