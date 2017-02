El gobierno de izquierda resulta en Europa, pero hay silencio

Por increble que parezca, hay un gobierno de izquierda en Europa, antineoliberal, que marcha bien. Por increble que parezca, porque parece que el clima no dara para eso. Syriza no ha logrado enfrentar la austeridad de la Unin Europea. El PSOE se ha negado a una alianza con Podemos, que habra llevado a un gobierno como el de Portugal. Y los portugueses, que escriben artculos sobre tantos temas, no ayudan para nada a difundir al gobierno de su pas, un gobierno de izquierda que resulta. Una actitud cobarde se sumarse al silencio de los grandes medios internacionales contra el gobierno portugus, que une a toda la izquierda del pas.

Cuando el gobierno de derecha, aun quedando en primer lugar, no logr, hace ao y medio, mayora suficiente para gobernar, surgi la propuesta de uno de toda la izquierda, que reuniera al Partido Socialista, al Frente de Izquierda y al Partido Comunista, que sumados tendran mayora para gobernar. Debieron llegar a un acuerdo entre ellos, con concesiones mutuas. El Partido Socialista tuvo que abandonar su propuesta de flexibilizacin de relaciones de trabajo, as como de privatizacin del sistema de trasportes, pero, sobre todo, las polticas de austeridad que promueven una devastacin social en toda Europa. Los otros grupos de izquierda no participan directamente del gobierno, pero lo apoyan, a partir de un documento que define el fin de la poltica de austeridad a cambio de la retirada de la posicin de salida de la Unin Europea.

Al principio haba cierto escepticismo sobre la viabilidad de ese tipo de gobierno, en medio de acusaciones terroristas de la derecha, segn las cuales el pas ira al quiebre. Casi ao y medio despus, el gobierno del socialista Antonio Costa va muy bien, es ms popular que nunca y con resultados econmicos y sociales muy positivos, confirmando que la va de la izquierda contempornea es la de la unidad en la lucha por la superacin del modelo neoliberal.

Los sueldos de los servidores pblicos fueron recuperados, su jornada de trabajo fue reducida de 40 a 35 horas, el sueldo vital fue elevado en trminos reales, al igual que las remuneraciones de los retirados. Al mismo tiempo, se respetan los criterios sobre los dficits presupuestarios, dado que ese dficit baj a 2.3 por ciento del producto interno bruto, la menor cifra de la historia democrtica de Portugal. Todo ello acompaado del reinicio del crecimiento econmico y la disminucin del desempleo de 12.3 a 10.5 por ciento.

Nuestro principal objetivo era frenar el programa de la derecha y lo logramos , dice la joven dirigente del Frente de Izquierdas, Catarina Martins, lder de la bancada de ese partido en el Congreso. Nosotros hemos contribuido a un conjunto de medidas que van en la direccin de mayor justicia social , ha declarado Jeronimo de Souza, dirigente del Partido Comunista de Portugal. Era necesario encontrar respuestas a los problemas urgentes de salarios, retiro de los trabajadores y de funcionamiento del sistema de salud , agrega. El acuerdo que logramos fue el mejor posible con el 10 por ciento de votos que tenemos , comenta Catalina.

Ese esquema es el que casi fue aprobado en Espaa por la alianza del PSOE con Podemos, pero fue bombardeado por los sectores conservadores del socialismo espaol. Portugal demuestra que es una va posible: al igual que los gobiernos progresistas de Amrica Latina, organiza un gobierno centrado en la lucha por la superacin del modelo neoliberal. Espaa mira con esperanzas a Portugal, pero tambin Francia, donde un candidato de izquierda triunf en las primarias del Partido Socialista y propone un frente al otro candidato socialista Mlenchon y al candidato verde.

Pero, por qu un gobierno de izquierda que resulta no es difundido por las fuerzas de izquierda y por los intelectuales portugueses, y otros que a menudo escriben sobre Portugal para destacar los reveses y las dificultades de la izquierda? Colaboran as para sabotear ese gobierno, dejndolo en la sombra. Parece que son personas a las que slo les gusta destacar los errores y los problemas de la izquierda, pero que no estn dispuestas a difundir y reconocer sus avances. A pesar de todo, el gobierno de unidad en Portugal avanza y tiende a volverse una referencia para la izquierda de los otros pases de Europa.

