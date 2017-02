Una sola vuelta

La Cometa

Que el 19 de febrero triunfe Lenin Moreno es posible y, a la vez, absolutamente necesario. Es posible porque su figura, donde se presenta o se habla de l, suscita clida simpata, emocin popular y respaldo. Es posible, adems, porque la inmensa mayora de la poblacin, aun formulando crticas o haciendo reparos a la administracin del presidente Rafael Correa, reconoce la inmensa obra realizada en la dcada que est por concluir, as como los cambios legales e institucionales efectuados en medio de la enconada oposicin de los eternos dueos del pas, ubicado en la gran empresa, la banca chulquera y la partidocracia.Es posible, igualmente, porque todos recuerdan el paso de Lenin por la vicepresidencia, cuando supo humanizar la poltica del Estado al dignificar a la enorme masa de discapacitados que existe en el pas, abrirle puertas para su bienestar y su trabajo.Todo esto favorece la perspectiva de triunfo en una sola vuelta, por ms que las encuestas interesadas (o pagadas) digan lo contrario, mientras algunas empresas de sondeo se pelean en nombre de una de las propuestas derechistas , disputndose a dentelladas el segundo puesto, con la esperanza de que Lenin Moreno pase a la segunda vuelta y pueda ser derrotado. Ilusiones, dulces ilusiones.Pero adems de ser posible el triunfo de Lenin Moreno en la primera vuelta, es absolutamente necesario que as ocurra, pues de otra manera el pas se vera abocado a una contienda poltica sin precedentes en la vida nacional, pues la oposicin buscara unificarse por encima de todas las diferencias que hoy mantienen, y pese a las dentelladas que se lanzan unos contra otros. Y es que en esta banda, que incluye a fascistas, curuchupas light y oportunistas de toda pelambre, los apetitos de poder son colosales.All se juntan los banqueros que despellejan al pueblo y que le hundieron con el feriado bancario; all los hbiles negociantes de la pasada deuda externa; all los amos de la prensa antigua y moderna; los nostlgicos del podrido Congreso nacional y del hombre del maletn. En fin, los agentes de multinacionales como la norteamericana Betchel, aqu enmascarada como Interagua o Tripleoro, con sus socios menores como los alcaldes socialcristianos de Guayaquil y Machala, adems de los fsiles polticos, el reducido grupo de generales privilegiados, el sector clerical que tiene como eterno dolo al tirano Garca Moreno.Por todo lo expuesto que es muy poco- nadie puede permanecer al margen del proceso electoral; nadie debe votar por las fuerzas regresivas del pasado; nadie puede ni debe apualar a la madre patria. Y menos que nadie la juventud estudiosa, obligada a pensar y recuperar a tiempo la memoria histrica. Permanecer en la indecisin, votar nulo o en blanco, equivocar el voto slo agravar los males del pas.Lenin Moreno representa la continuacin de la obra positiva, har posible la rectificacin de los errores, ser capaz de unir a las fuerzas sanas del pueblo ecuatoriano, lejos de todo sectarismo de grupo o de partido. Esto lo espera el Ecuador todo; esto anhela tambin la Patria Grande, nuestra Amrica.Blog del autor: http://galarzajaime.blogspot.com.ar