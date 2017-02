Cuanto ms juda se vuelve Theresa May ms antisemita se vuelve Gran Bretaa.

En el da de hoy, el Jewish Chronicle (JC) inform de que el nmero de incidentes antisemitas en Gran Bretaa en 2016 fue el ms alto de la historia. Las estadsticas de la CST -Community security trust- muestran que hubo 1.309 incidentes de "odio a los judos" el ao pasado, un aumento del 36% por sobre los 12 meses anteriores.

Por supuesto, la CST no es una fuente fiable y sus lineamientos de antisemitismo han sido desacreditados varias veces. Sin embargo, si estas estadsticas son exactas, slo demuestran que cuanto ms invierte el Gobierno britnico en la lucha contra el antisemitismo... ms antisemita se vuelve Gran Bretaa.

Esto es bastante fcil de explicar. La lucha contra el antisemitismo es ahora una industria rentable. Todos los das nos enteramos de alguna nueva organizacin juda dedicada a la lucha contra el antisemitismo y de dar caza a los enemigos de los judos y todo a expensas del contribuyente britnico*.

Y como siempre en el caso de Israel y el sionismo, estas organizaciones son sostenidas econmicamente por el mismo odio al judo al que tratan de oponerse. Y cuando no encuentran odio al judo lo inducen o incluso lo inventan.

Por ejemplo, hemos visto en las ltimas semanas que Stephen Silverman de la Campaa Contra el Antisemitismo (CAA) ha lanzado una guerra contra la popular figura de culto David Icke. El mismo Stephen Silverman que lanz esta guerra tambin lanz otra contra la cantante Alison Chabloz por expresar sus pensamientos sobre la religin del Holocausto en forma de cancin de cabaret.

Estas violentas campaas contra buscadores de la verdad britnicos es poco probable que haga populares a los judos de Reino Unido. Todo lo contrario. Ambas campaas fueron contraproducentes de inmediato: el trabajo de Alison se hizo viral y la campaa contra Icke prob solamente que la investigacin de Icke sobre el sionismo de Rothschild no slo es verdadera sino que es realmente esencial. Claramente estas campaas no van a silenciar a Icke o a Chabloz, pero van a confirmar que las instituciones judas aqu en Gran Bretaa no suscriben la nocin de libertad de pensamiento ni de los derechos humanos elementales.

David Rich, Director Adjunto de Comunicacin de la CST dijo al JC: "Creo que hay un clima general en lugar de una cosa especfica que es responsable del aumento de los incidentes (antisemitas)".

Rich es malo. Hay un factor crucial en el aumento de la oposicin a los judos y su poltica: el poder judo ha perdido toda su sutileza. Ahora es crudo y vulgar y se manifiesta a la luz, ya sea si se trata de la campaa contra Jeremy Corbyn y su partido Laborista, la cruda interferencia de la embajada de Israel en la poltica de partidos britnicos o la caza constante de los crticos de Israel. E incluso la impunidad del sospechoso pederasta Lord Janner.Y cada vez ms britnicos estn ahora leyendo entre lneas. Han tenido suficiente.

Si el Gobierno britnico est realmente preocupado por el antisemitismo lo podra eliminar en poco tiempo. Se debe despojar inmediatamente a las organizaciones judas de cualquier tratamiento y fondos especiales y se debe dejar de gastar millones en el CST y en todas las otras organizaciones paramilitares solo para judos que actan en el reino.

Todos estamos de acuerdo en que el racismo es algo malo, as que vamos a luchar contra l de una manera universal en lugar de seguir los caprichos de una tribu en particular.

* Theresa May, prometi recientemente asignar ms de 13,4 millones de libras al ao para asuntos de seguridad judos.

