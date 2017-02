Lasso-Viteri: Ecuador como paraso fiscal

CELAG

Comenz el festival de propuestas demaggicas en Ecuador. El primero ha sido Lasso, el banquero-candidato, quien ni corto ni perezoso ha presentado un documento-compromiso para eliminar los impuestos en Ecuador. En el mismo sentido, Viteri, la Hillary ecuatoriana, tambin se ha sumado a estas rebajas impositivas. La oferta opositora en Ecuador, sin sustento econmico alguno, obedece al viejo manual de la derecha cada vez que se acude a una cita electoral. Que nadie pague impuestos. Ecuador, el Nuevo Paraso Fiscal. Esta es la verdadera propuesta del binomio Lasso-Viteri para atraer a la ciudadana sin decirles toda la verdad.No descubrimos nada si afirmamos que a los ciudadanos en general no les gusta pagar impuestos. Pero tampoco a ningn ciudadano le gustara no tener carreteras; u hospitales a los que acudir cuando un familiar se enferma; o colegios gratuitos en los que estudia la mayora de los nios. Imagnense qu hacer sin recursos pblicos para afrontar las desgracias de un terremoto. A ningn afectado le gustara que se aplicara el neoliberal slvese quin pueda a la hora de reconstruir su propia casa.No es tarea sencilla discutir de impuestos en poca electoral. Sin embargo, por responsabilidad poltica y econmica, no debemos engaarnos ni hacer trampas al solitario. Si nadie paga impuestos, entonces, no habr manera de construir carreteras, ni hospitales ni colegios, ni universidades, ni posibilidad de reconstruccin ante cualquier desgracia natural, sea terremoto, lluvias torrenciales o sequas continuadas.En Ecuador, gracias a la poltica econmica de la Revolucin Ciudadana, se ha conseguido alcanzar el mismo valor promedio de presin tributaria que tiene la regin latinoamericana (an muy por debajo de los pases econmicamente ms desarrollados). Este nivel se ha logrado bajo principios de justicia social. En la ltima dcada, la presin tributaria de los impuestos directos creci en un 78% mientras que la de los indirectos lo hizo en un 12%. Esto muestra innegablemente una mejora en trminos de progresividad respecto al sistema heredado. Adems, se han conseguido importantes avances en la lucha contra el fraude y la evasin; se ha intensificado la batalla contra los parasos fiscales. Se ha modernizado y mejorado tecnolgicamente las herramientas tributarias haciendo al sistema ms sencillo, inclusivo y eficaz. Indudablemente, se ha ganado mucho en soberana tributaria.Discutir sobre poltica tributaria es justo y necesario. No debemos rehuir a esta temtica trascendental de la poltica econmica. Nadie duda que todava resta mucho por hacer en Ecuador para tener una estructura tributaria an ms progresiva, con mayor capacidad recaudatoria y mucho ms amigable y efectiva. Es preciso discutir los detalles de algunos impuestos para que verdaderamente sirvan como incentivos productivos y no cmo mecanismos para evitar el pago del tributo. Se ha de perfeccionar el sistema tributario para evitar que los que ms tienen deduzcan pagos y los que menos tienen se vean afectados injustamente en algunos casos.Estas y otras casusticas tributarias han de ser obligatoriamente objetos del debate poltico y econmico. El ciudadano tiene derecho a conocer los pros y contras de cada tributo. Pero sin mentiras ni engaos. La cuestin tributaria tiene una dimensin individual pero otra colectiva. No podemos ni debemos pensar en una estructura tributaria sin considerar que vivimos en sociedad. No tendra sentido proponer no pagar impuesto si es que queremos tener carreteras, colegios, hospitales, respuestas inmediatas a desastres naturales, policas, sistema de justicia, defensa del territorio.Es por ello que la propuesta Lasso-Viteri es sobre todas las cosas una oferta irresponsable polticamente, sin rigor tcnico, y que solo pretende lograr que Ecuador sea un paraso fiscal. Qu cada quin se busque su vida como buenamente pueda a pesar de las desigualdades histricas de las que partimos. Seguramente el tndem Viteri-Lasso no se atreva a decir lo que realmente proponen: menos recursos para los gobiernos autnomos descentralizados, salud solo para quin pueda pagarla, estudios segn la capacidad financiera, carreteras exclusivas de los barrios ricos, un sistema judicial endeble e insuficiente, incapacidad de respuesta pblica frente a los desastres naturales. En definitiva, lo que propone el binomio Lasso-Viteri es ganar votos a costa de quitar derechos sociales. Que cada quien decida el pas que quiere.Fuente: http://www.celag.org/lasso-viteri-ecuador-como-paraiso-fiscal/