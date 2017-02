Entrevista a Miguel Rodrguez Lpez, acadmico y gestor cultural puertorriqueo

Para que la vida tenga utilidad tiene que dejar una huella en otros seres humanos

Miguel Rodrguez Lpez es el rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en el viejo San Juan, Puerto Rico (2004-). Como acadmico y gestor cultural, ha sido, entre otros cargos, director, investigador y curador en el Museo y Centro Humanstico de la Universidad del Turabo (1984-1989), director del Departamento de Arqueologa del Instituto de Cultura Puertorriquea (1989-1993), director y docente del Departamento de Humanidades de la Universidad del Turabo (1993-1997), presidente de la Asociacin Puertorriquea de Antroplogos y Arquelogos (1987-1991), presidente de la Asociacin Internacional de Arqueologa del Caribe (1993-1997) y presidente de la Junta de Directores de la Fundacin Puertorriquea de las Humanidades (2003-2007). Rodrguez Lpez es arquelogo, socilogo y antroplogo, especialidad la primera que obtuvo bajo la direccin de don Ricardo Alegra. Don Miguel, como no le gusta que le diga, ha sido muy dichoso, y Puerto Rico ha tenido en don Miguel la dicha de tener un docente e investigador comprometido con la preservacin y conservacin de sus valores arqueolgicos y culturales. Don Miguel, me ha dado la oportunidad de entrevistarle. Comparto con vosotros sus respuestas, y estoy muy agradecido por stas a don Miguel.

- Wilkins Romn Samot (WRS, en adelante) La vida es un devenir de retos. Vos es ejemplo de ello. La vida, esa misma, nos puso algn tiempo atrs en el camino, vos de profesor de m, yo de estudiante vuestro en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Viejo San Juan, Puerto Rico. Se puso o le puso el destino en el lugar de don Ricardo E. Alegra, de quien tambin fui alumno. Siempre que le veo, le veo feliz. A don Ricardo lo recuerdo pensativo, siempre, o casi, siempre, pensativo. S que hace algo que le viene apasionando desde no hace poco tiempo. Se form en empresas, inicialmente (1963-1967), para luego devenir antroplogo y socilogo (1976) cuando yo nac, obteniendo su especializacin a nivel avanzado en Arqueologa (1983) bajo la direccin de don Ricardo, padre re-fundador del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe (CEAPRC), del cual hoy vos es su Excelentsimo Seor Rector desde el 2004. De ese todo que vos es, dnde se ha sentido ms cmodo? Cmo integr su formacin trans-disciplinaria a su trabajo creativo de docente, investigador y gestor cultural?

- Miguel Rodrguez Lpez (MRL, en adelante) - Cada etapa de la vida tiene su importancia y su propsito. En mis aos formativos, tanto en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico as como en mis estudios universitarios, fui adquiriendo unos conocimientos muy diversos, unas experiencias de vida poco usuales, en fin, unas destrezas bsicas que me permitieron ir creciendo y madurando para enfrentar nuevos retos. Siempre me he sentido profundamente feliz con la vida, con las decisiones que he tenido que tomar, con las responsabilidades que desde muy joven tuve que asumir. Algunas tuvieron consecuencias negativas para mi persona, pero de eso se trata la vida, de aprender a enfrentar los retos de la conciencia.

Para darte un ejemplo, en los aos 60s, en plena guerra de Vietnam, mientras estudiaba en la universidad, decid desafiar la inscripcin obligatoria en el servicio militar de los Estados Unidos y dedicarme de lleno junto a otros compaeros a combatir por pueblos y campos la injusticia del Servicio Militar Obligatorio para los puertorriqueos y la inmoralidad de la guerra contra Vietnam. Fueron aos difciles, de persecucin oficial, de rechazo e incomprensin de mucha gente, pero tambin aprendimos la importancia que en la vida tiene el actuar de acuerdo a unos principios.

Pienso que tambin por la diversidad de experiencias que he tenido en mi vida: lder estudiantil, activista social, profesor universitario, arquelogo profesional, director de museos y departamentos acadmicos, funcionario pblico (en el Instituto de Cultura Puertorriquea), legislador municipal, gestor cultural y otras posiciones ms, he podido ir sumando y aadiendo, a travs del tiempo, nuevas maneras de ver el mundo y de enfrentar sus desafos.

Por eso es que ya casi llegando a los 70 aos, en estos momentos de mi vida me siento todava mucho ms feliz y, totalmente, comprometido con mi trabajo actual. Dirijo una institucin muy valiosa para Puerto Rico, que tiene una dimensin caribea e internacional, pero que sobre todo tiene la encomienda de elevar el legado educativo y cultural de don Ricardo Alegra a otros niveles de crecimiento y desarrollo.

- WRS Vos tiene otros deberes. Me refiero a su labor como curador de la Coleccin Arqueolgica del Museo y Centro Humanstico de la Universidad del Turabo, en Caguas, Puerto Rico. Cul es la importancia de esa coleccin dentro del contexto de la arqueologa de Puerto Rico y el Caribe?

- MRL Como arquelogo, una de las experiencias ms enriquecedoras ha sido la de excavar a finales de la dcada del 1980 el yacimiento de Punta Candelero, localizado en terrenos de Palmas del Mar, Humacao. Se trata de de uno de los descubrimientos arqueolgicos ms importantes realizados en Puerto Rico y la regin del Caribe de la segunda mitad del siglo XX. La importancia de la valiosa coleccin arqueolgica de Punta Candelero es que la misma pertenece a una cultura muy antigua y hasta cierto punto, muy sofisticada, que estableci sus poblados en los siglos previos al inicio de la era cristiana, en las islas del noreste del Caribe.

Como el yacimiento se excav con la presencia de especialistas y bajo la direccin de una institucin acadmica, en este caso el Museo de la Universidad del Turabo, la coleccin tiene tambin un gran valor cientfico. Sus materiales, como lo son la cermica, los artefactos de piedra y la gran cantidad de osamentas humanas excavadas en el lugar, han sido tema de investigaciones acadmicas y cientficas que se han publicado en libros y revistas sobre el tema arqueolgico.

Adems constantemente se realizan nuevos estudios y anlisis que ofrecen ms datos en torno a esta compleja sociedad de navegantes y mercaderes que fundaron y vivieron en un poblado que formaba parte de una dinmica red caribea de intercambio de materias primas y objetos terminados con poblados de otras islas y del propio continente.

Finalmente, el nuevo Museo y Centro Humanstico de la Universidad del Turabo, que en estos momentos dirige la Dra. Carmen Teresa Ruiz de Fishler, le ha dedicado una sala permanente a la arqueologa de Punta Candelero, titulada Los Huecoides de Punta Candelero, una Cultura Ancestral. Aparte de mis responsabilidades como Rector del CEAPRC, soy curador Ad honorem de la coleccin arqueolgica del Museo y siempre estoy disponible para colaborar con la Universidad del Turabo y su Museo.

- WRS Los arquelogos son unos tipos que excavan la tierra con cierto cuidado. Lo hacen as para ver si tienen la suerte de encontrar o de ver si lo encontrado por un desarrollador es lo que se conoce como yacimientos. Los yacimientos ms importantes suyos se los encontr en la Hacienda Grande y en Vaca Talega, Loza (1985-1986); el Campamento Santiago, Salinas (1985-1986); Punta Candelero, Palmas del Mar, Humacao (1987-1989); Maruca, Ponce (1995-1997); e, isla de Culebra (1997). En fin, luego de tanto hoyo, tengo entendido que don Rafael Churumba Cordero Santiago se volvi loco de contento cuando supo que all, en Maruca, Ponce, fue donde vos por primera vez excav y se encontr con uno de los primeros yacimientos de las culturas pre-agro-alfareras de Puerto Rico y el este del Caribe, de una antigedad aproximada a los 5 mil aos antes de nuestro presente judeo-cristiano. Cunteme de la importancia de los resultados de esas investigaciones de campo, sobre o ms bien bajo el terreno. Qu confirmaron? Qu nos dejaron saber? Cun cierto es que Ponce es Ponce por ser en Maruca donde surgieron los leones de Ponce? Fueron esos pre-agro-alfareros de Maruca o debieron ser esos los primeros egos del ponceo de hoy o, tal vez, del puertorriqueo de hoy?

- MRL A mediados de la dcada del 1990 fui contratado por el Instituto de Cultura Puertorriquea, para dirigir un proyecto de excavaciones arqueolgicas en lo que en aquel momento se convirti en el yacimiento indgena ms antiguo conocido en Puerto Rico. Este yacimiento fue excavado inicialmente por el arquelogo Jess Figueroa, quien lo bautiz con el nombre de Maruca, un personaje del folclore ponceo. En Maruca se encontraron los restos materiales, incluso los restos seos de 11 individuos, que formaron parte de una comunidad cuya antigedad fue fechada por medio del carbono 14 en al menos 3 mil aos antes de Cristo, es decir casi 5 mil aos antes del presente.

A veces les hablo a los estudiantes y al pblico en general de la gran antigedad de este sitio, al igual que la de otros lugares en Puerto Rico y se hace difcil entenderlo. Debe estar claro para todos que 5 mil aos atrs ya habitaban seres humanos en nuestra isla y fundaron poblados cercanos a la costa como en este caso Maruca, cerca de Ponce. Claro, se trataba de sociedades llamadas Arcaicas o Pre Agroalfareras que dependan de la pesca y la caza para sobrevivir, que adems tenan algunas prcticas agrcolas, que fabricaban herramientas de piedra, que vivan en pequeos poblados y que enterraban a sus difuntos de una forma ritual en posicin extendida.

Cuando le explicamos sobre la antigedad y la importancia arqueolgica de este hallazgo al entonces alcalde de Ponce, el Honorable Rafael Churumba Cordero, se qued pensando un rato y con su habitual orgullo ponceo me respondi: Entonces lo que usted me dice es que los primeros habitantes de Puerto Rico eran ponceos? Y todos los presentes nos remos y celebramos el ingenio del alcalde, porque aunque en aquellos tiempos, 5 mil aos atrs, no exista el concepto de ponceo o de puertorriqueo, de cierta manera el alcalde tena razn en lo que expresaba. Y creo que lleg a utilizar pblicamente el comentario para reforzar la importancia de Ponce y de los ponceos desde los primeros tiempos de la historia de la Isla.

- WRS En retrospectiva hoy, luego de las investigaciones realizadas bajo el terreno, qu diferencias observa en su propio trabajo creativo de investigador adems de su diferencia respecto a las culturas con las que ha trabajado? Qu es aquello que ha aprendido dentro del proceso creativo de dar forma y contenido a su trabajo creativo de arquelogo?

- MRL Creo que estoy pasando por la etapa de escribir, de divulgar y valorizar al mximo los hallazgos y el conocimiento arqueolgico que he obtenido por mis trabajos de investigacin que ya alcanzan cuatro dcadas. Mis excavaciones han recuperado informacin y objetos muy valiosos que pertenecan a las diversas sociedades que hoy llamamos originarias, que sentaron las bases de lo que es hoy la cultura puertorriquea.

He acumulado cientos de informes arqueolgicos que he sometido ante las agencias culturales de Puerto Rico, as como decenas de ponencias que he ofrecido ante congresos arqueolgicos celebrados en Puerto Rico, las islas del Caribe, Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra y en Espaa. Ahora mi responsabilidad es darlas a conocer de manera educativa a un pblico ms amplio, que los estudiantes sientan ese orgullo de su antigua historia y de las sociedades ancestrales que vivieron en nuestra isla y que son el primer piso, la base de nuestras sociedades modernas.

Como parte de este compromiso, tambin promov el ofrecimiento de una Maestra en Arqueologa, la nica en su clase en Puerto Rico y en el Caribe, con el fin de preparar acadmicamente una nueva generacin de arquelogos comprometidos con el estudio y el aprecio de nuestras ms antiguas poblaciones. Ya en el CEAPRC hemos graduado ms de una docena de arquelogos y eso me llena de mucha satisfaccin, pues ya los jvenes que quieran estudiar Arqueologa de Puerto Rico y el Caribe no tienen que ir a prepararse a los Estados Unidos o a Mxico, donde los estudios son ms costosos.

- WRS Mucho de su trabajo creativo como arquelogo ha sido influenciado por don Ricardo. Qu tiene de particular su trasfondo personal (historia de vida) en la formacin del contenido de su trabajo creativo? Pero, qu tiene vos que decirnos de don Ricardo? Cun importante fue don Ricardo en su formacin? Qu leccin de vida tuvo de don Ricardo que no quisiera olvidar y que no olvidramos? Qu le debe vos a don Ricardo como arquelogo, qu le debe la arqueologa puertorriquea y caribea a don Ricardo?

- MRL Mi vida en los pasados 40 aos la he dedicado a la investigacin arqueolgica, a la enseanza y a la administracin de instituciones educativas y culturales. Y ese compromiso se lo debo principalmente al ejemplo que siempre me dio don Ricardo Alegra, mi maestro y mentor.

Don Ricardo siempre insisti en que no bastaba estudiar y conocer bien la historia, la literatura o la arqueologa de Puerto Rico. Que era necesario tambin sentir la importancia y el orgullo que de su conocimiento proviene y darlo a conocer al resto de la poblacin especialmente a la juventud para que ellos tambin sintieran el orgullo por nuestra historia y cultura nacional. Por tal razn, siempre he tenido presente sus enseanzas cuando me ha tocado tomar decisiones relativas a mi vida personal y profesional.

Tambin don Ricardo vea nuestra historia y cultura nacional siempre vinculada con la historia y cultura de los dems pases caribeos. Siempre he mantenido estrechas relaciones con investigadores caribeos y desde la dcada del 1970 participo activamente en los congresos y eventos regionales relacionados con el campo de la arqueologa. Presid entre los aos 1993 al 1997 la Asociacin Internacional de Arqueologa del Caribe (AIAC-IACA) con sede en Martinica, y fui el organizador de dos congresos regionales celebrados en Puerto Rico (1993, 2013) en los cuales participaron cientos de arquelogos, directores de museos y otros investigadores de ms de 20 pases caribeos y europeos. De esta manera, los arquelogos del patio as como nuestros estudiantes han tenido la oportunidad de darse a conocer y presentar sus trabajos arqueolgicos ante un foro de prestigio internacional.

Como rector del CEAPRC he continuado la tradicin establecida por sus fundadores y regularmente invitamos profesores y conferenciantes de la regin del Caribe, algunos de ellos de gran reconocimiento internacional como lo son Marcio Veloz Maggiolo y Frank Moya Pons (Republica Dominicana), Lourdes Domnguez (Cuba), Henri Petitjean Roget (Guadalupe) y otros.

- WRS Hace unos das quiso recordar a doa Velda Gonzlez. Le record, le honr. Recordar es honrar. Honrar, honra. Cul considera vos es la principal contribucin de doa Velda a la proteccin del Patrimonio Arqueolgico del Pueblo de Puerto Rico? En qu radica la importancia de esa contribucin de doa Velda para la defensa de nuestro patrimonio nacional?

- MRL A Velda Gonzlez, recientemente fallecida, el pueblo la recuerda mayormente por su gestin como actriz y comediante de gran relevancia en la televisin puertorriquea. Sin embargo, su gestin como senadora que fue por casi dos dcadas no es muy conocida. En el aspecto de la cultura Velda Gonzlez fue siempre defensora de nuestro patrimonio arqueolgico y gracias a sus esfuerzos se aprobaron las leyes que protegen del impacto de proyectos de construccin sobre nuestros yacimientos indgenas y otros lugares de importancia histrica. Mientras fue senadora Velda Gonzlez siempre defendi la integridad del Instituto de Cultura Puertorriquea y se asegur que contara con el presupuesto necesario para desarrollar su obra artstica y cultural por todo el pas.

- WRS S que vos es un autor caribeo de origen puertorriqueo. Se considera puertorriqueo? Existe el puertorriqueo o slo su imagen es una imagen? Por qu? Qu es la que hace que su trabajo creativo sea de vos y lo que es de vos es o decide ser dentro de Puerto Rico? Qu es esa fuerza que lo hace puertorriqueo y le une a otros?

- MRL Mi concepto de Puertorriqueidad va mucho ms all de los lmites geogrficos de nuestra isla. En estos momentos la mayora de las personas que se consideran puertorriqueos viven en los Estados Unidos continentales y en otros confines del mundo. Somos puertorriqueos, no slo porque tenemos una serie de caractersticas reales o imaginarias que nos unen y que nos identifican con una personalidad cultural definida ante el mundo. Tambin los dems pueblos del mundo nos identifican y nos definen entre los dems pueblos del universo. Puede haber elementos concretos y objetivos en esa definicin de identidad nacional, pero tambin hay otras caractersticas no tan definidas ni visibles que slo los puertorriqueos podemos identificar.

Te doy un ejemplo de algo que me pas a m. Estaba yo hablando en ingls con unos colegas en una esquina de la ciudad de Cayena, capital de la Guyana Francesa, cuando de pronto una seora que estaba asomada al balcn de un tercer piso me grit: Oye, t eres boricua? Y al yo contestarle en espaol, S, y como t lo sabes?, ella respondi: Yo lo s porque yo conozco a mi gente. La seora era de Ponce y llevaba 20 aos casada con un francs y viviendo en Cayena, pero poda distinguir a un puertorriqueo de lejos sin ninguna dificultad.

- WRS Don Miguel, cmo visualiza su trabajo creativo con el de su ncleo generacional de arquelogos en Puerto Rico y esos otros espacios caribeos o no de creacin y afirmacin cultural en los que ha tenido la oportunidad de estar? Cmo ha integrado su identidad tnica y su ideologa poltica con o en su trabajo creativo? Cmo relaciona su trabajo poltico-cultural con su lectura particular de la vida y su propio quehacer cultural o no hoy?

- MRL Mi quehacer cultural no es abstracto o terico o puramente acadmico, aunque no le quito mrito a aquellos que son capaces de separar el mundo intelectual del trabajo social y poltico, en el ms amplio concepto del trmino. En todas las etapas de mi vida siempre he tenido presente lo que aprend de mi alma mater, la Escuela Superior de la UPR, y de grandes maestros como don Ricardo Alegra. Y es que para que la vida tenga un sentido de utilidad, ms all de los logros personales que uno pueda o no alcanzar, tiene que dejar una huella en otros seres humanos.

Mi prctica como arquelogo, como educador, como administrador y gestor cultural, como servidor pblico, incluso como lder poltico, siempre ha estado marcada por unas causas, por unos ideales. En ocasiones, como cuando siendo estudiante universitario me negu a servir en el Servicio Militar Obligatorio durante la guerra de Vietnam, he pasado por la experiencia de ir a la crcel, de la cual me siento muy orgulloso. Cuando mi hija Laura fue encarcelada por su desobediencia civil en Vieques, yo me sent el padre ms feliz y orgulloso del mundo porque tambin su vida estaba marcada por una causa. Y al igual que en mi hija pienso que mi labor como educador y gestor cultural tambin ha impactado a muchos jvenes en sus vidas profesionales y personales.

- WRS Qu diferencias observa, al transcurrir del tiempo, con la recepcin de sus compaeros de viaje o aventura creativo-cultural con su trabajo creativo y la temtica o las temticas que ha abordado y los marcos tericos desde los que les has abordado? Qu otros proyectos creativo-cultuales tenis pendientes?

- MRL El tiempo pasa y ya me acerco a los 70 aos. Puedo ver la vida desde cierta perspectiva que slo la experiencia y los aos ofrecen. Mis maestros y mentores como Eugenio Fernndez Mndez, Irving Rouse y Ricardo Alegra ya no estn en este mundo. Tampoco muchos de mis amigos y colegas arquelogos. Pero me siento que siempre surgen nuevos compaeros y compaeras de viaje que lo hacen ms cmodo y ms entretenido. Disfruto mucho de mi trabajo administrativo y acadmico como Rector del CEAPRC y tambin de mi activismo cultural y poltico. Por eso en pblico siempre me van a ver feliz y sonriente. Incluso, en momentos de mucha indignacin trato de no perder el control.

A veces las frustraciones y reveses me han afectado en lo personal y particularmente en mi salud. Hace unos aos sufr un infarto en medio de una protesta frente al proyecto Paseo Caribe, donde no se siguieron ninguna de las leyes de proteccin arqueolgica. Fui sometido a una operacin de emergencia donde me efectuaron tres desvos coronarios. De broma siempre comento que cada uno de ellos tiene nombre: uno se llama Paseo Caribe, otro se llama Yacimiento Jcanas (que en esos momentos tambin fue objeto de destruccin por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejrcito), y el tercero se llama Instituto de Cultura Puertorriquea, una institucin que quiero y respeto mucho, que ha dejado una profunda huella en nuestro pueblo, y que lamentablemente ha sido golpeada, despreciada y aplastada por las pasadas administraciones de ambos partidos.

Y esto me trae a la atencin el estado actual de la cultura y de sus principales instituciones oficiales. Por muchas razones, que no son slo las econmicas, los pasados gobiernos no le han dado la importancia que tiene la gestin cultural para el desarrollo saludable del pas. Con mi trabajo como gestor cultural y a travs de mi participacin y presencia en los debates pblicos, deseara colaborar en el desarrollo de una nueva visin de la cultura puertorriquea como instrumento que refuerza la identidad y la unidad de pas y como factor importante en el desarrollo econmico y la creacin de empleos. Tambin visualizo nuestra cultura como punta de lanza en la internacionalizacin de Puerto Rico.

- WRS Qu otros proyectos creativo-cultuales tenis pendientes o quisiereis realizar?

- MRL Pienso que podemos revitalizar nuestras instituciones culturales para que ayuden al pas a salir de tantos serios problemas que en estos momentos enfrenta. Pero este impulso debe ir acompaado de la creacin de alianzas con los municipios, con las universidades, con las organizaciones sin fines de lucro y con los grupos y centros culturales por toda la Isla. Ese es el mayor proyecto cultural al cual espero poder dedicar el mximo de mis posibilidades en esta etapa de vida.





Wilkins Romn Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realiz estudios avanzados en Antropologa Social y Derecho Constitucional.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.