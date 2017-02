Entrevista a Julian Assange, fundador y director de WikiLeaks

Trump es un lobo con piel de lobo

Pgina 12

Despus de publicar los documentos que terminaron de hundir la candidatura de Hillary Clinton a la presidencia de Estados Unidos, despus del indulto de Obama a su fuente Chelsea Manning, despus de ms de cuatro aos de encierro en la embajada de Ecuador en Londres y de que Gran Bretaa fuera acusada de detencin ilegal por retenerlo ah, a un mes de las elecciones en Ecuador que sern clave para su futuro, Julian Assange, director de WikiLeaks, accede a hablar de todos estos temas.

Sweater azul y pantaln verde arrugados, zapatillas rojas y barba blanca como su piel, da vueltas alrededor de una larga mesa en la sale de conferencias de la embajada de Ecuador en Londres. Mientras circula contesta preguntas durante ms de dos horas. Habla con voz grave en forma pausada y deliberada, entre largos silencios, como una llama que de a ratos parece apagarse a la espera de una idea y cuando sta llega, se vuelve encender.

Suena confiado y seguro cuando habla de WikiLeaks y el lugar que ocupa su sitio de filtraciones en el mundo de los medios pero duda de su propio futuro, jaqueado por sus problemas legales con Suecia, Gran Bretaa y Estados Unidos, ms el inminente cambio de gobierno en el pas que le ha dado refugio. No esquiva ninguna, pero vuelve una y otra vez a quien a esta altura parece haberse convertido en su enemiga ntima, Hillary Clinton, como si ya extraara su ausencia del escenario poltico.

Qu piensa de Trump?

Es un populista de derecha, una clase de poltico con amplios antecedentes en la historia de Amrica latina. Lo inusual es que la red de influencia de Clinton creci y se expandi tanto durante la presidencia de Barack Obama, que los demcratas se han convertido en el partido del establishment en Estados Unidos. Entonces te encontrs en una situacin en la que el apoyo a la CIA por parte de los Demcratas es del 32 por ciento y entre los republicanos el apoyo a la CIA es de apenas el 2 por ciento. Tens a los demcratas buscando un conflicto con Rusia y a los republicanos diciendo que no hay que pelearse con Rusia. Tenes a los demcratas diciendo que la destruccin de Libia y Siria es una cosa buena, mientras tens a los republicanos diciendo que no hay que meterse en esos pases. Tens a los demcratas diciendo que la alianza con los saudes es algo bueno y hay que mantenerla y muchos congresistas republicanos apoyan esa postura tambin. Entonces Trump debe tomar la postura contraria para diferenciarse. Claro que ahora que los republicanos estn en el gobierno todo puede cambiar, pero en este momento hay un contraste muy grande entre el gobierno que se fue y el que lleg. Los halcones neoconservadorews como Paul Wolfowitz, Robert Kagan, y William Kristol, la gente que rodea a George W. Bush, yo pens que eran republicanos, se presentaban como ultrarepublicanos pero en esta ltima eleccin elogiaron y apoyaron a Hillary Clinton. Eso te dice algo de Hillary Clinton, de Trump y de los neoconservadores.

Cmo concilia a ese justiciero librepensador que usted describe con el racista, misgino y xenfobo que conoci la opinin pblica?

Trump es un milmillonario que ha formado parte de la elite de Nueva York y sus viejos amigos incluyen a los Clinton. Pero no forma parte de la red de poder en Washington. El partido republicano no apoy su candidatura. El hecho de que sea un misgino y un racista lo hemos visto todos. l ha exhibido esa conducta. Cunto de eso fue sincero y cunto fue para congraciarse con la base blanca republicana no lo s. Clinton intent usar la carta de las polticas de identidad en la campaa. Dijo con mucha fuerza que ella era la candidata de los negros, las mujeres y los latinos. Como resultado de proyectarse como la candidata de esos grupos de identidad quienes no pertenecan a esos grupos empezaron a pensar, entonces quin es el candidato de mi grupo? Y as se fueron acercando Trump.

Usted dijo que no hubo contacto antes de publicar las filtraciones de lo emails de Hillary Clinton. No le hubiera convenido negociar con l antes de publicar la informacin, cuando usted tena mayor poder de fuego?

En lo personal seguramente me hubiera favorecido, pero no. Era importante no tener contacto.

Por qu?

Para prevenir alegaciones de que la publicacin estaba polticamente contaminada. No lo publicamos para favorecer a Trump. Lo publicamos por nuestras propias razones. Miralo desde perspectiva de WikiLeaks. Si nosotros tenemos acceso a informacin importante para entender cmo funciona la red Clinton en Washington y dentro del partido Demcrata es porque le hemos asegurado a nuestras fuentes que vamos publicar esa informacin de la manera ms apropiada y en el contexto en que pueda tener el mayor impacto. Nosotros, como la gran mayora de los analistas, pensamos que iba a ganar Clinton y que por lo tanto estbamos enfureciendo a la futura presidenta de Estados Unidos. Pensamos que en su presidencia mi situacin se tornara muy difcil y que continuara el proceso contra m del gran jurado que me investiga en Estados Unidos. Pensamos que nos estbamos sacrificando. Yo no cre que el establishment iba a dejar que Trump ganara. Trump tena a todos los sectores del establishment en su contra excepto los productores de carbn, que ya ni siquiera son un establishment importante de la economa. Tenia a los bancos en contra, los medios en contra, a los polticos en contra, a Silicon Valley en contra. Eric Schmidt, presidente de Google, trabaj activamente para la campaa de Clinton. Por qu perdieron? Porque leyeron las encuestas y pensaron que no podan perder. Si hubieran pensado que perdan, hubieran multiplicado sus donaciones de campaa hasta asegurarse que ganara Hillary Clinton. Pero no van a regalar plata. Dieron lo que pensaron que era necesario y no ms.

Cmo es la relacin entre Trump y la CIA?

La CIA pele para que Trump no llegase a la presidencia. En las ltimas dos semanas de su gobierno Obama firm una serie de decretos para incrementar el poder de las agencias de inteligencia. Por ejemplo le dio a 16 agencias de inteligencia acceso a los miles de millones de correos electrnicos, mensajes de texto y llamadas telefnicas interceptadas a diario por de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). La agencia que realmente quera acceso a ese ocano de informacin es la CIA. Tambin sac a los servicios de inteligencia de la ley de empleo pblico as se les puede pagar mejor a los agentes y darles mejores condiciones de trabajo. Todo esto demuestra que en sus semanas finales el gobierno de Obama busc acercarse a la comunidad de inteligencia o pagar una deuda. La CIA se haba opuesto a Trump. Por qu? La razn principal es el programa en Siria, cuyos directivos haban sido nombrados por Barack Obama. En trminos presupuestarios, es el proyecto numero 1 de la agencia desde el 2010, costando aproximadamente un billon de dlares por ao. Se entren a ms de 10.000 insurgentes y se llev adelante en el marco de cooperacin encubierta con Arabia Saudita, con Kuwait y Qatar, etc. etc. Toda esa gente en la CIA que haba ganado experiencia en Siria y que haba dedicado sus ltimos aos al tema se vio disminuida cuando Trump decidi no continuar el programa y ahora estn peleando para mantenerlo. Adems, muchos agentes de la CIA mantienen el espritu antirruso de la Guerra Fra. Con la asuncin de Trump, esos agentes se vuelven irrelevantes. As que la CIA tiene mucho incentivo para arrinconar a Trump y obligarlo a seguir con la operacin siria y a tomar distancia de los rusos. En esto ltimo ya se ve un resultado: Trump claramente ya est usando un tono ms distante para hablar de Rusia.

Y el FBI cmo se lleva con Trump? No haba ayudado a Trump en la eleccin?

No. Es equivocado pensar que Comey (James, jefe del FBI) reabri una investigacin contra Hillary Clinton 10 das antes de la eleccin como una forma de lanzar un terrible ataque en contra de su candidatura.

Pero, adems de lo de Comey en la pgina wb del FBI, publicaron una vieja investigacin cerrada contra Bill Clinton a pocos das de las elecciones.

Otra percepcin errnea. Lo que pasa es que bajo la ley de acceso a la informacin, cuando dos o ms personas requieren y obtienen un documento, las agencias estn obligadas a imprimir en su pgina web la misma informacin que se les entrega a esas personas. Y en los das previos a la eleccin muchos periodistas hurgaban informacin sobre los Clinton y eso fue lo que sucedi con la pgina web del FBI. Con respecto a lo de Comey, l limpi la investigacin de los emails de Hillary Clinton. Cualquier persona que no se llame Hillary Clinton hubiera sido procesada, en base a las pruebas. No solo es que Hillary Clinton comunic informacin secreta a travs de un email privado no declarado. Lo hizo. Ms serio me parece que pueda haber recibido coimas cuando era secretaria de Estado a travs de la Fundacin Clinton. Despus, el hecho de haber borrado ms de 33.000 mails cuando ya saba que era investigada y el encubrimiento para tapar lo que haba hecho. Y por qu hizo esto Hillary Clinton? Para evitar la ley de acceso a la informacin. Entonces cre un servidor privado en su propia casa porque algunas de sus comunicaciones podan ser problemticas en su camino a la Casa Blanca. En cierto modo es una tragedia griega. Primero quiso ocultar informacin y luego quiso ocultar que haba querido ocultar informacin. El primer encubrimiento no haba sido demasiado grave pero luego intent ocultar que intent ocultar y despus intent ocultar que haba intentado ocultar lo que haba ocultado y la cosa se complic demasiado. Como en un cuento de Tolstoi, empez con un crimen pequeo y luego uno mas grande para tapar el anterior y luego otro ms grande, hasta que termina cometiendo un crimen grave. Entonces, por qu habl Comey? Porque entendi que entre su tropa haba empezado una revuelta porque los agentes directamente involucrados en la investigacin de los emails haban empezado a filtrar informacin a la prensa y la polica de Nueva York, que tambin particip en la investigacin, tambin empez a filtrar los datos que haban encontrado. Y esos agentes empezaron a preguntar por qu la cabeza del FBI y del Departamento de Justicia no apoyaban su investigacin. Y estos agentes desencantados concluyeron que Hillary Clinton haba frenado la investigacin; entonces ellos mismos empezaron a investigar a las cabezas del FBI y el Departamento de Justicia. A das de las elecciones haba surgido informacin nueva y Comey quiso anticiparse a las filtraciones y por eso escribi una carta a un comit del Congreso para anunciar la reapertura de la investigacin. Pero Comey cometi un error poltico. Quera limpiarse para que no le acusaran de encubrir a Hillary Clinton, pero termin atrayendo atencin a su persona.

Qu rol cumpli WikiLeaks en el triunfo de Trump?

Yo prefiero preguntar qu rol tuvo WikiLeaks en tirar abajo a Hillary Clinton y su red de Washington D.C. WikiLeaks se especializa en publicar documentos difciles de conseguir, de gobiernos y grandes corporaciones. Eso incluye los emails de Hillary Clinton. A medida que fuimos obtenindolos, fuimos publicndolos, indexando y agregando segn el ao a los distintos documentos relacionados con Hillary Clinton que tenamos en nuestra coleccin. As la gente percibi que queramos ms informacin y que la publicaramos, despus de verificarla y asegurarnos de que sea verdica. Entonces venamos haciendo eso con sucesivas publicaciones. La primera que tuvo un impacto poltico enorme se refera a los documentos del Comit Nacional Demcrata (DNC, en ingls), unos 20.000 emails que mostraban cmo el DNC haba manipulado la eleccin primaria para asegurarse de que ganara Hillary Clinton. A partir de esa publicacin los cinco principales lderes del DNC renunciaron, incluyendo la presidenta Debbie Wasserman Schultz. Lo publicamos en los das previos a la convencin del Partido Demcrata en la que se anunci la nominacin de Hillary Clinton.

Qu impacto tuvo esa revelacin en los votantes?

Difcil decir. Mucha gente que haba participado en las primarias, al descubrir que estaban arregladas, se puso furiosa. Otros tantos ya venan furiosos de antes porque haban visto distintas evidencias de trampa durante toda la campaa. Supongo que nuestro material tuvo un gran impacto porque no haba habido renuncias hasta que publicamos la prueba documental. La constitucin del DNC dice que sus autoridades deben manejarse de una manera estrictamente imparcial. Prohbe explcitamente a las autoridades favorecer a un candidato en detrimento del otro, y los emails que publicamos mostraban precisamente eso, incluyendo instrucciones directas a travs de la cadena de mandos.

Y a ms largo plazo, cul fue el impacto? Usted mencion la destruccin de la red de los Clinton.

Una red muy intricada. La destruccin o la marginalizacin de la red de los Clinton en Washington se pueden ver en la fuerte cada de grandes donaciones a la fundacin Clinton y en el cierre de la Iniciativa Global Clinton. Era una red de trfico de influencias en la que Hillary Clinton era la que traficaba mientras Bill Clinton gobernaba en la Casa Blanca. Cuando se termina la presidencia de Bill Clinton el principal atractivo que mantiene a la red funcionando es la idea de que Hillary llegar a la Casa Blanca. Entonces tens a los saudes, a los kuwaites y Qatar y muchos otros intentando conseguir influencia a travs de esta red.

Entonces usted consigui informacin de una fuente. Sabe quin es la fuente o eso no importa? Da lo mismo si es un arrepentido o una institucin o una agencia de inteligencia? O slo importa que el documento sea verdico y encaje en su criterio de publicacin?

La fuente vara segn la publicacin. Lo ms importante es verificar si el material es verdadero o no. Con respecto a esta publicacin lo nico que hemos dicho es que la fuente no fue el estado ruso y no dir nada ms.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos dicen que la informacin provino de hackers rusos y que tambin haba sido hackeado el Partido Republicano. A usted le ofrecieron documentos del Partido Republicano?

La informacin de las agencias de inteligencia es extremadamente pobre. No, no. Si una fuente nos hubiera ofrecido ese material, y hubiramos verificado la autenticidad de los documentos, por supuesto que los habramos publicado.

Piensa WikiLeaks publicar documentos sobre el gobierno de Trump?

Ni siquiera entiendo que alguien pueda preguntrselo. Nosotros publicamos muchsimos documentos del gobierno republicano de George W. Bush y seguiremos hacindolo con el gobierno de Trump.

Y del gobierno de Putin?

Nosotros publicamos ms de 600.000 documentos de Rusia; ms del 90 por ciento de esos documentos eran crticos del gobierno de Putin Tambin publicamos ms de dos millones de documentos de Siria, el aliado clave de Rusia, incluyendo los correos electrnicos de Bashir Al Assad, cuando yo ya estaba en esta embajada.

Ninguna megapublicacin es geopolticamente neutral. Nada de lo que hace wikileaks es geopolticamente neutral. Al publicar los mails de Hillary Clinton ustedes trabajaron a la par de Rusia para favorecer a Trump. No siente que se cruz un lmite?

Para nada. Como dije, nuestra fuente no es Rusia.

Pero Rusia quera que ustedes lo publicaran.

Es irrelevante. Rusia quiere algo, Estados Unidos quiere algo, es irrelevante. Podra importar en un caso extremo por ejemplo si una gran potencia esta intentando dominar a un pas pequeo y si esa gran potencia nos diera material con tal de socavar la habilidad del pas pequeo para resistir esa dominacin, entonces no quiero ninguna parte de eso. Pero hasta ahora no hemos tenido ese problema. Por qu? Porque las grandes potencias tienen grandes medios a su disposicin, medios como la BBC o la CNN entonces tienen la capacidad de proyectar informacin que dae o deje mal parado a quien sea. Son los pases ms pequeos los que necesitan que exista Wikileaks.

Entonces le da lo mismo hacer un gol para los rusos o los chinos o los estadounidenses?

WikiLeaks se especializa en publicar documentos secretos de las grandes potencias y de las corporaciones ms poderosas. Quiere decir que siempre estamos bajo el fuego de los ms poderosos caones de propaganda. Entonces WikiLeaks siempre va a ser el chico malo. El da que dejemos de ser los chicos malos ser porque no estamos haciendo nuestro trabajo.

Qu opina del indulto a Chelsea Manning?

Ante todo es un gran triunfo para Chelsea Manning pero tambin es un gran triunfo estratgico para Wikileaks. Para Chelsea Manning significa su libertad. En lo estratgico, Chelsea haba sido usada como un ejemplo para desalentar a que otros arrepentidos a se conviertan en nuestras fuentes. La sometieron a un tratamiento cruel e inhumano segn Naciones Unidos (dictamen de la Relatora Especial sobre Tortura de la ONU, entonces a cargo del argentino Juan Mndez) y sentenciada a 35 aos de crcel, una pena extrema dado que se la haba condenado por pasarle a la prensa, no a una potencia extranjera, documentos secretos del gobierno estadounidense. Fue una sentencia sin precedentes. Aun una pena de siete aos (el tiempo que Manning pas en la crcel) por pasar informacin secreta a la prensa no tiene precedentes en Estados Unidos. Es una sentencia diseada para que los empleados del gobierno de Estados Unidos tengan miedo de filtrar informacin sobre los abusos de las fuerzas armadas de Estados Unidos. La clemencia de Obama significa que ahora se percibe que filtrar a WikiLeaks ya no cuesta 35 aos de crcel, sino a lo sumo siete. Es una victoria para la prensa como institucin. Tambin es una victoria para el caso que me abrieron en Estados Unidos, donde Manning y yo figuramos como presuntos co-conspiradores, ya que complica polticamente la acusacin del fiscal. Y por qu lo hizo Barack Obama? Es un poltico. Es uno de los presidentes que menos perdones ha otorgado en la historia. Perdon a John Kiriakou, el ex agente de la CIA que denunci el programa de torturas de la agencia? Perdon a Thomas Drake, el ex ejecutivo de la Agencia de Seguridad Nacional, que haba denunciado el primer programa de vigilancia masiva? No. Y eso que ambos haban seguido el proceso: primero hicieron la denuncia internamente y cuando fueron ignorados recin entonces acudieron a la prensa. Lo perdonaron a Edward Snowden? Me perdonaron a m? Tampoco. Haba una campaa enorme para que perdonaran a Snowden y alguno de estos otros. Entonces Obama tena que darle algo a su base demcrata, al ala izquierda del partido que vena haciendo campaa con este tema.

No prometi que se iba entregar a Estados Unidos si indultaban a Manning?

Si. Lo dije el ao pasado y lo repet cuando se anunci que Manning estaba en la lista corta de posibles indultados. Por qu se anuncia una lista corta? Para medir la opinin pblica antes de decidir. Si hay un clamor en contra o a favor, el presidente suele seguir ese indicio, si no le importa a nadie decide por las suyas. Por qu no hubo un clamor en contra en el caso de Manning? Porque aquellos en contra de WikiLeaks y de Manning pensaron que si Obama lo indultaba yo tendra que entregarme. Esa fue la idea: disminuir estratgicamente las posibilidades de que Manning no fuera indultada.

Pero ahora se va a entregar?

Si, si respetan mis derechos, pero no funciona as. Yo quiero entablar un dialogo con el Departamento de Justicia; antes de la eleccin le escribimos y le dijimos que cierre el caso porque no hay evidencias y es inconstitucional, pero si quiere seguir adelante, que me enjuicie pblicamente de una vez y hacer pblica la orden de extradicin. Eso fue con la fiscal general Loretta Lynch. Ahora asumi un nuevo gobierno y cuando asuma Jeff Sessions seguiremos esa negociacin. Nosotros creemos que deberan cerrar el caso contra WikiLeaks, que atenta contra la libertad de la prensa. Tal como se viene preparando, el juicio contra WikiLeaks seria en Alexandria, Virgina, donde est la mayor concentracin de contratistas de la CIA en todo el pas; estos formaran los potenciales jurados. Todava hay cosas para hablar y la pelota est en su cancha.

Qu piensa de la idea de Trump de construir un muro y frenar la inmigracin? No es peligrosa para Amrica latina?

El muro ya existe. Ah donde no existe el muro construido existen fronteras naturales, como desiertos o ros. El muro de Trump tiene un significado simblico y no prctico. Pero si Latinoamrica percibe que Estados Unidos esta rechazando a la regin, la consecuencia ser que Latinoamrica rechazara a Estados Unidos. Esta simetra geopoltica puede ayudar a reforzar la soberana y cooperacin en de la regin. Las instituciones estn estructuradas para sobrevivir a los cambios de funcionarios electos. Es ms probable que Trump termine parecindose a la CIA o la CIA a Trump? Que las agencias impositivas se parezcan a Trump o viceversa? Que las fuerzas armadas se parezcan a Trump o l a ellas? Siempre es ms fcil que cambie el individuo a que cambie la institucin. Independientemente de quin gobierne, Estados Unidos cometer todo tipo de crmenes con sus poderes militares y de inteligencia. Al menos con Trump est todo a la vista y el jefe de Estado acta pblicamente como el gobierno que lidera, en vez de limpiar su imagen.

Es bueno para Mxico que Trump quiera suspender o renegociar su tratado de libre comercio con Canad y Estados Unidos?

Muy probablemente no sea bueno desde el punto de vista econmico pero seguramente ser bueno desde el punto de vista de la soberana y la independencia. Ya se puede sentir que hay presin sobre el gobierno mexicano para que acte de manera ms soberana.

Pea Nieto cancel su visita.

Por ejemplo, Estados Unidos siempre actu como una potencia imperialista. Entonces, qu rol le cabe al presidente? Un rol representativo. Bajo la conduccin de un hombre negro educado y cosmopolita como Barack Obama, el gobierno de Estados Unidos no se pareca a lo que era. Con Barack Obama se deportaron ms inmigrantes que en cualquier otro gobierno y se paso de dos guerras a ocho. Supongamos que Argentina tiene un conflicto con el gobierno de Trump por su apoyo a Gran Bretaa en el caso de las Malvinas. Es ms fcil o ms difcil para Argentina conseguir apoyo en la comunidad internacional que cuando era presidente Obama? Es ms fcil con Trump. Y a nivel nacional en Estados Unidos? Claro que ser ms fcil protestar contra las polticas de Trump. De hecho las protestas ya empezaron. Los demcratas, cuando estn en la oposicin pueden convertirse en una fuerza que restringe y controla al gobierno. Pero cuando llegan a la presidencia y al gabinete, se funden con las instituciones. El gobierno de Obama era un lobo con piel de oveja. El gobierno de Trump es un lobo con piel de lobo. Es ms fcil tratar con un lobo que no se disfraza.

Qu opina del giro a la derecha en la regin y cmo le afecta a usted, que haba recibido un fuerte apoyo de gobiernos de Brasil y Argentina que ya no estn?

Va a ser todo ms difcil especialmente para Ecuador, que perdi a dos aliados fuertes. Pero yo creo que es errneo decir que hubo un giro a la derecha. El cambio consisti en la aparicin de un movimiento de protesta surgido de la explosin de Internet y las redes sociales. Eso favorece a la oposicin porque el gobierno representa a la autoridad, y la libertad de expresin corroe esa autoridad. Hay otros factores pero ese es el ms importante. Se hizo ms fcil criticar a los gobiernos y los que estaban en el poder eran de izquierda. Pero ahora ese mismo movimiento de protesta est empezando a debilitar el gobierno de Macri. Algo similar sucedi en mi pas hace algunos aos. Las redes sociales llegaron a Australia un par de aos antes que a Amrica Latina. Entonces los gobiernos eran estables y solan durar una dcada. Desde entonces la duracin promedio de un gobierno australiano no pasa de los dos aos.

Como est su gato?

Est en el otro cuarto. Lleg recin nacido hace un ao y ya es un gato adulto.

Cmo afect su vida?

Tuvo un impacto bastante fuerte. Trajo vida animal a la embajada. Una de las cosas que ms extrao es tener algn tipo de contacto con un animal. Cuando llegan vegetales a la embajada de tipo lechuga muy de vez en cuando haba un bichito en la hoja y yo me excitaba mucho al verlo. El gato se ha convertido en una superestrella. Es uno de los gatos ms famosos del mundo. Se asoma a la ventana y los paparazzi le hacen fotos. Pensamos que sera una buena incorporacin para la embajada y que a las mujeres que trabajan ac les gustara tener un gatito, pero terminaron querindolo demasiado y se arm una especie de competicin para cuidarlo.

No puedo dejar de preguntarle por la decisin de Ecuador de interrumpir su acceso a Internet durante el ltimo mes de la campaa presidencial estadounidense.

Haba presiones muy grandes sobre m. Pero WikiLeaks no ser presionado. Nos aseguramos de que seguiramos operando. No dejamos de publicar un solo da y publicando aunque yo tena el acceso cortado. A lo sumo nos demoramos unas pocas horas. Estbamos preparados. Tenamos buenas fuentes en el gobierno estadounidense, sabamos que Ecuador estaba siendo presionado. Ecuador y Estados Unidos por su parte niegan que hubiera presin. Pero por lo que me dicen mis fuentes, el gobierno demcrata estaba muy preocupado por nuestras publicaciones, e intent influir a Ecuador, y lo hizo a travs del secretario de Estado, John Kerry. Ecuador ha sido muy valiente en defenderme y darme asilo; ha resistido con mucha fuerza las presiones de Estados Unidos y Gran Bretaa durante estos cuatro aos; yo le estoy agradecido por eso. Pero a pocas semanas de las elecciones en su propio pas, el gobierno no quera que se le acusara falsamente de intervenir en la eleccin estadounidense, y digo que es una acusacin falsa porque nosotros no publicamos desde la embajada sino desde Francia y Alemania. Mi anlisis es que Ecuador quiso evitar que la CIA pudiera usar eso para legitimar una intervencin en la eleccin ecuatoriana. Y Ecuador ya tiene experiencia en operaciones de la CIA. Entonces hizo este gesto de tomar distancia de nuestra publicacin, de decir que el hecho de que yo est refugiado en jurisdiccin ecuatoriana obviamente no significa que Ecuador sea responsable por lo que publica WikiLeaks, como tampoco lo es el pas de mi nacionalidad, Australia. Aunque no estoy de acuerdo con la manera en la que se hizo, es algo entendible.

Como una orden y no como parte de un dilogo?

Hubiera sido mejor trabajar el problema hasta encontrarle la mejor solucin.

Siendo que lo principal que lo separa de un preso comn es su acceso ilimitado a Internet, me imagino que perder ese privilegio debe haber sido muy duro.

Tambin. Pero de alguna manera, en un ambiente que no ha cambiado en ms de cuatro aos, de repente hubo un cambio. Ese cambio supuso el desafo de coordinar a mi equipo en esas circunstancias. A m me gusta un buen desafo. Entonces hubo un cambio y un desafo, con lo cual fue duro pero distinto.

Qu haca? Lea libros?

Nooo. Tena mucho trabajo. Tena que implementar un sistema de comunicacin alternativo.

Entonces tena muchas reuniones? Mucho contacto cara a cara?

Muchos courriers, muchas palomas mensajeras.

Una buena pelea.

Fue un momento muy tenso. Sali una editorial en un diario de ac pidiendo que Ecuador me entregara. Declaraciones de congresistas estadounidenses y la revista TIME exigiendo lo mismo, ciertos sectores de la sociedad ecuatoriana fueron reclutados para presionar al gobierno ecuatoriano.

Qu le va a decir al prximo presidente de Ecuador cuando venga a preguntarle cules son sus planes para el futuro?

Que estoy agradecido y que juntos vamos a ganar y asentar un precedente importante para la defensa de los derechos humanos. Como todos los gobiernos debe asegurarse de que sus refugiados sean protegidos. Es la obligacin legal del gobierno.

No le parece que el prximo gobierno debera capitalizar su victoria diplomtica ante Naciones Unidas, que declar que las acciones de Suecia y Reino Unido equivalen a una detencin ilegal?

Fue una doble victoria porque Naciones Unidos declar que estaba ilegalmente detenido y Reino Unido apel y volvi a perder. Fue una victoria diplomtica para Ecuador aunque se logr con abogados de WikiLeaks sin la participacin de Ecuador. Sin embargo demostr que Ecuador estaba en lo correcto al concederme asilo. Pero si Ecuador decidiera avanzar, se podran obtener ms victorias diplomticas.

Entonces qu va a pasar con su vida?

No lo s, tenemos las dos decisiones favorables en Naciones Unidas. Despus de muchos esfuerzos logramos que una de mis presuntas fuentes, Chelsea Manning, obtuviera clemencia y ser liberada. Estados Unidos se niega a cerrar mi causa por espionaje en mi contra. Tuve una victoria importante en Suecia: despus de seis aos finalmente se hizo lo que venamos pidiendo y pude declarar por primera vez. Hasta entonces, Suecia haba utilizado su negativa a tomarme declaracin en esta embajada como un truco para mantener abierta la investigacin preliminar desde 2010. La fiscal en Suecia todava no decidi si va a acusarme. Si decide acusarme ser una decisin poltica. Por un lado, una acusacin formal llevara a un juicio que el Estado sueco perdera. Por el otro, si la fiscal cierra la investigacin probablemente acabara con su carrera profesional. La mejor opcin para la fiscal siempre ha sido mantener el impasse (la acusacin de violacin en grado menor proscribira en tres aos).

O sea que con todo lo que pas su situacin no cambi demasiado.

Hubo triunfos polticos y legales. Naciones Unidas declar que mi detencin es ilegal.

Pero la decisin no es vinculante.

Si que es vinculante. Los jueces lo reconocen. La Corte Europea de Derechos Humanos, por ejemplo, hace propios los dictmenes (del Grupo de Trabajo Detencin Ilegal) de Naciones Unidos. Lo que no hay es el mecanismo de aplicacin.

Entonces no se cumple.

No, pero obviamente hay un costo diplomtico para Suecia y Gran Bretaa. Cada vez que Gran Bretaa o Suecia le vayan a decir a un pas extranjero que han detenido ilegalmente a un ciudadano britnico, ese pas puede contestar que Gran Bretaa y Suecia hacen lo mismo conmigo. Habr que ver cunto tiempo quiere pagar ese precio.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/18251-trump-es-un-lobo-con-piel-de-lobo