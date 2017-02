La larga sombra de Trump se proyecta sobre Europa

Despertar para seguir soando

Pgina/12

Un par de das antes de la asuncin de Donald Trump, Marine le Pen fue vista sentada en el Caf Trump Tower de la Quinta Avenida, como si esperara ser llamada por el presidente entrante. Si bien no se realiz ninguna reunin, lo que sucedi pocos das despus de la asuncin parece un efecto secundario de esa fallida reunin: el 21 de enero, en Koblenz, los representantes de los partidos populistas de derecha europeos se reunieron bajo el lema de Libertad para Europa. El encuentro fue dominado por Le Pen, quien llam a los votantes de toda Europa a despertar y seguir el ejemplo de los votantes estadounidenses y britnicos; predijo que las victorias del Brexit y de Trump desencadenara una ola imparable de todos los domins de Europa. Trump dej claro que no apoya un sistema de opresin de los pueblos: 2016 fue el ao en que el mundo anglosajn despert. Estoy seguro de que 2017 ser el ao en el que la gente de Europa continental se despierte.Qu significa despertar aqu? En su interpretacin de los sueos, Freud relata un sueo bastante aterrador: un padre cansado que pasaba la noche al lado del atad de su joven hijo, se duerme y suea que su hijo se acerca a l en llamas, dirigindose a l con este horrible reproche: Padre, no ves que estoy ardiendo? Poco despus, el padre se despierta y descubre que, debido a la vela derribada, el pao del sudario de su hijo muerto efectivamente se incendi. El humo que oli mientras dorma se incorpor al sueo del hijo en llamas para prolongar su sueo. Fue as que el padre despert cuando el estmulo externo (humo) se volvi demasiado fuerte para ser contenido dentro del escenario del sueo? No era ms bien el anverso: el padre primero construy el sueo para prolongar su sueo, es decir, para evitar el desagradable despertar; sin embargo, lo que l encontr en el sueo literalmente la pregunta ardiente, el espectro espeluznante de su hijo reprochndole era mucho ms insoportable que la realidad externa, as que el padre despert, escap a la realidad externa. Por qu? Para seguir soando, para evitar el insoportable trauma de su propia culpa por la dolorosa muerte del hijo. Y no es lo mismo con el despertar populista? Ya en la dcada de 1930, Adorno coment que el llamado nazi Deutschland, erwache! (Alemania despierta!) significaba exactamente lo contrario: seguir nuestro sueo nazi (de los judos como el enemigo externo arruinando la armona de nuestras sociedades) para que uno pueda continuar a durmiendo! Dormir y evitar el rudo despertar, el despertar de los antagonismos sociales que atraviesan nuestra realidad social! Hoy la derecha populista est haciendo lo mismo: nos llama a nosotros a despertar a la amenaza de los inmigrantes para que podamos seguir soando, es decir, ignorar los antagonismos que atraviesan nuestro capitalismo global.El discurso inaugural de Trump era, por supuesto, la ideologa en su estado ms puro, un mensaje simple y directo que se basaba en toda una serie de inconsistencias bastante obvias. Como dicen, el diablo mora en los detalles. Si tomamos el discurso de Trump en su forma ms elemental, puede sonar como algo que Bernie Sanders podra haber dicho: Hablo por todos aquellos trabajadores olvidados, descuidados y explotados que trabajan duro, soy su voz, conmigo tienes poder ...Sin embargo, a pesar del evidente contraste entre estas proclamaciones y las primeras nominaciones de Trump (cmo puede el secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, director ejecutivo de Exxon Mobil, ser la voz de los trabajadores explotados?), hay una serie de pistas que dan una giro especfico a su mensaje. Trump habla de lites de Washington, no de capitalistas y grandes banqueros. Habla de la desvinculacin del rol del polica mundial, pero promete la destruccin del terrorismo musulmn,la prevencin de las pruebas balsticas norcoreanas y la contencin de la ocupacin china de las islas del mar de China meridional... as que lo que estamos obteniendo es el intervencionismo militar global ejercido directamente en nombre de los intereses estadounidenses, sin la mscara de derechos humanos y democracia. En los aos sesenta, el lema del movimiento ecolgico era Piensa localmente, acta globalmente. Trump promete hacer exactamente lo contrario: Piensa localmente, acta globalmente.Hay algo hipcrita en los liberales que critican el eslogan Amrica primero, como si esto no fuera lo que ms o menos todos los pases estn haciendo, como si Estados Unidos no jugara un papel global precisamente porque le vena bien a sus propios intereses ... Pero el subyacente mensaje de Amrica primero es triste: en el siglo americano, Amrica se resign a ser slo uno entre los pases. La irona suprema es que los izquierdistas que durante mucho tiempo criticaron la pretensin de ser el polica global pueden comenzar a anhelar los viejos tiempos cuando, con toda hipocresa incluida, Estados Unidos impuso normas democrticas al mundo.Pero lo que hace que el discurso inaugural de Trump sea interesante (y eficiente) es que sus inconsistencias reflejan las inconsistencias de la izquierda liberal. Hay que repetir una y otra vez que la derrota de Clinton fue el precio que ella tuvo que pagar por neutralizar a Bernie Sanders. Ella no perdi porque se movi demasiado a la izquierda, pero precisamente porque era demasiado centrista y de esta manera no logr capturar la rebelin anti-establishment que sostuvo tanto a Trump como a Sanders. Trump les record la realidad medio olvidada de la lucha de clases, aunque, por supuesto, lo hizo de una manera populista distorsionada. La rabia anti-establishment de Trump fue una especie de retorno a lo que fue reprimido cuando la poltica de la izquierda liberal moderada se centr en temas culturales polticamente correctos. Esta izquierda obtuvo de Trump su propio mensaje pero al revs. Por eso la nica manera de responder a Trump habra sido apropiarse plenamente de la rabia contra el establishment y no descartarlo como primitivismo de basura blanca.La reaccin liberal predominante al discurso de asuncin de Trump estaba predeciblemente llena de visiones apocalpticas bastante simples - basta mencionar que el anfitrin de MSNBC Chris Matthews detect en l un fondo Hitleriano. Esta visin apocalptica es tpicamente acompaada por la comedia: la arrogancia de la izquierda liberal explota en su forma ms pura el nuevo gnero de programas de talk shows en clave de humor poltico (Jon Stewart, John Oliver ...) que en su mayora promulgan la pura arrogancia de la lite intelectual liberal. Pero el aspecto ms depresivo del perodo post-electoral en Estados Unidos no son las medidas anunciadas por el Presidente electo, sino la forma en que la mayor parte del partido Demcrata est reaccionando a su histrica derrota: la oscilacin entre los dos extremos, el horror al Gran Lobo Malo llamado Trump y el anverso de este pnico y fascinacin, la renormalizacin de la situacin, la idea de que nada extraordinario ocurri, que es slo otro revs en el intercambio normal entre presidentes republicanos y demcratas: Reagan, Bush, Trump... En este sentido, Nancy Pelosi hace referencia repetidamente a los acontecimientos de hace una dcada. Para ella, la leccin es clara: el pasado es un prlogo. Lo que funcion antes funcionar de nuevo. Trump y los republicanos se sobreponen, y los demcratas tenemos que estar listos para aprovechar la oportunidad cuando lo hagan. Tal postura ignora totalmente el verdadero significado de la victoria de Trump, las debilidades del partido Demcrata que la posibilitaron y la reestructuracin radical de todo el espacio poltico que anuncia esta victoria. En Europa occidental y oriental, hay seales de una reorganizacin a largo plazo del espacio poltico. Hasta hace poco, el espacio poltico estaba dominado por dos partidos principales que se dirigan a todo el cuerpo electoral, un partido de centro-derecha (democratacristiano, liberal-conservador, popular ...) y un partido de centro-izquierda, (Socialdemcrata ...), con partidos ms pequeos dirigindose a un electorado limitado (ecologistas, libertarios, etc.). Ahora cada vez hay ms de un partido que representa el capitalismo global como tal, generalmente con relativa tolerancia hacia el aborto, los derechos de los homosexuales, las minoras religiosas y tnicas, etc.; en oposicin a ese partido, hay otro partido populista anti-inmigrante cada vez ms fuerte que va acompaado de grupos neofascistas directamente racistas en sus mrgenes.De manera que la historia de Donald y Hillary contina: en su segunda entrega, los nombres de la pareja se cambian por los de Marine le Pen y Francois Fillon. Ahora que Franois Fillon fue elegido candidato de la derecha para las prximas elecciones presidenciales francesas y con la certeza (casi total) de que en la segunda vuelta de las elecciones la eleccin ser entre Fillon y Marine le Pen, nuestra democracia alcanz su (hasta ahora) punto ms bajo. Si la diferencia entre Clinton y Trump era la diferencia entre el establishment liberal y la rabia populista de derecha, esta diferencia se redujo al mnimo en el caso de Le Pen versus Fillon. Si bien ambos son conservadores culturales, en materia de economa Fillon es puramente neoliberal mientras que Le Pen est mucho ms orientada a proteger los intereses de los trabajadores. En resumen, dado que Fillon representa la peor combinacin en la actualidad el neoliberalismo econmico y el conservadurismo social, uno est seriamente tentado a preferir a Le Pen. El nico argumento para Fillon es uno puramente formal: representa formalmente la Europa unida y una distancia mnima de la derecha populista, aunque, en cuanto al contenido, parece ser peor que le Pen. As que l representa la inmanente decadencia del establishment mismo aqu es donde terminamos despus de un proceso largo de derrotas y de retiros. En primer lugar, la izquierda radical tuvo que ser sacrificada por estar fuera de contacto con nuestros nuevos tiempos posmodernos y sus nuevos paradigmas. Luego la izquierda socialdemcrata moderada fue sacrificada por estar tambin fuera de contacto con las necesidades del nuevo capitalismo global. Ahora, en la ltima poca de este triste relato, la derecha liberal moderada (Jupp) fue sacrificada como desprovista de valores conservadores que hay que enrolar si nosotros, el mundo civilizado, queremos derrotar a le Pen. Cualquier semejanza con la vieja historia anti-nazi de cmo primero observamos pasivamente cuando los nazis en el poder sacaron a los comunistas, luego a los judos, luego a la izquierda moderada, luego al centro liberal, incluso a los conservadores honestos... es puramente accidental. La reaccin de Saramago abstenerse de votar es aqu obviamente lo UNICO apropiado para hacer. La Polonia de hoy ofrece un caso ms en esta direccin, sirviendo como una fuerte refutacin emprica a la predominante izquierda liberal de rechazo al populismo autoritario como poltica contradictoria que est condenada al fracaso. Si bien esto es cierto en principio a largo plazo, todos estamos muertos, como lo expres J. M. Keynes, puede haber muchas sorpresas en el (no tan) corto plazo.La visin convencional de lo que espera a los Estados Unidos (y posiblemente a Francia y los Pases Bajos) en 2017, es un gobernante errtico que promulga polticas contradictorias que benefician principalmente a los ricos. Los pobres perdern, porque los populistas no tienen esperanza de restablecer puestos de trabajo manufactureros, a pesar de sus promesas. Y la afluencia masiva de migrantes y refugiados continuar, porque los populistas no tienen planes para abordar las causas fundamentales del problema. Al final, los gobiernos populistas, incapaces de un gobierno efectivo, se desmoronarn y sus lderes se enfrentarn o bien al juicio poltico o no podrn ser reelectos. Pero los liberales estaban equivocados. PiS (Derecho y Justicia, el partido gobernante-populista) se ha transformado de una nulidad ideolgica en un partido que ha logrado introducir cambios impactantes con velocidad y eficiencia rcord. Ha promulgado las mayores transferencias sociales en la historia contempornea de Polonia. Los padres reciben un beneficio mensual de 500 zloty ($ 120) por cada nio despus de su primer hijo o por todos los nios de las familias ms pobres (el ingreso promedio mensual neto es de aproximadamente 2.900 zloty, aunque ms de dos tercios de los polacos ganan menos). Como resultado, la tasa de pobreza ha disminuido en un 20-40 por ciento y en un 70-90 por ciento entre los nios. La lista sigue: En 2016, el gobierno introdujo la medicacin gratuita para las personas mayores de 75 aos. El salario mnimo ahora supera lo que los sindicatos haban buscado. La edad de jubilacin se ha reducido de 67 para hombres y mujeres a 60 para mujeres y 65 para hombres. El gobierno tambin planea alivio fiscal para los contribuyentes de bajos ingresos.PiS hace lo que Marine le Pen tambin promete hacer en Francia: una combinacin de medidas anti-austeridad transferencias sociales que ningn partido de izquierda se atreve a considerar ms la promesa de orden y seguridad que afirma identidad nacional y promete lidiar con la amenaza de inmigrantes. Quin puede superar esta combinacin que aborda directamente las dos grandes preocupaciones de la gente comn? Podemos discernir en el horizonte una situacin extraamente pervertida en la que la izquierda oficial est imponiendo la poltica de austeridad (al tiempo que aboga por los derechos multiculturales, etc.), mientras que la derecha populista lleva a cabo medidas antiausteridad para ayudar a los pobres (continuando con la agenda xenfoba nacionalista) la ltima figura de lo que Hegel describi como el verkehrte Welt, el mundo del revs.Y si Trump se mueve en la misma direccin? Qu pasara si su proyecto de proteccionismo moderado y grandes obras pblicas, combinado con medidas de seguridad anti-inmigrantes y una nueva pervertida paz con Rusia, funciona de alguna manera? El idioma francs utiliza el llamado ne expletivo despus de ciertos verbos y conjunciones; Tambin se denomina no negativo porque no tiene valor negativo en s mismo, sino que se usa en situaciones en las que la clusula principal tiene un significado negativo (negativa o negativa negada), es decir, como expresiones de miedo, advertencia, duda y negacin. Por ejemplo: Elle a peur quil ne soit malade (ella tiene miedo de que l est enfermo). Lacan observ cmo esta negacin superflua representa perfectamente la brecha que separa nuestro verdadero deseo inconsciente de nuestro deseo consciente: cuando una esposa tiene miedo de que su marido est enfermo, bien puede preocuparse de que no est enfermo (deseando que est enfermo). Y no podramos decir exactamente lo mismo acerca de los liberales de izquierda horrorizados por Trump? Ils ont peur quil ne soit une catastrophe. (Ellos temen que sea una catstrofe. Lo que realmente temen es que no sea una catstrofe.)Uno debera liberarse de este falso pnico falso, del temor a que la victoria Trump sea el ltimo horror que nos hizo apoyar Hillary a pesar de todas sus obvias deficiencias. Las elecciones de 2016 fueron la derrota final de la democracia liberal, ms precisamente, de lo que podramos llamar el sueo de la izquierda (Fukuyama), y la nica manera de derrotar realmente a Trump y redimir lo que vale la pena salvar en la democracia liberal es realizar una divisin sectaria del cadver principal de la democracia liberal en definitiva, cambiar el peso de Clinton a Sanders. Las prximas elecciones deberan ser entre Trump y Sanders. Los elementos del programa para esta nueva Izquierda son relativamente fciles de imaginar. Trump promete la cancelacin de los grandes acuerdos de libre comercio apoyados por Clinton, y la alternativa de izquierda a ambos debera ser un proyecto de nuevos acuerdos internacionales diferentes. Los acuerdos que establecieran el control de los bancos, los acuerdos sobre normas ecolgicas, sobre los derechos de los trabajadores, la asistencia sanitaria, la proteccin de las minoras sexuales y tnicas, etc. La gran leccin del capitalismo global es que los Estados nacionales por s solos no pueden hacer el trabajo, slo una nueva poltica internacional puede quizs frenar el capital global.Un viejo izquierdista anticomunista me dijo una vez que lo nico bueno de Stalin fue que realmente asust a las grandes potencias occidentales, y uno podra decir lo mismo de Trump: lo bueno de l es que realmente asusta a los liberales. Despus de la Segunda Guerra Mundial, las potencias occidentales aprendieron la leccin y se centraron tambin en sus propias deficiencias, lo que les llev a desarrollar el Estado del Bienestar podrn nuestros liberales de izquierda hacer algo similar?Para concluir volvamos a Marine le Pen. En un momento, ella definitivamente dio en la tecla: 2017 ser el momento de la verdad para Europa. Sola, aplastada entre Estados Unidos y Rusia, tendr que reinventarse o morir. El gran campo de batalla de 2017 estar en Europa, y en juego estar el ncleo mismo del legado emancipatorio europeo.* Filsofo y crtico cultural esloveno. Su ltima obra es Contragolpe absoluto (Editorial Akal).Traduccin: Celita Doyhambhre.Fuente: http://www.pagina12.com.ar/18082-despertar-para-seguir-sonando