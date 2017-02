La partida comienza a jugarse en nosotros

Para los revolucionarios, referirnos a la necesidad del pensamiento crtico se articula indefectiblemente con la prctica poltica. Es quizs esa, una de sus esencias. La separacin de la teora y la prctica en campos de anlisis o discusin, puede tener una importancia metodolgica, pero solo eso aunque no es menor. Ha sido este ltimo uno de los terrenos en que se han dado las manos postulados abiertamente desmovilizadores como los que propugnaron el fin de la historia y las ideologas, con expresiones de dogmatismo en el campo opuesto al capitalismo. Dicho esto, tratar de centrarme en el tema de este panel.

Uno de los primeros retos en la construccin de ese pensamiento crtico se encuentra en identificar su potencialidad y necesidad como fuerza movilizativa. Cmo se expresa en la prctica esa cualidad? Primero, porque es precisamente a travs de la articulacin de ese pensamiento y el pueblo que puede definirse el contenido de la movilizacin y la prctica poltica. En segundo lugar, porque cuando la necesidad de cambio se traduce en organizacin efectiva para el cambio; la definicin de los objetivos, la misin, las formas de hacer y la actuacin en el contexto pasan por un necesario dilogo con las bases de esa organizacin. Esos contactos deben caracterizarse por uno de los aspectos que distinguen el pensamiento crtico: no se trata de un ejercicio estrictamente acadmico, sino para la transformacin de la realidad.

A qu realidad nos enfrentamos, qu queremos transformar? En materia cultural, el compaero Fernando Martnez Heredia ha insistido en que ya ni siquiera se trata de inducir un pensamiento nico, sino suprimir todo pensamiento. Segn l, el esfuerzo del capitalismo actual pasa en la guerra cultural por el dominio de la vida cotidiana.

Pero esa vida cotidiana se funda tambin en la acumulacin cultural y el sentido comn. Es en ese terreno donde se intenta naturalizar la actual situacin, presentndola como un orden de cosas que no puede cambiarse. Todo debe hacerse en los marcos establecidos: es natural que la sociedad (y las naciones) estn divididas en ricos y pobres (desarrollados/subdesarrollados), la salida de las condiciones de pobreza solo depende del esfuerzo individual, slo podemos cuando ms mejorar un poco la vida de los sectores ms desfavorecidos.

El sistema de dominacin mltiple, que incluye la estructura econmica pero no se reduce a ella, pretende quitar la conflictividad al lenguaje, al fenmeno de las identidades, a la educacin, a las ciencias sociales, a la legalidad, a la cultura en su sentido ms amplio.

En el caso del lenguaje, el pensamiento crtico viene a ratificar la idea que los trminos sin contenido sirven solo para hacer propaganda sobre la base del sentido comn existente. Cul es ese sentido comn? Aquel en que se ha enquistado la idea de que la poltica y la tica no estn relacionadas; y as aparecen axiomas desmovilizadores repetidos de boca en boca: todos los polticos son corruptos, la poltica es sucia. Esto es funcional a la derecha que capitaliza a su favor los niveles ascendentes de abstencionismo, los sectores indecisos, o que se regenera porque en su pragmatismo electoral y organizativo funciona tambin la lgica del mercado: siempre un partido tradicional desacreditado podr sustituirse por una nueva derecha oxigenada y construida con el apoyo de los medios de comunicacin y el gran empresariado.

Otro ejemplo relacionado al lenguaje. Qu ha pasado con el trmino democracia? Se ha vuelto fundamentalmente contra la izquierda, y nos ha puesto a jugar en el terreno del paradigma de gobernabilidad liberal-democrtico. De esta forma: 1. Se jerarquiza este paradigma; 2. Se realiza una construccin histrica del ideal democrtico que se las arregla para saltar de la Revolucin francesa de finales del siglo XVIII a la reconfiguracin liberal que sigui a las dictaduras latinoamericanas del pasado siglo, negando otras experiencias; y 3. Sita el trmino democracia en un terreno estanco, el de la poltica formal. Como contrapartida, con el pensamiento crtico queremos dar contenido, definir, hablar y movilizar en torno a la participacin popular; a la democratizacin de la economa, no en el cerrado sentido de reivindicar el derecho individual a la propiedad privada, un derecho secuestrado por los grandes grupos econmicos, sino en la bsqueda de niveles de justicia y equidad; a la democratizacin del acceso a la informacin y del conocimiento.

Qu ha ocurrido con las llamadas ciencias sociales? Ha existido una tendencia a su academizacin. Esto ha sido un proceso natural, comprensible en el sentido de la necesidad de las ciencias de precisar su objeto de estudio, sus tcnicas, ampliar y actualizar el tratamiento de los problemas que enfrenta. Desde los aos de la Reforma de Crdoba haba sido una aspiracin de los sectores ms progresistas convertir los problemas sociales en problemas de la academia. Lo que ocurre es que esto deba convertirse en un proceso en ambas direcciones.

La distorsin en la devolucin, un trmino poco feliz porque ya carga una idea de separacin, tiene al menos cuatro elementos identificables: 1. El predominio en el terreno del pensamiento social durante el ltimo cuarto del siglo XX, de un abanico de relatos que condujeron al abandono de todo horizonte crtico radical y a la deslegitimacin de todo cuestionamiento de la sociedad capitalista [1]; 2. El distanciamiento entre las investigaciones sociales y los decisores de polticas; 3. La subordinacin de las ciencias sociales (y algunos cientistas) a los juegos electorales; 4. El asistencialismo y verticalismo de las investigaciones sociales, que vienen en ocasiones a generalizar estudios particulares o proponer soluciones a la manera de algunos polticos, desde la incuestionable objetividad y neutralidad de las ctedras.

Quizs ninguna teora ha sufrido y al mismo tiempo resistido ms esta academizacin que el marxismo de Marx. Se le estudia desde la perspectiva marxista y la liberal, se acude a l para reivindicar una Economa Poltica del socialismo o una Economa Poltica del capitalismo, se nombr para justificar el Socialismo de Estado y para atacarlo. Nos encontramos con cientos de tesis que declaran el mtodo dialctico para estudiar los ms diversos temas y encubrir irreconciliables pertenencias ideolgicas. Del marxismo de Marx, en resumen, se habla ms de lo que se practica.

Conjurar estas distorsiones es otra tarea para el pensamiento crtico, y a ella pueden contribuir con especial fuerza eventos como este e investigadores y activistas que se han colocado en el centro de los procesos de cambio, como sujetos activos y en una posicin de horizontalidad con el pueblo del que nunca han salido.

Abordemos ahora el tema de la historia como campo de batalla. En rigor, se trata de no verla como una vuelta nostlgica al pasado, sino ponerla en dilogo con las tareas que tenemos. No podemos asumir que nuestra historia individual, nuestra historia grupal o siquiera la historia que construimos desde nuestras organizaciones en Amrica Latina, es la que se asume por la gente o la que se trasmite en nuestras instituciones educativas. Qu historia prevalece en el sentido comn? Escrita o divulgada por quin o quines?

El hroe nacional cubano Jos Mart deca en su ensayo Nuestra Amrica: Injrtese en nuestras repblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repblicas [2]. Desde un anlisis que tambin pona como centro la realidad y peculiaridades de nuestras tierras, pero desde otra perspectiva ideolgica, el peruano Jos Carlos Maritegui sealaba: No queremos ciertamente que el marxismo sea en Amrica Latina calco y copia. Debe ser creacin heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro lenguaje, al socialismo indoamericano.

En resumen, nuestros prensadores, nuestras experiencias revolucionarias, nuestra historia, estn en condiciones de dialogar en una situacin de igualdad con lo producido en otras partes del mundo. Esa es otra de las claves del pensamiento crtico: mirar con espejuelos propios todo lo que recibimos. Es este tambin un camino para romper una cierta tradicin de crisis reflejo que durante un tiempo sola movernos, impactarnos, dividirnos; no exclusivamente por nuestras realidades, problemas y contradicciones, sino por las de otros.

A partir de los dos mil la cuestin del gobierno y en algunos casos del poder se dirimi en varios pases de nuestra rea geogrfica en favor de las fuerzas progresistas. Ello ha implicado una reconversin tctica de la derecha, que comienza a expresarse en un estado de ofensiva. Entiendo que estos temas se abordarn en otros paneles, por ello me limito a decir que nos corresponde entonces tambin pensar y practicar nuestra reconversin tctica. Parafraseando a Roque, necesitamos un canto que surja de las ideas, pero que sirva para poner estas ideas en renovado contacto con la tierra y los hombres.

II.

En esa vuelta a nosotros, en ese dialogo con nuestras experiencias, regresar a Schafik tiene un lugar fundamental. Lo digo desde mi identidad de cubano y revolucionario. La realizacin de actos, conmemoraciones y eventos se ha convertido en una prctica, que si bien ayuda a divulgar y visibilizar no desarrolla todas las potencialidades de ese regreso. A Marx en el mundo, y a Schafik en El Salvador como dice Roberto Regalado hay que acudir en los procesos, y no por momentos.

En Schafik se abordan varias de las ideas que mencionamos antes. Esa articulacin entre teora y prctica se refleja desde la dcada del cincuenta, y ha sido recogida exhaustivamente por varios de los compaeros que se relacionaron con l o han estudiado su vida y obra esas dos categoras que a veces parece pudieran separarse cuando no es as. Ah estn las memorias de los anteriores seminarios. Solo quisiera apuntar que con Schafik y con otros, pero este seminario est dedicado a l se demuestra que esas fronteras entre actividad terica y prctica son a veces resultado de construcciones impostadas. Ambas estn presentes cuando se disea un Programa de Cambio y se moviliza al pueblo en torno a l; cuando se identifica la importancia de la unidad, se perfila la diversidad en ella y se jerarquizan los elementos comunes; cuando se precisa al sujeto revolucionario en su amplitud y se mueven los resortes para organizarlo en la revolucin, o se rinde cuentas ante l en esa heterogeneidad a travs de tribunas populares.

Esta articulacin en Schafik se expresa en otra de las ideas que hemos defendido en este trabajo: que el leguaje y los conceptos son un terreno en (y de) disputa, que los trminos y las frases no son nada sin contenido al menos no son lo que necesitamos, quedan en un limbo utilitario para un lado u otro. En este sentido, hablaba ya en 1964 de: [] no querer resolverlo todo con fraseologa revolucionaria y aunque al principio no le hablemos de revolucin a nuestros compaeros de trabajo, ganmonos su confianza con sus problemas inmediatos [] [3]. En los textos que he consultado, muchos de ellos elaborados indistintamente para organizar, educar o movilizar; decir democracia, unidad, pueblo, sujeto revolucionario, autodeterminacin, socialismo, implica clarificar qu se entiende como tales.

Tambin en el tema de la historia encontramos asideros en Schafik. La necesidad de pensar y caminar con cabeza propia se reflej en su preocupacin por construir esa historia otra, alternativa y potencialmente liberadora, en la medida que cale en la gente. Esa construccin no se basa solamente en conocer los acontecimientos concretos, sino en que existen experiencias vlidas. Ejemplos de este desvelo son los trabajos Configuracin del capitalismo en El Salvador, Inicio de la dictadura militar y la insurreccin de 1932 y Resea sobre partidos oficiales, recogidos en Legado de un revolucionario. Quisiera mencionar tambin su intervencin de 1988 que se dio a conocer como El Che y Amrica Latina, especialmente porque ve a un tiempo la comunidad y diversidad histrica del llamado Tercer Mundo, Nuestra Amrica, Centro Amrica y El Salvador. Y lo hace desde la vuelta al Ernesto Guevara que identific las potencialidades de la experiencia vietnamita, critic el modelo de socialismo con el que se encontr en la URSS y los dems pases de la comunidad socialista euro-oriental; la vuelta al Che personificacin del internacionalismo, antidogmtico y de la mxima consecuencia entre las palabras y los hechos [4].

III.

Quisiera finalmente, recuperar una de las esencias de nuestra lucha cultural, de la Batalla de Ideas a que estamos llamados diariamente. Radica, en mi criterio, en articular la transformacin de la sociedad, las luchas colectivas con nuestro cambio individual. Esta ha sido tambin una clave latinoamericana y caribea: el insuficientemente reivindicado intelectual y luchador anticolonialista martiniqueo Franz Fanon lo hace desde su elaboracin peculiar de la dialctica entre el Amo y el Esclavo; el Che Guevara, desde su concepcin del hombre nuevo a construirse en el escenario cultural de las invisibles leyes del capitalismo que actan, de manera sutil, sobre el comn de la gente; y Schafik, cuando dice [] entramos en el sistema, para cambiar el sistema, no para que el sistema nos cambie a nosotros [5]. Ciertamente, esta ltima idea se refiere a la misin del partido revolucionario en las nuevas condiciones; pero en mi criterio, es en cada uno de nosotros donde comienza a jugarse la partida.

Fernando Luis Rojas es investigador del Centro de Estudios de la Cultura Cubana Juan Marinello

