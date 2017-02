Chvez vs. Trump

Debo confesar de entrada que no deseaba responder a las provocaciones de aquellos que han pretendido mancillar la imagen del Comandante Chvez con estupideces propias de peseteros baratos. La generacin que tuvo el privilegio de conocerlo y marchar a su lado por la utopa posible no creer en las mentiras de quienes nunca pudieron derrotarlo en vida. Los persistentes intentos de opacar la carismtica y rebelde figura del gigante Chvez han cado en desgracia en Colombia y en todo el mundo. La burguesa no lo olvida. El miedo que manifiestan por el legado de los grandes hombres de nuestra historia nunca termina con la desaparicin fsica de estos. Hoy vuelven a la carga contra el gigante tratando de ofender, tambin, la inteligencia de todos.Un reciente artculo escrito por una mercenaria periodista, Eva Usi, y publicado por el medio alemn Deutsche Welle (DW) bajo el ttulo "La retrica de Trump recuerda a la de Hugo Chvez" *, pretendi burlarse de la inteligencia de muchos y mancillar la memoria del humanista latinoamericano al compararlo con el magnate Trump. Aunque el escrito slo se limit a comparar el "estilo poltico" de ambos mandatarios, sin profundizar mucho en detalles, la autora cuid de no ir ms all, conduciendo el desarrollo del mismo hacia otros temas que nada tenan que ver con el enunciado. El periodismo mercenario no repara en la bsqueda del sensacionalismo y el amarillismo para poder vendernos sus asquerosos panfletos.No ha sido ste el primer intento de tratar acercar a tan distantes personajes polticos. Cabe recordar que durante la campaa electoral estadounidense por la Casa Blanca, en 2016, los responsables propagandistas de Hillary Clinton recomendaron no insistir mucho en esa estrategia porque la memoria del lder venezolano contaba con el respeto de las bases populares en Estados Unidos, lo que podra generar un efecto contrario: arrastrar a las clases ms deprimidas en favor del magnate Trump.Chvez y Trump no tienen absolutamente nada en comn, y es completamente absurda la comparacin. Mucho menos sus "estilos" fueron parecidos.El gigante latinoamericano distingui por su genuina rebelda revolucionaria, su humanismo, el amor y la lucha por los oprimidos del mundo; enfrent sin miedo a la burguesa y a su poltica neoliberal globalizadora capitalista utilizando el mismo lenguaje que entienden nuestros pueblos del sur. Mientras el magnate inmobiliario se distinge por su natural arrogancia burguesa, su clasismo, la xenofobia contra los latinos y musulmanes. En su momento, Chvez enfrent al poder establecido en Venezuela, lacayos del imperialismo, y propuso un sistema poltico participativo y el socialismo como modelo econmico. Pero Trump es un demagogo que hoy enfrenta slo a una parte del establishment, a la cpula econmica-poltica que histricamente domin ese pas y que apost a la victoria de Hillary Clinton. Trump slo crtica algunos aspectos del sistema capitalista y las polticas que provocaron la desindustrializacin de Estados Unidos. Trump se presenta como un pragmtico y "anti-poltico", su intencin es imponer los intereses de aquellos capitalistas que nunca se vieron tan beneficiados con la globalizacin; que entienden la necesidad de reconstruir la economa estadounidense que fue devorada por la expansin en aras de la necesaria exportacin de capitales y la dominacin mundial.El nico mrito que puede atribuirse al nuevo jefe imperial, es el haber develado las contradicciones internas y por sincerar el verdadero pensamiento poltico de la plutocracia estadounidense. Trump dice y hace sin miedo ni pena lo que piensan todos pero prefieren callar. Otra verdad que debemos reconocerle es, tambin, el de haber admitido pblicamente en muchos de sus discursos la penosa realidad que vive el pueblo estadounidense que perdi el "sueo americano" y hoy vive una pesadilla producto de las desigualdades crecientes, los empleos precarios y el desempleo. Sin embargo, prefiere achacar la responsabilidad de esto ltimo a los inmigrantes. Hoy las hienas se devoran entre si.Chvez se enfrent al decadente sistema capitalista y al imperialismo. Trump pretende rescatar al sistema de su debacle para volver con ms fuerza contra el mundo. Es una idiotez igualar a Chvez con Trump, puesto que ambos son personajes enfrentados.La retrica de Trump recuerda a Hugo Chvez" Eva Usi, DW. 2017. https://www.google.com/amp/amp.dw.com/es/la-ret%C3%B3rica-de-trump-recuerda-a-la-de-hugo-ch%C3%A1vez/a-37272548

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.