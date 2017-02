Cmo mojarnos para salvar tres parasos de agua en Espaa

El asombrario

Atardecer en la Albufera de Valencia, uno de los parasos que hay que salvar. Foto: Pablo Vera.

En el Da Mundial de los Humedales que se celebra hoy, 2 de febrero, la organizacin conservacionista SEO/BirdLife pone en marcha la campaa Hay que mojarse para llamar la atencin sobre los peligros que acechan a tres vitales humedales espaoles: Delta de lEbre, LAlbufera de Valencia y Doana.

Este da mundial est ms que justificado: Desde 1900, han desaparecido el 64% de los humedales del planeta; casi el 90% si nos remontamos a 1700. El 60% de los hbitats de agua dulce se encuentran en mal estado de conservacin en el continente europeo, porcentaje que en Espaa hay que elevar hasta el 80%, segn los datos que maneja SEO/BirdLife. Para atraer la atencin sobre este problema y presionar a las administraciones para que adopten medidas, esta organizacin ha elegido los tres humedales ms relevantes -entre los tres acogen el 25% de las aves invernantes en Espaa- y tambin ms amenazados de nuestro pas; los tres incluidos en el Convenio Ramsar, que declara a un humedal de inters mundial. Este convenio es ya veterano en el panorama de los acuerdos internacionales medioambientales; fue acordado en 1971 en la ciudad iran de Ramsar; Espaa ha declarado 74 humedales bajo este convenio, lo que le convierte en el tercer pas con ms espacios de estas caractersticas, tras Reino Unido y Mxico.

Pero Espaa debe dejar de sacar pecho por ser el tercer pas con ms humedales Ramsar, denunci el martes la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asuncin Ruiz, durante la presentacin a la prensa de la campaa en el espacio Ecooo, que se ha convertido en un referente ya en Madrid para citas ecolgicas. Que no sea papel mojado, que se tomen medidas para protegerlos convenientemente, porque estn en muy mal estado. Y resumi las medidas solicitadas con eslganes: En el Delta, menos cemento y ms sedimento. En la Albufera, no ms fosfatos. En Doana, ni un pozo ilegal. Y subray que entre las medidas medioambientales propuestas recientemente por la ministra Isabel Garca Tejerina, anunci un Pacto por el Agua. Con el cambio climtico, de no tomarse medidas, Espaa est abocada a convertirse en el desierto de Europa. No se concebira un Pacto por el Agua sin tener en cuenta toda la riqueza biolgica, econmica y social que aportan los humedales. Siguiendo en la estela de los eslganes, podramos decir que sera inconcebible un pacto sin patos.

En el Delta de lEbre, la principal amenaza es la reduccin de caudales y aportes de sedimentos -el Ebro est regulado nada menos que por 125 embalses, que retienen el 99% de sedimentos totales de la cuenca; y ya se sabe lo que sucede cuando el aporte a las desembocaduras se reduce drsticamente, que la pesca por ejemplo cae en picado, como ha sucedido con el Nilo-. En LAlbufera de Valencia, la contaminacin por nutrientes, nitratos y fosfatos procedentes de la intensificacin agrcola, convierten la laguna en una sopa verde de microalgas, asfixiante para la biodiversidad. Y en Doana, como viene alertando desde hace tiempo otra organizacin conservacionista, WWF, el gran peligro es la sobreexplotacin del acufero que le da vida por los pozos y cultivos de regado ilegales e insostenibles, sobre todo de fresa y, ltimamente, de arndanos; se calcula que existe en torno a un millar de pozos ilegales y que la superficie de regado sigue aumentando (entre 2004 y 2009 creci casi un 20%).

Por eso, SEO/BirdLife se ha puesto manos a la obra, ha preparado un concienzudo trabajo con datos sobre los peligros que ponen sobre las cuerdas a estos tres humedales y ha elaborado un amplio conjunto de peticiones a las administraciones con medidas concretas para que estas valiosas reas no sigan en regresin. Y como consideran que esto es algo responsabilidad de todos, a travs de la plataforma change.org hacen un llamamiento general para sumarse a la campaa #hayquemojarse.

Los responsables de la poltica de aguas disponen de la informacin cientfica suficiente para comprender la necesidad urgente de tomar medidas para conservar los tres humedales ms importantes de Espaa, asegura Roberto Gonzlez, responsable del programa Alas sobre Agua de SEO/BirdLife. Las escasas medidas que se han tomado hasta la fecha han demostrado ser insuficientes y, de seguir as, llevaremos estos ecosistemas al punto de no retorno al que ya hemos llevado otros humedales relevantes. No nos podemos permitir aplazarlo un ao ms, seala Asuncin Ruiz. La situacin de Doana, Delta de lEbre y LAlbufera de Valencia est entrando en un punto de no retorno.

Fuente: http://elasombrario.com/mojarnos-salvar-tres-paraisos-agua/