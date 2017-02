Frederick Douglass: "El poder no concede nada si no se le exige"

La buena noticia es que el presidente Donald Trump dio inicio al Mes de Historia Afroestadounidense con una referencia al conocido abolicionista Frederick Douglass. La mala es que no parece darse cuenta de que Douglass est muerto. Frederick Douglass es un ejemplo de alguien que ha hecho un gran trabajo y es reconocido cada vez ms, me parece, dijo Donald Trump en el Debate en el Mes de la Historia Afroestadounidense celebrado en la Casa Blanca. No queda claro si se trat de un error o si fue un verdadero acto de ignorancia acerca de quin fue Frederick Douglass o, tal vez, uno de los tristemente clebres hechos alternativos de Trump. Lo que s est claro es que el espritu de resistencia por el que se recuerda a Frederick Douglass est intacto y en franca oposicin al gobierno de Trump.Frederick Douglass naci en 1817 o 1818. Como seala en su exitosa autobiografa publicada en 1845,escrita por l mismo, Douglass no estaba seguro del ao de su nacimiento, ya que en gran medida la inmensa mayora de los esclavos saben tan poco de su edad como los caballos de la suya y, por lo que s, es deseo de la mayora de los amos mantener a sus esclavos en esa ignorancia. Pese a esta duda, la vida de Frederick Douglass est bien documentada: se sabe de la violencia que sufri cuando era esclavo, de su valiente resistencia, de su huida rumbo al norte y de su trabajo como orador y lder abolicionista. Falleci el 20 de febrero de 1895 a los 77 aos de edad.Las protestas contra Donald Trump han ido aumentando desde que asumi el cargo presidencial. Cerca del lugar de la ceremonia de asuncin, decenas de personas fueron arrestadas. Un grupo de activistas del movimiento Black Lives Matter (Las vidas afroestadounidenses importan) logr bloquear un control de seguridad de la ceremonia. Al da siguiente, uno de los primeros actos pblicos del presidente Trump fue denunciar el hecho indiscutible de que la concurrencia a su ceremonia de asuncin haba sido mucho menor a la de Barack Obama en 2009. Ese mismo da ms tarde, el ego de Trump fue herido ms an cuando la concurrencia a la histrica Marcha de las Mujeres en Washington fue por lo menos tres veces superior a la de su ceremonia de asuncin el da anterior. Paralelamente, hubo ms de 600 marchas de solidaridad en todo el mundo, con una participacin multitudinaria que asombr a los propios organizadores de las marchas en todas partes.Durante la primera semana de Trump en el cargo continuaron las protestas: se interrumpieron las audiencias que se estn llevando a cabo para la confirmacin de sus polmicos candidatos a cubrir cargos en el gabinete y se realizaron movilizaciones de emergencia contra una ola de rdenes ejecutivas y memorandos destinada a reactivar y acelerar la construccin de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access.El viernes Trump emiti la orden ejecutiva titulada Proteccin de Estados Unidos contra el ingreso de terroristas extranjeros, popularmente conocida como la prohibicin musulmana de Trump. La orden prohbe el ingreso a Estados Unidos de cualquier refugiado y toda otra persona procedente de siete pases con mayora musulmana: Irn, Irak, Libia, Somalia, Sudn, Siria y Yemen. Los agentes de aduanas comenzaron con las detenciones en los aeropuertos casi inmediatamente y con ello desataron manifestaciones en los aeropuertos de todo el pas. El sbado por la noche Ann Donnelly, jueza del Distrito Federal de Brooklyn, emiti una suspensin contra la orden ejecutiva a nivel nacional. Poco despus, los jueces federales de California, Massachusetts, Virginia y Washington imitaron el fallo.El lunes por la noche ocurri algo sorprendente: la fiscal general de Estados Unidos, Sally Yates, instruy a los fiscales del Departamento de Justicia no defender la orden ejecutiva en los tribunales. Trump la despidi en cuestin de horas. Era la primera vez que un presidente despeda al fiscal general de los Estados Unidos desde que lo hiciera Richard Nixon en medio del escndalo de Watergate. En una protesta histrica, ms de mil funcionarios del Departamento de Estado firmaron un cable de desacuerdo, en el que expresan su oposicin a la orden. Las actuales protestas y la cantidad de demandas judiciales obligaron al gobierno de Trump a dar marcha atrs y especificar que las personas que ya tienen residencia permanente quedan exentas.La resistencia generalizada a Trump y sus polticas tambin lleg al Congreso. Los senadores demcratas boicotearon votaciones clave de varios de los candidatos de Trump para el gabinete y lograron retrasar la aprobacin en comisiones del: candidato a Secretario de Salud y Servicios Humanos y actual congresista de Georgia, Tom Price; candidato a Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y del candidato a administrador de la Agencia de Proteccin Ambiental, Scott Pruitt. Incluso, dos senadoras republicanas, Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine anunciaron que votarn en contra de la candidata de Trump para el Departamento de Educacin, Betsy DeVos, activista multimillonaria a favor de la privatizacin de las escuelas, decisin que amenaza su confirmacin en un Senado muy dividido.A pesar de la confusin presidencial, Frederick Douglass est muerto. Sin embargo, sigue inspirando a personas de todo el mundo. Douglass estuvo al frente de la resistencia a la opresin como pionero en la organizacin de distintos grupos sociales: luch contra la esclavitud y tambin abog por los derechos de las mujeres y por las luchas de liberacin fuera de Estados Unidos. Sin lucha, no hay progreso, dijo Douglass en 1857 y agreg: El poder no concede nada si no se le exige. Nunca lo hizo y nunca lo har.2017 Amy GoodmanTraduccin al espaol del texto en ingls: Ins Coira. Edicin: Gabriela Daz Cortez y Democracy Now! en espaol, spanish@democracynow.orgAmy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en ms de 800 emisoras de radio y televisin en ingls y en ms de 450 en espaol. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Hroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.Fuente: http://www.democracynow.org/es/2017/2/3/frederick_douglass_el_poder_no_concede